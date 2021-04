Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 15/04/2021 | Aktualisiert um: 22:35 | Überblick

Letzte Chance für Schwimmer: Olympia-Qualifikation endet in Berlin

BERLIN: Die deutschen Schwimmer haben von diesem Freitag an noch einmal die Chance, sich für die Olympischen Spiele in Japan zu qualifizieren.

An drei Tagen geht es in Berlin darum, die vom Deutschen Schwimm-Verband festgelegten Zeiten zu unterbieten. Acht Athletinnen und Athleten mit Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock an der Spitze sind bereits fest für Tokio qualifiziert. Sieben weitere unterboten in den vergangenen Wochen die geforderte Norm - teilweise auf mehreren Strecken. «Ich gehe davon aus, dass beim Showdown hier in Berlin noch der ein oder andere Normerfüller hinzukommt», sagte Bundestrainer Hannes Vitense.

Hamilton freut sich auf nächstes Formel-1-Duell mit Verstappen

IMOLA: Weltmeister Lewis Hamilton blickt einem nächsten Formel-1-Zweikampf mit Max Verstappen mit Vorfreude entgegen. «Wir lieben die Herausforderung. Es ist für uns alle aufregend, dass wir vor so einer Herausforderung stehen», sagte der englische Mercedes-Pilot am Donnerstag vor dem zweiten Grand Prix der Saison in Imola. «Wir müssen weitermachen, was wir tun.»

Red-Bull-Herausforderer Verstappen war vor drei Wochen beim Saisonstart in Bahrain zwar schneller gewesen, Hamilton rettete den knappen Sieg aber meisterhaft ins Ziel. «Ich will mich einfach mit den besten Fahrern messen», betonte der siebenmalige Weltmeister. Verstappen habe die «Chance, in der Zukunft Weltmeister» zu werden.

Verstappen hatte zuvor über sein siegfähiges Auto gesagt: «Ich bin sehr froh darüber.» Das mache alles leichter. «Diesmal haben wir alles in allem ein wettbewerbsfähiges Paket.»

Vettel nach Frust-Auftakt kämpferisch: «Anspruch zu hoch»

IMOLA: Sebastian Vettel will nach dem Debakel-Auftakt mit Aston Martin seine Formel-1-Ansprüche auch künftig nicht herunterfahren. «In der Hinsicht bin ich selbstkritisch genug, stelle mir auch selbst oft genug die richtigen Fragen. Wenn das nicht mehr der Fall wäre, hätte ich kein Problem damit zu sagen, dass es das war. Nur hier zu bleiben, dass ich ein bisschen rumfahren kann, wäre Zeitverschwendung», sagte der 33-Jährige RTL/ntv im Interview vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag in Imola. «Dafür bin ich zu ehrgeizig. Dafür habe ich zu viel erreicht in der Vergangenheit. Dafür ist mein Anspruch zu hoch.»

Vettel war nach einem komplett verpatzten Wochenende vor drei Wochen beim Debüt für Aston Martin in Bahrain nur 15. geworden. «Das ganze Umfeld ist für mich neu. Das macht es nicht einfacher. Ich will darüber nicht klagen. Der Anspruch an mich selbst ist auch hoch, dass ich damit zurechtkomme. Ich bin zuversichtlich, dass es besser wird», sagte der viermalige Weltmeister, der nach sechs Jahren bei Ferrari vor dieser Saison zu Aston Martin gewechselt war.

Vettel beteuerte in der Pressekonferenz am Donnerstag, dass sein Team eine positive Antwort auf das enttäuschende Wochenende gefunden habe. Die Stimmung im Team sei toll. «Wir sind gut vorbereitet», befand Vettel, der selber «alles» reinpacken wolle, um zurückzuschlagen.

Dopingskandal: Estlands Präsidentin entzieht Veerpalu Staatsorden

TALLINN: Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid hat die Staatsauszeichnungen für den in den Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM 2019 verstrickten früheren Weltklasse-Langläufer Andrus Veerpalu zurückgenommen. Dem zweimaligen Olympiasieger werden die beiden ihm 2002 und 2006 verliehenen Orden entzogen, teilte die Präsidialkanzlei in Tallinn am Donnerstag mit. Veerpalu war zuvor vom Internationalen Sportgerichtshof Cas für seine Beteiligung an der «Operation Aderlass» mit einer zweijährigen Sperre für alle Fis-Wettbewerbe belegt worden.

