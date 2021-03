Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Verstappen mit 138 Runden und Tagesbestzeit - Mercedes-Problem

SAKHIR: Max Verstappen hat bei den Testfahrten vor dem Saisonauftakt die erste Tagesbestzeit aufgestellt. Der 23 Jahre alte niederländische Formel-1-Pilot verwies am Freitag auf dem Bahrain International Circut Lando Norris von McLaren auf den zweiten Platz. Verstappen, WM-Dritter der vergangenen Saison, absolvierte den Kurs rund zwei Zehntelsekunden schneller als der Brite. Mit 138 drehte er mit Abstand auch die meisten Runden. Dritter wurde der Franzose Esteban Ocon von Alpine, dem ehemaligen Renault-Rennstall.

Eher holprig begannen die einzigen und nur dreitägigen Tests in der Wüste von Sakhir für Formel-1-Neuling Mick Schumacher. Der 21-Jährige konnte wegen eines Defekts am Haas-Wagen nur 15 Runden absolvieren und fuhr auf Platz 16 mit über fünf Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel wurde von einer Panne zwar auch zunächst eingebremst, kam dann aber noch auf 51 Umläufe - zeitlich mit Luft nach oben. Vettel wurde Zwölfter. Das Potenzial des Aston Martin, ehemals Racing Point, deutete Lance Stroll am Nachmittag mit dem vierten Gesamtrang an.

Nicht rund lief es beim Branchenführer Mercedes. Nachdem Valtteri Bottas nur sechs Runden mit dem neuen Silberpfeil drehen konnte, sammelte Hamilton zwar mehr Kilometer. Der siebenmalige Weltmeister und Topfavorit auch für die kommende Saison brauchte auf seiner besten Runde als Zehnter aber über zwei Sekunden mehr als Verstappen.

Landesverbände bekommen auch 2021 zwölf Millionen Euro vom DFB

FRANKFURT/MAIN: Der DFB wird seine Landesverbände auch in diesem Jahr mit insgesamt zwölf Millionen Euro unterstützen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund nach einer Präsidiumssitzung am Freitag mit. Der Betrag liege deutlich über den drei Millionen Euro, die in der Satzung als Mindestbetrag angegeben seien. In den vergangenen Jahren sind die Zuwendungen nach DFB-Angaben von fünf auf dann acht und zuletzt auf zwölf Millionen Euro angestiegen. Sie sind vor allem für die Infrastruktur und die Leistungen für die Vereine vorgesehen.

Herpes-Infektionen: Acht tote Tiere bei Reiter Schlüsselburg

BERLIN: Der Nationenpreisreiter Sven Schlüsselburg ist von den aus Valencia stammenden Herpes-Infektionen besonders stark betroffen. «Wir haben sechs tote Fohlen, zwei tote Pferde, eines hängt in den Seilen», sagte der 39-Jährige der «Heilbronner Stimme» (Freitag). Von 60 Pferden auf seinem Hof seien 21 positiv getestet. «Wir sind traurig, bangen weiterhin um unsere Pferde.»Schlüsselburg war mit mehreren Pferden bei der Turnierserie in Valencia. Auch der Springreiter Tim-Uwe Hoffmann ist durch die Herpes-Infektionen schwer getroffen. Mit Casta Lee und Call me Cinderella sind zwei der Pferde gestorben, die der 25-Jährige aus Rhade zuletzt geritten hatte. Das bestätigte sein Trainer Hilmar Meyer dem «Reitsport-Magazin».

Paris-Nizza: Nächster Etappensieg für Gesamtführenden Roglic

BOLLÈNE: Der Gesamtführende Primoz Roglic hat die sechste Etappe der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza gewonnen. Am Freitag setzte sich der slowenische Radprofi nach 202,5 Kilometern von Brignoles nach Biot im anspruchsvollen Finale durch und baute damit seine Führung im Gesamtklassement aus. Roglic liegt nun 41 Sekunden vor dem deutschen Bora-hansgrohe-Profi Maximilian Schachmann, der seinen zweiten Rang in der Gesamtwertung verteidigte. Vorjahressieger Schachmann hatte als 19. nichts mit dem Tagessieg zu tun.

25 Jahre nach Olympia: Sydney bekommt Kanuslalom-WM 2025

SYDNEY: 25 Jahre nach den Olympischen Spielen wird Sydney wieder die Weltelite der Kanuslalomfahrer begrüßen. Der Weltverband ICF vergab die Weltmeisterschaften 2025 an die Australier. Das teilte der Verband am Freitag mit. Das «Penrith Whitewater Stadium» wurde dafür extra saniert. Parallel dazu wurden die Titelkämpfe 2025 im Kanusprint an Mailand vergeben.

