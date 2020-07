Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Thomas Bach will erneut als IOC-Präsident kandidieren

LAUSANNE: Thomas Bach hat auf der IOC-Session am Freitag angekündigt, im nächsten Jahr für eine zweite Amtszeit als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees kandidieren zu wollen. Viele IOC-Mitglieder hätten ihn in den vergangenen Wochen und Monaten dazu ermuntert. «Ich bin dankbar und tief berührt über all die vielen Worte der Ermutigung und des Vertrauens», sagte der 66-jährige Tauberbischofsheimer am Freitag. «Ich bin bereit für eine zweite Amtszeit als IOC-Präsident zu kandidieren und weiter der olympischen Bewegung zu dienen, die wir alle so lieben.»

Liverpool-Coach Klopp für Verpflichtung von Bayerns Thiago

LIVERPOOL: Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich einem Medienbericht zufolge endgültig für eine Verpflichtung von Bayern Münchens Thiago ausgesprochen. Der englische Fußball-Meister und der spanische Mittelfeldspieler sollen sich demnach weitgehend einig sein, wie die «Bild»-Zeitung (Freitag) berichtete. Für einen möglichen Wechsel müsste Liverpool eine Ablöse zahlen, der 29 Jahre alte Thiago steht bei den Münchnern noch bis 2021 unter Vertrag. In den vergangenen Wochen war immer wieder über ein angebliches Interesse von Liverpool berichtet worden, es gab allerdings auch widersprüchliche Berichte englischer Zeitungen dazu.

Mercedes gibt in Ungarn Tempo vor - Hamilton Schnellster vor Bottas

BUDAPEST: Lewis Hamilton hat zum Trainingsauftakt beim Großen Preis von Ungarn die schnellste Runde gedreht. Der 35 Jahre alte Mercedes-Pilot verwies am Freitagmittag nach anderthalb Stunden seinen finnischen Formel-1-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. 86 Tausendstelsekunden lag Hamilton, Sieger vom vergangenen Sonntag und aktuell WM-Zweiter, trotz der härtesten und damit langsamsten Reifenmischung vor Bottas. Der 30 Jahre alte Finne hatte das erste Renen vor knapp zwei Wochen in Spielberg gewonnen und führt die WM-Wertung an.

Basketball-Pokal mit neuem Modus - Vier Quali-Turniere geplant

FRANKFURT/MAIN: Die Basketball-Bundesliga wird den Modus für den Pokalwettbewerb einmalig ändern und den kommenden Pokalsieger ab Oktober bei insgesamt fünf Turnieren ausspielen. Dies teilte die BBL am Freitag mit. Geplant sind zunächst vier Qualifikationsturniere mit jeweils vier Teams am 17./18. Oktober und 24./25. Oktober. Dabei sollen die vier Gastgeber der Turniere gesetzt sein, die weiteren Teams werden zugelost. Zwei Turniere sollen im Norden, zwei weitere im Süden ausgetragen werden. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für das Final Four, das am 1. und 2. November ausgetragen werden soll.

Eishockey-Spielergewerkschaft vor der Gründung

WÜRZBURG: Die Eishockey-Spielergewerkschaft in Deutschland steht kurz vor der Gründung. Am Freitag treffen sich die Initiatoren um die Olympia-Silbergewinner Moritz Müller und Patrick Reimer in Würzburg, um letzte organisatorische Dinge zu besprechen. Dabei soll unter anderem das Satzungspapier entworfen werden. Zu den Gründungsmitgliedern gehören zudem unter anderem der frühere Nationalspieler Marcus Kink, Nationalkeeper Dennis Endras und auch NHL-Profi Korbinian Holzer.

US-Anti-Doping-Chef Tygart: «Die Wada muss sich reformieren»

FRANKFURT/MAIN: Der Chef der US-Anti-Doping-Agentur unterstützt Pläne der amerikanischen Regierung, wonach die Zuschüsse an die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada eingefroren werden sollen. «Niemand will, dass das Geld reduziert wird. Auch wir wollen mehr Geld. Aber wir wollen es nicht unter den gegenwärtigen Umständen», sagte Travis Tygart im Interview mit dem Internetportal «Sportbuzzer» (Freitag). Er forderte: «Die Wada muss sich reformieren.» Pro Jahr zahlt die USA 2,7 Millionen Dollar an die Wada.

Deutsche Schwimm-Meisterschaften sollen Ende Oktober stattfinden

BERLIN: Die wegen der Coronavirus-Pandemie verlegten deutschen Meisterschaften der Schwimmer sollen im Herbst in Berlin nachgeholt werden. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Freitag bekanntgab, sind die nationalen Titelkämpfe nun vom 29. Oktober bis zum 1. November geplant und werden voraussichtlich ohne Zuschauer stattfinden. Auch das Wettkampfprogramm wird angepasst: Staffelentscheidungen soll es in der Hauptstadt nicht geben. Nach aktuellem Stand sollen nur die olympischen Einzelstrecken geschwommen werden, pro Strecke und Disziplin sollen höchstens 30 Sportlerinnen und Sportler starten.

Turner Toba erleidet Syndesmoseriss - Drei Monate Pause

KIENBAUM: Deutschlands bester Turner Andreas Toba muss rund drei Monate pausieren. Der 29 Jahre alte Olympia-Held von Rio de Janeiro zog sich im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu. Das teilten der Deutsche Turner-Bund (DTB) und Tobas Management am Freitag mit. Den fünfmaligen deutschen Meister von der TK Hannover erwischte es gleich im ersten Trainingslager nach der Corona-Pause. Bei einer Landung nach einem Sprung mit Dreifachschraube knickte er um und verdrehte sich das Sprunggelenk.

Arminia Bielefeld stellt professionelles Gaming im E-Sport wieder ein

BIELEFELD: Der DSC Arminia Bielefeld hat das professionelle Gaming im Bereich E-Sport eingestellt. Wie der Fußball-Club am Freitag mitteilte, werde man in der kommenden Spielzeit nicht an der Virtual Bundesliga teilnehmen. «Um ehrlich zu sein, haben sich unsere Erwartungen zum Thema E-Sport nicht erfüllt und wir haben feststellen müssen, dass E-Sport aktuell nicht zu dem Weg passt, den wir eingeschlagen haben. Wir wollen uns auf das Kerngeschäft Fußball konzentrieren», sagte Markus Rejek, kaufmännischer Geschäftsführer des ostwestfälischen Bundesliga-Aufsteigers.