DFL setzt die wegen Corona-Fällen abgesagten Zweitliga-Spiele neu an

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat die Spiele der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC sowie zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen abgesetzt. Dies teilte die DFL am Donnerstag mit. Wegen Corona-Fällen müssen die Spieler von Karlsruhe und Kiel bis zum 20. April in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Partie beim HSV war für den 20. April terminiert, die in Kiel am 21. April. Zudem setzte die DFL ausgefallene Spiele neu an und verschob Partien.

Union-Trainer Fischer: Europacup als Ziel - Trimmel bereit für VfB

BERLIN: Nach langem Zögern hat Union Berlins Trainer Urs Fischer die Qualifikation für den Europapokal doch noch als Ziel im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga ausgegeben. «Wir stehen da oben und wollen bis zum Schluss kämpfen, um da oben zu bleiben. Da ist es logisch, dass wir die Plätze angreifen, die zum internationalen Geschäft führen», sagte der Schweizer am Donnerstag bei der digitalen Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bisher hatte sich Fischer trotz des unerwartet guten Saisonverlaufs nur auf den Klassenerhalt konzentrieren wollen.

Grifo zurück im Mannschaftstraining des SC Freiburg - Einsatz offen

FREIBURG: Zwei Wochen nach seiner Corona-Infektion ist Vincenzo Grifo am Donnerstag ins Mannschaftstraining des SC Freiburg zurückgekehrt. Ob der italienische Nationalspieler schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 wieder zum Einsatz kommt, ließ Trainer Christian Streich aber offen. «Das ist eine Gefühlssache, der Spieler will immer», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten.

Handballerinnen fliegen mit dezimiertem Kader nach Portugal

FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Handballerinnen reisen mit einem coronabedingt dezimierten Kader zum Hinspiel der WM-Playoffs in Portugal. Immerhin kann Bundestrainer Henk Groener bei der Partie am Samstag (21.30 Uhr) wieder auf Linksaußen Johanna Stockschläder setzen, die nach Ablauf der vorgeschriebenen Quarantäne nun bei der Mannschaft ist. Dennoch fehlen Groener beim Spiel in Luso sechs Spielerinnen der Topclubs Borussia Dortmund und SG BBM Bietigheim, die aufgrund zahlreicher Corona-Fälle im Anschluss an das jüngste Duell beider Teams weiter isoliert sind. Das entscheidende Rückspiel um das Ticket für die WM im Dezember in Spanien findet am nächsten Dienstag (17.30 Uhr/Sport1) in Hamm statt.

Zwei Dopingaffären: Radteam verzichtet auf Start beim Giro d'Italia

ROM: Das zweitklassige italienische Radsport-Team Vini Zabu verzichtet nach zwei Doping-Affären auf sein Startrecht für den am 8. Mai beginnenden Giro d'Italia. Damit kam der Rennstall womöglich einer Entscheidung des Weltverbandes UCI zuvor. Denn laut Reglement können Teams bei zwei Dopingfällen innerhalb von zwölf Monaten für 15 bis 45 Tage von den Radrennen ausgeschlossen werden. Als Nachrücker darf die Mannschaft Androni Giocattoli-Sidermec an der Italien-Rundfahrt teilnehmen.

Laboureur und Schulz neues Beach-Team: Erfahrung und Talent

BERLIN: Die zweimalige deutsche Meisterin Chantal Laboureur und U22-Vize-Europameisterin Sarah Schulz bilden ein neues Team im nationalen Beachvolleyball. Die 31 Jahre alte Laboureur hatte im Vorjahr in Timmendorfer Strand zusammen mit Sandra Ittlinger überraschend den Titel gewonnen, obwohl beide nicht den Status Nationalteam hatten. Nach der Saison hatte sich das Duo getrennt. Jetzt rückt die 21-jährige Schulz, die als großes Talent gilt, an die Seite von Laboureur. Trainingsstandort des Teams wird Stuttgart sein.