Leichtathletik-Verband sagt diverse Meisterschaften ab

DARMSTADT: Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat die deutschen Hallen-Meisterschaften 2022 nach Leipzig vergeben und weitere Titelkämpfe in diesem Jahr abgesagt. Das gab der DLV nach einer Präsidiumssitzung am Freitag in Darmstadt bekannt. Die Meisterschaften in Leipzig sind für den 26./27. Februar geplant. Auf Grund der noch nicht vorherzusehenden Entwicklungen der Coronapandemie-Lage werde es 2021 keine Team-Titelkämpfe, Meisterschaften bei den Staffeln, im Marathon und Bahngehen geben.

Tischtennis-Profi Filus erreicht Finale in Katar - Aus für Ovtcharov

DOHA: Der deutsche Tischtennis-Profi Ruwen Filus hat überraschend das Endspiel des zweiten WTT-Turniers in Katar erreicht. Im Halbfinale gewann der 32-Jährige vom TTC Fulda-Maberzell am Freitag in 4:2 Sätzen gegen den Slowenen Darko Jorgic. Die Siegesserie von Dimitrij Ovtcharov in Katar ist dagegen beendet. Knapp eine Woche nach seinem Sieg bei der Premiere der neuen WTT-Serie verlor der frühere Weltranglisten-Erste am Freitag im anderen Halbfinale dieses zweiten Turniers in 2:4 Sätzen gegen den Japaner Tomokazu Harimoto.

Unternehmen: Kein Rasen für WM in Katar auch wegen Menschenrechten

ROERMOND: Ein niederländisches Unternehmen bricht mit einer langen Tradition und wird keinen Rasen für die WM-Stadien in Katar liefern. Ein Grund dafür ist die Lage der Menschenrechte in dem Wüstenstaat, wie das Unternehmen Hendriks Graszoden am Freitag in Heythuysen im Süden des Landes bestätigte. «Wir haben gesehen, was in Katar geschieht», sagte Managerin Gerdien Vloet dem regionalen Radiosender L1. Bei RTL fügte sie hinzu: «Es ging um einen Millionenauftrag, aber manchmal sind andere Sachen wichtiger als Geld.» Das Unternehmen liefert bereits seit Jahren den Rasen für Fußball-Welt- und Europameisterschaften, zum Beispiel für die WM 2006 in Deutschland, die EM in der Schweiz 2008 und in Frankreich 2016. Als Katar 2010 den Zuschlag für das WM-Turnier 2022 bekam, waren auch die Niederländer eingeladen worden.

Nationalmannschaft bestreitet letzten Test vor EM gegen Lettland

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der EM 2021 gegen Außenseiter Lettland. Nach dem Abschluss des Trainingslagers in Seefeld ist die Partie gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Letten für den 7. Juni in Düsseldorf angesetzt, wie das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag mitteilte. Während der Vorbereitung in Tirol soll es zudem ein weiteres Länderspiel geben.

Handballer dürfen weiter auf Olympia hoffen: Remis gegen Schweden

BERLIN: Deutschlands Handballer haben im Rennen um das Tokio-Ticket einen Fehlstart in letzter Minute abgewendet und die Teilnahme an den Olympischen Spielen weiter in der eigenen Hand. Die DHB-Auswahl kam am Freitag im Auftaktspiel des Ausscheidungsturniers in Berlin gegen den WM-Zweiten Schweden zu einem 25:25 (14:13). Bester deutscher Werfer war Marcel Schiller mit fünf Toren. Am Samstag (15.35 Uhr/ZDF) trifft die deutsche Mannschaft auf den EM-Vierten Slowenien und kann dabei mit einem Sieg den nächsten Schritt machen. Zum Abschluss geht es am Sonntag gegen Außenseiter Algerien. Die ersten zwei Teams des Vierer-Turniers lösen das Olympia-Ticket.

