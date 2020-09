Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 11.09.20 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs gewinnt NFL-Saisonstart

KANSAS CITY: Die Kansas City Chiefs haben ein halbes Jahr nach ihrem Triumph im Super Bowl den Auftakt in die NFL-Saison gegen die Houston Texans gewonnen. Das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die Texaner am Donnerstagabend (Ortszeit) vor 15.895 Zuschauern mit 34:20. Trotz der Corona-Pandemie durfte das Arrowhead-Stadion in Kansas City zu 22 Prozent genutzt werden. Vor der Partie hatten die Profis mit einer gemeinsamen Geste gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Auf einigen Helmen waren zudem Botschaften zu lesen. Die Texans blieben für die Nationalhymne in der Kabine, bei den Chiefs kniete ein Spieler.

Nach Baier-Abschied: Gouweleeuw neuer Kapitän beim FC Augsburg

AUGSBURG: Jeffrey Gouweleeuw ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Nach dem Abschied von Daniel Baier ernannte Trainer Heiko Herrlich den niederländischen Verteidiger als Nachfolger. Der 29-Jährige kam im Januar 2016 von Alkmaar nach Augsburg. Bei Herrlich ist er als Abwehrchef gesetzt.

Lakers bezwingen Rockets und führen in NBA-Playoff-Serie 3:1

ORLANDO: Die Los Angeles Lakers sind nur noch einen Sieg vom Einzug ins Conference Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entfernt. Das Team um Superstar LeBron James bezwang die Houston Rockets am Donnerstagabend (Ortszeit) 110:100 und führt in der Serie nun 3:1. Das Team mit zuerst vier Siegen spielt im Finale der Western Conference um den Einzug in die Finalserie der stärksten Basketball-Liga der Welt.

Ibrahimovic soll Gladbach schocken: Oberneuland setzt auf Neuzugang

BREMEN: Mit dem Spieler-Namen eines Weltstars will der FC Oberneuland in der ersten DFB-Pokalrunde Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach überraschen. Neuzugang Haris Ibrahimovic soll am Samstag für den Bremer Regionalligisten beim hohen Favoriten aus der Fußball-Bundesliga für die nötigen Tore im Borussia-Park und so für eine Sensation sorgen. Verwandt ist der Finne mit bosnischen Wurzeln mit dem schwedischen Topstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand nicht.

Wolfsburger Fußball-Frauen bis Jahresende ohne Stürmerin Ewa Pajor

WOLFSBURG: Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg muss bis zum Jahresende auf Stürmerin Ewa Pajor verzichten. Nach einem am Donnerstag durchgeführten Eingriff am linken Knie stehe fest, dass die polnische Nationalspielerin frühestens in drei Monaten wieder mit Aufbautraining beginnen könne, teilte der Club am Freitag mit. Die 23-Jährige soll in einigen Wochen noch einmal untersucht werden. Dann soll die tatsächliche Ausfallzeit deutlich sein.

Weiter kein Rennen: Angeschlagene Klosterhalfen fehlt auch beim Istaf

BERLIN: Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen wird auch beim Berliner Istaf fehlen. «Wir waren in Kontakt. Aber wir waren noch nicht so weit, dass es eine Zu- oder Absage gegeben hätte. Wir haben dann auch gehört, dass sie gar keine Wettkämpfe bestreiten wird», sagte Meeting-Direktor Martin Seeber während einer Pressekonferenz vor dem internationalen Leichtathletik-Sportfest am Sonntag im Olympiastadion. Die WM-Dritte über 5000 Meter hat wegen «einer Überlastungsreaktion im Beckenbereich», so ihr Management im August, bislang keine Rennen in der Corona-Saison bestritten.

Eintracht Frankfurt zum Saisonauftakt vor 6500 Fans

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt darf den Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld vor 6500 Zuschauern bestreiten. Die Hessen erhielten am Freitag vom zuständigen Gesundheitsamt die entsprechende Genehmigung für die Partie am 19. September in der heimischen Arena. Zuvor hatte bereits Ligarivale RB Leipzig grünes Licht für Heimspiele vor bis zu 8500 Fans erhalten. Eine bundeseinheitliche Freigabe für die teilweise Zuschauer-Rückkehr in die Stadien wird nicht vor Ende Oktober erwartet.

