Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Positiver Test im Umfeld: Werder-Spieler zwei Wochen in Quarantäne

BREMEN: Ein Spieler des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen befindet sich in einer zweiwöchigen häuslichen Quarantäne, weil eine Person aus seinem direkten Umfeld zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das gaben die Bremer am Freitagnachmittag bekannt. Das komplette Werder-Team darf allerdings weiter trainieren und am Montagabend in der Bundesliga auch gegen Bayer Leverkusen antreten, da der Spieler selbst nach Angaben des Vereins seitdem zwei Mal negativ getestet wurde. «Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff», sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Um welchen Spieler genau es sich handelt, teilte der Club nicht mit.

Nach Todesfall in Familie: Union ohne Trainer Fischer gegen Bayern

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin muss das Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München ohne seinen Trainer Urs Fischer bestreiten. Der 54-Jährige kehrt nach dem Tod seines Schwiegervaters am Samstag aus der Schweiz nach Berlin zurück, wird die Mannschaft aber erst nach zwei negativen Coronavirus-Tests wieder betreuen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit der DFL Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden. Auf das Spiel gegen den FC Bayern werden die Eisernen von den Co-Trainern Markus Hoffmann und Sebastian Bönig vorbereitet.

Curtius: DFB geht «definitiv» von zweistelligem Millionendefizit aus

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sieht sich in der derzeitigen Corona-Krise «extrem hart» getroffen. Man erwarte «definitiv ein zweistelliges Millionendefizit in diesem Jahr», sagte Generalsekretär Friedrich Curtius dem Magazin «Der Spiegel» (Samstag). Falls sich die Krise noch ein Jahr hinziehe, könne dieses Defizit sogar «dreistellig» ausfallen, fügte Curtius an. Dem DFB brechen im März und im Juni Einnahmen durch ausgefallene Länderspiele weg, zudem ist die Fußball-EM 2020 um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben.

DFB-Chef Keller: «Fußball wieder näher zu den Menschen bringen»

BERLIN: DFB-Chef Fritz Keller wünscht sich eine baldmögliche Rückkehr der Fans in die Stadien. «Sie machen die Faszination Fußball zu einem großen Stück aus, das wird uns jetzt, da wir Arenen ohne Publikum und Spiele ohne Seele erleben, so deutlich wie nie», schrieb der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zum Bundesliga-Neustart.

Karlsruher SC wendet Insolvenz ab

KARLSRUHE: Der Karlsruher SC hat eine Insolvenz vorerst abgewendet. Unmittelbar vor einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend (18.00 Uhr) verkündete der hoch verschuldete Fußball-Zweitligist eine Verringerung seines Schuldenstandes um rund 20 Millionen Euro. Dieser Schritt glückte dank entsprechender Vergleichs- und Abgeltungsvereinbarungen mit den Hauptgläubigern Michael Kölmel und Günter Pilarsky sowie einer sechs Millionen Euro hohen Finanzspritze regionaler Investoren, wie es in der Mitteilung heißt. Damit wurde der Schuldenstand laut KSC-Angaben von über 30 auf rund zehn Millionen Euro reduziert.

Belgische Fußballliga bricht Saison endgültig ab

BRÜSSEL: Die laufende Saison in der belgischen Fußball-Liga wird wegen der Corona-Krise nicht zu Ende gespielt. Die Vollversammlung des Fußballverbands Pro League stimmte am Freitag endgültig dafür, die Spielzeit frühzeitig abzubrechen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Die Saison werde mit dem Stand vom 29. Spieltag Ende März beendet. Der FC Brügge Meister ist somit zum 16. Mal in der Vereinsgeschichte Meister. Waasland-Beveren steigt ab.

Vergabe der Frauen-Fußball-WM 2023 am 25. Juni

DOHA: Der Fußball-Weltverband entscheidet am 25. Juni über den Ausrichter der Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Das teilte die FIFA am Freitag mit. Ursprünglich hätte das Council Anfang Juni in Addis Abeba über den Gastgeber entscheiden sollen, die Sitzung war aber wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Nun wird in einer Videokonferenz entschieden. Zum Kandidatenkreis zählen Brasilien, Kolumbien und Japan sowie die gemeinsame Bewerbung der Verbände von Australien und Neuseeland.

