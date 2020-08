Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Rad-EM: Deutsche Mixed-Staffel hold Gold

PLOUAY: Deutschland hat zum Abschluss der Straßenrad-EM in Frankreich die Goldmedaille in der Mixed-Staffel gewonnen. Lisa Brennauer, Mieke Kröger, Lisa Klein, Miguel Heidemann, Justin Wolf und Michel Hessmann siegten am Freitag in Plouay nach 54,6 Kilometern mit einem Vorsprung von 26 Sekunden auf die Schweizer Mannschaft. Dritter wurde Italien mit einem Rückstand von 2:35 Minuten. Es waren allerdings nur sechs Teams am Start.

Im Straßenrennen der Junioren hatte zuvor Top-Talent Marco Brenner als Vierter eine Medaille knapp verpasst. Es siegte im Sprint der Däne Kasper Andersen.

Formel-2-Qualifikation in Belgien: Mick Schumacher auf Rang sieben

SPA-FRANCORCHAMPS: Mick Schumacher hat in der Qualifikation für das Formel-2-Rennen an diesem Samstag in Belgien den siebten Platz belegt.

Der 21-Jährige war am Freitag auf seiner schnellsten Runde auf dem 7,004 Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps 0,483 Sekunden langsamer als der Japaner Yuki Tsunoda auf der Pole Position. Mick Schumacher, dessen Vater Michael mit sechs Siegen in Belgien noch immer den Formel-1-Rekord auf dem legendären Kurs hält, belegt vor den zwei Rennen der Nachwuchsklasse in Spa-Francorchamps den fünften Platz.

Mercedes will Pole Serie in Spa fortsetzen

SPA-FRANCORCHAMPS: Der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes will die siebte Pole Position im siebten Saisonrennen. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton sowie dessen Teamkollege Valtteri Bottas müssen sich in der Qualifikation an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky und RTL) im belgischen Spa-Francorchamps aber auf Gegenwehr gefasst machen. Beide teilten sich bisher die Poles in diesem Jahr: Viermal fuhr Hamilton von Position eins los, zweimal Bottas. Am Freitag im Training zum Großen Preis von Belgien fuhr Max Verstappen im Red Bull die schnellste Runde vor Daniel Ricciardo im Renault und Hamilton.

Äußerst schwer dürfte es für Sebastian Vettel und dessen Teamkollegen Charles Leclerc werden. Im Training fuhren sie der Spitze auf dem 7,004 Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps anderthalb bis fast zwei Sekunden hinterher.

Tour de France startet in Nizza - Einschränkungen wegen Corona

NIZZA: Begleitet von großen Corona-Sorgen beginnt am Samstag in Nizza die 107.

Tour de France. Nachdem die Infektionszahlen in Frankreich stark gestiegen sind, wurden die Maßnahmen noch einmal verschärft. Zuschauer sind an der Strecke zugelassen, aber stark limitiert. Sportlich gelten auf dem 3484,2 Kilometer langen Kurs bis Paris Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien und der slowenische Vuelta-Gewinner Primoz Roglic als die Top-Favoriten. Auch der deutsche Vorjahresvierte Emanuel Buchmann erhofft sich eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung.

Gütetermin im Streitfall Kaiserslautern/Gerry Ehrmann ohne Ergebnis

KAISERSLAUTERN: Der Rechtsstreit zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und seinem frühen Torwarttrainer Gerry Ehrmann zieht sich weiter hin. Beim Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern fanden beide Parteien am Freitag «keine abschließende Lösung», wie das Gericht mitteilte. Für den 24. November (11.00 Uhr) wurde ein Kammertermin festgelegt. Die Causa könnte sich jedoch noch weiter in die Länge ziehen, da der viermalige deutsche Fußball-Meister und heutige Drittligist einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat.

