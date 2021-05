Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Wadenbeinbruch: Kieler Wiencek bangt um Olympia

KIEL: Die schwere Verletzung von Patrick Wiencek hat die Freude beim Handball-Rekordmeister THW Kiel über den 31:29-Hinspielsieg im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain getrübt und auch bei der DHB-Auswahl Sorgen ausgelöst. Der 32 Jahre alte Kreisläufer erlitt am Mittwochabend einen Wadenbeinbruch und wird mindestens vier Wochen ausfallen. Bei einem schlechten Heilungsverlauf droht Wiencek sogar das Olympia-Aus. Wiencek hatte sich die Verletzung bei einem unglücklichen Zusammenprall mit PSG-Regisseur Luc Steins zugezogen.

Kajak-Duo Brüßler/Gebhardt holt Olympia-Ticket - Hake und Loske raus

SZEGED: Der Kajak-Zweier mit Sarah Brüßler aus Karlsruhe und der Leipzigerin Melanie Gebhardt hat einen zusätzlichen Quotenplatz für die deutschen Kanuten für Olympia in Tokio geholt.

Das Duo setzte sich am Donnerstagabend im Finale im ungarischen Szeged über 500 Meter knapp gegen Russland und Spanien durch. Jule Hake aus Lünen und Annika Loske aus Potsdam haben den Quotenplatz verpasst. Im Einer-Kajak der Frauen kam Hake auf der 500-Meter-Distanz bei den Qualifikationsrennen nur auf Rang vier. Loske musste sich im Einer-Canadier über 200 Meter mit Rang sechs zufrieden geben.

Top-Verteidiger Seider von Beginn an bei Eishockey-WM dabei

NÜRNBERG: Das deutsche Eishockey-Nationalteam kann bei der Weltmeisterschaft in Riga von Anfang an auf Top-Verteidiger Moritz Seider bauen. Der 20-Jährige trainierte bereits am Donnerstag erstmals mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Nürnberg. Seider war zuvor nach dem verlorenen Playoff-Finale mit seinem schwedischen Club Rögle BK ins DEB-Vorbereitungsquartier gereist. Damit stieg Seider rechtzeitig vor dem Abflug nach Lettland am Samstag in die Blase des DEB-Teams ein und dürfte vom ersten Spiel an am 21. Mai gegen Außenseiter Italien an spielberechtigt sein.

Buchmann verliert Zeit bei erster Giro-Bergankunft

ASCOLI PICENO: Die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann hat bei der ersten Bergankunft des 104. Giro d'Italia wertvolle Zeit auf die Favoriten verloren. Der 28 Jahre alte Radprofi kam am Donnerstag auf dem 1100 Meter hohen Colle San Giacomo als 13. ins Ziel. Den Tagessieg in Ascoli Piceno sicherte sich nach 160 Kilometern der Schweizer Gino Mäder, der am Tag zuvor noch seinen Kapitän Mikel Landa nach einem schweren Sturz verloren hatte. Zweiter wurde Top-Favorit Egan Bernal aus Kolumbien vor dem Iren Daniel Martin. Bernal nahm Buchmann gut 30 Sekunden ab.

Nach geplatztem Verbandswechsel: Stuttgarts Sosa entschuldigt sich

ZAGREB: Der gebürtige Kroate Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat sich in seiner Heimat für die Absicht entschuldigt, künftig für die deutsche Fußball-Nationalelf spielen zu wollen. «Die Entscheidung, die ich getroffen habe, war falsch, und ich muss selbst die Verantwortung dafür übernehmen», schrieb der Abwehrspieler in einer Medienmitteilung, die der kroatische Fußballverband HNS am Donnerstag auf seiner Webseite veröffentlichte. Sosa, der kürzlich in Deutschland eingebürgert wurde, hatte vor einigen Tagen erklärt, dass er sich für die deutsche Auswahl entschieden und dies dem kroatischen Nationaltrainer Zlatko Dalic mitgeteilt habe.

