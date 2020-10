Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

«Vertrauensverlust»: Skiweltverband trennt sich von Generalsekretärin

OBERHOFEN: Der Skiweltverband FIS hat sich mit sofortiger Wirkung von Generalsekretärin Sarah Lewis getrennt.

In einer kurzen Mitteilung auf der Verbandshomepage hieß es, die Entscheidung sei mit großer Mehrheit im FIS-Council getroffen worden. Grund sei ein «totaler Vertrauensverlust». Weitere Angaben gab es am Freitagabend zunächst nicht. Die Britin Lewis arbeitet seit 1994 für die FIS und war seit 2000 als Generalsekretärin für den Verband aktiv.

Alba verliert deutsches Euroleague-Duell mit Bayern-Basketballern

BERLIN: Die Basketballer des FC Bayern München haben das deutsche Euroleague-Duell bei Alba Berlin mit 90:72 (52:36) für sich entschieden. Während es für Neu-Trainer Andrea Trinchieri der erste Sieg im zweiten Pflichtspiel war, verlor der Double-Gewinner aus der Hauptstadt am Freitagabend auch seine zweite Partie im höchsten europäischen Wettbewerb. Die besten Werfer waren Albas Marcus Eriksson und der Münchner Nick Weiler-Babb mit jeweils 15 Punkten.

103. Giro d'Italia: Sagan Zweiter auf siebter Etappe

BRINDISI: Radprofi Peter Sagan hat den Sieg auf der siebten Etappe des 103. Giro d'Italia knapp verpasst. Der Ex-Weltmeister vom deutschen Team Bora-hansgrohe musste sich am Freitag im Massensprint nur dem Franzosen Arnaud Démare geschlagen geben, der bereits seinen dritten Tagessieg feierte. Nach 143 Kilometern von Matera nach Brindisi belegte der Australier Michael Matthews Platz drei. Sagan ist seit nunmehr 457 Tagen ohne Sieg. Der Portugiese Jorge Almeida trägt nach der von starken Seitenwinden geprägten Etappe das Rosa Trikot des Führenden in der Gesamtwertung.

Medien: Ter Stegen vor Vertragsverlängerung bei Barça

MADRID: Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht Medienberichten zufolge kurz vor einer Vertragsverlängerung beim spanischen Vizemeister FC Barcelona. Es sei nur «eine Frage von Tagen», schrieb am Freitag die Sportzeitung «Mundo Deportivo». Der 28-Jährige werde seinen bis 2022 laufenden Vertrag um drei Jahre bis 2025 verlängern. Beide Seiten hätten bereits eine Einigung erzielt. Die Verhandlungen seien aber nicht einfach gewesen, hieß es. Der frühere Mönchengladbacher erholt sich zur Zeit von einer Operation am rechten Knie, der er sich am 18. August unterzogen hatte.

DOSB-Appell: Vereine in der Krise mehr stärken - Bund gefordert

FRANKFURT/MAIN: Mit einem Hilferuf auch an die Politik hat der Deutsche Olympische Sportbund vor den wirtschaftlichen Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie gewarnt und zur Unterstützung der Sportvereine aufgefordert. «Der Sport in Deutschland mit seinen 90.000 Vereinen erlebt in der anhaltenden, globalen Corona-Pandemie die größte gesellschaftspolitische und ökonomische Herausforderung seit 1945», heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Appell. Die angespannte wirtschaftliche Situation tausender Vereine werde «durch die bislang beschlossenen «Coronahilfen Profisport» des Bundes noch nicht ausreichend berücksichtigt».

Völler, Fischer, Ballack, Möller und Vogts neu in der Hall of Fame

DORTMUND: Die früheren Nationalspieler Rudi Völler, Klaus Fischer, Andreas Möller und Michael Ballack sowie Ex-Bundestrainer Berti Vogts sind in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Eine Fachjury wählte die fünf ehemaligen Profis in die Ruhmeshalle, wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund am Freitag mitteilte. Damit gehören nun 34 deutsche Fußball-Größen der Hall of Fame an, die 2018 mit der Gründungself gestartet war.