Union Berlin testet gegen Nürnberg vor Fans - Bis zu 5000 Teilnehmer

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin plant die Generalprobe zum Saisonstart erstmals in der Corona-Krise wieder mit Zuschauern im heimischen Stadion An der Alten Försterei. Wie die Eisernen am Freitag mitteilten, soll das Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg am 5. September (17.30 Uhr) mit den in der Hauptstadt dann maximal erlaubten 5000 Teilnehmern durchgeführt werden. Ab 1. September sind in Berlin laut gültiger Infektionsschutzverordnung wieder Freiluftveranstaltungen mit dieser Personenzahl zugelassen.

Chef der russischen Anti-Doping-Agentur entlassen

MOSKAU: Juri Ganus übte deutliche Kritik an Funktionären im Sport in Russland und ist nun als Chef der russischen Anti-Doping-Agentur (Rusada) entlassen worden. Das habe die Rusada-Generalversammlung am Freitag mehrheitlich entschieden, sagte NOK-Präsident Stanislaw Posdnjakow der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Zuvor hatte sich der Aufsichtsrat für die Absetzung des 56-Jährigen ausgesprochen. Als offizielle Begründung wurden Unregelmäßigkeiten bei Finanzen angegeben. Das habe eine Überprüfung ergeben, sagte Posdnjakow bei einer Pressekonferenz. Ganus hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

DEL hält vorerst am geplanten Saisonstart fest

NEUSS: Die Deutsche Eishockey Liga hält trotz des erneuerten Verbots für Großveranstaltungen an ihrem geplanten Saisonstart am 13. November fest. «Unser oberstes Ziel ist, dass wir spielen! Dafür tun wir alles, was nötig ist. Man kann eine Profiliga nicht einfach aus- und dann wieder anknipsen», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Freitag nach diversen Beratungen innerhalb der Liga und mit anderen Sportligen in Deutschland. Nach der Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Länderchefs soll eine Arbeitsgruppe erst Ende Oktober über die Wiederzulassung von größeren Zuschauermengen befinden.

Abgesagte NHL-Spiele sollen am Wochenende nachgeholt werden

TORONTO: Die kurzfristig wegen der Proteste gegen Polizeigewalt gegen einen schwarzen Amerikaner abgesagten Eishockey-Spiele der NHL sollen am Samstag nachgeholt werden. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Freitag mit. Demnach soll es mit den Playoff-Serien zwischen den Philadelphia Flyers und den New York Islanders (Stand 1:1), den Vancouver Canucks und den Vegas Golden Knights (1:1) sowie den Boston Bruins und Tampa Bay Lightning (1:2) am Samstag weitergehen. Die Colorado Avalanche soll am Sonntag wieder gegen die Dallas Stars (1:2) spielen.

Verstappen mit Tagesbestzeit - Vettel fast zwei Sekunden langsamer

SPA-FRANCORCHAMPS: Max Verstappen hat die Tagesbestzeit beim Training zum Großen Preis von Belgien aufgestellt. Der 22 Jahre alte Niederländer, der im belgischen Hasselt geboren wurde, verwies am Freitagnachmittag in der schnelleren der beiden anderthalbstündigen Trainingseinheiten Daniel Ricciardo im Renault um 48 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Einen Auftakt zum Vergessen erlebte Sebastian Vettel. 48 Stunden vor dem Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) landete der viermalige Weltmeister nur auf dem 17. Platz.

Schweiz mit zehn Bundesliga-Profis im Aufgebot gegen Deutschland

BASEL: Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft tritt mit zehn Bundesliga-Profis im Aufgebot zum Nations-League-Spiel gegen Deutschland an. Trainer Vladimir Petkovic nominierte am Freitag in Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang und Breel Embolo alleine vier Akteure von Borussia Mönchengladbach für die Partie am 6. September in Basel und das Spiel drei Tage zuvor in der Ukraine. Eintracht Frankfurt (Djibril Sow/Steven Zuber) und der VfL Wolfsburg (Renato Steffen/Kevin Mbabu) stellen je zwei Akteure. Zudem kommen noch Manuel Akanji von Borussia Dortmund und der Augsburger Ruben Vargas aus der Bundesliga.