Lewandowski beendet Training vorzeitig - Club gibt Entwarnung

MÜNCHEN: Rekordjäger Robert Lewandowski hat das erste Training des FC Bayern München im Quarantäne-Trainingslager vorzeitig beendet. Die «Bild» berichtete zuerst vom Trainingsabbruch des Weltfußballers. Laut Vereinsangaben vom Donnerstag trainierte Lewandowski «aufgrund von Belastungssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft». Der 32-Jährige jagt den fast 50 Jahre alten Torrekord von Gerd Müller. Die Bayern gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg, eine Woche später steht am letzten Spieltag die Heimpartie gegen den FC Augsburg an. Lewandowski steht aktuell bei 39 Saisontoren. Ein Treffer fehlt ihm damit noch zur historischen 40-Tore-Bestmarke von Müller aus der Saison 1971/72.

Holstein Kiel hat Relegation sicher - 3:2-Krimi gegen Regensburg

KIEL: Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde genutzt und mindestens den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga sicher. Im Nachholspiel gegen Jahn Regensburg feierten die Kieler am Donnerstag nach großem Kampf mit 3:2 (1:1) ihren siebten Heimsieg in Serie. Ein Sieg fehlt Holstein nun noch zum direkten Aufstieg in die Bundesliga. Andreas Albers (16. Minute/Handelfmeter) und Albion Vrenezi (75.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Fin Bartels (20.), Simon Lorenz (79.) und Alexander Mühling (83.) drehten die Partie zu Gunsten der Kieler. Hinter dem VfL Bochum (63 Punkte) sind die Störche (62) weiter Zweite vor den Verfolgern Greuther Fürth (58) und Hamburger SV (55) und sind bei nur noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr von einem Top-Drei-Platz zu verdrängen.

Schwimm-Weltmeister Wellbrock gewinnt EM-Bronze über zehn Kilometer

BUDAPEST: Weltmeister Florian Wellbrock hat bei der EM in Budapest über zehn Kilometer die Bronzemedaille gewonnen. Rund zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio lag der 23-Jährige beim Freiwasserrennen am Donnerstag lange in Führung, ehe er in der Schlussrunde doch noch zwei Schwimmer vorbei lassen musste. Der Titel ging mit klarem Vorsprung an Gregorio Paltrinieri. Der Italiener hatte schon über fünf Kilometer gesiegt und ist auch im Becken einer der härtesten Rivalen von Wellbrock. Marc-Antoine Olivier aus Frankreich schlug im Sprint nach etwas mehr als 1:50 Stunden knapp vor Wellbrock an.

Start bei der Tour de Suisse: Radprofi Dumoulin feiert Comeback

BERLIN: Nach einer mehrmonatigen Auszeit wird Top-Radprofi Tom Dumoulin wieder ins Renngeschehen zurückkehren. Der 30 Jahre alte Niederländer geht bei der Tour de Suisse (6. bis 13. Juni) an den Start, teilte Dumoulins niederländischer Jumbo-Visma-Rennstall am Donnerstag mit.

Dumoulin, Giro-Sieger und Zeitfahrweltmeister des Jahres 2017, bestritt sein letztes Profirennen im Herbst 2020 bei der Spanien-Rundfahrt. Im Januar erklärte der Zweite der Tour de France 2018, er wolle sich eine Auszeit vom Profisport nehmen. «Es ist so, als ob ein Rucksack von hundert Kilo von meinen Schultern gerutscht ist», hatte Dumoulin damals gesagt. Nun habe er den Spaß am Radsport wieder gefunden und werde sein Comeback geben.

Auch an den niederländischen Zeitfahrmeisterschaften will Dumoulin teilnehmen. Ein Start bei den Olympischen Spielen in Tokio sei angedacht. Für die Tour de France (26. Juni bis 18. Juli) wurde Dumoulin von seinem Team nicht nominiert.