Williams verpasst Grand-Slam-Rekord - Finale Osaka gegen Asarenka

NEW YORK: Auch im neunten Anlauf seit dem Australian-Open-Triumph 2017 ist Serena Williams bei ihrer Jagd nach dem Grand-Slam-Rekord gescheitert. Die 38 Jahre alte US-Amerikanerin musste sich am Donnerstag (Ortszeit) bei ihrer 20. US-Open-Teilnahme im Halbfinale Victoria Asarenka aus Belarus mit 6:1, 3:6, 3:6 geschlagen geben. Für Williams endete damit erneut der Traum von der 24. Grand-Slam-Trophäe und der Einstellung des Rekordes der Australierin Margaret Court. Im Endspiel trifft die 31 Jahre alte Asarenka an diesem Samstag auf die neun Jahre jüngere Naomi Osaka aus Japan. Die US-Open-Siegerin von 2018 entschied ihr Halbfinale gegen Williams' Landsfrau Jennifer Brady mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 für sich.

Auslosung zur Fußball-EM 2024 in Hamburger Elbphilharmonie

HAMBURG: Die Auslosung zur Fußball-EM 2024 in Deutschland findet in der Hamburger Elbphilharmonie statt. Die Veranstaltung sei für Dezember 2023 geplant, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Festgelegt werden die sechs Vierergruppen für die 24 EM-Teilnehmer. Die EM 2024 in Deutschland wird im Juni und Juli ausgetragen. Spielorte sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Handball-Champions-League ab neuer Saison bei DAZN

STUTTGART: Die Spiele der Handball-Champions-League werden von dieser Saison an vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen. Zudem zeigt DAZN auch die Partien der EHF European League sowie des EHF European Cup, wie DAZN am Freitag mitteilte. Die Vereinbarung gelte für die nächsten sechs Jahre. Die Europäische Handball Föderation hat die Medienrechte bis 2030 für einen Rekordwert an die Perfom Group mit Sitz in London veräußert. Zu dem globalen Unternehmen gehört DAZN. Bis zur vergangenen Saison hatte der Pay-TV-Sender Sky die Spiele der Königsklasse übertragen.

FCB-Trainingsstart ohne Flick und Davies - Thiago und Martinez dabei

MÜNCHEN: Ohne Trainer Hansi Flick und Abwehrspieler Alphonso Davies hat der FC Bayern München nach der kurzen Sommerpause das Teamtraining auf dem Platz wieder aufgenommen. Bei der ersten Einheit des Fußball-Rekordmeisters auf dem Rasen an der Säbener Straße leitete Assistenzcoach Hermann Gerland die Einheit, weil Cheftrainer Flick bei der Beerdigung von Hoffenheims langjährigem Präsidenten Peter Hofmann war. Auch der kanadische Defensiv-Jungstar Davies fehlte am Freitag auf dem Platz. Er arbeitete individuell im Leistungszentrum, wie der Verein bekanntgab. Dafür liefen die Spanier Thiago und Javi Martínez auf, die die Bayern noch in dieser Transferperiode verlassen könnten.

Tennisspieler Hanfmann beim Turnier in Kitzbühel im Halbfinale

KITZBÜHEL: Mit einem Sieg im Qualifikanten-Duell gegen den Nürnberger Maximilian Marterer hat Yannick Hanfmann beim ATP-Turnier in Kitzbühel das Halbfinale erreicht. Der 28 Jahre alte Karlsruher gewann am Freitag im Viertelfinale mit 6:2, 7:5. Für die Nummer 118 der Tennis-Weltrangliste ist es die erste Halbfinal-Teilnahme bei einem ATP-Turnier seit 2017, als er in Gstaad erst im Finale gegen den Italiener Fabio Fognini verlor.

Vettel im ersten Mugello-Training nur 13. - Bottas in Italien vorn

MUGELLO: Sebastian Vettel ist zum Auftakt des Großen Preises der Toskana im italienischen Mugello nur hinterhergefahren. Der 33-Jährige musste sich am Freitag vor dem 1000. Grand Prix seines Rennstalls Ferrari in der Formel 1 mit Platz 13 begnügen. Im ersten Freien Training fuhr Valtteri Bottas im Mercedes in 1:17,879 Minuten die schnellste Zeit, der Heppenheimer Vettel hatte 1,388 Sekunden Rückstand. Platz zwei belegte der Niederländer Max Verstappen im Red Bull vor Charles Leclerc aus Monaco im zweiten Ferrari.

Auswahlkapitän Gensheimer für Handball-WM im Januar

STUTTGART: Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer hat sich für eine Austragung der Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten ausgesprochen. «Wir alle wissen, wie viele Zuschauer wir mit der Nationalmannschaft vor die Fernseher holen, dass wir das Zugpferd unserer Sportart sind. Und deswegen ist es nicht erstrebenswert, auf die WM verzichten», sagte der 33-Jährige im Interview des «Mannheimer Morgen». Wenn es möglich sei, «sollte die WM ausgetragen werden».

