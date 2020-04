Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 24/04/2020 | Überblick

DFB-Pokalfinale nicht am 23. Mai in Berlin - Termin offen

BERLIN: Das DFB-Pokalfinale kann aufgrund der Corona-Krise nicht wie geplant am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag nach einer Videokonferenz des Präsidiums mitteilte, bleibt der Wettbewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und der Endspieltermin offen. Im Wettbewerb stehen zuvor noch die Halbfinals mit den Partien FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt und 1. FC Saarbrücken gegen Bayer 04 Leverkusen an. Auch für diese beiden Begegnungen gibt es zunächst noch keine Termine.

TV-Gelder für Bundesliga: keine Einigung mit Eurosport

FRANKFURT/MAIN: Eurosport hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als einziger Medienpartner der Bundesliga eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien abgelehnt. Der Fernsehsender erklärte am Freitag auf Anfrage, dass man «Fragen, die Details unserer Vertragsverhältnisse und Partnerschaften betreffen, nicht kommentiere» und verwies auf «bestehende Vertraulichkeitsregelungen». Eurosport hat die Rechte für die Freitags- sowie zehn Sonntags- und Montagsspiele an DAZN sublizenziert.

Ramelow gegen Pläne zur Fortsetzung der Fußball-Bundesliga

ERFURT: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Pläne zur Fortsetzung der Fußball-Bundesliga im Mai kritisiert. «Ich bin dagegen, dass wir zuerst diejenigen privilegieren, die am meisten Geld auf den Tisch legen», sagte der Ministerpräsident am Freitagmorgen in einem Interview bei MDR Aktuell. Grundsätzlich unterstrich Ramelow: «Beim Wiedereintritt in den Alltag sollten wir uns nicht mit Geschwindigkeit überbieten.» Maßgeblich sei, was zur Eindämmung des Coronavirus helfe.

Vor Liga-Neustart: RB-Sportchef plädiert für zwei Wochen Training

LEIPZIG: Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig hat vor einem Kaltstart bei der Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga gewarnt. «Zwei Wochen Mannschaftstraining wären optimal, um Verletzungen vorzubeugen. Wenn es zwei, drei Tage weniger sind, wäre das aber auch machbar. Die Spieler haben ein gutes Fitness-Level. Das Wichtigste ist, dass die Liga wieder startet», sagte Krösche. Der 39-Jährige betonte zudem, dass man sich aktuell «in den Händen der Politik» befinde.

Städtetag fordert Nachbesserungen an Konzept für Bundesliga-Neustart

BERLIN: Der Deutsche Städtetag hat Nachbesserungen am Konzept der Deutschen Fußball Liga zur Fortsetzung der Bundesligasaison gefordert. Das Konzept reiche nicht aus, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir müssen damit rechnen, dass sich Fans vor den Stadien treffen. Die Städte halten es deshalb für sehr wichtig, das Stadionumfeld noch stärker in den Blick zu nehmen.» Das Konzept der DFL dürfe sich nicht nur auf den Infektionsschutz im Stadion oder auf der Unterbringung und häuslichen Hygiene der Spieler konzentrieren.

Sportpolitikerin Freitag: Offene Fragen nach DFL-Entscheidung

BERLIN: Die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag sieht nach den Plänen der Deutschen Fußball Liga zum Neustart der Bundesliga noch viele offene Fragen. «Wie transparent wird man mit möglichen positiven Testergebnissen umgehen? Akzeptiert die Öffentlichkeit mehrheitlich, dass die Politik eventuell bereit ist, an Profifußballer andere Maßstäbe anzulegen als an uns Normalbürger, die weiterhin mit Kontaktverboten leben müssen?», sagte die SPD-Politikerin der «Rheinischen Post» (Freitag).

«Keine Anfragen»: Leipzig widerspricht Werner-Gerüchten

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Spekulationen um einen Wechsel von Timo Werner zum FC Liverpool erneut zurückgewiesen. «Es gibt keine Anfrage, und Timo ist auch nicht auf uns zugekommen. Diese Gerüchte kursieren bereits seit Wochen. Stand jetzt gibt es nichts Neues», sagte Sportdirektor Markus Krösche am Freitag. Der britische Sender Sky Sports hatte berichtet, dass Werner sich für Liverpool entschieden habe. Der Nationalspieler kann Leipzig im Sommer für eine feste Ablöse von etwa 60 Millionen Euro verlassen.

Erstmals Haftstrafen wegen Spielmanipulation in Spanien

MADRID: Im spanischen Fußball sind zum ersten Mal Haftstrafen wegen Spielmanipulation verhängt worden. Neun ehemalige Profis, Funktionäre und Unternehmer wurden im sogenannten Fall Osasuna unter anderem wegen Korruption im Sport und Veruntreuung zu Gefängnisstrafen zwischen neun Monaten und knapp neun Jahren verurteilt, wie das zuständige Landgericht der Region Navarra in Pamplona am Freitag mitteilte. Zwei der Angeklagten, darunter der ehemalige Profi des Karlsruher SC Jordi Figueras, seien freigesprochen worden. Bei diesem Skandal ging es um die Manipulation von Primera-División-Spielen der Saison 2013/2014.

French Open sollen um eine weitere Woche verschoben werden

PARIS: Die French Open der Tennisprofis sollen um eine weitere Woche verschoben werden. Laut einem Bericht der Tageszeitung «Le Parisien» vom Freitag soll das Grand-Slam-Turnier nun vom 27. September bis 11. Oktober 2020 stattfinden. Bislang war der Klassiker auf Sand für den 20. September bis 4. Oktober terminiert, nachdem die Veranstalter in Roland Garros das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie eigenmächtig aus dem Mai in den Spätsommer verlegt hatten.

Wegen Corona: Damen-Tennisturnier in Berlin ins Jahr 2021 verlegt

BERLIN: Die Premiere des Damen-Rasentennisturniers in Berlin soll aufgrund der Coronavirus-Pandemie erst im Juni 2021 stattfinden. Das eigentlich vom 13. Juni an geplante Weltklasse-Event soll nun vom 12. bis 20. Juni 2021 stattfinden, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Erstmals seit 2008 sollte dieses Jahr wieder eine große Veranstaltung der WTA-Damentour in der Hauptstadt stattfinden. Die Veranstalter arbeiten nach eigenen Angaben zurzeit an einer Lösung für bereits erworbene Tickets.

Olympiasieger Röhler: Trainingsfenster für späte Saison öffnen

BERLIN: Nach Meinung von Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler könnte in der Leichtathletik zumindest eine «Late season» (späte Saison) mit wenigen Wettkämpfen noch Sinn machen. Als Planspiel dafür wäre ab Tag X ein Vier-Monate-Szenario denkbar. «Trainingsstätten im Juni und Juli wieder öffnen, damit dann im August und September Wettkämpfe und Meetings wieder möglich sind! Weltweit!», sagte der 28-Jährige der dpa. Für diesen Stufenplan gebe es unter den Sportlern im Weltverband einen Konsens, sagte Röhler, der auch Mitglied der Athletenkommission von World Athletics ist.

Packers holen neuen Quarterback in erster Runde des NFL-Drafts

LOS ANGELES: Die Green Bay Packers haben sich im ersten Homeoffice-Draft der NFL-Geschichte unerwartet die Dienste eines jungen Quarterbacks gesichert. Nach einem Geschäft mit den Miami Dolphins holte der Club an 26. Stelle Quarterback Jordan Love. Die Packers werden seit Jahren von Aaron Rodgers angeführt, einem der besten Football-Spieler der Liga auf dieser Position. Rodgers ist erst 36 Jahre alt.