Kahun und Draisaitl führen Edmonton in der NHL zum Sieg

MONTREAL: Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat den Edmonton Oilers den 35. Saisonsieg in der nordamerikanischen NHL beschert. Der Angreifer erzielte am Mittwoch (Ortszeit) 27 Sekunden nach Beginn der Verlängerung das entscheidende 4:3 gegen die Montreal Canadiens. Bei seinem Siegtreffer wurde Kahun von Leon Draisaitl bedient, der schon in der regulären Spielzeit zum zwischenzeitlichen 3:2 getroffen hatte. Damit hält Draisaitls Serie an. Ihm gelang in den vergangenen sieben Partien stets mehr als ein Scorerpunkt.

Bayern-Basketballer verlängern Vertrag mit Sportdirektor Baiesi

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München setzen weiter auf die Expertise von Sportdirektor und Kaderplaner Daniele Baiesi. Der Bundesligist und der italienische Manager verlängerten dessen Vertrag um zwei Jahre bis zum Sommer 2023. Das gaben die Bayern am Donnerstag bekannt. Der 45-Jährige war 2017 von Bamberg nach München gekommen und zeichnete danach für zwei Meistertitel sowie jüngst das Erreichen der Euroleague-Playoffs mitverantwortlich.

Stürmer Piatek fehlt Hertha BSC in verbleibenden Bundesligaspielen

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in den restlichen beiden Saisonspielen auf Stürmer Krzysztof Piatek verzichten. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, zog sich der 25 Jahre alte Pole beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Schalke 04 am Mittwoch eine Fraktur im Sprunggelenk zu. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstagvormittag. Trainer Pal Dardai hatte bereits gegen Schalke viele Ausfälle zu beklagen.

Funkel glaubt nicht an vorzeitigen Abstieg

KÖLN: Das Quarantäne-Trainingslager des 1. FC Köln im Schlosshotel Bensberg hat gleich mit einer großen Enttäuschung begonnen. Am Mittwochabend erlebte die FC-Delegation vor dem Bildschirm, wie sich Abstiegskonkurrent und nächster Gegner Hertha BSC mit einem 2:1 beim feststehenden Absteiger FC Schalke 04 einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Rheinländer erarbeitete. «Das war nicht unerwartet. Schalke hat aber bis zur letzten Sekunde alles versucht», sagte FC-Trainer Friedhelm Funkel. An einen vorzeitigen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga am Samstag glaubt der 67-Jährige nicht.

Bayern-Bosse drücken Nagelsmann die Daumen: «Würde Julian guttun»

BERLIN/MÜNCHE: Die Bosse des FC Bayern wünschen ihrem künftigen Trainer Julian Nagelsmann den Pokalsieg mit RB Leipzig - auch im Hinblick auf dessen Zukunft in München. Vor dem Finale am Donnerstagabend gegen Borussia Dortmund sagte Vorstand Oliver Kahn bei Sport1: «Das würde Julian guttun, und so ehrgeizig, wie er ist, möchte er diesen Titel natürlich auch gewinnen. Mit dem Pokalsieg nach München zu kommen ist nicht so verkehrt.» Neben Kahn sagten auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Herbert Hainer und Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic, dass sie ihrem neuen Coach die Daumen drücken. «Ich denke, die Dortmunder haben dafür Verständnis», meinte Hainer.

Brych pfeift das Pokalfinale in Berlin

BERLIN: Felix Brych pfeift das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Berlin. «Ich freue mich über die Möglichkeit, auch auf nationaler Ebene noch mal ein großes Spiel zu leiten», wurde der 45 Jahre alte Jurist aus München in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zitiert. Der ehemalige Weltschiedsrichter und mehrmalige Schiedsrichter des Jahres in Deutschland leitet nach 2015 zum zweiten Mal ein Pokal-Endspiel.