Nach Corona-Wirbel: U21-Nationalmannschaft siegt 5:0 in Moldau

CHISINAU: Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat nach dem Wirbel um einen Corona-Fall in der Mannschaft wichtige Punkte in der EM-Qualifikation gesammelt. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Freitag in Moldau mit 5:0 (3:0) durch und erhöhte damit ihre Chance auf ein Ticket für die EM-Endrunde im kommenden Jahr. Lukas Nmecha (18. Minute/25./Foulelfmeter), Salih Özcan (42.), Jonathan Burkardt (67.) und U21-Debütant Dominik Kother (90.+2) erzielten die Tore für die überlegene Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes.

Alle 23 DFB-Akteure fit für Ukraine - Löw: Personallage «entspannt»

KIEW: Joachim Löw kann im Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine personell aus dem Vollen schöpfen. Alle 23 nach Kiew mitgereisten Akteure seien einsatzfähig, berichtete der Bundestrainer Joachim Löw am Freitagnachmittag vor dem Abschlusstraining in der ukrainischen Hauptstadt. «Die Personallage ist entspannt», sagte Löw im Nationalstadion auch mit Blick auf die zuletzt fraglichen Toni Kroos, Timo Werner und Serge Gnabry. «Die erste und wichtigste Aufgabe ist, dass wir das Spiel so angehen, dass wir in der Lage sind, gegen die Ukraine zu gewinnen.»

Nadal erreicht zum 13. Mal das Finale der French Open

PARIS: Titelverteidiger Rafael Nadal steht zum 13. Mal im Endspiel der French Open und greift nach seinem 13. Titel bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied am Freitag das Halbfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) für sich. Nach 3:09 Stunden verwandelte der Linkshänder aus Mallorca seinen ersten Matchball im Tiebreak des dritten Satzes. Im Kampf um den Titel bekommt es Nadal am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun.

Mal im Endspiel der French Open und greift nach seinem 13. Titel bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied am Freitag das Halbfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) für sich. Nach 3:09 Stunden verwandelte der Linkshänder aus Mallorca seinen ersten Matchball im Tiebreak des dritten Satzes. Im Kampf um den Titel bekommt es Nadal am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Für Nadal war es in seinem 101. Match in Roland Garros der 99. Sieg.

Tennis-Doppel Krawietz und Mies bestreitet French-Open-Finale

PARIS: Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat bei den French Open die Chance auf die Wiederholung des Vorjahressieges. Die Titelverteidiger treffen am Samstag in Paris nach dem Damen-Finale (ca. 17.00 Uhr/Eurosport) auf die US-Open- Champions Mate Pavic (Kroatien) und Bruno Soares (Brasilien).

Vor einem Jahr hatten der 28 Jahre alte Coburger Krawietz und der zwei Jahre ältere Kölner Mies überraschend als erstes deutsches Doppel seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel 82 Jahre zuvor den Titel im Doppel gewonnen. Einmal standen sich Krawietz/Mies und Pavic/Soares schon gegenüber: 2019 in Cincinnati auf Hartplatz verloren die Deutschen in zwei knappen Sätzen.

Im Endspiel der Damen-Konkurrenz stehen sich zuvor (15.00 Uhr/Eurosport) die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA und die Polin Iga Swiatek gegenüber.

Shiffrin sagt Start bei Weltcup-Auftakt in Sölden ab

SÖLDEN: Die amerikanische Skirennläuferin Mikaela Shiffrin muss ihr Comeback nach achtmonatiger Pause verschieben.

