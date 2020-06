Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

BBL-Präsident: Mögliche Proteste gegen Rassismus angemessen

LUDWIGSBURG: BBL-Präsident Alexander Reil hält mögliche Protestaktionen von Spielern beim Basketball-Finalturnier ab Samstag in München für angemessen. «Meine grundsätzliche Meinung ist, dass die BBL keine Plattform für wesentliche politische Äußerungen sein sollte. Aber selbstverständlich gibt es Möglichkeiten, auch zum Ausdruck zu bringen, dass man gegen jegliche Form des Rassismus ist», sagte Reil bei einer virtuellen Pressekonferenz der MHP Riesen Ludwigsburg, deren Vorsitzender er ist, am Donnerstag.

Tokio denkt über Maßnahmen für straffere Spiele nach

TOKIO: Gastgeber Tokio will die Olympischen Spiele im Sommer 2021 angesichts einer möglichen weiteren Bedrohung durch das Coronavirus in manchen Bereichen «straffen und vereinfachen». Gouverneurin Yuriko Koike nannte am Donnerstag darüber hinausgehend allerdings keine Details. Die Maßnahmen sollten in Absprache mit der Zentralregierung und dem Organisationskomitee getroffen werden. Gespräche in der Angelegenheit seien bereits geführt worden.

Drittliga-Letzter Jena gibt Heimrecht an Kaiserslautern ab

JENA: Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena muss auch sein nächstes Heimspiel an diesem Sonntag (14.00 Uhr) in der Ferne austragen und gibt daher sein Heimrecht an den 1. FC Kaiserslautern ab. Die Thüringer dürfen aufgrund der behördlichen Anordnungen im Freistaat nicht im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld antreten, daher findet das Spiel im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag nach Abstimmung mit beiden Clubs mit.

Kieler Handballer erhalten Meisterschale vor leeren Rängen

KIEL: Ohne Publikum hat der deutsche Handball-Meister THW Kiel die Meisterschale in Empfang genommen. 44 Tage, nachdem die Handball-Bundesliga die «Zebras» zum Meister gekürt hatte, wurde die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am Donnerstag in der heimischen Sparkassen-Arena für den 21. Meistertitel des Vereins geehrt. Jicha wurde zudem nach seiner ersten Saison als Coach als Trainer des Jahres ausgezeichnet, der Kieler Rückraumspieler Domagoj Duvnjak als wichtigster Spieler der vorzeitig beendeten Saison geehrt.

Früherer Paderborner Sportchef Przondziono klagt gegen Kündigung

PADERBORN: Der ehemalige Sportchef des SC Paderborn, Martin Przondziono, hat gegen seinen früheren Arbeitgeber eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Für den 28. Juli ist vor dem Paderborner Arbeitsgericht ein Termin für eine Güteverhandlung angesetzt, wie der Vorsitzende des Paderborner Wirtschaftsrates, Präsident Elmar Volkmann, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» darüber berichtet. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga hatte sich am 20. April von Przondziono getrennt.

Trabzonspor legt Einspruch gegen Europacup-Ausschluss ein

NYON: Der türkische Fußball-Club Trabzonspor wird gegen die Sperre für eine Europapokal-Saison durch die UEFA vorgehen. Das kündigte der Verein am späten Mittwochabend an. Man werde innerhalb von zehn Tagen beim Internationalen Sportgerichtshof Cas Berufung einlegen, hieß es in der Mitteilung auf der Internetseite des Clubs. Zuvor hatte die Europäische Fußball-Union mitgeteilt, dass Trabzonspor in der nächsten oder übernächsten Saison nicht am Europapokal teilnehmen darf. Damit sollen Verstöße gegen das Financial Fairplay geahndet werden.

Berichte: Hertha BSC bekommt weitere 150 Millionen Euro von Investor

BERLIN: Hertha BSC bekommt Medienberichten zufolge im Herbst das nächste dicke Finanzpaket von Investor Lars Windhorst. Nach Informationen des Magazins «Sport Bild» und der «Bild»-Zeitung (Donnerstag) haben sich die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten mit dem 43 Jahre alten Unternehmer darauf geeinigt. Der entsprechende Beschluss durch die Vereinsgremien sei nur eine Formsache. Ein Sprecher der Beteiligungsgesellschaft Tennor bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag die andauernden Verhandlungen mit Hertha. Ein Einigung über die Summe von 150 Millionen Euro gebe es bislang aber noch nicht. Windhorst hatte hatte über Tennor 2019 für 224 Millionen Euro insgesamt 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben.

Champions-League-Turnier: Frankfurt signalisiert Interesse

FRANKFURT/MAIN: Die Stadt Frankfurt hat grundsätzlich Interesse an der Austragung des geplanten Blitzturniers in der Champions League im August. Dies betätigte Markus Frank (CDU), Sportdezernent der Mainmetropole, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Frankfurt ist immer in der Lage, zu helfen», sagte er. «Natürlich haben wir Interesse, auch wenn es anders ausgetragen wird als gewohnt.» Das Finale in der Königsklasse hätte eigentlich am vergangenen Samstag in Istanbul stattfinden sollen. Laut Medienberichten wird die Europäische Fußball-Union UEFA das Endspiel wegen der Corona-Pandemie an eine andere Stadt vergeben.

150 Millionen Euro zusätzlich für Sportstätten

BERLIN: Der Bund erhöht die Mittel für Sportstätten in Deutschland wegen der Coronavirus-Krise in diesem und im kommenden Jahr um weitere 150 Millionen Euro. Das beschloss die Große Koalition. Der Investitionsplan Sportstätten werde von 110 Millionen Euro auf 260 Millionen Euro aufgestockt, heißt im Beschluss zum Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket, das am Mittwochabend beschlossen wurde.

US-Medien: NBA plant für Saison-Fortsetzung mit 22 Mannschaften

NEW YORK: Die NBA hofft auf eine Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison mit 22 von 30 Mannschaften. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend am Mittwoch (Ortszeit), einen Tag vor der Abstimmung der Teambesitzer. Demnach soll die Saison spät im Juli auf dem Gelände von Disney World in Orlando wieder starten. Die teilnehmenden Mannschaften würden vor dem Beginn der Playoffs jeweils acht Partien spielen und so sowohl Spielpraxis sammeln nach der dann mehr als drei Monate anhaltenden Unterbrechung als auch die Setzliste und Teilnehmer für die Playoffs bestimmen. Die Meisterschaft wäre dann spätestens Mitte Oktober entschieden.