PUY MARY: Auf der 14.

Etappe der 107. Tour de France kommen die Klassikerspezialisten auf ihre Kosten. Auf dem 194 Kilometer langen Teilstück von Clermont-Ferrand nach Lyon erinnert am Samstag vor allem das Finale an so manch einen Frühjahrsklassiker. So warten auf den letzten zehn Kilometern die drei kleineren Anstiege La Duchère, Montée de l'Observance und La Croix Rousse. Wie geschaffen für Fahrer à la Julian Alaphilippe (Frankreich) oder Wout van Aert (Belgien). Auch Ex-Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) könnte wichtige Punkte für das Grüne Trikot holen, wenn er über den Col du Béal, einem Berg der zweiten Kategorie, in der ersten Hälfte der Etappe kommt.

PUY MARY: Vor dem zweiten Ruhetag geht es bei der 107.

Tour de France noch einmal richtig zur Sache. Auf dem 174,5 Kilometer langen 15. Teilstück mit Start in Lyon wartet am Sonntag die Bergankunft auf dem Grand Colombier. Über 17,4 Kilometer geht es dann im Schnitt mit 7,1 Prozent Steigung hinauf in 1501 Meter Höhe. Die Kletterpartie geht aber bereits nach gut 100 Kilometern der Etappe los, wenn der Montée de la Selle de Fromental und der Col de la Biche, zwei Anstiege der ersten Kategorie, gemeistert werden müssen. Wer von den Favoriten am Sonntag einen schlechten Tag hat, kann die Tour verlieren.

«Bild»: Neuer Vettel-Vertrag mit Aston Martin ohne konkrete Laufzeit

MUGELLO: Sebastian Vettel hat in seinem neuen Formel-1-Vertrag mit Aston Martin laut eines Berichts der «Bild» keine konkrete Laufzeit festgeschrieben. Die Tageszeitung (Freitag) beruft sich auf eigene Quellen. Demnach wollen sich der Nachfolge-Rennstall von Racing Point und der viermalige Weltmeister ab 2021 immer am Ende eines Jahres verständigen, ob sie die am Donnerstag geschlossene Zusammenarbeit fortsetzen. Eine Bestätigung für dieses Vorgehen gibt es nicht.

Der 33 Jahre alte Vettel hatte Angaben zur Laufzeit am Tag der Bekanntgabe des Deals in Italien verweigert. «Aber das Ziel ist nicht auf die Kürze ausgelegt, sondern darauf, dass man längerfristig zusammenarbeitet», sagte der Ferrari-Fahrer vor dem Großen Preis der Toskana am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Mugello.

Nach Angaben seines neuen Rennstalls wird der Hesse «über 2021 hinaus» für Aston Martin aktiv bleiben. Konkretere Angaben gab es nicht. Vor Vettels Vertragsunterschrift hatte es Spekulationen gegeben, dass er sich für drei Jahre an die Engländer bindet.

Brasilianerin Maya Gabeira stellt neuen Surf-Weltrekord auf

RIO DE JANEIRO: Die Brasilianerin Maya Gabeira, 33, hat ihren eigenen Rekord für die größte jemals von einer Frau gesurfte Welle gebrochen. Sie habe damit den neuen Weltrekord aufgestellt, erklärte die World Surf League (WSL) am Donnerstag in einer Mitteilung. Gabeira, die aus Rio de Janeiro stammt, hatte die 22,40 Meter hohe Welle im Surfer-Hotspot Nazaré in Portugal bei einem WSL-Wettbewerb im Februar bezwungen. Sie übertraf damit ihre eigene Marke von 20,72 Metern aus dem Jahr 2018.

«Ich habe mehr riskiert, als ich normalerweise gerne tue», wird Gabeira, die bei einem Rekordversuch in Nazaré 2013 fast ums Leben gekommen wäre und dann dorthin zog, in der Mitteilung der Internationalen Surf-Organisation zitiert. «Die Geschwindigkeit war sehr hoch. Aber das Geräusch der Welle als sie brach ließ mich erkennen, dass dies wahrscheinlich die größte Welle war, die ich je gesurft habe.»

Dennoch war die Entscheidung so knapp, dass die World Surf League sogar Wissenschaftler einschaltete. Letztlich kam sie zu dem Ergebnis, dass Gabeiras Welle rund einen Meter größer war als die der Französin Justine Dupont vom gleichen Wettkampftag.