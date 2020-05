Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Bericht: Hockenheim vorerst nicht im Notkalender der Formel 1

BERLIN: Der Große Preis von Deutschland taucht einem Medienbericht zufolge in einem ersten Notkalender der Formel 1 nicht auf. Die Verantwortlichen des Kurses in Nordbaden hatten ihre Bereitschaft erklärt, in dieser Saison einzuspringen, nachdem durch die Coronavirus-Pandemie die ersten zehn Rennen hatten verschoben oder abgesagt werden müssen. Laut «auto, motor und sport» hat Hockenheim auch immer noch Möglichkeiten, als Ersatz zum Zug zu kommen. Über Österreich, Ungarn, Großbritannien, Spanien, Belgien und Italien würde es dem Bericht zufolge auf den Übersee-Trip gehen.

Augsburger Eishockey-Profis unterschreiben Gehaltsverzichtserklärung

Augsburg (dpa) - Die Eishockey-Profis der Augsburger Panther erklären sich mit dem von der Liga erzwungenen Gehaltsverzicht wegen der Corona-Krise offiziell einverstanden. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, wurde die entsprechende Erklärung «von jedem bereits unter Vertrag stehenden Akteur unterschrieben». Die Zusatzvereinbarung zum Gehaltsverzicht sieht vor, dass 25 Prozent des vereinbarten Gehalts von einer garantierten zu einer variablen, an den Gesamtumsatz des Clubs gekoppelten Zahlung werden.

Aufsichtsratsboss Bode: Bei Abstieg «steht alles auf dem Prüfstand»

BREMEN: Werder Bremens Aufsichtsratsboss Marco Bode hat im Falle eines Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga auch personelle Konsequenzen bei den Norddeutschen nicht ausgeschlossen. Wenn der Klassenerhalt nicht gelingen sollte, «steht alles auf dem Prüfstand», sagte Bode im Podcast «Die NDR2-Bundesligashow». «Da würde ich dann nichts ausschließen wollen.» Allerdings sei er nach wie vor völlig davon überzeugt, dass Werder die Rettung noch gelingt.

Handball-Nationaltorwart Bitter weiter ohne Vertrag für neue Saison

STUTTGART: Handball-Bundesligist TVB Stuttgart wartet weiter auf die angepeilte Vertragsverlängerung mit Nationaltorhüter Johannes Bitter. «Ich hätte sie gerne heute. Ich bin auch nach wie vor sehr optimistisch. Wenn wir, wie erhofft, im Juli wieder mit dem Training starten, müssen wir im Juni mit dem Thema durchkommen», sagte TVB-Trainer Jürgen Schweikardt am Donnerstag. Bitters Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Belgisches Pokal-Finale im Fußball für 1. August angesetzt

BRÜSSEL: Das verlegte belgische Pokalfinale zwischen den Fußball-Erstligisten FC Brügge und FC Antwerpen soll nun am 1. August und damit eine Woche vor dem Start der neuen Liga-Saison stattfinden. Laut der belgischen Behörden werde das Spiel ohne Zuschauer im King-Baudouin-Stadion in Brüssel ausgetragen. Ursprünglicher Termin für das Pokalfinale war der 22. März.

CDU-Politiker Steffel: Koalitionsausschuss muss Topligen helfen

BERLIN: Der Berliner CDU-Politiker Frank Steffel hat den Koalitionsausschuss vor der Sitzung am Dienstag aufgefordert, den Vereinen der Bundesligen im Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey und Frauenfußball mit einer Härtefallhilfe zu unterstützen. «Ich erwarte jetzt vom Koalitionsausschuss, dass er nicht nur Autokonzerne, Fluggesellschaften und der Kultur hilft, sondern diesen wichtigen Teil der Gesellschaft, der Millionen von Menschen jedes Wochenende begeistert, nicht vergisst», sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen Trainingsverweigerung: Premier-League-Profi wird beleidigt

LONDON: Weil der Kapitän von Premier-League-Club FC Watford, Troy Deeney, aus Angst vor dem Coronavirus nicht trainieren will, wird seine Familie im Internet beleidigt. «Ich habe einige Kommentare zu meinem Sohn gesehen. Die Leute sagten: «Ich hoffe, Ihr Sohn bekommt Corona»», sagte der 31-Jährige dem Sender CNN am Mittwoch. Zudem werde Deeney selbst aufgefordert, doch wieder zur Arbeit zu gehen. Der englische Fußballprofi hatte Mitte Mai verkündet, dass er aus Angst vor dem Coronavirus nicht mit seinen Teamkollegen trainieren wolle.

Wertvollste Fußball-Marken: Bayern, Dortmund und Schalke in Top 15

BERLIN: Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 gehören zu den 15 wertvollsten Fußball-Marken der Welt. Angeführt wird das Ranking der Finanzexperten der «KPMG Football Benchmark» weiter vom spanischen Rekordmeister Real Madrid. Die Bayern sind mit einem Unternehmenswert von 2,878 Milliarden Euro hinter Real (3,478 Milliarden Euro), Manchester United (3,342) und dem FC Barcelona (3,193) als Vierter bester Bundesligist.

Sportchef Minge in Dresden vor dem Aus - Vertrag endet im Juni

DRESDEN: Ralf Minge steht als Sportchef von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden vor dem Aus. Der Vertrag des 59-Jährigen läuft am 30. Juni aus und soll nicht verlängert werden. Das berichtet der «Kicker» (Donnerstag). Zuerst hatten diverse Dresdner Medien über den Schritt berichtet. Minge soll im Aufsichtsrat angeblich die Rückendeckung der Mehrheit verloren haben. Grund dafür sind die sportlichen Misserfolge der vergangenen beiden Jahre. Dynamo ist aktuell Letzter.

Ungarn erlaubt Fußballspiele mit Publikum unter strengen Auflagen

BUDAPEST: Die ungarische Regierung erlaubt ab Donnerstag erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Sportveranstaltungen im Freien mit Publikum. Dabei gelten jedoch strikte Auflagen, bestimmt der diesbezügliche Regierungserlass, der in der Nacht zum Donnerstag im Ungarischen Amtblatt erschien. Für Fußballstadien bedeutet dies, dass praktisch nur jeder vierte Sitzplatz vergeben werden darf, schrieb das Portal «444.hu».