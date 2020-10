Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Bericht: Club-WM mit FC Bayern findet im Februar statt

MÜNCHEN: Champions-League-Sieger FC Bayern München soll einem Medienbericht zufolge im Februar 2021 bei der Club-Weltmeisterschaft in Katar antreten. Der Fußball-Weltverband FIFA wolle das ursprünglich für Dezember geplante Turnier voraussichtlich zwei Monate später austragen, berichtete die «Süddeutsche Zeitung» am Freitagabend ohne Nennung von Quellen. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern ist als Champions-League-Sieger als Teilnehmer gesetzt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte bereits im September nach dem Kongress des Weltverbandes gesagt, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Wettbewerb wie geplant im Dezember stattfinden könne. Wegen der Corona-Pandemie war der ursprüngliche Zeitplan im internationalen Fußball durcheinander geraten. Es gebe aber bereits Überlegungen mit dem Gastgeber Katar, das Mini-Turnier mit sieben Clubs zu Beginn des nächsten Jahres auszurichten, hatte Infantino damals erklärt.

Darts-Duo blickt nach EM-Aus nach vorne - Wright tourt mit dem Auto

OBERHAUSEN: Nach dem erneut verpassten Darts-Coup bei der Heim-Europameisterschaft in Oberhausen blicken Max Hopp und Gabriel Clemens bereits auf die Team-WM am kommenden Wochenende in Salzburg. «Wenn wir es hinkriegen, als Team gut zu agieren, können wir sehr weit kommen. Ich denke schon, dass ein Viertelfinale da möglich ist», sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur. «Maximiser» Hopp und «German Giant» Clemens gelten in Salzburg als Mitfavoriten, sowohl in Runde eins (Finnland) als auch in Runde zwei (Griechenland oder Schweden) warten zudem machbare Gegner.

Bei der EM in Oberhausen hingegen verlief schon der erste Wettkampftag enttäuschend für das Duo. Der Hesse Hopp hatte in einem hart umkämpften Match mit 5:6 gegen den Waliser Jonny Clayton verloren und zuvor zwei Match-Darts vergeben. Für den Saarländer Clemens fiel die Niederlage beim 3:6 gegen Weltmeister Peter Wright etwas deutlicher aus.

Der Schotte Wright, der zuletzt mehrere European-Tour-Turniere ausgelassen hatte, war nach seiner Rückkehr zufrieden. «Ich fühle mich bereit und gut in Form, um wieder loszulegen», sagte der stets mit bunt gefärbten Haaren auftretende Paradiesvogel. Um das Corona-Ansteckungsrisiko zu minimieren, verzichtete Wright auf einen Flug nach Deutschland und reiste mit dem Auto über Dover und Calais nach Oberhausen an.

Handballbund setzt Spiele in 3. Liga und Jugend-Bundesliga aus

DORTMUND: Der Spielbetrieb in der 3. Handball-Liga und in der Jugend-Bundesliga wird wegen der verschärften Corona-Bestimmungen für den Sport vom kommenden Montag an zunächst bis zum 15. November ausgesetzt. Dies haben Präsidium und Vorstand des Deutschen Handballbundes am Freitagabend in einer Videokonferenz beschlossen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Mittwoch Beschlüsse zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen gefasst. Vor allem die Clubs der 3. Handball-Ligen beschäftigt nun die Frage, ob sie als Profisportler eingestuft werden - und deshalb in der Corona-Krise auch nach dem Teil-Lockdown weiterspielen dürfen.

Doping: Cas bestätigt Sperren gegen russisches Bob-Quartett

LAUSANNE: Knapp zwei Jahre nach ihrer vorläufigen Suspendierung hat der Internationale Sportgerichtshof Cas die zweijährigen Dopingsperren gegen vier frühere russische Bob-Piloten bestätigt. Wie der Cas am Freitag mitteilte, wurde der Einspruch der Athleten gegen die Suspendierungen abgelehnt. Damit bleiben Alexander Subkow, Alexander Kasjanow, Alexej Puschkarjow und Ilwir Chusin bis zum 18. Dezember dieses Jahres gesperrt. Der Cas bestätigte die Sanktionen des Bob- und Skeleton-Weltverbandes IBSF vom 16. Januar 2019. Bereits im Dezember 2018 waren die Bobpiloten vorläufig suspendiert worden.