Eigentlich wollte die zweimalige Olympiasiegerin zum Weltcup-Auftakt am 17. Oktober in Sölden wieder an den Start gehen, doch nun gab die 25-Jährige ihre Absage über soziale Medien bekannt. «Zu meiner großen Enttäuschung kann ich nicht an den Start gehen. Mir wurde wegen meiner Rückenprobleme geraten, auf Sölden zu verzichten, damit ich den Rest der Saison noch fahren kann», teilte Shiffrin via Instagram mit. Sie sei wirklich frustriert. «Aber glücklicherweise wird diese Verletzung heilen und ich werde bald wieder am Start stehen», ergänzte die Amerikanerin.

FIFA-Studie: Transferausgaben brechen drastisch ein

ZÜRICH: Die Coronavirus-Pandemie hat den internationalen Fußball-Transfermarkt nach ersten Erkenntnissen um mehrere Jahre zurückgeworfen. Nach einer am Freitag veröffentlichten Studie des Weltverbandes FIFA wurden in der gerade beendeten Sommer-Periode im Vergleich zum Vorjahr etwa 18 Prozent weniger Transfers abgewickelt. Die gesamten Transferausgaben fielen um circa 30 Prozent, womit ein ähnliches Niveau wie 2016 erreicht wurde. Dabei war das Transferfenster in diesem Jahr einen guten Monat länger bis zum 5. Oktober geöffnet gewesen.

Chicago schafft in NFL vierten Saisonsieg - Niederlage für Brady

CHICAGO: Die Chicago Bears haben in der Football-Liga NFL den vierten Sieg im fünften Saisonspiel geschafft und Star-Quarterback Tom Brady einen weiteren Erfolg verwehrt. Die Bears bezwangen die Tampa Bay Buccaneers um Brady am Donnerstag (Ortszeit) nach einem 0:13-Rückstand noch knapp mit 20:19 (14:13). Tampa Bay verpasste damit den vierten Erfolg.

Radklassiker Paris-Roubaix wegen hoher Infektionszahlen abgesagt

BERLIN: Der am 25. Oktober geplante Rad-Klassiker Paris-Roubaix ist abgesagt worden. Die Organisatoren sahen sich wegen der Coronavirus-Krise mit wachsenden Infektionszahlen zu dieser Entscheidung gezwungen. Gleichfalls nicht stattfinden wird die Premiere von Paris-Roubaix der Frauen, die gleichfalls am 25. Oktober erfolgen sollte. Schon am ursprünglichen Termin am 12. April war der Klassiker verschoben worden, nachdem die französische Regierung im Frühjahr Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen worden waren. Die nächste Auflage des für sein Kopfsteinpflaster berühmten Straßenrad-Rennens ist nun für den 11. April 2021 geplant.

Drittligaspiel in Duisburg wegen weiterer Coronafälle abgesagt

DUISBURG: Der Deutsche Fußball-Bund hat das für diesen Freitagabend angesetzte Drittligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken abgesagt. Grund dafür sind zwei weitere positive Corona-Tests im Team der Duisburger. Bei drei Tests innerhalb von fünf Tagen sind beim MSV damit insgesamt vier Spieler positiv getestet worden. Der DFB hat die Partie nach den Informationen aus Duisburg daher am Mittag abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Schwere Knieverletzung bei Nationalspielerin Pauline Bremer

WOLFSBURG: Fußball-Nationalspielerin Pauline Bremer hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird wahrscheinlich für den Rest dieser noch jungen Saison ausfallen. Wie ihr Verein VfL Wolfsburg am Freitag mitteilte, erlitt die 24 Jahre alte Stürmerin im vergangenen Bundesliga-Spiel gegen den SC Sand einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes. Bremer war erst im Sommer von Manchester City zum deutschen Meister gewechselt.

Mindestens bis zum 25. Oktober: Fußball ohne Fans in Münchner Stadien

MÜNCHEN: Nach gestiegenen Corona-Zahlen finden die Fußball-Spiele in München mindestens bis zum 25. Oktober ohne Fans statt. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Davon sind kurzfristig auch die Drittliga-Partien des TSV 1860 München und Türkgücü München an diesem Samstag betroffen, für die es am Mittwoch noch Grünes Licht für Zuschauer gegeben hatte. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut von 32,5 am Dienstag wieder auf 42,4 gestiegen ist, sprachen sich die Behörden aber doch gegen die Zulassung von Fans aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an.