Schalke 04 reist nach 1:0-Sieg vorzeitig ab

KEMATEN: Der FC Schalke 04 hat sein Trainingslager in Österreich mit einem Sieg abgeschlossen. Wenige Stunden vor der Rückreise, die einen Tag früher als ursprünglich geplant angetreten wurde, setzte sich der Fußball-Bundesligist gegen den griechischen Erstligisten Aris Saloniki glücklich mit 1:0 (0:0) durch. Wie schon bei den peinlichen Niederlagen zuletzt gegen die Drittligisten Verl (4:5) und Uerdingen (1:3) spielte Schalke auch am Freitag schwach.

Zweites Bahrain-Rennen: Kürzere Strecke, mehr Runden - «Aufregend»

SAKHIR: Die beiden Formel-1-Rennen in Bahrain werden auf unterschiedlichen Strecken-Layouts stattfinden. Die Königsklasse des Motorsports teilte am Freitag mit, dass der zweite Grand Prix, der für den 6. Dezember angesetzt ist, auf der deutlich kürzeren Variante auf dem Bahrain International Circuit ausgefahren wird.

Bei einer Länge von nur 3,543 Kilometern - kürzer ist nur der Stadt-Kurs in Monte Carlo - müssen die Piloten 87 Runden drehen. Der Kurs gleicht eher einem Oval. «Es dürfte aufregend werden», prophezeite bereits Red-Bull-Teamchef Christian Horner am Rande des Großen Preises von Belgien in Spa-Francorchamps.

Wie Simulationen ergaben, dürften die Rundenzeiten im Rennen unter einer Minute liegen, in der Qualifikation sogar unter 55 Sekunden. «Das könnte ziemlich chaotisch werden», meinte Franz Tost, Teamchef von Alpha Tauri mit Blick auf die Zeitausscheidung. Der vorletzte Grand Prix der Corona-Notsaison findet als Nachtrennen statt. Eine Woche vorher wird wie gewohnt auf dem 5,412 Kilometer langen Kurs in der Wüste von Sakhir gefahren.

«Times»: Messi informierte Guardiola über geplanten Barça-Abschied

LONDON: Fußball-Superstar Lionel Messi hat laut einem Medienbericht seinen früheren Trainer Pep Guardiola vorab von seinem Abschiedswunsch vom FC Barcelona informiert. Wie die britische Zeitung «The Times» am Freitag berichtete, soll der Argentinier dem Coach von Manchester City in der vergangenen Woche am Telefon von seinen Wechselabsichten erzählt haben. Demnach habe Guardiola daraufhin ankündigt, er werde sich bei den Man-City-Bossen für eine Verpflichtung Messis einsetzen.

Nach Saisonabbruch: Gesa Krause will erstmal «definitiv nicht laufen»

FRANKFURT/MAIN: Weltklasseläuferin Gesa Krause will nach ihrem Saisonabbruch erst einmal zwei, drei Wochen «definitiv nicht laufen. Das brauchen meine Füße und Beine jetzt». Dies sagte die zweimalige WM-Dritte und Europameisterin über 3000 Meter Hindernis der dpa. Auf dem Programm stehe nur ein bisschen wandern, radfahren, schwimmen gehen und wahrscheinlich noch eine Urlaubsreise machen. «Ich habe mir zum ersten Mal eingestanden, dass mein Körper eine Pause braucht», erklärte die 28-Jährige nach fast zehn Jahren Hochleistungssport.

Ronaldo bleibt bei Juventus Turin: «Mein Ehrgeiz höher als je zuvor»

BERLIN: Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat sich zu seinem Club Juventus Turin bekannt. Zuletzt waren nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League Spekulationen aufkommen, der Ausnahmestürmer könnte den Serie-A-Verein trotz seines bis 2022 laufenden Vertrages vorzeitig verlassen. «Während ich mich auf meine dritte Saison als Juventus-Spieler vorbereite, sind mein Geist und mein Ehrgeiz höher als je zuvor. Ziele. Siege. Hingabe. Professionalität», schrieb der 35-Jährige auf Instagram unter ein Video, in dem Szenen und Tore von ihm aus der abgelaufenen Meistersaison zu sehen sind.

