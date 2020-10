Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

BVB schöpft Mut aus Supercup-Niederlage - Bürki und Sancho fraglich

DORTMUND: Borussia Dortmunds Trainer Lucien hat die knappe Niederlage im Supercup beim FC Bayern (2:3) als Mutmacher für das Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gewertet. «Wir haben in München gut gespielt und nehmen viele positiven Sachen mit», sagte der Schweizer am Tag vor der Partie in Dortmund. Nach dem unerwarteten Rückschlag am vergangenen Spieltag beim 0:2 in Augsburg steht der Titelaspirant unter Zugzwang.

Baum-Nachfolger beim DFB gefunden: Ex-Hamburger Wolf übernimmt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund hat Hannes Wolf als Nachfolger von Manuel Baum für die Nationalmannschaft der U18-Junioren verpflichtet. Nach dem Wechsel von Baum zum FC Schalke übernimmt der frühere Trainer des Hamburger SV und des VfB Stuttgart nun den Posten im DFB. Zuletzt war der 39 Jahre alte Wolf Trainer beim belgischen Erstligisten KRC Genk, der sich aber Mitte September von ihm getrennt hatte.

Schalkes neuer Coach Baum stellt klar: Fährmann bleibt im Tor

GELSENKIRCHEN: Ralf Fährmann bleibt auch unter dem neuen Trainer Manuel Baum zunächst im Tor des FC Schalke 04. Angesichts einiger Spekulationen in den vergangenen Tagen stellte Baum am Freitag klar: «Ralf wird spielen gegen Leipzig.» Zuletzt hatte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga in Frederik Rönnow den Ersatzkeeper von Eintracht Frankfurt verpflichtet und den bisherigen Fährmann-Vertreter Markus Schubert an die Hessen abgegeben.

Erkrankter Herrlich kann FC Augsburg gegen Wolfsburg nicht betreuen

AUGSBURG: Trainer Heiko Herrlich kann den FC Augsburg im Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg krankheitsbedingt nicht betreuen. Manager Stefan Reuter wies auf der Pressekonferenz am Freitag darauf hin, dass ein Corona-Test bei Herrlich negativ ausgefallen sei. Bei dem 48-Jährigen liege ein Pneumothorax vor, er müsse sich in stationäre Behandlung begeben. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von Luft im Pleuraraum, also dem Raum zwischen Lunge und Brustwand. Herrlich werde mit seinen Co-Trainern auch weiter in die Vorbereitung auf das Wolfsburg-Spiel involviert sein, erläuterte Reuter weiter.

Glasner nach Wolfsburg-K.o.: «Nicht in Selbstmitleid verfallen»

WOLFSBURG: Spieler und Trainer des VfL Wolfsburg haben das bittere Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation auch einen Tag später noch nicht verdaut. «Wir sind sehr enttäuscht. Das fühlt sich heute immer noch nicht viel besser an. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt in Selbstmitleid verfallen. Wir müssen den Blick wieder nach vorne richten», sagte Trainer Oliver Glasner am Freitag bei einer Telefonkonferenz des VfL zum nächsten Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). Die Wolfsburger hatten am Vorabend ihr letztes Qualifikationsspiel bei AEK Athen mit 1:2 (1:0) verloren und dadurch die Gruppenphase der Europa League verpasst.

DFB-Mediziner: Corona-Ansteckung auf Fußballplatz unwahrscheinlich

FRANKFURT/MAIN: Der Vorsitzende der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Tim Meyer, hält die Gefahr einer Corona-Ansteckung auf dem Fußballplatz für gering. Die Dauer der engen Kontakte sei während eines Spiels kurz, außerdem werde an der frischen Luft gespielt, sagte der Medizinprofessor in einem auf der DFB-Homepage veröffentlichten Interview. Vorsicht sei vor allem im Umfeld eines Fußballspiels geboten.

Grab mit Boxring und Boxhandschuhen erinnert an «Rocky»

BERLIN: Zwei Jahre nach dem Tod von Graciano Rocchigiani (1963-2018) erinnert ein Grab besonderer Art an den Ex-Box-Weltmeister. Das Grab auf dem St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg ist wie ein Boxring gestaltet. Umringt von roten Tauen steht in der Mitte der Grabstein, auf dem zwei Boxhandschuhe liegen und an dem ein Foto des als «Rocky» bekannten Boxers angebracht ist. Unter dem Bild stehen die Worte: «In liebevoller Erinnerung an unseren Weltmeister». Und die Titel: WM 1988, EM 1991 und WM 1998.

Rocchigiani war am 1. Oktober 2018 bei einem Unfall auf Sizilen ums Leben gekommen. Er wurde in dem italienischen Ort Belpasso überfahren. Der Boxer war sofort tot, er wurde 54 Jahre alt. An der Beerdigung zwei Wochen später nahmen viele Prominente teil. Das Grab befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gräbern der Gebrüder Grimm.

US-Open-Champion Dominic Thiem in Paris weiter ohne Satzverlust

PARIS: US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open ohne Mühe das Achtelfinale erreicht.

Der 27 Jahre alte Österreicher setzte sich am Freitag in Paris gegen Casper Ruud aus Norwegen mit 6:4, 6:3, 6:1 durch. Thiem nutzte nach 2:15 Stunden seinen zweiten Matchball und ist im Turnier noch ohne Satzverlust. Im Achtelfinale könnte nun der erste Härtetest auf die Nummer drei der Tennis-Welt warten. Thiem würde auf den Schweizer Stan Wawrinka treffen, wenn dieser zuvor den Franzosen Hugo Gaston besiegt. Wawrinka konnte die French Open 2015 gewinnen. Thiem verlor in den vergangenen beiden Jahren in Paris im Finale gegen Rafael Nadal.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr: Rheinderby ohne Zuschauer

KÖLN: Das Rheinderby der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach findet am Samstag zum zweiten Mal in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Grund dafür ist der zu hohe Wert an Corona-Neuinfektionen in Köln in den vergangenen sieben Tagen. Schon am Donnerstag hatte sich dies angekündigt, da der entsprechende Wert über die kritische Marke von über 35 pro 100.000 Einwohner gesprungen war. Am Freitag stieg der Wert noch einmal leicht auf 36,9 an. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung müssen am Tag vor einem Spiel damit Zuschauer untersagt werden.

Medien: Jeff Saibene neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN: Jeff Saibene wird nach Informationen von «Sport1» neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Von dem Fußball-Drittligisten gab es am Freitag dafür zunächst keine Bestätigung, der Traditionsclub hat aber für 13.00 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Der 52 Jahre alte Luxemburger war bis zum 27. Spieltag der vergangenen Saison Cheftrainer beim Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt, davor trainierte er Arminia Bielefeld. Saibene soll beim FCK Nachfolger des freigestellten Boris Schommers werden. Der FCK hatte vorerst Ex-Profi Oliver Schäfer als Interimscoach eingesetzt.

Löw plant für Türkei-Spiel separates Team: Risiko minimieren

BERLIN: Joachim Löw will das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch gegen die Türkei mit einer separaten Mannschaft angehen. «Wir lassen die Spieler in zwei Etappen anreisen und planen im Grunde mit zwei unterschiedlichen Aufgeboten», erklärte der Bundestrainer nach der Nominierung seines 29-köpfigen Aufgebots am Freitag. Alle Spieler des FC Bayern und von RB Leipzig sowie Toni Kroos von Real Madrid, der sich noch mit einem Muskelfaserriss im Gesäßbereich quält, werden erst am Dienstag in Köln anreisen und dann Mittwoch trainieren. «Mit ihnen plane ich nicht für das Spiel gegen die Türkei», sagte Löw.

Neuer Trainer de Boer streicht Bundesliga-Duo aus Niederlande-Kader

AMSTERDAM: Der neue niederländische Fußball-Nationaltrainer Frank de Boer hat die beiden Bundesliga-Profis Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) und Davy Klaassen (Werder Bremen) aus dem Kader für die drei nächsten Länderspiele gestrichen. Stürmer Weghorst und Mittelfeldspieler Klaassen waren von Interimscoach Dwight Lodeweges noch im September in einen vorläufigen 38-köpfigen Kader für die Spiele gegen Mexiko, Bosnien-Herzegowina und Italien berufen worden. Bei der Benennung des endgültigen auf 25 Spieler reduzierten Aufgebots verzichtete der in der Zwischenzeit als neuer Bondscoach vorgestellte de Boer am Freitag jedoch auf die beiden.

29-Mann-Kader: Löw holt Dahoud und Hofmann - Kroos vorerst dabei

BERLIN: Mit den Neulingen Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach sowie insgesamt 29 Spielern geht Joachim Löw den kommenden Länderspiel-Dreierpack an. Wie angekündigt kehren die zuletzt geschonten Bayern um Kapitän Manuel Neuer sowie die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann zurück. Der Bundestrainer nominierte vor den Partien gegen die Türkei, in der Ukraine und gegen die Schweiz zudem nach längerer Pause wieder Nadiem Amiri (Leverkusen), Benjamin Henrichs (Leipzig) und Niklas Stark (Hertha BSC). Auch der angeschlagene Toni Kroos (Real Madrid) ist im Kader.

Topfavoritin Simona Halep marschiert in Paris ins Achtelfinale

PARIS: Topfavoritin Simona Halep ist bei den French Open der Tennisprofis mit einer beeindruckenden Leistung ins Achtelfinale marschiert. Die an Nummer eins gesetzte Rumänin deklassierte am Freitag in Paris die Amerikanerin Amanda Anisimova mit 6:0, 6:1 und revanchierte sich damit für die Viertelfinal-Niederlage aus dem Vorjahr. Halep, die im Stade Roland Garros 2018 den Titel holte, benötigte nur 54 Minuten für ihren Erfolg. Die 29-Jährige trifft nun auf die Polin Iga Swiatek.

Schweizer Nationalteam mit neun Bundesliga-Profis gegen Deutschland

BERN: Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft geht ihren Länderspiel-Dreierpack mit dem Abschluss in Deutschland mit neun Bundesliga-Profis an. Nationaltrainer Vladimir Petkovic nominierte für das Testspiel gegen Kroatien sowie die Nations-League-Partien in Spanien und in Köln gegen die DFB-Auswahl am 13. Oktober insgesamt 25 Profis, wie der Schweizer Verband am Freitag mitteilte. Aus der Bundesliga sind Torhüter Yann Sommer, Nico Elvedi (beide Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Edimilson Fernandes (FSV Mainz 05), Renato Steffen, Admir Mehmedi (beide VfL Wolfsburg), Steven Zuber, Djibril Sow (beide Eintracht Frankfurt) und Ruben Vargas (FC Augsburg) dabei.

Lösbare Aufgaben für Leverkusen und Hoffenheim in Europa League

NYON: Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim haben für die Vorrunde der Europa League lösbare Aufgaben bekommen. Die Werkself trifft auf den tschechischen Meister Slavia Prag, Israels Pokalsieger Hapoel Beerscheva und OGC Nizza aus Frankreich, wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab. Hoffenheim misst sich mit dem belgischen Vertreter KAA Gent, dem serbischen Topclub Roter Stern Belgrad und Slovan Liberec aus Tschechien. Deutsche Duelle in der Gruppenphase waren ausgeschlossen. Die Bundesliga ist nur mit zwei von drei möglichen Mannschaften vertreten.

Motorenlieferant Honda steigt Ende 2021 aus Formel 1 aus

TOKIO: Honda steigt Ende 2021 aus der Formel 1 aus. Damit müssen sich Red Bull und Alpha Tauri für 2022 einen neuen Motorenhersteller suchen. Der japanische Konzern begründete seinen Rückzug am Freitag in Tokio mit der «großen Transformation», der sich die Autoindustrie gegenwärtig stellen muss. Das Ziel von Honda sei es, bis Ende 2050 klimaneutral zu arbeiten. Red-Bull-Teamchef Christian Horner bekräftigte, dass man auch langfristig in der Formel 1 bleiben wolle. Honda war 2015 in die Motorsport-Königsklasse zurückgekehrt und hatte zunächst seinen alten Partner McLaren wieder mit Motoren beliefert.