Englischer Ex-Weltmeister Norbert Stiles ist tot

MANCHESTER: Der englische Ex-Weltmeister Norbert «Nobby» Stiles ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das berichteten am Freitag britische Medien unter Berufung auf Familienangehörige des ehemaligen Fußballers. Er sei «nach langer Krankheit friedlich im Kreis seiner Familie gestorben», hieß es. Stiles litt jahrelang an Prostatakrebs und fortgeschrittener Demenz. Beim denkwürdigen WM-Finale 1966, das England gegen Deutschland mit 4:2 in der Verlängerung gewonnen hatte, war «Nobby» Stiles einer der Schlüsselspieler. Mit Manchester United holte Stiles 1968 für England erstmals den Europapokal der Meister.

Roglic holt wieder Vuelta-Tagessieg: Rotes Trikot nach Sprint

SUANCES: Titelverteidiger Primoz Roglic hat seine ausgezeichnete Form bei der Vuelta der Radprofis erneut unter Beweis gestellt und das Rote Trikot des Gesamtführenden zurückgeholt. Der 31 Jahre alte Slowene gewann die 10. Etappe am Freitag nach 185 Kilometern von Castro Urdiales nach Suances. Der Tour-Zweite vom Team Jumbo-Visma liegt damit gleichauf mit Richard Carapaz, darf aber wegen drei Etappensiegen am Samstag im Roten Trikot des Gesamtführenden starten. Der Österreicher Felix Großschartner vom deutschen Team Bora-hansgrohe wurde in der Tageswertung Zweiter, Rang drei ging an Andrea Bagioli aus Italien.

Juve-Superstar Ronaldo nach Corona-Infektion wieder gesund

TURIN: Superstar Cristiano Ronaldo hat seine Infektion mit dem Coronavirus überstanden und darf die Quarantäne beenden. Der 35 Jahre alte Offensivspieler sei negativ auf das Virus getestet worden und gelte damit als genesen, teilte sein Verein Juventus Turin am Freitagabend mit. Der Fußball-Profi darf damit die häusliche Isolation verlassen und könnte dem Serie-A-Club bereits am Sonntag im Ligaspiel bei Aufsteiger La Spezia wieder zur Verfügung stehen. Insgesamt 19 Tage hatte der Portugiese nach seiner Infektion in Quarantäne verbringen müssen.

Keller: Nichts Belastendes gegen Beckenbauer in Sommermärchenaffäre

FRANKFURT/MAIN: Die vom DFB beauftragte Detektei hat bei der Aufklärung der Sommermärchen-Affäre nach Angaben von DFB-Präsident Fritz Keller keine Hinweise auf ein Fehlverhalten von Franz Beckenbauer gefunden. Er habe dem 75-Jährigen mitgeteilt, «dass die Ermittlungen von Esecon nach aktuellem Stand gegen ihn persönlich nichts Belastendes ergeben haben», sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes der «Bild» (Freitag). Die Ermittlungen der Berliner Detektei seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Nur 1:1 gegen VfB Stuttgart: FC Schalke bleibt sieglos

GELSENKIRCHEN: Die Negativserie des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga hält an. Der Revierclub kam am Freitagabend zum Auftakt des sechsten Spieltags trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart hinaus und wartet nun seit 22 Partien auf einen Sieg. Der 19 Jahre alte Malick Thiaw brachte die Gastgeber vor leeren Rängen mit seinem ersten Tor in der Bundesliga nach einem Freistoß in Führung (30. Minute). Der eingewechselte Nicolás González (56./Handelfmeter) sorgte für den verdienten Ausgleich für den VfB. Schalke bleibt mit zwei Punkten aus sechs Spielen im Tabellenkeller, Stuttgart dagegen kletterte vorerst sogar auf Rang vier.

Überraschendes Aus für Weltranglisten-Ersten Djokovic in Wien

WIEN: Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist beim ATP-Turnier in Wien überraschend bereits im Viertelfinale gescheitert. Der 33 Jahre alte Serbe unterlag am Freitag dem Italiener Lorenzo Sonego nach nur 1:08 Stunden mit 2:6, 1:6. Sonego, die Nummer 42 der Weltrangliste, hatte als Lucky Loser den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Für Djokovic war es in Wien die erste Turnierteilnahme seit seiner Final-Niederlage bei den French Open gegen Rafael Nadal vor knapp drei Wochen. Djokovic war bei dem mit 1,55 Millionen Euro dotierten Turnier an Nummer eins gesetzt.