Erneutes Aus für Istanbul: Champions-League-Finale in Porto

LONDON: Der Champions-League-Sieger wird wieder in Portugal gekürt. Wie die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mitteilte, wird das Endspiel wegen der Corona-Pandemie von Istanbul nach Porto verlegt. Am 29. Mai treffen die englischen Clubs Manchester City und FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel im Estádio do Dragão aufeinander. Je Team sollen 6000 Zuschauer zugelassen werden.

Schwimm-Olympiasiegerin Van Rouwendaal gewinnt nächsten EM-Titel

BUDAPEST: Schwimm-Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal präsentiert sich gut zwei Monate vor den Sommerspielen in Tokio in bestechender Form. Nach ihrem Sieg über fünf Kilometer gewann die 27 Jahre alte Niederländerin am Donnerstag in Budapest auch über die olympische Zehn-Kilometer-Strecke EM-Gold. Sie siegte nach 1:59:12,7 Stunden im Sprint hauchdünn vor Anna Olasz aus Ungarn und der Italienerin Rachele Bruni. Die Würzburgerin Lea Boy belegte Rang 16. Die deutschen Olympia-Starterinnen waren nicht dabei.

Hake und Loske verpassen Quotenplatz für Olympia in Tokio

SZEGED: Die Kanutinnen Jule Hake aus Lünen und Annika Loske aus Potsdam haben einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst.

Im Einer-Kajak der Frauen kam Hake am Donnerstag auf der 500-Meter-Distanz bei den Qualifikationsrennen im ungarischen Szeged nur auf Rang vier. Loske musste sich im Einer-Canadier über 200 Meter mit Rang sechs zufrieden geben. Große Hoffnungen ruhen noch auf dem Zweier-Kajak der Frauen mit Sarah Brüßler (Karlsruhe) und Melanie Gebhardt (Leipzig) im Finale am Donnerstagabend. Das Duo kam auf die schnellste Vorlaufzeit.

Olympia-Winter: Keine Herren-Abfahrt in Garmisch, dafür zwei Slaloms

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Im Olympia-Winter wird auf der traditionellen Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen keine Abfahrt der Herren stattfinden. Das beschloss das Alpin-Komitee des Ski-Weltverbands Fis bei den Beratungen zum Rennkalender 2021/22, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Statt wie gewohnt einer Abfahrt und eines weiteren Events auf der Kandahar - entweder Riesenslalom oder Super-G - steigen in Garmisch zwei Slaloms. Diese sind am Gudiberg geplant, wo letztmals bei der WM 2011 Eliterennen stattfanden. Seither waren die Slalom-Asse nicht mehr in Garmisch.

Der Grund für die schon länger geplanten Änderungen im Kalender ist Olympia in Peking: Die dortigen Wettkämpfe beginnen mit Speed-Events der Männer, die deshalb am letzten Wochenende vor den Winterspielen keine Rennen mehr fahren. Stattdessen bestreiten an dem Termin die Frauen eine Abfahrt und einen Super-G in Garmisch. Die Männer-Rennen in Oberbayern sind am Wochenende nach Olympia dran. Weil da aber wegen der Faschingsferien nicht die Kandahar blockiert werden konnte, weichen die Organisatoren mit den Torläufen auf den Gudiberg aus.

Darüber hinaus wurde entschieden, dass es je zwei Parallel-Events im Weltcup für Männer und Frauen geben soll, dass bis auf Olympia keine Alpine Kombination ausgefahren werde, nach einem Jahr Pause wegen Corona wieder Rennen in Nordamerika geplant sind und dass bei den Klassikern in Wengen und Kitzbühel je zwei Abfahrten und ein Slalom anstehen. Der Kalender muss vom Council des Weltverbands Fis im Juni noch abgesegnet werden - das gilt als Formsache.