Achtelfinal-Aus für Alexander Zverev in Monte Carlo

MONTE CARLO: Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Monte Carlo den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die deutsche Nummer eins unterlag am Donnerstag in seinem Achtelfinale dem Belgier David Goffin mit 4:6, 6:7 (7:9). Zwar wehrte Zverev im Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle ab und hatte selbst einen Satzball. Doch nach 1:51 Stunden musste sich der 23 Jahre alte Hamburger doch geschlagen geben. Überraschend ausgeschieden ist auch Novak Djokovic. Die serbische Nummer eins der Welt verlor gegen den Briten Daniel Evans mit 4:6, 5:7.

67 Trainer bewerben sich bei Volleyball-Bundesligist Netzhoppers

BESTENSEE: Bei der Suche nach einem neuen Trainer als Nachfolger von Christophe Achten hat Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee die Qual der Wahl. «Aktuell habe ich 67 Bewerbungen auf meinem Schreibtisch liegen», sagte Manager Frank Strecker. «Darunter sind erstklassige Leute aus dem In- und Ausland.» Namen werden noch nicht genannt. Innerhalb der nächsten vier Wochen wolle sich der Verein aus Brandenburg in der Trainerfrage entscheiden, teilten die Netzhoppers auf ihrer Homepage mit. Der Belgier Achten hatte aus privaten Gründen sein Amt als Netzhoppers-Trainer niedergelegt.

BBL weist Bayern-Kritik zurück: «Kein anderer Termin möglich»

MÜNCHEN: Die Basketball-Bundesliga hat die Kritik von Bayern München an der Terminierung der Pokal-Endrunde zurückgewiesen. «Natürlich haben wir uns ernsthaft mit Alternativen auseinandergesetzt. Wir haben ungefähr 300 Mal darauf geschaut, aber wir haben keinen anderen Termin gefunden», sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Donnerstag während einer Online-Medienrunde. Das Top Four findet am Samstag und Sonntag in München statt. Bereits am Dienstag sind die Bayern im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinals der Euroleague in Mailand gefordert. Die Münchner haben sich als erstes deutsches Team überhaupt für die K.o.-Runde der Königsklasse qualifiziert.

Hofmann nach Corona-Infektion: «Keine Nachwirkungen davongetragen»

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann fühlt sich nach überstandener Corona-Infektion wieder komplett gesund. «Ich habe laut den medizinischen Tests keine Nachwirkungen davongetragen», sagte der 28-Jährige in einem Interview auf der Homepage seines Vereins Borussia Mönchengladbach. «In meinem Körper sollte glücklicherweise alles so sein wie zuvor. Deswegen hoffe ich, dass es für das Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt in irgendeiner Form reicht.» Der Mittelfeldspieler war Ende März bei der Nationalmannschaft positiv getestet worden.

Ex-Nationalspieler Jimmy Hartwig fordert Aufstehen gegen Rassismus

HAMBURG: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler William «Jimmy» Hartwig fordert ein härteres Vorgehen der Gesellschaft gegen Rassismus. «Wenn 20 oder 30 Leute Dinge wie 'Negerschwein' rufen oder Affenlaute machen, aber 10.000 oder 15.000 Zuschauer aufstehen und schreien 'Haut ab aus dem Stadion. Wir stehen gegen Rassismus', dann sind die innerhalb von Minuten ruhig», sagte der 66 Jahre alte Ex-Profi dem Nachrichtenportal watson. «Aber solange die anderen sitzen bleiben und nichts sagen, wird es das immer wieder geben.» Der in Offenbach geborene Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten hat schon in früher Kindheit Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Der einstige Mittelfeldmann hat zwei Spiele in der DFB-Auswahl bestritten und seine erfolgreichste Zeit beim Hamburger SV (1978 bis 1984) gehabt.

Mick Schumacher vor Imola-Rennen: «Am liebsten den ganzen Tag fahren»

IMOLA: Formel-1-Pilot Mick Schumacher will beim Grand Prix der Emilia Romagna den nächsten Entwicklungsschritt machen. Das Ziel sei es, «weiterhin zu lernen, weiter zu versuchen, mich zu verbessern», sagte der 22-Jährige am Donnerstag vor dem zweiten Rennen der Saison in Imola. Den 4,909 Kilometer langen Kurs nahe Bologna mag er wegen des «Flows», also der fließenden Abfolge der Kurven. Schumacher hatte bei seinem Formel-1-Debüt vor drei Wochen in Bahrain im unterlegenen Haas einen achtbaren 16. Platz belegt. «Ich war so zufrieden, wie ich zufrieden sein konnte», sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. «Ich würde am liebsten den ganzen Tag fahren.»