Formel 1 testet Zweitagesformat in Imola

IMOLA: Nach dem Verzicht auf das komplette Freitagstraining erwartet die Formel 1 ein stressiger Samstag in Imola.

Nur eine 90-minütige Übungseinheit (ab 10.00 Uhr) bleibt Fahrern und Teams, sich auf die Strecke im Autodromo Enzo e Dino Ferrari nahe Bologna einzustellen. Auf dem Kurs gastierte die Rennserie zuletzt im Jahr 2006, daher fehlen Erfahrungswerte. So stellen sich die Rennställe auf hektische Betriebsamkeit ein, um möglichst viele Daten für die Qualifikation am Nachmittag (ab 14.00 Uhr) zu sammeln. Der 13. Saisonlauf wird am Sonntag als Grand Prix der Emilia Romagna ausgetragen.

Tischtennis-Champions-League findet als Turnier in Düsseldorf statt

DÜSSELDORF: Die Champions League der Tischtennisspieler soll im Dezember in Düsseldorf ausgetragen werden. Wie Borussia Düsseldorf am Freitag mitteilte, erhielt der Club im Rahmen einer Videokonferenz der Vereine und der Europäischen Tischtennis-Union (ETTU) den Zuschlag für die Austragung des in diesem Jahr in einem Turnierformat geplanten Wettbewerbs. Der Champions-League-Sieger 2020/21 soll vom 11. bis zum 18. Dezember in der nordrhein- westfälischen Landeshauptstadt ermittelt werden.

Pokal-Posse: Nach Schiedsgericht urteilt auch OLG gegen Türkgücü

MÜNCHEN: Kurz nach dem Sport-Schiedsgericht hat auch das Oberlandesgericht München gegen den Fußball-Drittligisten Türkgücü München im Streit um die Teilnahme am DFB-Pokal entschieden. In der Causa wurde somit ein Urteil des Landgerichts München, nach dem Türkgücü noch Chancen auf eine Nominierung zum Pokal hatte, revidiert. Damit steht der Partie des FC Schalke 04 am Dienstag gegen den 1. FC Schweinfurt als Vertreter des Bayerischen Fußball-Verbandes nichts mehr im Weg. Der BFV hatte die Schweinfurter für den Pokal gemeldet; Türkgücü erzwang mit einer Einstweiligen Verfügung im September die kurzfristige Verschiebung des Schalke-Spiels.

DOSB-Chef Hörmann appelliert an Vereine: Geben wir nicht auf

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund und sein Präsident Alfons Hörmann hoffen auf eine schnelle Aufhebung des temporären Verbots im Freizeit- und Amateurbereich wegen der derzeitigen Corona-Krise. «Wir werden mit aller Kraft dafür arbeiten, dass die Einschränkungen baldmöglichst zurückgefahren werden. Wir werden Bund und Länder in die Pflicht nehmen, entsprechende Hilfsprogramme für den Sport zu öffnen und aufzusetzen», sagte Hörmann in einer am Freitag veröffentlichten Video-Botschaft des DOSB. Der Lockdown treffe «alle hart», betonte der 60 Jahre alte Sport-Funktionär.

Flick wirbt weiter um Alaba-Verbleib - «Hoffe, dass er unterschreibt»

MÜNCHEN: Hansi Flick hat erneut um einen Verbleib von David Alaba beim FC Bayern München geworben. «Ich hoffe immer noch, dass er bei Bayern unterschreibt», sagte Flick am Freitag in München. Seit Monaten verhandeln der deutsche Fußball-Rekordmeister mit dem 28-jährigen Alaba und dessen Berater um die Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages. Der Österreicher war im Sommer 2008 zu den Münchnern gewechselt. Zuletzt hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärt, dass man Alaba «kein Ultimatum» für eine Entscheidung setzen wolle. Der Verein weist immer wieder auf die Vorzüge beim FC Bayern hin, das tat auch Flick am Freitag.

Zorc über Abstellungen: «Wenn wir dürften, würden wir nachdenken»

DORTMUND: Manager Michael Zorc von Borussia Dortmund hat seine Unzufriedenheit über die Abstellungspflicht für Fußball-Länderspiele deutlich gemacht, sieht für die Vereine aber keine Chance. Auf die Frage, ob der BVB für einige Spieler die Abstellung zu den nächsten Länderspielen verweigern wolle, sagte Zorc: «Wenn wir es dürften, würden wir sicher darüber nachdenken. Leider gibt es die Abstellungspflicht, und wenn wir es nicht tun, könnte der Spieler gesperrt werden. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders.»