Positiver Corona-Test: Spiele der Tischtennis-Bundesliga verlegt

OCHSENHAUSEN: Wegen eines positiven Corona-Tests in der Trainingsgruppe hat der Tischtennis-Bundesligist TTF Ochsenhausen seine beiden Heimspiele an diesem Wochenende kurzfristig absagen müssen. Die Partien gegen den TSV Bad Königshofen (Freitag) und den Post SV Mühlhausen (Sonntag) wurden auf einen noch unbestimmten Termin verlegt, teilte der deutsche Meister von 2019 mit. Der Corona-Fall betrifft nach Angaben des Vereins kein Mitglied des Bundesliga-Teams selbst, sondern einen Spieler, der im Training mit den TTF-Profis in Berührung kam.

Achter-Sieg zum Auftakt der Ruder-EM - Dämpfer für Zeidler

POSEN: Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-EM in Posen Kurs auf eine erfolgreiche Titelverteidigung genommen. Zum Start der ersten und einzigen internationalen Regatta in der durch die Corona-Pandemie gestörten Saison gelang der Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) am Freitag auf dem Malta-See im Vorlauf ein Start-Ziel-Sieg über Rumänien. Dagegen musste Titelverteidiger Oliver Zeidler einen ersten Dämpfer hinnehmen. Der Mitfavorit aus Ingolstadt kam im Einer nicht über Rang zwei hinter dem Niederländer Amos Keijser hinaus. Damit blieb dem 24-Jährigen eine zusätzliche Belastung im Hoffnungslauf am Nachmittag nicht erspart.

Keine neuen Corona-Fälle im ukrainischem Team vor Deutschland-Spiel

KIEW: Im ukrainischen Fußball-Nationalteam gibt es kurz vor der Nations-League-Partie gegen Deutschland am Samstag keine neuen Corona-Infektionen. «Es ist gut zu wissen, dass keiner der Spieler ausfällt», sagte Teamchef Andrej Schewtschenko am Freitag in Kiew. Er könne zwar die Aufstellung planen, habe aber kein Kernteam zur Verfügung. Vor dem Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Frankreich waren über ein Dutzend Spieler wegen Coronavirus-Infektionen oder Verletzungen ausgefallen. Die Ukraine erlitt in Paris mit 1:7 die höchste Niederlage ihrer Fußballgeschichte.

Ukraine auch vor Deutschland-Spiel durch Ausfälle stark geschwächt

KIEW: Auch vor dem Spiel in der Nations League gegen Deutschland an diesem Samstag ist die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft durch Ausfälle stark geschwächt. Insgesamt 14 Spieler können wegen Verletzungen oder Coronavirus-Infektionen nicht antreten, wie der Verband in Kiew in der Nacht zum Freitag mitteilte. Kurz zuvor waren neun Infektionen bei Spielern und weitere neun beim Personal des Erstligisten Schachtjor Donezk bestätigt worden. Daher werden die Ukrainer nur von den drei Donezker Spielern Wiktor Kowalenko, Romero Marlos und Waleri Bondar verstärkt.