Eisbären Bremerhaven stellen keinen Lizenzantrag für Erste Liga

BREMERHAVEN: Die Eisbären Bremerhaven würden im Falle eines sportlichen Bundesliga-Aufstiegs auf eine Rückkehr in die Erste Liga verzichten. Wie der Club mitteilte, hat er keine Lizenz für die Basketball-Bundesliga gestellt, sondern nur die Unterlagen für die zweitklassige Pro A eingereicht. Hintergrund der Entscheidung seien «die Lizenzvorgaben der BBL, die bestehenden Altverbindlichkeiten und der Sanierungsprozess, den die Eisbären seit Lizenzentzug durch die BBL 2019 eingeläutet haben», hieß es in der Mitteilung. Die Eisbären hatten die Hauptrunde in der Pro A als Tabellendritter abgeschlossen.

Rhein-Neckar Löwen richten Finale um Handball-Europapokal aus

MANNHEIM: Die Rhein-Neckar Löwen werden das erste Finalturnier der neuen EHF European League ausrichten. Wie der Handball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, soll das Final-Wochenende mit zwei Halbfinals und dem Endspiel am 22. und 23. Mai in der SAP Arena in Mannheim ausgetragen werden. Dann könnten gleich drei deutsche Teams dabei sein. Neben den Löwen stehen auch der SC Magdeburg sowie die Füchse Berlin im Viertelfinale des Wettbewerbs und haben in ihren Rückspielen noch Chancen auf ein Ticket für das Finalturnier.

Japanischer Spitzenpolitiker: Olympia-Absage weiter möglich

TOKIO: Hochrangige japanische Politiker haben die Diskussion um die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio erneut angeheizt. Der Generalsekretär der Regierungspartei LDP, Toshihiro Nikai, nannte eine Absage der Sommerspiele wegen der Corona-Pandemie sogar als mögliche Option. «Wenn es unmöglich wird, die Spiele auszutragen, dann müssen sie definitiv abgesagt werden», sagte Nikai Medienberichten vom Donnerstag zufolge bei der Aufzeichnung einer Sendung von TBS TV. «Wenn es einen starken Anstieg der Infektionen wegen Olympia geben sollte, dann macht es keinen Sinn, Olympia zu haben», fügte der Spitzenpolitiker hinzu.

Weitere Corona-Fälle beim Karlsruher SC

KARLSRUHE: Beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC sind zwei weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle befindet sich die Mannschaft ohnehin noch bis zum 20. April in Quarantäne, während der Isolation wurden nun zwei andere Profis positiv getestet. Ein KSC-Sprecher bestätigte am Donnerstagmorgen auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der «Badischen Neuesten Nachrichten». Für die beiden betroffenen Akteure verlängert sich die Quarantäne dadurch bis zum 25. beziehungsweise 26. April. Um welche Spieler es sich handelt, teilte der Club nicht mit.

Muskelfaserriss: Gladbach drei Spiele ohne Kapitän Lars Stindl

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach muss wohl in den kommenden drei Spielen der Fußball-Bundesliga ohne seinen Kapitän Lars Stindl auskommen. «Lars hat einen Muskelfaserriss. Er wird am Samstag fehlen und wahrscheinlich auch in der Englischen Woche ausfallen», sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft die Borussia auf Eintracht Frankfurt. Gegen die Hessen hatte der mit zwölf Saisontoren erfolgreichste deutsche Bundesliga-Torjäger beim 3:3 im Hinspiel alle Gladbacher Treffer erzielt.

Trainer Adi Hütter hat keine Ausstiegsklausel in Gladbach

MÖNCHENGLADBACH: Fußballtrainer Adi Hütter hat bei seinem künftigen Verein Borussia Mönchengladbach keine Ausstiegsklausel in seinem Drei-Jahres-Vertrag verankert. Das bestätigte Gladbachs Sportchef Max Eberl, der seinen bisherigen Trainer Marco Rose wegen einer Ausstiegsklausel an Borussia Dortmund verliert und dafür Hütter dank einer Ausstiegsklausel vom nächsten Gegner Eintracht Frankfurt loseiste.