DFL-Chef Seifert mahnt Proficlubs zum Sparen

FRANKFURT/MAIN: DFL-Boss Christian Seifert erwartet durch die Corona-Krise erhebliche Einnahmeverluste für den Profi-Fußball und fordert die Vereine zum Sparen auf. «Es wäre schon sehr optimistisch, jetzt noch davon auszugehen, dass in der laufenden Saison in großem Stil Zuschauereinnahmen fließen», sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga dem «Handelsblatt» (Freitag). «Jeder Club ist in diesen Tagen gut beraten, die Fixkosten zu drücken. Und dazu gehören auch die Personalkosten.» Wegen der enorm gestiegenen Corona-Fallzahlen haben Bund und Länder für November einen Zuschauer-Ausschluss in der Bundesliga und 2. Bundesliga angeordnet.

Williams-Teamchef: Fahrer-Duo bleibt auch 2021

IMOLA: Der amtierende Teamchef Simon Roberts hat Spekulationen um einen Wechsel der Fahrerpaarung beim Formel-1-Team Williams zurückgewiesen. «Es hat sich nichts geändert. Wir werden an diesen beiden Jungs festhalten. Das war immer der Plan», sagte Roberts am Freitag vor dem 13. Saisonlauf in Imola. Der Brite George Russell (23) und der Kanadier Nicholas Latifi (25) seien auch für 2021 noch gebunden. «Ich war zuversichtlich, dass sich nichts ändert trotz aller Spekulationen», sagte Russell.

Bamberger Basketballer holen Spielmacher Hall aus der NBA

BAMBERG: Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat einen neuen Spielmacher. Die Franken verpflichteten den Amerikaner Devon Hall, der zuletzt bei Oklahoma City Thunder in der Eliteliga NBA unter Vertrag stand. Der 25-Jährige ersetzt Gerry Blakes, der in dieser Woche nach nur wenigen Monaten die Bamberger wieder verlassen hatte.

Corona-Fall im Umfeld: Schweriner Volleyballerinnen in Quarantäne

SCHWERIN: Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben sich nach einem positiven Corona-Test im Umfeld des Teams vorsorglich in Quarantäne begeben. Das für Samstagabend angesetzte Bundesliga-Spiel in Aachen wurde verlegt, teilte der zwölfmalige deutsche Meister am Freitag mit.

Ex-Basketball-Star Nowitzki sieht sich später nicht als Trainer

DALLAS: Der abgetretene Basketball-Star Dirk Nowitzki geht aktuell nicht davon aus, zukünftig als Trainer in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu arbeiten. «Für mich sehe ich das in meiner Zukunft nicht. Aber wie man bei meinem Freund Steve Nash sieht: Sage niemals nie», sagte der 42 Jahre alte Würzburger in einem Beitrag auf der Vereinshomepage seines früheren Clubs Dallas Mavericks. Nowitzki spielte in 21 NBA-Spielzeiten ausschließlich für die Texaner, bevor er vergangenes Jahr im April aufhörte.

Handball-Profi Pekeler: Länderspiele nächste Woche «kaum vertretbar»

KIEL: Der deutsche Nationalspieler Hendrik Pekeler vom THW Kiel sorgt sich angesichts der Corona-Pandemie um die Fortsetzung der Handball-Saison und kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Ansetzung von Länderspielen in der kommenden Woche. Er halte «die Nationalmannschaftswoche unter diesen Vorzeichen für kaum vertretbar», sagte der 29 Jahre alte Kreisläufer den «Kieler Nachrichten» (Freitag). «Ich habe schon ein etwas ungutes Gefühl, dass da bei den Nationalmannschaften so viele Spieler aus unterschiedlichen Vereinen zusammenkommen.» Er glaubt: «Danach werden wir im Handball noch mehr Fälle haben als es jetzt schon sind.»

Nürnberg verleiht auch beide Eishockey-Torhüter

NÜRNBERG: Wegen der weiter ungewissen Zukunft in der Deutschen Eishockey Liga haben die Nürnberg Ice Tigers auch ihre beiden Torhüter kurzfristig verliehen. Niklas Treutle und Ilya Sharipow sollen in unteren Ligen zu Spielpraxis kommen, während in der DEL ein Saisonstart noch nicht fix ist. Treutle schließt sich den Ravensburg Towerstars aus der DEL2 an, Sharipov geht zu den Hammer Eisbären in die Oberliga Nord, wie am Freitag mitgeteilt wurde.