DFL hebt Maskenpflicht beim Spiel für Bundesliga-Trainer auf

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat einen Tag vor den ersten Geisterspielen in der 1. und 2. Bundesliga die Maskenpflicht für Trainer aufgehoben. «Durch einen Mund-Nasen-Schutz würde ihre Tätigkeit als Trainer - inklusive der Erteilung von Anweisungen sowie angewandter Mimik und Gestik - erheblich eingeschränk», sagte DFL-Direktor Ansgar Schwenken am Freitag bei bild.de. Im DFL-Konzept der Taskforce stand bisher, dass auch die Coaches Masken während des Spiels benutzen müssen und diese nur für Anweisungen absetzen dürfen - wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zur nächsten Person gewährleistet ist. Dieser Abstand soll in der Coaching-Zone auch weiter gelten.

Bundesliga droht TV-Blackout am ersten Spieltag des Re-Starts

BERLIN: Beim Neustart droht der Fußball-Bundesliga ein TV-Blackout. Die Live-Übertragung der Partie Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen am Montagabend ist weiterhin nicht gewährleistet. Der Streamingdienst DAZN, der die bisherigen Montagsspiele übertrug, wollte sich nicht äußern. Hintergrund des Problems ist ein Streit um den TV-Vertrag zwischen dem Konzern Eurosport/Discovery und der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Geschäftsführer Reuter: Weitere Konsequenzen für Herrlich überzogen

AUGSBURG: FC Augsburgs Geschäftsführer Steffen Reuter hält weitere Konsequenzen im Quarantäne-Fall von Trainer Heiko Herrlich für völlig unnötig. «Härtere Konsequenzen wären völlig überzogen. Das Fehlverhalten war nicht gut, aber ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der ohne Fehler ist», sagte der 53-jährige Reuter am Freitag der «Bild». Herrlich (48) hatte das Teamhotel des Fußball-Bundesligisten während des Quarantäne-Trainingslagers des Vereins für einen Einkauf von Zahnpasta und Hautcreme verlassen und damit gegen das DFL-Konzept in der Corona-Krise verstoßen.

Meistertitel klares Bayern-Ziel - Flick: Endspurt «Power-Saison»

MÜNCHEN: Tabellenführer FC Bayern München geht mit der klaren Zielsetzung in die Bundesliga-Geisterspiele, die Corona-Saison mit dem Gewinn des achten Meistertitels nacheinander zu beenden. «Es sind neun Spieltage, eine Power-Saison, ein kleines Turnier», sagte Trainer Hansi Flick am Freitag in München. «Alles fängt bei Null an, und wir hoffen, dass wir am Ende mehr Punkte haben als die Gegner.» Die Bayern gehen mit einem Vorsprung von vier Punkten auf Borussia Dortmund und fünf Zähler auf Herbstmeister Leipzig ins Saisonfinale.

Sachsen und Thüringen wollen 3. Liga erweitern - Antrag auf Bundestag

LEIPZIG: Die 3. Fußball-Liga soll mittelfristig auf 22 Teilnehmer aufgestockt und allen Regionalliga-Meistern der direkte Aufstieg ermöglicht werden. Diesen Antrag wollen die Landesverbände aus Sachsen und Thüringen beim Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 25. Mai einbringen.

Formel-1-Doppelrennen auch in Silverstone beschlossen

SILVERSTONE: Die Formel 1 will auch im englischen Silverstone zwei Rennen direkt hintereinander austragen. Wie die lokalen Veranstalter am Freitag bestätigten, habe es mit der Rennserie eine grundsätzliche Einigung auf zwei Events ohne Zuschauer gegeben. Vieles deutet darauf hin, dass die beiden Heimspiele von Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton am 19. und 26. Juli stattfinden sollen. Die Regierung muss den Plänen allerdings noch zustimmen.

Weltweite Tennis-Tour wegen Corona-Krise bis 31. Juli ausgesetzt

LONDON: Die weltweite Tennis-Tour wird wegen der Corona-Krise bis mindestens Ende Juli pausieren. Das teilten die beiden Organisationen ATP und WTA und der Weltverband ITF am Freitag mit. Davon betroffen ist auch das Sandplatz-Turnier am Hamburger Rothenbaum, das eigentlich vom 13. bis 19. Juli stattfinden sollte. Die Organisatoren hoffen aber nach wie vor, dass die Veranstaltung an einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden kann.

Erlaubnis für Formel-1-Rennen in Belgien Ende August ohne Zuschauer

SPA: Das Formel-1-Rennen im belgischen Spa darf trotz der Corona-Krise am 30. August stattfinden - allerdings ohne Publikum. Voraussetzung sei jedoch, dass Hygienemaßnahmen und das Abstandsgebot strikt eingehalten würden, teilte die Regierung am Freitag mit. Weil Großveranstaltung in Belgien wegen der Virus-Pandemie bis Ende August verboten sind, war lange unklar, wie es mit dem Grand Prix auf dem Traditionskurs in den Ardennen weitergeht.