Marsch kommt als Doublesieger nach Leipzig: Salzburg erneut Meister

BERLIN: Im Moment des erneuten Triumphes kamen Jesse Marsch die Tränen. «Ich gebe immer mein Herz. Nach diesen zwei Jahren auf Wiedersehen zu sagen, fällt unglaublich schwer, denn die Zeit war so schön», sagte der Coach von RB Salzburg nach dem vorzeitigen Gewinn der achten österreichischen Fußball-Meisterschaft in Serie. Mit dem 2:0 über Rapid Wien krönte der 47-jährige US-Amerikaner seine Zeit in der Mozartstadt mit dem zweiten Double nacheinander und den maximal möglichen Titeln - das gelang vorher nur Oscar Garcia (2016, 2017).

Deutsches Synchronschwimm-Duett bei EM auf Rang zehn

BUDAPEST: Marlene Bojer und Michelle Zimmer haben bei den Europameisterschaften der Synchronschwimmerinnen in Budapest den zehnten Platz belegt. In der Technischen Kür kam das neue deutsche Duett am Donnerstag auf 82,6499 Punkte. Gold gewannen die Russinnen Swetlana Romaschina und Swetlana Kolesnichenko mit 96,2904 Punkten. Silber ging an die Ukraine, Bronze holte Österreich.

IOC: «Große Mehrheit» der Olympia-Teilnehmer wird geimpft sein

TOKIO: Das Internationale Olympische Komitee rechnet für die Sommerspiele in Tokio mit einer hohen Impfquote bei den Teilnehmern. «Eine große Mehrheit im Athletendorf wird geimpft sein», sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Dies schließe neben den Sportlerinnen und Sportlern auch die Trainer und Betreuer ein, die während der Spiele im olympischen Dorf wohnen werden. Derzeit arbeite das IOC «auf Hochtouren, um Athleten zu helfen, die geimpft werden wollen», versicherte Adams.

Anfang des Monats hatte das IOC eine Vereinbarung mit Biontech und Pfizer für die Lieferung von Impfstoff für Olympia-Delegationen verkündet. Die Auslieferung der ersten Dosen des Vakzins soll Ende Mai beginnen. Die Spende von Impfstoffdosen für Spitzensportler werde die Versorgung der nationalen Bevölkerungen nicht beeinträchtigen, betonte Adams erneut.

Unklar bleibt, ob geimpfte Olympioniken während ihres Aufenthalts in Tokio größere Freiheiten erhalten als Ungeimpfte. Bisher sind strikte Corona-Beschränkungen, tägliche Tests und die Einrichtung einer Olympia-Blase vorgesehen. Spätestens zwei Tage nach ihren Wettkämpfen müssen die Sportler Tokio wieder verlassen.

Bislang sind laut IOC 7800 Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele qualifiziert. Damit stehen mehr als 70 Prozent der insgesamt 11.000 Teilnehmer fest. Bis zum 29. Juni sollen weitere 20 Prozent der Plätze über Ranglisten sowie zehn Prozent über noch ausstehende Qualifikationswettbewerbe gefüllt werden. «Wir bewegen uns mit Volldampf voran. Die Spiele können stattfinden und werden stattfinden», sagte Adams.

Ungeschlagen nach Corona-Quarantäne: Hertha gewinnt bei Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Hertha BSC hat die drei Nachholspiele in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg beendet und ist damit nach dem Ende der zweiwöchigen Corona-Quarantäne ungeschlagen geblieben. Die Berliner kamen im Kampf um den Klassenverbleib am Mittwochabend beim Absteiger FC Schalke 04 zu einem 2:1 (1:1). Am Samstag können die Berliner mit einem Sieg gegen Köln den Klassenverbleib schaffen.

FC Chelsea verliert gegen FC Arsenal mit 0:1

LONDON: Der FC Chelsea ist im Rennen um die Champions-League-Plätze auf Tabellenrang vier abgerutscht. Der diesjährige Finalist der Königsklasse verlor am 36. Spieltag der englischen Fußball-Premier-League gegen den Stadtrivalen FC Arsenal mit 0:1 (0:1). Arsenal kann durch den Sieg noch auf Conference-League-Platz sieben hoffen.