Skisprung-Weltcups in Titisee-Neustadt ohne Zuschauer

TITISEE-NEUSTADT: Die Skisprung-Weltcups der Damen und Herren in Titisee-Neustadt finden in diesem Winter ohne Zuschauer statt. «Die momentane Corona-Situation lässt leider keine andere Vorgehensweise zu», teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Männer sind vom 8. bis zum 10. Januar 2021 an der Hochfirstschanze gefordert. Der Weltcup der Frauen ist vom 29. bis zum 31. Januar in Titisee-Neustadt geplant.

Verletzter Neymar fehlt PSG laut Medien gegen RB Leipzig

PARIS: Paris Saint-Germain muss im Champions-League-Spiel bei RB Leipzig am kommenden Mittwoch französischen Medienberichten zufolge auf Neymar verzichten. Der brasilianische Star falle wegen einer Oberschenkelverletzung sowohl für das Ligaspiel an diesem Samstag beim FC Nantes sowie gegen Leipzig aus, berichtete unter anderem das Portal RMC Sport. Auch im Punktspiel am 7. November gegen Rennes werde der 28-Jährige nicht dabei sein.

«Werde meiner Verantwortung gerecht»: Tennisprofi Zverev wird Vater

BERLIN: Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev (23) wird erstmals Vater. Das bestätigte der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg am Donnerstagabend in den sozialen Netzwerken. «Auch wenn Brenda und ich nicht mehr zusammen sind, haben wir ein gutes Verhältnis und ich werde meiner Verantwortung als Vater gerecht», schrieb Zverev bei Instagram. Zuvor hatte Zverevs Ex-Freundin Brenda Patea (27) der «Gala» von ihrer Schwangerschaft berichtet.

Handball-Geschäftsführer Bohmann: «Reserven sind aufgebraucht»

BERLIN: Die Handball-Bundesliga (HBL) hat angesichts der massiven Auswirkungen der Corona-Krise nach Aussagen von Geschäftsführer Frank Bohmann kaum mehr Spielraum. «Wir müssen in kurzen Zeiträumen denken. Denn unsere Reserven sind aufgebraucht», sagte Bohmann der «Welt» (Freitag). Jetzt müsse man sehen, «dass wir unsere Kosten managen können. Das Problem: Die Spieler haben bereits auf erhebliche Teile ihrer Gehälter verzichtet. Ob wir da noch weiterkommen, wage ich zu bezweifeln», sagte der 55-Jährige und warnte: «Die Lage ist sehr angespannt, und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass wir Clubs verlieren werden.»

Gündogan zu seiner Corona-Erkrankung: «Konnte mich kaum bewegen»

MANCHESTER: Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan nimmt die Coronavirus-Pandemie nach dem Verlauf seiner eigenen Erkrankung noch ernster als zuvor. Dies sagte der 30-Jährige in einem Interview von RTL und ntv. «Mir ging es wirklich die ersten drei, vier Tage richtig schlecht. Ich konnte mich kaum bewegen, hatte Glieder-, Kopf- und Halsschmerzen und ein leichtes Druckgefühl im Brustbereich, was ich vorher noch nie so wirklich hatte», schilderte Gündogan.

Bayern kann gegen Köln wieder mit Goretzka und Müller planen

MÜNCHEN: Der FC Bayern Müchen kann für das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln wieder mit Leon Goretzka planen. Goretzka, der beim 2:1 in der Champions League gegen Lokomotive Moskau wegen Wadenproblemen zur Halbzeit ausgewechselt worden war, soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auflaufen können, wie Trainer Hansi Flick am Freitag sagte. Außer Goretzka war auch Thomas Müller in der Fußball-Königsklasse vorzeitig ausgewechselt worden.

Kein Platz für Schumacher: Alfa Romeo behält Räikkönen und Giovinazzi

IMOLA: Das Formel-1-Team Alfa Romeo setzt auch in der kommenden Saison auf Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi als Stammpiloten. Der Rennstall verkündete die Verlängerung der Verträge mit beiden Fahrern am Freitag vor dem Rennen in Imola. Damit ist bei Alfa Romeo im kommenden Jahr kein Cockpit für Mick Schumacher (21) frei. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher 2021 bei dem Team sein Debüt in der Königsklasse geben könnte. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mick Schumacher zum Haas-Rennstall wechselt.