Pfeiffersches Drüsenfieber: Wolfsburger Pongracic fällt aus

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres auf seinen Abwehrspieler Marin Pongracic verzichten. Der 22-Jährige ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Freitag an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Der kroatische Innenverteidiger wird derzeit behandelt. Wie lange Pongracic ausfällt, steht nicht fest.

Veerman verlässt St. Pauli und kehrt nach Heerenveen zurück

HERZLAKE: Stürmer Henk Veerman verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der 29-Jährige kehrt auf eigenen Wunsch zu seinem Heimatverein SC Heerenveen zurück. Das teilten die Hamburger am Freitag im Trainingslager in Herzlake mit. Veerman spielte zwei Jahre für die Hamburger und erzielte in 38 Zweitliga-Partien 17 Tore.

FC Chelsea holt Brasilianer Thiago Silva von Paris Saint-Germain

LONDON: Der FC Chelsea hat wie erwartet den brasilianischen Verteidiger Thiago Silva verpflichtet. Der 35-Jährige wechselt vom französischen Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain zum Premier-League-Verein. Wie Chelsea am Freitag bekanntgab, unterschrieb Silva an der Stamford Bridge einen Einjahresvertrag mit einer Option auf zwölf weitere Monate.

Schwedischer Stürmerstar Ibrahimovic bleibt wohl beim AC Mailand

BERLIN: Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat Spekulationen um seinen Verbleib beim italienischen Serie-A-Club AC Mailand genährt. «Wie ich schon sagte, ich wärme mich gerade auf», schrieb der 38-Jährige auf Instagram unter eine Foto-Montage, auf der seine Rückennummer 21 mit einer elf überschrieben wurde. Der schwedische Stürmer hatte in der abgelaufenen Saison elf Tore für Milan erzielt. Bereits am Donnerstag hatten mehrere italienische Medien berichtet, dass der schwedische Ex-Nationalspieler einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnen werde.

NHL-Spieler versammeln sich hinter Spielabsagen bis Samstag

EDMONTON: Bei einem eindrucksvollen Auftritt voller Geschlossenheit haben die NHL-Profis die Playoff-Pause im Kampf gegen Rassismus in den USA begründet. «Das hier ist eine viel stärkere Botschaft als alles, was ein oder zwei Spieler auf dem Eis machen könnten», sagte der schwarze Eishockey-Profi Ryan Reaves von den Las Vegas Golden Knights. Einen Tag nach der beispiellosen Protestwelle in der NBA, WNBA, MLS und MLB entschied die NHL auf die für Donnerstag und Freitag geplanten Playoff-Partien zu verzichten.

Ex-Boxweltmeister Huck will Sieg über 140-Kilo-Mann

BRAUNLAGE: 15 Monate nach seinem letzten Kampf steigt der ehemalige Boxweltmeister Marco Huck wieder in den Ring. Der 35 Jahre alte Berliner will am Samstag im Eisstadion von Braunlage einen deutlichen Sieg über den Greifswalder Dennis Lewandowski im Schwergewicht feiern. Sein Gegner bringt 140 Kilogramm auf die Waage. Auch der Boxer aus Vorpommern bestritt seine letzten Kampf vor 15 Monaten. «Ich werde ihn nicht unterschätzen», sagte Huck. «Ich habe das Zeug, in die Spitze des Schwergewichts vorzustoßen.»

Die letzten drei Kämpfe verlor der «Ostseehammer», wie Lewandowskis Kampfname lautet. «Wir rechnen uns gegen Huck etwas aus», sagte dessen Trainer Martin Dachschütt. Der 26-jährige Lewandowski gewann von 17 Profikämpfen 13. Der einstige Cruisergewichts-Champion Huck bringt es in 48 Kämpfen auf 41 Erfolge. Die Veranstaltung wird von 20.00 Uhr an bei «bild.de» auf dem kostenpflichtigen Portal «Bild plus» gezeigt. 500 Zuschauer dürfen nach strengen Corona-Auflagen in die Halle.