Rekordeuropameister Hausding mit 16. EM-Gold - «Tolles Ergebnis»

BUDAPEST: Das Siegerlächeln von Patrick Hausding war trotz seiner FFP-2-Maske deutlich zu erkennen. Glücklich hängte sich der 32 Jahre alte Rekordeuropameister seine nächste Goldmedaille um den Hals. Deutschlands bester Wasserspringer hat mit seinem 16. EM-Titel und der insgesamt 35. Medaille bei Europameisterschaften einmal mehr seine Ausnahmestellung dokumentiert. «Meine 16. Goldmedaille - das klingt ein bisschen surreal», sagte Hausding nach dem Sieg in Budapest vom Ein-Meter-Brett. «Ein tolles Ergebnis.»

Der Sieg am Mittwoch in Budapest erfolgte zwar in einer nicht-olympischen Disziplin. Doch die starke Form von Hausding macht Hoffnung für die Sommerspiele in zwei Monaten. Nach Silber 2008 im Synchronspringen vom Turm und Bronze 2016 im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett würde er in Tokio gerne seine olympische Karriere mit einem weiteren starken Auftritt beenden.

Erst einmal will er aber bei der Schwimm-EM weiter überzeugen. «Ich bin sehr zufrieden. Ich bin, glaube ich, internationale Bestleistung gesprungen», sagte Hausding am Mittwochabend. «Ich hoffe, dass das so weitergeht.»

Hausding siegte mit 427,75 Punkten klar vor dem Briten Jack Laugher, der auf 402,90 Punkte kam. Timo Barthel vom SV Halle beendete den Wettkampf auf dem neunten Platz. Kurz vor Hausdings Goldmedaille gewannen Tina Punzel und Lou Massenberg Silber im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett.

Paris Saint-Germain zittert sich im Elfmeterschießen ins Pokalfinale

MONTPELLIER: Nach dem Scheitern im Halbfinale der Champions League ist Paris Saint-Germain nur knapp auch dem Aus im nationalen Pokalwettbewerb entgangen. Der französische Fußballmeister setzte sich am Mittwochabend in der Vorschlussrunde bei Montpellier HSC erst im Elfmeterschießen mit 6:5 durch, nachdem es nach den regulären 90 Minuten 2:2 (1:1) gestanden hatte. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Moise Kean, nachdem zuvor Montpelliers Junior Sambia über das Tor geschossen hatte.

Zwei Nachwuchsfußballer übergeben Pokal - Keller verzichtet

BERLIN: Der massiv in der Kritik stehende DFB-Präsident Fritz Keller verzichtet von sich aus auf eine Übergabe des DFB-Pokals. Stattdessen wird die Trophäe am Donnerstag dem Sieger des Duells zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund von zwei Nachwuchsfußballern übergeben. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Torfestival für AC Mailand - Bergamo siegt auch

TURIN: Auch ohne seinen verletzten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat der AC Mailand im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg in der italienischen Fußball-Liga Serie A gefeiert. Der Rekordmeister deklassierte am Mittwochabend auswärts den FC Turin mit 7:0 (2:0) und ist als Tabellendritter punktgleich mit dem Zweiten Atalanta Bergamo (75). Das Team von Nationalspieler Robin Gosens siegte zu Hause gegen Benevento Calcio mit 2:0 (1:0).

Kiels Handballer schlagen Paris Saint-Germain mit 31:29

KIEL: Titelverteidiger THW Kiel hat einen kleinen Schritt Richtung Einzug in das Final-Turnier der Handball-Champions-League getan. Der deutsche Rekordmeister gewann am Mittwochabend sein Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 31:29 (14:15).