Braunschweig-Basketballer Klepeisz wechselt für Finalturnier nach Ulm

BRAUNSCHWEIG: Der österreichische Basketball-Profi Thomas Klepeisz wechselt für das geplante Finalturnier der Bundesliga von den Basketball Löwen Braunschweig zu ratiopharm Ulm. Das teilten die Niedersachsen am Freitag mit. Braunschweig hatte sich gegen eine Teilnahme an der Veranstaltung entschieden, bei der zehn Vereine in zwei Fünfer-Gruppen mit anschließenden Playoffs den deutschen Meister ausspielen wollen.

Drittliga-Start am 26. Mai nicht haltbar - Saison wohl bis Juli

FRANKFURT: Die 3. Fußball-Liga wird die Saison nicht am 26. Mai fortsetzen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Sitzung des Spielausschusses am Freitag mit. «Bislang liegt weiterhin keine politische und übergeordnete behördliche Freigabe für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 3. Liga vor. Vor diesem Hintergrund ist der DFB-Spielausschuss zum Ergebnis gekommen, dass der 26. Mai als angedachter Termin für den Wiedereinstieg in die laufende Saison nicht mehr möglich ist», heißt es in der Mitteilung. Den Clubs würde damit keine mit den Bundesligen vergleichbare Vorbereitungszeit zur Verfügung stehen.

Umfrage: Mehrheit der Bürger gegen Fortsetzung der Bundesliga

KÖLN: Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. Demnach kritisieren 56 Prozent der Befragten den Saison-Neustart am kommenden Wochenende, wie aus dem «Deutschlandtrend» im ARD-«Morgenmagazin» (Freitag) hervorgeht. Knapp ein Drittel (31 Prozent) ist dagegen für die Fortführung. Zwölf Prozent interessieren sich nicht für Fußball; ein Prozent machte keine Angaben.

Söder zum Liga-Start: Rote Karte bei Verstößen gegen Corona-Regeln

MÜNCHEN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Platzverweise in der Bundesliga für Verstöße gegen die Hygieneregeln in der Corona-Krise gefordert. «Wenn einem die Gesundheitsexperten diese Vorschläge gegeben haben, wenn die Liga selbst unter großem Aufwand und mit klugen Ideen Konzepte erarbeitet hat, muss man sich an diese Regeln halten. Und wenn man sich nicht daran hält, dann gibt es im Zweifelsfall eine Rote Karte - so ist es im Fußball und auch im echten Leben», sagte Söder am Freitag bei «Bild Live». Die 1. und 2. Bundesliga setzt am Wochenende nach über zweimonatiger Pause die Saison mit Geisterspielen fort.

Japans Olympiamacher: Noch kein Überblick zu Kosten für Verlegung

TOKIO: Japans Olympiamacher können die Kosten für die Verlegung der Olympischen Sommerspiele ins nächste Jahr noch immer nicht beziffern. Man sei derzeit weiter dabei, alles auch auf mögliche Kostenkürzungen hin zu prüfen, sagte der Chef des japanischen Organisationskomitees, Toshiro Muto, am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz. Das schließe auch die Frage ein, wie der Fackellauf am Ende stattfinden soll. Das Internationale Olympische Komitee hatte seine Mehrkosten durch die Verlegung der Sommerspiele in Tokio am Vortag auf bis zu 800 Millionen Dollar beziffert.

Ironman auf Hawaii auf Februar verschoben - Zwei Weltmeister 2021

KAILUA-KONA: Der legendäre Ironman auf Hawaii findet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr nicht statt und ist auf Februar 2021 verschoben worden. Damit gibt es im kommenden Jahr zwei Weltmeisterschaften im Triathlon über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Geplant war der Wettkampf für den 10. Oktober, der neue Termin ist nun der 6. Februar 2021. Als Begründung für die Verschiebung nannten die Veranstalter in ihrer Mitteilung am Donnerstag (Ortszeit) die geltenden Richtlinien auf Hawaii und die weltweiten Reisebeschränkungen wegen der Pandemie.

Gespräche zwischen Formel 1 und Hockenheim über möglichen Grand Prix

HOCKENHEIM: Die Formel 1 führt nach dpa-Informationen Gespräche mit dem Hockenheimring über eine möglichen Austragung eines Grand Prix in dieser durch die Corona-Krise beeinträchtigten Saison. Demnach hat es einen weiteren Austausch über ein potenzielles Rennen auf der Traditionsstrecke gegeben. Es sei über organisatorische Abläufe gesprochen worden, finanzielle Aspekte wurden nicht diskutiert. Zuletzt hatte die Geschäftsführung des Hockenheimrings erklärt, man würde «eine konkrete Anfrage» der Rechteinhaber prüfen und sich «Gesprächen nicht verschließen».