Bottas vor Hamilton zum Spa-Auftakt - Ferrari-Duo fährt hinterher

SPA-FRANCORCHAMPS: Valtteri Bottas hat beim Trainingsauftakt zum Großen Preis von Belgien die schnellste Runde gedreht. An seinem 31. Geburtstag benötigte der Finne im Formel-1-Mercedes für die 7,004 Kilometer 1:44,493 Minuten. Zweiter wurde am Freitagmittag sein Silberpfeil-Teamkollege Lewis Hamilton. Der WM-Spitzenreiter und viermalige Saisonsieger war nur 69 Tausendstelsekunden langsamer als Bottas. Auf Rang drei fuhr ebenfalls mit einem knappen Rückstand Max Verstappen im Red Bull. Sebastian Vettel landete im Ferrari auf Rang 15 und damit einen Platz hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Das Duo der Scuderia lag über 1,2 Sekunden hinter der Spitze.

Bernal erklärt Roglic zum Tour-Favoriten: «Er ist geflogen»

NIZZA: Titelverteidiger Egan Bernal hat vor dem Start der Tour de France seinem Rivalen Primoz Roglic die Favoritenrolle zugeschoben. «Er war bei den letzten Rennen der Stärkste. Er ist geflogen», sagte der Kolumbianer am Freitag über den früheren Skispringer aus Slowenien, der im vergangenen Jahr die Spanien-Rundfahrt gewonnen hatte und Dritter beim Giro d'Italia geworden war.

Er fühle sich besser als bei der Dauphiné-Rundfahrt, die er vorzeitig beendet hatte, erklärte Bernal auf einer Pressekonferenz. «Aber ich habe noch Schmerzen im Rücken. Ich hoffe, dass es im Verlauf der Tour besser wird.» Bernal war im Vorjahr mit 22 Jahren und 196 Tagen zum jüngsten Toursieger seit 1909 aufgestiegen.

Vor der Rundfahrt entschied er den internen Machtkampf mit den Ex-Siegern Chris Froome und Geraint Thomas für sich. «Egan hat es verdient, der Kapitän zu sein. Er ist ein brillanter Fahrer und ein großes Talent», sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford und stellte klar: «Wir sind hier, um die Tour zu gewinnen.» In den letzten acht Jahren hat die britische Mannschaft sieben Mal den Toursieger gestellt. Die Tour de France beginnt an diesem Samstag in Nizza.

Tour-Ausschluss nur noch bei zwei positiv getesteten Fahrern

NIZZA: Nach Intervention der Teams hat der Veranstalter der Tour de France seine strikten Corona-Regeln ein wenig gelockert. Nur noch bei zwei positiven Corona-Tests von Fahrern einer Mannschaft in einem Zeitraum von sieben Tagen wird der gesamte Rennstall ausgeschlossen. Damit zählt nicht mehr das direkte Umfeld wie Physiotherapeuten, Busfahrer oder Team-Offizielle dazu. Auch soll bei einem Positiv-Test eine Gegenprobe genommen werden. Das berichtet die französische Sportzeitung «L'Equipe».

Wasserball-EM 2022 soll später starten

SPLIT: Anders als ursprünglich geplant soll die Europameisterschaft der Wasserballer in Split erst im August und September 2022 stattfinden. Wie der europäische Dachverband (Len) am Freitag mitteilte, wurden die Wettkämpfe in Kroatien für den Zeitraum 27. August bis 10. September angesetzt. Ursprünglich war das Kräftemessen der besten europäischen Wasserball-Teams für den Juli 2022 geplant gewesen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind mehrere Großveranstaltungen der Wasserballer bereits nach hinten verschoben worden. Die Len schrieb in ihrer Mitteilung von einem «Domino-Effekt». Die Olympischen Spiele in Tokio sollen im kommenden Sommer ausgetragen werden, für den Mai 2022 sind die Weltmeisterschaften der Wasserballer in Japan geplant. Die WM war eigentlich für 2021 angesetzt gewesen.

NIZZA: Gemütliches Einrollen ist in diesem Jahr nicht drin.