Zweiter Corona-Fall bei Mercedes: Sechs Ersatzleute an Nürburgring

NÜRBURG: Nach einem weiteren Corona-Fall tauscht das Formel-1-Team Mercedes einen Teil seiner Crew für den Grand Prix der Eifel aus. Wie der Weltmeister-Rennstall am Freitag mitteilte, sind sechs Ersatzleute aus dem Vereinigten Königreich angereist und übernehmen die vakanten Posten. Mercedes hatte am Donnerstag einen ersten positiven Test bei einem Teammitglied öffentlich gemacht. Es handelte sich nicht um die Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Ex-Weltmeisterin Hammer will wieder Box-Championesse werden

HAMBURG: Die Dortmunder Boxerin Christina Hammer will auf den WM-Thron zurückkehren. Für die 30 Jahre alte Supermittelgewichtlerin geht es am 31. Oktober in München um die Interims-Weltmeisterschaft des WBC und um den vakanten WM-Titel der WIBF. Als Gegnerin wurde die Finnin Sanna Turunen verpflichtet, teilte der Boxstall des Münchner Promoters Alexander Petkovic am Freitag mit. Die Siegerin soll danach gegen WBC-Weltmeisterin Franchon Crews Dezurn aus den USA in den Ring steigen.

Hammer war von Oktober 2010 bis April 2019 Weltmeisterin mehrerer Verbände im Mittelgewicht. Gegen die Doppel-Olympiasiegerin Claressa Shields aus den USA verlor sie vor anderthalb Jahren jedoch. Es war ihre einzige Niederlage in 27 Kämpfen. Ausnahmeboxerin Shields eroberte alle wichtigen Titel im Mittelgewicht und gilt damit als unumstrittene Weltmeisterin. Hammer versucht jetzt, eine Gewichtsklasse höher im Supermittelgewicht zu Titelehren zu kommen. Zu der Veranstaltung im Münchner Infinity-Hotel sind nur 200 Zuschauer zugelassen.

Kein Formel-1-Training auf Nürburgring

NÜRBURG: Nach der Absage des Formel-1-Auftakttrainings auf dem Nürburgring ist auch die zweite Einheit abgesagt worden. Kurz vor dem offiziellen Start der ab 15.00 Uhr angesetzten zweiten Session zum Grand Prix der Eifel meldete die Rennleitung am Freitag, dass der Rettungshubschrauber wegen der schlechten Wetterbedingungen weiter nicht fliegen könne. Um 16.00 Uhr wurde das letzte Training des Tages endgültig abgesagt. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und seinen Kollegen bleibt nun nur das Abschlusstraining am Samstag (12.00 Uhr) vor der Qualifikation. Letztmals war im Oktober 2019 ein kompletter Formel-1-Tag in Suzuka ausgefallen, damals wegen Taifun Hagibis.

Mick Schumacher über nächste Formel-1-Trainingschance: «Abwarten»

NÜRBURG: Nach der Absage des Formel-1-Auftakttrainings auf dem Nürburgring hat Mick Schumacher enttäuscht auf sein vorerst geplatztes Trainingsdebüt reagiert. «Es ist schade, nicht raus zu können», sagte der 21-Jährige am Freitag. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hätte als Ersatz für den Italiener Antonio Giovinazzi in der ersten Einheit für Alfa Romeo fahren sollen. Die verregnete Einheit wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. «Ich wäre natürlich gerne gefahren», sagte Schumacher.

In zwei Wochen im portugiesischen Portimao könnte sich frühestens für den Führenden der Formel-2-Wertung die nächste Chance ergeben. «Wir müssen abwarten und sehen, wie es sich entwickelt», meinte Schumacher nur allgemein. Schließlich würden nun auch Kurse kommen, auf denen sonst nicht so oft gefahren wird.

Nach RTL/ntv-Informationen soll der Prema-Fahrer angeblich am 11. Dezember im Auftakttraining zum Großen Preis von Abu Dhabi eine neue Chance bekommen. Eine Quelle wurde nicht genannt. In Abu Dhabi findet eine Woche nach dem letzten Formel-2-Rennen das Formel-1-Finale statt. «Jede Möglichkeit ins Auto zu springen, wäre toll», befand Mick Schumacher, der zur Ferrari-Nachwuchsakademie gehört und ein Kandidat für ein Cockpit bei Alfa Romeo ab 2021 ist. «Mein Hauptziel und mein Traum ist die Formel 1», betonte er.