Wegen Corona: Spieler-Gehaltsverzicht Voraussetzung für DEL-Lizenzen

Neuss (dpa) - Der freiwillige Gehaltsverzicht der Spieler wird in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Voraussetzung für die Lizenzen der Clubs zur kommenden Saison. Wegen der wirtschaftlichen Bedrohung durch die Corona-Krise einigten sich die 14 Clubs darauf, die Spieler-Gehälter zu senken. «Bestandsverträge sollen so geändert werden, dass 25 Prozent des Gehalts von einer garantierten Zahlung in eine Variable umgewandelt werden. Für Neuverträge soll das direkt so festgehalten werden», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Selbst wenn die Clubs auch ohne Gehaltssenkung einen ausgeglichenen Haushalt nachweisen könnten, würde demnach ohne Zustimmung der Spieler die Lizenz verweigert.

Zwei NFL-Profis des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt

MIAMI: Die beiden NFL-Profis DeAndre Baker und Quinton Dunbar stehen im Verdacht, einen bewaffneten Raubüberfall auf einer Party begangen zu haben. Die Polizei von Miramar in Südflorida erließ gegen die beiden Football-Profis sowie zwei weitere Männer am Donnerstag (Ortszeit) Haftbefehle. Demnach soll es am Mittwoch auf einer Party zu einem Streit gekommen sein. In der Folge soll der 22 Jahre alte Baker, der für die New York Giants spielt, eine Pistole gezogen und gemeinsam mit dem 27 Jahre alten Dunbar (Seattle Seahawks) mehreren Menschen Bargeld und wertvolle Uhren geraubt haben.

Bamberger Basketballer verlieren Hauptgesellschafter Brose

BAMBERG: Die Bamberger Basketballer stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Brose Unternehmensgruppe des mächtigen Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Stoschek kündigte am Freitag an, dass sie zum 1. Juli als Gesellschafter aus der Bamberger Basketball GmbH ausscheiden wird. Der neunmalige deutscher Meister muss sich damit auf die Suche nach neuen Geldgebern machen. Zwar bleibt Brose den Franken als Namens- und Hauptsponsor erhalten. Der Rückzug von Stoschek mit seiner Automobilzulieferer-Firma bedeutet aber dennoch einen gravierenden Einschnitt für die Bamberger Basketballer, die die Bundesliga jahrelang dominiert hatten.

Vettel-Verpflichtung war für Formel-1-Team McLaren kein Thema

WOKING: Die Verpflichtung von Sebastian Vettel ab der Saison 2021 war für das Formel-1-Team McLaren nach dem feststehenden Aus des viermaligen Weltmeisters bei Ferrari keine Option. Das bestätigte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown am Freitag dem britischen TV-Sender Sky F1. «Seb ist ein außergewöhnlicher Fahrer und ein viermaliger Weltmeister», sagte Brown zwar. Doch es sei früh klar gewesen, dass der Traditionsrennstall aus dem englischen Woking sich für die nächste Saison zwischen dem Spanier Carlos Sainz und dem Australier Daniel Ricciardo entscheiden werde. Vettel habe trotz anders lautender Medienberichte nie eine ernsthafte Rolle gespielt.

Nachdem am Dienstag das Ende von Vettel bei Ferrari am Jahresende verkündet worden war, gab die Scuderia am Donnerstag die Verpflichtung von Sainz als dessen Nachfolger bekannt. Das freigewordene Cockpit bei McLaren bekommt künftig Ricciardo, während Vettel weiter nach einem Platz sucht. Möglichkeiten bei den Top-Teams Mercedes oder Red Bull gebe es laut Brown für den 32 Jahre alten Deutschen derzeit eher nicht. «Auch bei McLaren gibt es keine Möglichkeit, das nächstbeste wäre dann Renault», sagte Brown.

Der 48 Jahre alte Amerikaner kann sich nur schwer vorstellen, dass Vettel beim französischen Werksteam Nachfolger von Ricciardo wird. «Will Seb wirklich zu einem Team, dass 2021 wahrscheinlich nicht gewinnen wird», fragte Brown. Deswegen könnte sich der McLaren-Boss auch vorstellen, dass Vettel seine Karriere nach diesem Jahr «bedauerlicherweise» schon beendet und zurücktritt.