Drei positive Corona-Tests bei Hertha - Komplettes Team in Isolation

BERLIN: Bei Hertha BSC sind Trainer Pal Dardai, Assistenzcoach Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio positiv auf Corona getestet worden. Für die Betroffenen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. «Alle sind symptomfrei», teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Co-Trainer Andreas Neuendorf wurde als Kontaktperson ersten Grades eingestuft und befindet sich ebenfalls in Quarantäne. Nach Informationen von Hertha kann das nächste Liga-Spiel am Sonntag im Abstiegskampf beim FSV Mainz 05 dennoch stattfinden. Das Team wird übergangsweise von Sportdirektor Arne Friedrich betreut, der eine Trainer-A-Lizenz besitzt. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf werden die Mannschaft, Trainerteam und enge Mitarbeiter um den Kader in einem gemeinsamen Quartier isoliert.

Schwimm-Bundestrainer Berkhahn: Michael Groß «bereit, uns zu helfen»

BERLIN: Bundestrainer Bernd Berkhahn hätte sich vor der finalen Olympiaqualifikation der Schwimmer in Berlin an diesem Wochenende Klarheit auf dem vakanten Posten des Leistungssportdirektors erhofft. «Natürlich wünschte ich mir, dass wir einen starken Direktor Leistungssport hier hätten», sagte Berkhahn am Donnerstag. «Das beeinflusst natürlich auch meine Arbeit - ganz klar, gar keine Frage.»

Der DSV hat Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen freigestellt. In einem kritischen Brief an Präsident Marco Troll und den DSV-Vorstand sprachen sich unter anderem Berkhahn und Athletensprecherin Sarah Köhler für eine Rehabilitierung von Kurschilgen aus. Sollte dies nicht zeitnah möglich sein, schlagen sie den dreimaligem Olympiasieger Michael Groß als Interimslösung für den Posten vor. «Der Michael ist bereit, uns zu helfen, und möchte uns unterstützen», sagte Berkhahn. «Aber soweit ich das weiß, gibt es keine Einigung zwischen dem Vorstand und Michael Groß.»

Zur Position aus dem Brief stehe man weiterhin, sagte Berkhahn, der Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock in Magdeburg trainiert. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hatten die Unterzeichner dem Vorstand Termine für eine Videokonferenz vorgeschlagen. «Ein Gespräch steht dazu weiterhin aus. Das ist also immer noch ungeklärt», sagte Berkhahn. «Wir erhoffen uns da natürlich möglichst schnell eine Lösung und auch eine wirklich gute Lösung für den Leistungssport.»

Ulm und Basketball-Coach Lakovic: Vertrag aufgelöst und verlängert

ULM: Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat den bis Juni 2021 gültigen Vertrag mit Cheftrainer Jaka Lakovic aufgelöst - und den Coach direkt im Anschluss einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben lassen. Von diesem Kuriosum berichtete der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage. Beide Seiten seien «mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden», hieß es von den Ulmern. Dies sei auch der Grund für die langfristige Verlängerung des Kontrakts.

UEFA bestätigt Rom als Gastgeber-Stadt der Fußball-EM

NYON: Die Europäische Fußball-Union hat Rom als neunte Gastgeber-Stadt für die Europameisterschaft bestätigt. Dies teilte die UEFA am Mittwoch mit, nachdem die italienische Regierung EM-Spielen vor Fans in diesem Sommer zugestimmt hatte. Die vier Partien im Stadio Olimpico, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 11. Juni, können mit einer Zuschauer-Auslastung von mindestens 25 Prozent stattfinden, hatte Italiens Fußball-Verband FIGC am Dienstag mitgeteilt.

St. Pauli-Präsident Göttlich offen für Quarantäne-Trainingslager

HAMBURG: St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich hat sich angesichts der angespannten Corona-Situation offen für Quarantäne-Trainingslager gezeigt. «Ein Quarantäne-Trainingslager macht keinen Spaß, ist aber unter Umständen eine notwendige Risikominimierung, um das wesentliche Ziel, nämlich die Beendigung der Saison, zu erreichen», sagte der Chef des Hamburger Fußball-Zweitligisten am Mittwoch in einer Online-Medienrunde. Daran hänge die Gemeinschaft der 36 Profi-Vereine mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es gehe um mehr als um Einzelschicksale.