Formel 1: Perez und Sainz nutzen Impfchance in Bahrain

SAKHIR: Trotz der ursprünglichen Ablehnung der Formel-1-Spitze haben sich die Rennfahrer Carlos Sainz und Sergio Perez in Bahrain gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Behörden des Landes hatten dem gesamten Formel-1-Tross vor den Testfahrten in Sakhir Impfungen mit dem Vakzin von Pfizer/Biontech angeboten. «Das war sehr nett von Bahrain. Ich habe es angenommen», sagte Red-Bull-Fahrer Perez. Er wisse nicht, wann er in seiner Heimat Mexiko geimpft werden könne. Der 31-Jährige war im Vorjahr bereits mit dem Coronavirus infiziert und hatte zwei Rennen verpasst. Auch der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz verriet, er habe das Angebot dankend genutzt.

Skirennfahrerin Dürr wird Fünfte in Are - Vlhova wieder vorne

ARE: Ski-Ass Lena Dürr ist beim ersten von zwei Damen-Slaloms an diesem Wochenende im schwedischen Are zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis in diesem Winter gefahren. Die Sportlerin vom SV Germering wurde am Freitag Fünfte und stellte damit ihr bislang bestes Slalom-Resultat von 2015 in Maribor ein. 1,67 Sekunden betrug Dürrs Rückstand auf die Slowakin Petra Vlhova, die ihren zweiten Sieg in Folge feierte, dadurch ihre Führung in der Slalom-Wertung ausbaute und sich auch wieder an die Spitze des Gesamtklassements setzte. Zweite wurde Weltmeisterin Katharina Liensberger (+0,20) aus Österreich vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,64).

Andrea Filser (+4,24) fiel im zweiten Durchgang noch von Rang 19 auf Platz 25 zurück. Die dritte deutsche Starterin, Jessica Hilzinger, schied im Finale aus. Am Samstag steht in Are ein weiterer Slalom an. Kommende Woche steigt dann das Saisonfinale in Lenzerheide in der Schweiz.

Alonso fühlt sich nach Rad-Unfall fit für Formel-1-Saison

SAKHIR: Formel-1-Pilot Fernando Alonso muss sich nach der Saison als Folge seines Kieferbruchs einer weiteren Operation unterziehen. «Es müssen bei mir zwei Titanplatten aus dem Oberkiefer entfernt werden», sagte der 39-Jährige vom Alpine-Team am Freitag bei den Testfahrten in Bahrain. Der Spanier hatte sich Mitte Februar bei einem Trainingsunfall mit dem Rennrad verletzt. Bei den dreitägigen Testfahrten in Sakhir soll er am Samstag erstmals auf die Strecke gehen.

Rostocks Oberbürgermeister will rasch Zuschauer in Stadien und Hallen

ROSTOCK: Nach dem Willen von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sollen so schnell wie möglich Zuschauer bei Sportveranstaltungen in Stadien oder Hallen der Hansestadt zugelassen werden. Dies könne bereits beim nächsten Spiel des FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga gegen den Halleschen FC am 20. März der Fall sein. Dies ist das Ergebnis einer Beratung der Stadt mit größeren Vereinen am Donnerstagabend, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Freitag. Der OB hatte vor Medienvertretern von einem Lernprozess gesprochen, der letztlich den Zuschauerbesuch ermöglichen soll. Ursprünglich war beabsichtigt, beim ersten Mal bis zu 3000 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Das wurde geändert. Nun wird zum Auftakt mit einer Größenordnung von maximal 1000 Zuschauern im Ostseestadion kalkuliert.

Dortmunds Witsel, Mutter und schwangere Frau hatten Corona

DORTMUND: Der derzeit an der Achillessehne verletzte Mittelfeldspieler Axel Witsel von Borussia Dortmund und seine engste Familie hatten sich mit Corona infiziert. «Ich habe mich zuhause in Belgien nach meiner Operation mit dem Coronavirus infiziert. Meine Mutter war die erste in unserer Familie, die krank geworden ist, dann ich, dann meine schwangere Frau und meine Kinder», sagte der 32-Jährige den «Ruhr Nachrichten». Während seine Frau und Kinder beschwerdefrei geblieben seien, habe er Fieber gehabt und sich schlapp gefühlt.

Zweitliga-Spiel zwischen Heidenheim und Kiel coronabedingt abgesetzt

HEIDENHEIM: Das Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel ist wegen positiver Corona-Fälle bei den Kielern kurzfristig abgesetzt worden. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Vormittag zu der für Freitagabend (18.30 Uhr) angesetzten Partie mit. Die Gäste hatten zuvor mitgeteilt, dass vier Personen positiv getestet worden seien und die gesamte Mannschaft sowie Teile des Funktionärsteams in häusliche Quarantäne müssen.

RB Leipzig verpflichtet Top-Talent Brobbey von Ajax Amsterdam

LEIPZIG: RB Leipzig hat das niederländische Top-Talent Brian Brobbey langfristig verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer von Ajax Amsterdam unterschrieb beim sächsischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag ab Sommer bis zum Jahr 2025. Das teilte der Verein am Freitag mit. «Brian Brobbey passt als junger, sehr variabler und durchsetzungsstarker Spieler genau in das Profil von RB Leipzig. Er hat zuletzt bei Ajax Amsterdam gezeigt, dass er auf internationaler Ebene mithalten kann», sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche.

Fehlverhalten in Coronazeit: Geldstrafe für zwei Wolfsburg-Spieler

WOLFSBURG: Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat zwei Spieler wegen eines «Fehlverhaltens» während der Coronazeit sanktioniert. Beide müssen eine Geldstrafe zahlen und «werden darüber hinaus soziale Dienste leisten», teilte der Club am Freitag mit. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf ein Video in sozialen Netzwerken berichtet, dass die beiden VfL-Verteidiger John Brooks und Marin Pongracic zu Gast bei einer privaten Feier gewesen sein sollen, bei der gegen die Kontaktbeschränkungen der Corona-Zeit verstoßen wurde.

Impfstoff für Olympia-Starter: Japan lehnt Chinas Angebot ab

BERLIN: Japan wird das Impfangebot Chinas für die Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio und 2022 in Peking nicht in Anspruch nehmen. Wie Japans Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa am Freitag sagte, sei Japan vom Internationalen Olympischen Komitee deswegen nicht konsultiert worden und japanische Athleten würden den Impfstoff, der in Japan wie auch in der EU nicht zugelassen ist, nicht nehmen.

Bielefeld legt Einspruch gegen Sperre für de Medina ein

BIELEFELD: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Einspruch gegen eine Drei-Spiele-Sperre gegen seinen Verteidiger Nathan de Medina eingelegt. «Wir finden, dass das Strafmaß zu hart ist», sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Freitag. Eine Rückmeldung vom Deutschen Fußball-Bund zu dem Einspruch gebe es noch nicht. De Medina hatte im Nachholspiel am Mittwoch gegen Werder Bremen (0:2) nach einem Foulspiel und dem Einsatz des Videobeweises einen Platzverweis erhalten.

FC Bayern droht Alaba-Ausfall - «Wir müssen abwarten»

MÜNCHEN: David Alaba droht dem FC Bayern München im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen auszufallen. «Wir müssen abwarten», sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Österreicher hat muskuläre Probleme. Dagegen ist Benjamin Pavard nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion wieder ein Thema. Auch Jérôme Boateng, der beim 4:2 gegen Borussia Dortmund verletzt ausgewechselt worden war, dürfte demnach wieder im Kader stehen.

Fußballfans kehren in Israels Stadien zurück - Impfung ist aber nötig

TEL AVIV: Nach monatelanger Stille wird es in den Stadien der beiden obersten Fußball-Ligen in Israel am Wochenende wieder lauter. Fans der dort vertretenen Clubs können dann auf die Tribünen zurückkehren, wie ein Sprecher des Fußballverbandes am Freitag bestätigte. Voraussetzung dafür ist der Nachweis einer Corona-Impfung - in Israel funktioniert das etwa über den sogenannten Grünen Pass. Es gelten jedoch vorerst Obergrenzen.

Panne zum Einstand: Defekt bremst Formel-1-Debütant Schumacher

SAKHIR: Kaum hatte Mick Schumacher stolz die schwarze Decke von seinem ersten Formel-1-Dienstwagen gezogen, da bremste ihn auch schon die erste Panne. Ein Hydraulikproblem an seinem Haas-Renner kostete den 21-Jährigen zum Auftakt der nur dreitägigen Testfahrten in Bahrain am Freitag wertvolle Probezeit. Nur magere 15 Runden konnte Debütant Schumacher in der Wüste von Sakhir drehen, ehe ihn sein russischer Teamkollege Nikita Masepin ablöste.

Flick zu Bundestrainer-Posten: «Spekulationen verbieten sich»

MÜNCHEN: Hansi Flick will sich jetzt auf seine Aufgaben beim FC Bayern München konzentrieren, hat ein Engagement als Bundestrainer ab Sommer aber nicht explizit ausgeschlossen. «Ich kümmere mich nicht um die Dinge, die außenherum sind. Ich möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten und mehrere Titel gewinnen», sagte Flick am Freitag vor dem Gastspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Spekulationen, «wie meine Zukunft aussieht, verbieten sich», fügte der 56-Jährige an. Bundestrainer Joachim Löw hatte am Dienstag erklärt, seinen Posten nach der EM 2021 niederzulegen.

Losglück für Frauen vom FC Bayern und Wolfsburg in Champions League

NYON: Die Fußball-Frauen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg haben bei der Auslosung der Viertelfinals in der Champions League machbare Gegner zugelost bekommen. Die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler als UEFA-Chefin Frauenfußball bescherte dem souveränen Bundesliga-Tabellenführer Bayern den FC Rosengard aus Schweden zum Kontrahenten, wobei die Münchnerinnen zunächst Heimrecht genießen. Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg trifft in der Runde der letzten Acht zunächst auswärts auf den FC Chelsea mit der zu Saisonbeginn abgewanderten früheren Wolfsburgerin Pernille Harder und den deutschen Auswahlspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger.

Top-Begegnung des Viertelfinals dürfte die Partie von Paris Saint-Germain gegen Cupverteidiger Olympique Lyon werden, vorausgesetzt die Pariserinnen verspielen im Achtelfinal-Rückspiel am 17. März bei Sparta Prag nicht ihren 5:0-Vorsprung aus dem Hinspiel. Das vierte Viertelfinale bestreiten der FC Barcelona und Manchester City.

Sollten sich die beiden Bundesliga-Vertreter im Viertelfinale durchsetzen, käme es im Halbfinale zum direkten Duell. Auch da hätte der FC Bayern in der ersten Partie Heimrecht.

Die Viertelfinalspiele werden am 23./24. März und am 31. März/1. April ausgetragen, die Halbfinalbegegnungen am 24./25. April sowie am 1./2. Mai. Das Finale findet am 16. Mai in Göteborg statt.

Testwirrwarr bei Langlauf-Weltcup - Zwei Personen in Quarantäne

ENGADIN: Unmittelbar vor dem Langlauf-Weltcup in Engadin in der Schweiz ist ein Mitglied der US-Delegation positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies teilte der Ski-Weltverband Fis am späten Donnerstagabend mit. Obwohl die Person asymptomatisch ist und zwei weitere PCR-Tests ein negatives Ergebnis brachten, musste sich die nicht namentlich genannte Person umgehend in Isolation begeben. Auch eine enge Kontaktperson befindet sich in Quarantäne. Das US-Team bleibe in engem Austausch mit den örtlichen Gesundheitsbehörden, hieß es von der Fis. In Engadin finden am Samstag und Sonntag je zwei Langlauf-Rennen der Frauen und Männer statt.

Schumacher und Vettel starten in die Formel-1-Testfahrten

SAKHIR: Für Mick Schumacher hat bei den Testfahrten in Bahrain die erste große Bewährungsprobe in der Formel 1 begonnen. Um kurz nach 10.00 Uhr Ortszeit steuerte der 21 Jahre alte Neuzugang des Haas-Teams seinen neuen Dienstwagen auf die Rennstrecke in der Wüste von Sakhir. «Ich freue mich jetzt einfach, dass ich fahren kann», sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher kurz vor den ersten Runden dem TV-Sender Sky. Er habe «gut geschlafen» und sei «sehr motiviert».

Nur drei Tage nimmt sich die Formel 1 in diesem Jahr Zeit für die offiziellen Testfahrten vor dem Saisonauftakt. Formel-2-Meister Schumacher sollte am Freitagnachmittag von seinem neuen Teamkollegen Nikita Masepin (22) aus Russland abgelöst werden. Beide steigen in dieser Saison in die Königsklasse auf, werden sich aber wohl auf ein hartes Lehrjahr einrichten müssen. Der Haas-Rennwagen gilt als einer der schwächsten im Feld.

Auch Sebastian Vettel (33) drehte am Freitag seine ersten Testrunden für sein neues Aston-Martin-Team. Der Hesse hatte Ferrari nach sechs Jahren verlassen müssen und hofft nach einer Serie von Enttäuschungen auf einen sportlichen Neuanfang bei den Briten, die in der Vorsaison noch unter dem Namen Racing Point starteten.

Auf dem Bahrain International Circuit wird Ende März auch der erste Grand Prix des Jahres ausgetragen. Trotz der weiter spürbaren Folgen der Corona-Pandemie will die Formel 1 in diesem Jahr die Rekordzahl von 23 WM-Läufen absolvieren.