Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Ehemaliger Formel-1-Teamchef Frank Williams aus Krankenhaus entlassen

GROVE: Der langjährige Formel-1-Teamchef Frank Williams ist nach einem stationären Aufenthalt wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie der Rennstall informierte, befinde sich der 78-Jährige seit Heiligabend «zu Hause auf dem Weg der Besserung». Weiter hieß es in der Mitteilung: «Die Familie Williams möchte sich bei allen für ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken und allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen.»

Williams hatte sich mehrere Tage im Krankenhaus befunden. Da es sich um eine private Angelegenheit handelte, teilte die Familie keine weiteren Details zu den Gründen und der Art einer Erkrankung mit. Der Brite sitzt seit einem Autounfall 1986 im Rollstuhl. Williams hatte 1977 zusammen mit Patrick Head den Rennstall gegründet. Insgesamt neun Mal holte das Williams-Team den Konstrukteurs-Titel. Die bislang letzte Fahrer-WM gewann 1997 der Kanadier Jacques Villeneuve.

Der gesundheitlich angeschlagene Frank Williams trat 2012 aus dem Vorstand zurück und machte den Weg für seine Tochter Claire frei. 2013 stieg sie zur Co-Teamchefin auf. Nach dem Verkauf des Williams-Rennstalls an eine US-Investmentgesellschaft trat Claire Williams Anfang September dieses Jahres nach dem Grand Prix von Italien in Monza ab. Damit endete beim Privatteam eine Ära.

Nach Reise-Wirbel: Hertha-Profi Cunha grüßt bei Instagram

BERLIN: Ungeachtet des Wirbels um eine Reise in die Schweiz hat der brasilianische Fußball-Nationalspieler Matheus Cunha vom Bundesligisten Hertha BSC eine Weihnachtsbotschaft an seine Fans gesendet. «Erstes Weihnachten mit dem Mini. Trotz schwieriger Zeiten und viel Kampf wünschen wir Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest», schrieb der 21-Jährige zu einem Familienfoto mit Partnerin und Sohn.

Cunha war laut Hertha zuletzt zu einer abgesprochenen Behandlung seiner Leistenprobleme in der Schweiz. Das Weihnachtsfest sollte er jedoch in der Hauptstadt verbringen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über Cunhas Flug in einem Privatjet samt Familienmitgliedern in die Alpen berichtet. Wo das weihnachtliche Bild mit Cunhas Liebsten vom späten Heiligabend aufgenommen wurde, war nicht zu erkennen.

Die Auslandsprofis des Bundesligisten sollen die kurze Festtagspause wegen der Corona-Pandemie laut Vorgabe von Trainer Bruno Labbadia in Berlin verbringen. «Es ist nicht schön, aber es geht der ganzen Bevölkerung so. Wir sind Teil davon und müssen uns anpassen», hatte der Hertha-Coach in der Vorwoche gesagt.

Zuletzt war das Verhältnis von Cunha und Labbadia angespannt. Der Trainer hatte seinen Offensivmann für die schlechte Leistung beim 1:4 beim SC Freiburg am vergangenen Sonntag öffentlich gerügt. Mit sechs Saisontoren ist Cunha der Top-Torschütze der Berliner, die als Tabellen-14. weit hinter den eigenen Erwartungen zurückliegen.