4:5 gegen Straubing: Kölner Haie verpassen fast sicher DEL-Playoffs

KÖLN: Die Kölner Haie haben zwei Spiele vor Schluss der regulären Saison kaum noch Chancen auf die Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga. Durch das 4:5 (1:2, 2:0, 1:3) am Mittwoch gegen die Straubing Tigers können die Rheinländer als Tabellensechster in der Nordgruppe nur noch theoretisch auf Rang vier kommen. Straubing darf dagegen weiter auf die K.o.-Runde hoffen und ist bei noch drei auszutragenden Partien Vierter im Süden.

Hamburg zieht erstmals in die Playoffs der Basketball-Bundesliga ein

HAMBURG: Die Hamburg Towers haben sich durch den neunten Erfolg in Serie zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für die Playoffs der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Im Nordduell gegen die EWE Baskets Oldenburg setzten sich die Towers am Mittwochabend mit 80:74 durch. Somit sind sie nicht mehr von den ersten acht Plätzen zu verdrängen.

Zverev weiter - Nun gegen Goffin

MONTE CARLO: Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus seiner Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer hat Alexander Zverev beim Masters-Turnier in Monte Carlo das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Tennisprofi aus Hamburg gewann am Mittwoch bei der mit gut zwei Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:3, 6:3. Der 23-Jährige hatte in der ersten Runde ein Freilos und trifft im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale auf David Goffin aus Belgien.

VfL Osnabrück droht Zweitliga-Abstieg: 0:1 gegen Jahn Regensburg

OSNABRÜCK: Der VfL Osnabrück ist nach der elften Heimniederlage in Serie tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 0:1 (0:1) am Mittwoch im Nachholspiel des 24. Spieltags gegen den SSV Jahn Regensburg bleiben die Niedersachsen nicht nur mit 26 Punkten auf Relegationsplatz 16, sondern bauten auch ihren Zweitliga-Negativrekord durch die erneute Heimpleite aus. Regensburg verbesserte sich dagegen mit 34 Punkten auf Rang 13. Andreas Albers traf nach 26 Minuten per Foulelfmeter.

Wechsel nach Berlin perfekt: Fredi Bobic wird Hertha-Geschäftsführer

BERLIN: Hertha BSC bekommt seinen Wunsch-Manager. Fredi Bobic wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Eintracht Frankfurt nach Berlin. Das gab Hertha am Mittwoch bekannt und sorgte damit für ein Ende der anhaltenden Spekulationen um diese brisante Personalie. «Wir sind sehr erfreut, mit Fredi Bobic unseren Wunschkandidaten gewonnen zu haben und freuen uns auf die zukünftige erfolgreiche Zusammenarbeit, kommentiert Präsident Werner Gegenbauer die Entscheidung, Bobic ab dem 1. Juni 2021 zum Geschäftsführer zu bestellen. «Ich freue mich, ab Sommer wieder Teil der Hertha-Familie zu sein», sagte Bobic in der Club-Mitteilung.

0:0 gegen FC Liverpool reicht: Kroos mit Real Madrid im Halbfinale

LIVERPOOL: Nationalspieler Toni Kroos hat mit Real Madrid mit Routine und Glück alle Bemühungen des FC Liverpool abgewehrt und steht erneut im Halbfinale der Champions League. Trotz bester Gelegenheiten kam das Team von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch im Stadion an der Anfield Road nicht über ein 0:0 hinaus und schied nach dem 3:1-Sieg der Spanier im Hinspiel aus. Real trifft nun auf den FC Chelsea.

Dortmund im Champions-League-Viertelfinale an Manchester gescheitert

DORTMUND: Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Champions League als letzte deutsche Mannschaft ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist verlor am Mittwochabend auch sein Heimpiel gegen Manchester City mit 1:2 (1:0). Schon das Hinspiel hatte der BVB mit 1:2 verloren. Für Hoffnung beim BVB hatte Judge Bellingham mit seinem Treffer in der 15. Minute gesorgt. Doch der verwandelte Handelfmeter von Riyad Mahrez (55.) und das Tor von Phil Foden (75.) im leeren Signal Iduna Park rettete die Gäste. Englands Tabellenführer trifft nun im Halbfinale auf Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain.