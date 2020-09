Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/09/2020 | Aktualisiert um: 04:15 | Überblick

Eiskunstlauf: Paarläufer Hocke/Kunkel Zweite bei Nebelhorn Trophy

OBERSTDORF: Die Paarläufer Annika Hocke/Robert Kunkel haben bei der Nebelhorn Trophy Platz zwei belegt. Die nach dem Kurzprogramm führenden Minerva Fabienne Hase/Nolan Seegert (Berlin) mussten am Freitag nach dem Morgentraining aufgeben, weil Hase sich bei einem Wurfsprung den rechten Knöchel verletzte. Hocke/Kunkel verpassten den möglichen Sieg durch mehrere Patzer. Das Berliner Paar wurde knapp von den Italienern Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini überholt. Paul Fentz fiel nach einigen Fehlern vom ersten auf den sechsten Rang zurück.

Rad-Kapitän Schachmann: WM-Start ist «eine Art Experiment»

IMOLA: Der deutsche Radsport-Hoffnungsträger Maximilian Schachmann sieht seinen Start im WM-Straßenrennen von Imola als lohnenswerten Versuch an. «Es ist, wie es ist. Der Rennkalender ist sehr eng geworden. Es ist eine Art Experiment, eine Woche nach einer solchen Rundfahrt performen zu müssen. Ich habe schon auf der Strecke trainiert und werde schauen, wie es am Wochenende läuft», sagte der 26-Jährige mit Bezug auf die Tour de France am Freitagabend bei einer Video-Pressekonferenz in Imola. Der Klassikerspezialist vom Team Bora-hansgrohe ist am Sonntag (10.00 Uhr/ZDF/Eurosport 2) als Kapitän des deutschen Teams eingeplant. An seiner Seite wird Schachmann unter anderem John Degenkolb haben. Der Routinier wollte das WM-Rennen zunächst auslassen, steht nun aber doch als Helfer zur Verfügung.

Hertha-Sportdirektor Friedrich: Haben uns mit Mario Götze beschäftigt

BERLIN: Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich hat ein Interesse des Berliner Fußball-Bundesligisten an Ex-Nationalspieler Mario Götze bestätigt. «Natürlich ist das ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben», sagte Friedrich am Freitagabend in der Pause des Bundesliga-Spiels gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN. «Aber, wie gesagt, es sind ganz viele Namen, mit denen wir uns beschäftigen. An dieser Stelle kann und möchte ich dazu nichts sagen.» Was mögliche Neuverpflichtungen betreffe, solle man sich «überraschen lassen». Zuletzt hatte Götze der «Bild» gesagt: «An den meisten Gerüchten war nichts dran. Zu vertraulichen Gesprächen möchte ich mich auch nicht äußern. Was ich aber sagen kann: Ich habe mich mit einigen Trainern und Vereinen in den vergangenen Wochen ausgetauscht.»

Erzgebirge Aue bleibt trotz 1:1 gegen Fürth Tabellenführer

AUE: Der FC Erzgebirge Aue bleibt trotz eines verpassten Sieges vorerst Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Die Sachsen kamen im ersten Heimspiel der Saison am Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth nur zu einem 1:1 (1:1). Vor 999 Zuschauern brachte Sebastian Ernst (6.) die Gäste früh in Führung, U21-Nationalspieler Florian Krüger (23.) glich aus. Aue blieb damit auch im sechsten Duell mit Fürth nacheinander ungeschlagen.

Hannover patzt in Osnabrück: 1:2-Niederlage vor 3200 Zuschauern

OSNABRÜCK: Aufstiegskandidat Hannover 96 hat in der Zweiten Liga den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem Auftakterfolg gegen den Karlsruher SC verlor das Team von Trainer Kenan Kocak am Freitagabend das Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück mit 1:2 (0:1). Matchwinner für die Gastgeber war vor 3200 Zuschauern Stürmer Christian Santos. Der Neuzugang erzielte beide Treffer (33. Minute/Foulelfmeter, 47.) und bescherte dem neuen Cheftrainer Marco Grote damit ein erfolgreiches Heimdebüt an der Bremer Brücke. Der Anschlusstreffer von Marvin Ducksch kam in der Nachspielzeit zu spät für die Gäste (90.+1).

Nach Trainingsboykott: Mainzer Führung will «Vorgang aufarbeiten»

MAINZ: Der Vereinsvorsitzende vom FSV Mainz 05 hat nach dem Trainingsboykott der Spieler aus Solidarität mit Stürmer Adam Szalai eine Aufarbeitung des Vorfalls angekündigt. «Das Verhalten der Spieler, nicht zum Training anzutreten, ist ein Schritt, den ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte», sagte Stefan Hofmann am Freitag laut einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten. Dies habe den gesamten Verein erschüttert. «Deswegen können wir als Vereinsführung nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Wir sind dabei, diesen Vorgang gründlich aufzuarbeiten», erklärte er.

Heimniederlage für Hertha BSC: 1:3 bei Fan-Rückkehr gegen Frankfurt

BERLIN: Hertha BSC hat einen perfekten Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga verpasst. Eine Woche nach dem 4:1-Erfolg zum Liga-Start in Bremen verloren die Berliner am Freitag im heimischen Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2). Damit überholten die Hessen in der Tabelle mit vier Punkten den Hauptstadtclub, der drei Zähler hat. Vor 4000 Zuschauern trafen André Silva (30. Minute/Foulelfmeter), Bas Dost (36.) und Sebastian Rode (71.) für die Gäste. Mehr als das 1:3 durch ein Eigentor von Martin Hinteregger (76.) gelang der Hertha nicht mehr.

Tennisprofi Verdasco nach positivem Corona-Test nicht bei French Open

PARIS: Der spanische Tennisprofi Fernando Verdasco darf nach einem positiven Corona-Test nicht bei den French Open starten und hat die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in Paris heftig kritisiert. Er sei «absolut frustriert», schrieb der ehemalige Top-Ten-Spieler am Freitagabend in den sozialen Netzwerken. Im August sei er positiv auf Covid-19 getestet worden, habe aber keine Symptome gehabt.

Er habe sich in Quarantäne begeben und sei anschließend zweimal negativ getestet worden. Nun sei er vor der am Sonntag beginnenden Sandplatz-Veranstaltung einmal positiv getestet worden, woraufhin die Organisatoren ihn disqualifiziert hätten. Weitere Tests, denen er sich eigenständig zusätzlich unterzogen habe, seien allesamt negativ gewesen, schrieb der 36-Jährige in einer ausführlichen Stellungnahme. Auch seine Familie und seine Betreuer seien negativ getestet worden.

Die French-Open-Veranstalter hätten ihm jedoch weitere Tests verweigert, sagte Verdasco und äußerte seine «völlige Frustration und Verachtung». Ihm sei «das Recht genommen worden, an diesem wichtigen Event teilzunehmen». Verdasco stand 2009 im Halbfinale der Australian Open und ist mittlerweile auf Platz 58 der Weltrangliste notiert.

Kein großer Höhenflug: Duplantis siegt in Doha mit 5,82 Metern

DOHA: Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis hat sich beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Doha/Katar mit einer Siegeshöhe von 5,82 Metern begnügen müssen. Der 20 Jahre alte WM-Zweite und Europameister hatte vor gut einer Woche in Rom 6,15 Meter überquert und war einen Zentimeter höher gesprungen als der Ukrainer Sergej Bubka am 31. Juli 1994 in Sestriere. In der Halle hatte er am 15. Februar sogar 6,18 Meter gemeistert. Diese Höhe wird vom Weltverband World Athletics als Weltrekord geführt.

In der WM-Stadt von 2019 gab es am Freitag insgesamt wenige überragende Leistungen. Eine Weltjahresbestzeit stellte die Kenianerin Faith Kipyegon über 800 Meter in 1:57,68 Minuten auf. Im Sprint verfehlte die zweifache Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah (USA) in 10,87 Sekunden nur um zwei Hundertstelsekunden ihre Weltbestmarke. Über 110 Meter Hürden war ihr Landsmann Aaron Mallet in 13,15 Sekunden auch schnell unterwegs. Platz eins im Hürdensprint der Frauen sicherte sich ebenfalls eine US-Amerikanerin: Payton Chadwick siegte in guten 12,78 Sekunden.

Im Weitsprung konnte die ukrainische Siegerin Maria Bech-Romanschuk mit 6,91 Metern die Weltjahresbestleistung der Weltmeister Malaika Mihambo (7,03 Meter), die wie alle deutsche Leichtathleten nicht in Doha am Start war, nicht überbieten.

«Haben Handlungsbedarf»: Wolfsburg-Trainer will neue Spieler

WOLFSBURG: Trainer Oliver Glasner wünscht sich angesichts der vielen Spiele in der Fußball-Bundesliga und der Europa-League-Qualifikation weitere Verstärkungen für den VfL Wolfsburg. «Was den Kader angeht, sollten wir auf jeden Fall noch jemanden dazu holen», sagte der Österreicher am Freitag bei der Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky). «Wir haben in der Quantität viele Spieler verloren und weniger dazubekommen. In der Qualität stehen uns mit Marin Pongracic und Kevin Mbabu zwei Stammspieler nicht zur Verfügung. Deshalb haben wir Handlungsbedarf und werden sicherlich noch etwas machen.» Bislang hat der VfL fünf Spieler abgegeben und dafür nur den polnischen Stürmer Bartosz Bialek (Zaglebie Lubin) sowie den französischen Verteidiger Maxence Lacroix (FC Sochaux) neu verpflichtet.

Nada stellt Strafanzeige nach Hackerangriff: «Sehr ernst zu nehmen»

BONN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur ist von Hackern attackiert worden. «Die Nada kann bestätigen, dass es in den letzten Tagen verstärkt zu Angriffen auf die IT-Systeme der Nada gekommen ist», teilte die in Bonn ansässige Agentur am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Umfassende Schutzmaßnahmen seien von der Nada jedoch frühzeitig initiiert worden. Die «Sportschau» hatte auf der Onlineseite über den Cyberangriff berichtet. Demnach werde laut Recherchen von WDR und BR geprüft, ob der russische Geheimdienst dahinter stecken könnte. In der vergangenen Woche seien verdächtige E-Mails an die Nada verschickt worden, die jährlich für tausende von Anti-Doping-Kontrollen von Spitzensportlern verantwortlich ist.

Erneut positiver Corona-Test bei Schalker Fußball-Profi

GELSENKIRCHEN: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ist einen Tag vor dem wichtigen Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) durch einen positiven Corona-Fall bei einem Lizenzspieler aufgeschreckt worden. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der betroffene Spieler, dessen Name der Verein nicht veröffentlichte, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Über das weitere Vorgehen ist der Verein mit den Gesundheitsbehörden im Austausch. Laut Trainer David Wagner steht das Spiel aber nicht auf der Kippe.

Griechischer Tennisprofi Tsitsipas in Hamburg im Halbfinale

HAMBURG: Der neue Publikumsliebling Stefanos Tsitsipas tritt bei den Hamburg European Open weiter souverän auf. Der Sechste der Tennis-Weltrangliste gewann am Freitag gegen Dusan Lajovic mit 7:6 (7:5), 6:2 und zog ohne Satzverlust in das Halbfinale ein. Dort trifft der 22-jährige Grieche am Samstag (15.30 Uhr) auf den Chilenen Cristian Garin. Er schlug den Kasachen Alexander Bublik 3:6, 6:4, 6:4. Das zweite Semifinale bestreiten zuvor (13.30 Uhr) der Vorjahresfinalist Andrej Rubljow und der Norweger Casper Ruud. Der 22 Jahre alte Russe Rubljow setzte sich mit 6:2, 7:5 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut durch. Ruud, im vergangenen Jahr in Hamburg im Achtelfinale, bezwang den Franzosen Ugo Humbert mit 7:5, 3:6, 6:1.

Früherer Ferrari-Teamchef Domenicali wird Formel-1-Chef

LONDON: Der frühere Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali wird im nächsten Jahr neuer Geschäftsführer der Formel 1. Der Italiener tritt die Nachfolge von Chase Carey an der Spitze der Rennserie an, wie der Rechte-Inhaber Liberty Media am Freitag bestätigte. «Dieser Sport war immer Teil meines Lebens», wurde der 55 Jahre alte Domenicali in einer Mitteilung zitiert. Der Amerikaner Carey soll in der Rolle eines Vorstands künftig repräsentative Aufgaben übernehmen. «Es war eine Ehre, die Formel 1 zu führen», sagte Carey. Domenicali arbeitete seit 1991 für Ferrari und war von Ende 2007 bis 2014 Teamchef. Er führte die Scuderia zu ihrem bislang letzten WM-Titel, dem Gewinn der Konstrukteurswertung im Jahr 2008.

Gladbacher Abwehrspieler Beyer positiv auf Corona-Virus getestet

MÖNCHENGLADBACH: Abwehrspieler Jordan-Louis Beyer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies gab der Club am Freitag bekannt. Der 20-Jährige, der beim vorherigen Test wie alle anderen getesteten Personen noch negativ getestet worden war, zählte bislang nicht zum Kader in den bisherigen Pflichtspielen und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Die Austragung des Bundesligaspiels gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist davon nicht betroffen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt müsse kein weiterer Spieler und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne.

DFB-Direktor Bierhoff befürchtet Geisterspiele bei EM 2021

BERLIN: Oliver Bierhoff befürchtet, dass die Fußball-EM 2021 wegen der Corona-Krise zu einem Turnier mit Geisterspielen werden könnte. «Ich glaube, dass die Betreuung einer Mannschaft, wenn sie die ganze Zeit abgeschirmt in einer Art Blase ist, sehr gut möglich ist. Viel schwieriger und kritischer wird es leider bei der Zuschauerfrage: Da ist für mich die große Frage, ob diese EM ein Fanfest oder eben nur eine Fußball-Europameisterschaft mit Spielen wird», sagte der DFB-Direktor in einem Interview von ran.de. Eine Komplett-Absage erwartet der 52-Jährige trotz derzeit wieder steigender Corona-Zahlen nicht. «Aber einen Spielbetrieb würde man - aus heutiger Sicht - wohl im nächsten Sommer hinbekommen», sagte er.

Italiener Ganna ist Weltmeister im Einzelzeitfahren - Sütterlin 16.

IMOLA: Der Italiener Filippo Ganna hat bei der Straßenrad-WM im italienischen Imola den Titel im Einzelzeitfahren geholt. Auf dem 31,7 Kilometer langen Kurs rund um die Formel-1-Rennstrecke distanzierte Ganna seine Rivalen um 26 Sekunden. Silber gewann Wout van Aert aus Belgien, Bronze ging an den Schweizer Stefan Küng. Das deutsche Team hatte ohne den viermaligen Weltmeister Tony Martin erwartungsgemäß nichts mit den Medaillenrängen zu tun. Jasha Sütterlin belegte Rang 16, Max Walscheid landete auf dem 19. Platz. Am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) stehen die Straßenrennen in Imola auf dem Programm.

Bottas Trainingsschnellster vor Russland-Rennen

SOTSCHI: Der Finne Valtteri Bottas ist im Formel-1-Training zum Großen Preis von Russland die schnellste Runde gefahren. Der Mercedes-Pilot ließ am Freitag in Sotschi seinen britischen Teamkollegen Lewis Hamilton mit 0,267 Sekunden Vorsprung hinter sich. WM-Spitzenreiter Hamilton leistete sich wie schon am Vormittag einige Verbremser und erwischte keinen optimalen Start ins Wochenende. Der Titelverteidiger könnte am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) mit seinem 91. Sieg den Rekord von Michael Schumacher einstellen. Trainingsdritter wurde Daniel Ricciardo im Renault. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel musste sich mit Rang zehn begnügen. Der 33 Jahre alte Hesse könnte am Sonntag seinen 250. Grand-Prix-Start absolvieren.

114:108 gegen die Nuggets: Lakers einen Sieg von NBA-Finale entfernt

ORLANDO: Die Los Angeles Lakers sind nur noch einen Sieg vom Finale um die Meisterschaft in der NBA entfernt. Das Basketball-Team um LeBron James gewann am Donnerstagabend (Ortszeit) 114:108 gegen die Denver Nuggets und führt in der Final-Serie der Western Conference mit 3:1. Vier Siege sind notwendig zum Einzug ins Finale. Die Lakers hatten zuletzt beim Titelgewinn vor zehn Jahren die Western Conference gewonnen.

Gestürzte Radfahrerin Dygert operiert - Risswunde im linken Bein

IMOLA: Die schwer gestürzte Titelverteidigerin Chloé Dygert ist in der Nacht zum Freitag in einem Krankenhaus in Bologna operiert wurden. «Sie ruht sich nun aus und wir denken, dass sie vollständig regeneriert», teilte der US-Radsportverband in der Nacht zum Freitag mit. Dygert war beim Einzelzeitfahren im italienischen Imola in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und über eine Leitplanke gestürzt. Dabei hatte sich die 23 Jahre alte Topfavoritin, die bis dahin zum Auftakt der Straßenrad-WM auf Kurs zur nächsten Goldmedaille lag, eine tiefe Risswunde im linken Bein zugezogen.

Handball-Bundestrainer Gislason sorgt sich um Nationalspieler

SOLINGEN: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason macht sich angesichts des vollen Terminkalenders in der bevorstehenden Saison große Sorgen um die Gesundheit der stark belasteten Nationalspieler. «Der Spielplan ist extrem eng, die Verletzungsgefahr sehr groß. Die Spieler werden sehr viele Spiele in den Knochen haben, wenn sie Anfang November zur Nationalmannschaft kommen», sagte der 61 Jahre alte Isländer am Freitag bei einem Pressegespräch in Solingen. «Ich hoffe, dass sich keine wichtigen Spieler verletzen.» Für Gislason war es der erste öffentliche Auftritt seit Anfang März

Mercedes-Fahrer Bottas Schnellster zum Auftakt in Sotschi

SOTSCHI: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas ist im ersten Training der Formel 1 vor dem Grand Prix in Russland die Bestzeit gefahren. Der Finne verwies den australischen Renault-Fahrer Daniel Ricciardo am Freitag in Sotschi mit einer halben Sekunde Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Für Sebastian Vettel reichte es im Ferrari nur zum neunten Platz. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton verpatzte den Auftakt am Schwarzen Meer.

Olympia-Planer legen Sparmaßnahmen für Tokio-Spiele vor

TOKIO: Mit vorerst rund 50 Maßnahmen wollen die Olympia-Planer von Tokio die Kosten für die verlegten Sommerspiele reduzieren. «Wir werden hier nicht haltmachen, sondern weiter jeden Stein umdrehen», sagte IOC-Vizepräsident John Coates am Freitag nach zweitägigen Beratungen der Koordinierungskommission für die Spiele in Japan. «Wir werden ein wichtiges Erbe hinterlassen. Das Tokio-Modell wird eine Blaupause für künftige Olympische Spiele sein.» So soll die Zahl der Olympia-Beteiligten um zehn bis 15 Prozent verringert werden, das gilt aber nicht für die Athleten. Transportmaßnahmen sollen verschlankt werden, der Aufwand für Werbung und zeremoniellen Pomp werde ebenfalls gekürzt, sagte Toshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees. Die konkrete Höhe der Einsparungen sei aber noch unklar, weil die Details noch ausgearbeitet werden müssten.

«Held von Bern» Horst Eckel hält sich mit Box-Übungen fit

BRUCHMÜHLBACH-MIESAU: Der 54er-Weltmeister Horst Eckel hält sich in der Corona-Krise mit einem Personal-Trainer und Boxen fit. Jamil Shanab aus Ludwigshafen kommt mindestens einmal die Woche zum letzten lebenden Fußballer aus der legendären Mannschaft, die 1954 das «Wunder von Bern» schaffte, nach Vogelbach in die Pfalz. «Er saß nur noch im Sessel, schlief länger, als ich das bei ihm überhaupt kenne», sagte Dagmar Eckel in einem SWR-Beitrag über ihren 88 Jahre alten Vater. «Kein Fußball! Kein Betzenberg! Das ganze soziale Umfeld hat ihm wahnsinnig gefehlt.»

Skiverbands-Chef: Geister-Weltcup-Rennen in der Schweiz

ZÜRICH: Ski-Weltcup-Rennen drohen in der Schweiz in der neuen Saison ohne Zuschauer stattzufinden.

«Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass unsere Wettkämpfe im nächsten Winter ohne Publikum ausgetragen werden», sagte der Geschäftsführer des schweizerischen Skiverbands Swiss Ski, Bernhard Aregger, der Zeitung «Blick» (Freitag). Zwar dürfen am 1. Oktober in der Schweiz Fußball- und Eishockeyspiele wieder vor einer begrenzten Anzahl von Fans gespielt werden. Aber die Erlaubnis wurde erteilt, weil Fans dort im Stadion sitzen.

Meiste Grand-Prix-Siege in der Formel 1

SOTSCHI:

Michael Schumacher (Kerpen) 91 (1991-2012) Lewis Hamilton (England)* 90 (2007- ) Sebastian Vettel (Heppenheim)* 53 (2007- ) Alain Prost (Frankreich) 51 (1980-1993) Ayrton Senna (Brasilien) 41 (1984-1994) Fernando Alonso (Spanien) 32 (2001-2018) Nigel Mansell (England) 31 (1980-1995) Jackie Stewart (Schottland) 27 (1965-1973) Niki Lauda (Österreich) 25 (1971-1985) Jim Clark (Schottland) 25 (1960-1968) Juan Manuel Fangio 24 (1950-1958) (Argentinien) Nico Rosberg (Wiesbaden) 23 (2006-2016) Nelson Piquet (Brasilien) 23 (1978-1991) Damon Hill (England) 22 (1992-1999) Kimi Räikkönen (Finnland)* 21 (2001- ) Mika Häkkinen (Finnland) 20 (1991-2001)

*noch in der Formel 1 aktiv

US-Open-Finalist Zverev bei French Open gegen Österreicher Novak

PARIS: US-Open-Finalist Alexander Zverev trifft bei den French Open in der ersten Runde auf den Österreicher Denis Novak. Die beste deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber bekommt es bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris zunächst mit Kaja Juvan aus Slowenien zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Die Sandplatz-Veranstaltung in der französischen Hauptstadt beginnt unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen an diesem Sonntag. Drei Tage vor dem Beginn wurde zudem die Besucherzahl für das Tennis-Turnier coronabedingt reduziert. Bei der Großveranstaltung seien nur noch höchstens 1000 Besucher zugelassen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Donnerstagabend unter Berufung auf das Amt von Premierminister Jean Castex.

Kiels Handballer verlieren Champions-League-Heimspiel gegen Nantes

KIEL: Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die erste Niederlage in der Champions League kassiert. Gegen den französischen Vertreter HBC Nantes gab es am Donnerstag eine unerwartete 27:35 (12:15)-Niederlage. Beste Werfer vor den 1523 Zuschauern in der Kieler Arena waren Sander Sagosen, Hendrik Pekeler, Niclas Ekberg und Magnus Landin mit je vier Toren für Kiel sowie Valero Rivera mit zehn Treffern für die Franzosen.

DFB-Sportgericht ändert Sperre für HSV-Profi Leistner

FRANKFURT/MAIN: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die Sperre für Toni Leistner vom Hamburger SV geändert. Der Profi des Zweitligisten muss wegen einer Tätlichkeit gegen einen Zuschauer nach vorangegangener sportwidriger Handlung sowie eines Verstoßes gegen das DFB/DFL-Hygienekonzept vier Partien - jeweils zwei in der Meisterschaft und im DFB-Pokal - zuschauen. Zunächst war Leistner für fünf Spiele, von denen drei direkt zu verbüßen gewesen wären und zwei bis zum 18. September 2021 zur Bewährung ausgesetzt waren, gesperrt worden. Zudem wurde die zunächst verhängte Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro auf 6000 Euro reduziert.

Wolfsburg in Europa-League-Playoff gegen AEK Athen

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat auch sein zweites Spiel in der Europa-League-Qualifikation gewonnen. Nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den ukrainischen Club Desna Tschernihiw fehlt dem Niedersachsen nur noch ein Sieg in der dritten und entscheidenden Playoff-Runde am nächsten Donnerstag, um erneut die Gruppenphase der Europa League zu erreichen. Gegner ist dann auswärts der griechische Spitzenclub AEK Athen, der beim Schweizer Vizemeister FC St. Gallen mit 1:0 (0:0) gewann. Die Tore gegen den Außenseiter erzielten Kapitän Josuha Guilavogui (16.) und Daniel Ginzek (90.+2). Tschernihiws Joonas Tamm sah nach einer Stunde Gelb-Rot (60.).

Bayern München gewinnt auch den Supercup - 2:1 gegen Sevilla

BUDAPEST: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat nach dem Triple auch den europäischen Supercup gewonnen. Einen Monat nach dem Champions-League-Triumph setzte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Donnerstagabend in Budapest nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) gegen den Europa-League-Sieger FC Sevilla durch. Der kurz zuvor eingewechselte Javi Martinez köpfte in der 104. Minute vor den laut UEFA 15.500 Zuschauern in der Puskas-Arena den Siegtreffer für die Bayern. Leon Goretzka (34.) hatte die Führung der Andalusier durch Lucas Ocampos (13./Foulelfmeter) noch vor der Pause ausgeglichen. Die Münchner feierten nach 2013 den zweiten Supercup-Erfolg.

Daniel Altmaier qualifiziert sich bei French Open für das Hauptfeld

PARIS: Daniel Altmaier hat sich bei den French Open für das Hauptfeld qualifiziert.

Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen setzte sich am Donnerstag in Paris in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Belgier Ruben Bemelmans mit 6:3, 1:6, 6:3 durch und schaffte damit als einziger der insgesamt elf gestarteten deutschen Herren den Sprung ins Grand-Slam-Turnier. Die French Open beginnen am Sonntag. Insgesamt sind beim Sandplatz-Klassiker nun fünf Deutsche in der Herren-Konkurrenz dabei.