Kerber bei Tennis-Turnier in Rom Aufgabesiegerin gegen Halep

ROM: Angelique Kerber steht nach der Aufgabe ihrer Gegnerin Simona Halep im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Rom. Die Rumänin verletzte sich am Mittwoch beim Stand von 6:1, 3:3 aus ihrer Sicht an der linken Wade und konnte nicht mehr weiterspielen. Damit ging das Duell der beiden ehemaligen Weltranglisten-Ersten an die zunächst klar unterlegene Kerber. Die mittlerweile auf Platz 26 der Weltrangliste rangierende Kerber trifft nun am Donnerstag auf die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland.

Ewan gewinnt zweiten Massensprint des Giro - Landa schwer gestürzt

CATTOLICA: Caleb Ewan hat den zweiten Massensprint des 104. Giro d'Italia gewonnen. Der australische Radprofi setzte sich am Mittwoch auf der 5. Etappe im Badeort Cattolica vor den Italienern Giacomo Nizzolo und Eli Viviani durch. Für den Mitfavoriten Mikel Landa ist die Rundfahrt bereits beendet. Der Spanier stürzte 4,5 Kilometer vor dem Ziel schwer. Alessandro De Marchi aus Italien verteidigte sein Rosa Trikot und liegt 42 Sekunden vor dem Belgier Louis Vervaeke. Als 26. hat der deutsche Podiumskandidat Emanuel Buchmann 2:29 Minuten Rückstand auf De Marchi.

Hockey-Damen besiegen Olympiasieger Großbritannien, Herren verlieren

LONDON: Die deutschen Hockey-Damen sind siegreich in die Spiele der FIH Pro League gegen Großbritannien gestartet. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger setzte sich am Mittwoch in London im ersten von zwei Duellen mit 3:2 (1:1) durch. Die deutschen Herren verloren zuvor gegen die Briten mit 3:5 (3:4).

Niederlage bei Comeback: Serena Williams verliert 1000. Profi-Match

ROM: Mit einer Niederlage im 1000. Profi-Match ihrer glanzvollen Karriere ist für Serena Williams die Rückkehr auf die Tennis-Tour nach längerer Pause missglückt. Die 39 Jahre alte US-Amerikanerin verlor am Mittwoch beim Turnier in Rom 6:7 (6:8), 5:7 gegen die Argentinierin Nadia Podoroska. Nach einem Freilos zum Auftakt verpasste die langjährige Nummer eins damit das Achtelfinale.

Vorwürfe gegen Hörmann: Ethik-Kommission nimmt Arbeit auf

FRANKFURT/MAIN: Die Ethik-Kommission des Deutschen Olympischen Sportbundes hat nach den schweren Mitarbeitervorwürfen gegen die DOSB-Führung um Präsident Alfons Hörmann ihre interne Beratung aufgenommen. «Zur weiteren Aufklärung und zur besseren Beurteilung des gesamten Sachverhaltes wird die Ethik-Kommission verschiedene Gespräche führen», hieß es am Mittwoch in einem Schreiben des Kommissionsvorsitzenden Thomas de Maizière.

HSV im Saisonendspurt vorerst ohne Josha Vagnoman

HAMBURG: Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Saisonendspurt vorerst auf Rechtsverteidiger Josha Vagnoman verzichten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat sich der 20-Jährige beim 5:2-Sieg am Montag über den 1. FC Nürnberg eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Damit wird der Defensivspieler in der Partie am Sonntag beim VfL Osnabrück fehlen. Ob Vagnoman am letzten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig mitwirken kann, ist offen.

Aue-Trainer Schuster meldet sich krank: Co-Trainer Hensel übernimmt

AUE: Trainer Dirk Schuster vom Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue steht seiner Mannschaft vorerst nicht zur Verfügung. Der 53-Jährige hat gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sascha Franz dem Verein eine Krankmeldung vorgelegt, teilte der Club am Mittwoch mit. Aue-Präsident Helge Leonhardt hatte den Trainer nach der 3:8-Pleite gegen Paderborn nicht zum ersten Mal scharf kritisiert. Unklar ist auch, ob Schuster, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 datiert ist, die Mannschaft im letzten Saisonspiel gegen den VfL Osnabrück betreuen wird.