Schon am zweiten Tag geht es bei der Tour de France in die Berge. Nach dem Start in Nizza warten auf dem 186 Kilometer langen Teilstück am Sonntag gleich zwei Berge der ersten Kategorie, darunter auch der 1607 Meter hohe Col de Turini mit durchschnittlich 7,3 Prozent Steigung. Da es vom Gipfel bis zum Ziel aber noch über 80 Kilometer sind, dürfte es unter den Top-Favoriten noch nicht zum Schlagabtausch kommen. Womöglich könnte es aber am Col des Quatres Chemins, einem Berg der dritten Kategorie, elf Kilometer vor dem Ziel in Nizza zu Attacken kommen. Schließlich warten hier Bonussekunden auf die Fahrer.

NIZZA: Zumindest der Auftakt der 107.

Tour de France bietet den Sprintern eine der wenigen Chancen. Mit Start und Ziel in Nizza wartet eine 156 Kilometer lange Schleife auf die Fahrer. Die zwei Berge der dritten Kategorie dienen eher dazu, dass am Samstag auch das Bergtrikot vergeben werden kann. Die letzten 50 Kilometer sind flach, das Ziel liegt direkt am Strand auf der berühmten Promenade des Anglais. In früheren Jahren wäre es eine ideale Ankunft für den deutschen Altstar André Greipel. Diesmal dürfte eher der Australier Caleb Ewan der Topfavorit auf das erste Gelbe Trikot sein.

«El Mundo»: Die Sportstars der USA sagen Basta

MADRID: Zu den Protestaktionen im US-Sport gegen den Rassismus schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Die Brutalität der Polizei hat die Rassenspannungen in den USA angeheizt wie seit langem nicht mehr. Der letzte Zwischenfall löste nun eine Reaktion aus, die über Worte und Demonstrationen hinausgeht. Die Proteste der Afroamerikaner halten bereits seit vier Nächten in Folge an. Aber die Schüsse, die ein weißer Polizist dem Schwarzen Jacob Blake am Sonntag in den Rücken gefeuert hat, haben auch dazu geführt, dass ein Meilenstein gesetzt wird. Die großen Sportwettbewerbe, allen voran die NBA, sind zum Erliegen gekommen. Das ist keine anekdotische Geste. Die Sportstars sagen Basta. Sie sind zu Ikonen der Bewegung «Black Lives Matter» geworden. Und sie warnen, dass es unvorhersehbare wirtschaftliche und soziale Folgen geben wird, wenn keine wirksamen Maßnahmen ergriffen werden.»

Arminia-Sportchef Arabi: Hilfe von Bündnis für 1. Liga kein Thema

SCHEFFAU AM WILDEN KAISER: Für das Ziel Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga setzt Arminia Bielefeld nicht auf die erneute finanzielle Hilfe des «Bündnisses Ostwestfalen». Auf diesem Wege sollen keine sportlichen Verstärkungen geholt werden, sagte Sportchef Samir Arabi der Deutschen Presse-Agentur. «Weil das nie zur Debatte stand. Weil das nicht die Intention des Bündnisses war und ist, und auch nicht unsere Erwartungshaltung der Führungsriege bei Arminia Bielefeld», sagte der 41-Jährige.

Vor drei Jahren stand der damals mit 30 Millionen Euro verschuldete Club vor der Insolvenz, ehe ein «Bündnis Ostwestfalen» den Absturz verhinderte. «Jetzt sind wir in der Lage zu gestalten. Geld, um große Transfers zu stemmen, war nie das Thema. Das passt auch nicht zu den überwiegend familiengeführten Unternehmen», begründete Arabi.

Trotz mangelnder Erfahrung in der Mannschaft will der Bundesliga-Rückkehrer finanzielle Risiken bei Transfers vermeiden. «Wir würden jetzt niemals sagen, wir nehmen einen Kredit auf, weil wir meinen, wir brauchen noch den linken Mittelfeldspieler. Das sind Lehren aus der Vergangenheit», sagte Arabi.