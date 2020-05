Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Trainer Herrlich bedauert Fehler - gegen Wolfsburg nicht auf der Bank

AUGSBURG: Augsburgs Trainer Heiko Herrlich hat bedauert, dass er während der Hotel-Quarantäne seiner Bundesliga-Mannschaft einkaufen war und damit gegen die strengen Auflagen der Deutschen Fußball Liga verstoßen hat. «Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen», wird der 48-Jährige am Donnerstagabend in einer Mitteilung des FC Augsburg zitiert. Herrlich und kündigte an: «Ich werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen.»

Bach: Olympia-Verlegung kostet IOC bis zu 800 Millionen Dollar

LAUSANNE: Das Internationale Olympische Komitee stellt bis zu 800 Millionen Dollar zur Bewältigung der Folgen der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio bereit. Die Corona-Krise habe auch «erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Olympischen Spiele, die olympische Bewegung und das IOC», sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Donnerstag bei einer Telefonschalte. Auf seiner Sitzung habe das Exekutivkomitee daher die Summe von umgerechnet 740 Millionen Euro bewilligt. 150 Millionen Dollar (139 Millionen Euro) sollen unter anderem an die internationalen Sportverbände und Nationalen Olympischen Komitees fließen.

DFB-Vize Koch reagiert erfreut auf Vorschlag aus Jena

LEIPZIG: Der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Rainer Koch, hat sich erfreut über die nun eingehenden Vorschläge der Abbruch-Befürworter der Saison der 3. Fußball-Liga gezeigt. Auf Facebook schrieb Koch am Donnerstag: «Das ging aber schnell! Freut mich sehr, dass eine konkrete Diskussion zur Frage, wie es nach einem Abbruch weiter gehen soll, jetzt in Gang zu kommen scheint, denn genau das habe ich in den letzten Tagen eingefordert.» Nicht Drohungen aussprechen, sondern konkrete Debatten auszulösen, sei sein Bestreben.

Weg frei für Re-Start der Premier League im Juni

LONDON: Die britische Regierung hat den Weg für eine Fortführung der englischen Premier League im Juni frei gemacht. Das ging aus einem Treffen am Donnerstag zwischen Vertretern des nationalen Verbandes FA, der Premier League und der English Football League mit dem britischen Kulturminister Oliver Dowden hervor. Die bisherigen Pläne zur Fortsetzung der Liga seien Dowden zufolge «überzeugend». Bisher ist ein Wiederaufnahme des Ligabetriebs zum 12. oder 19. Juni im Gespräch, die Spiele sollen dann wie in der Bundesliga vor leeren Rängen stattfinden.

DFL fällt Entscheidung über Dresden-Spiel in Bielefeld nächste Woche

DRESDEN: Die Entscheidung über eine Verlegung des Zweitliga-Spiels von Dynamo Dresden bei Arminia Bielefeld soll in der kommenden Woche fallen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Veröffentlichung der zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 27 bis 29 mit. «Hierzu befindet sich die DFL in Gesprächen mit den Verantwortlichen der SG Dynamo», hieß es am Donnerstag. Provisorisch wurde das Spiel für den 27. Mai um 18.30 Uhr angesetzt. Damit blieben Dresden allerdings nur vier Tage Mannschaftstraining vor dem scharfen Start.

Olympia-Qualifikation für deutsche Basketballer im Juni und Juli 2021

MIES: Die Qualifikation der deutschen Basketballer für die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele von Tokio findet nun ebenfalls gut ein Jahr später statt. Die insgesamt vier Turniere seien für den Zeitraum vom 29. Juni bis 4. Juli 2021 terminiert, wie der Weltverband Fiba am Donnerstag mitteilte. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in Split in Gruppe A zunächst auf Russland und Mexiko. Wenn die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds als eines der besten zwei Teams ihrer Gruppe weiterkommt, sind im Halbfinale Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien die möglichen Gegner.

Nach Corona-Pause: Neustart von Bulgariens Fußball-Ligen am 5. Juni

SOFIA: In Bulgarien soll die Saison der 1. und 2. Fußball- Liga nach der Corona-Zwangspause am 5. Juni ohne Publikum fortgesetzt werden. Sportminister Krassen Kralew unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Anordnung. Das Training der Teams kann danach schon an diesem Freitag beginnen. Die Spiele beider Ligen waren wegen eines am 13. März verhängten Ausnahmezustands im Kampf gegen das neue Coronavirus zunächst eingestellt worden. Für den Neustart müssen strenge Auflagen erfüllt werden.

Lisicki über Absage des Berliner Tennisturniers: «Herz gebrochen»

BERLIN: Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki bedauert die Absage des für diesen Sommer geplanten Rasenturniers in ihrer Heimatstadt Berlin. «Das ist so traurig. Das hat mir das Herz gebrochen, dass wir dieses Jahr kein Turnier in Berlin beim Rot-Weiß spielen können. Darauf hatte ich mich so sehr gefreut», sagte die 30 Jahre alte Tennisspielerin am Donnerstagabend in einem Skype-Interview des rbb. Das ursprünglich vom 13. bis 21. Juni 2020 terminierte Rasenturnier musste wegen der Coronavirus-Krise abgesagt und soll nun vom 12. bis 20. Juni 2021 ausgetragen werden.

Gericht weist Aufstiegs-Forderung niederländischer Clubs zurück

UTRECHT: Im Streit um den vorzeitigen Abbruch der Spielzeit im Profifußball der Niederlande sind zwei Zweitliga-Vereine mit der Forderung nach Aufstieg in die Ehrendivison gescheitert. Der Fußballverband KNVB habe durchaus das Recht gehabt, die Saison ohne Auf- und Absteiger zu beenden, urteilte das von den Clubs angerufene Gericht in Utrecht am Donnerstagabend. Der SC Cambuur aus Leeuwarden und De Graafschap aus Doetinchem stehen nach dem wegen der Corona-Pandemie vom KNVB beschlossenen Ende der Saison an erster beziehungsweise zweiter Position der 2. Liga.

Rechtsstreit um Windhorsts Pferdesport-Einstieg beigelegt

BERLIN: Hertha-Investor Lars Windhorst hat sich nach einem Rechtsstreit doch noch über den Einstieg in die Pferdesport-Serie Global Champions Tour geeinigt. Seine Tennor Group und das US-Unternehmen McCourt Global gaben am Donnerstag das «einvernehmliches Ergebnis» des Verkaufs bekannt. Über den Preis machten sie keine Angaben. Tennor hatte versucht, den ursprünglich vereinbarten Kaufpreis zu drücken und war daher von McCourt verklagt worden.

Zukünftig fünf Auswechslungen in der 1. und 2. Bundesliga erlaubt

FRANKFURT/MAIN: In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind für den Rest der Saison fünf statt drei Auswechslungen erlaubt. Das entschied die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag und übernahm damit die vom Weltverband FIFA eingeführte Änderung wegen der größeren Belastung durch die Corona-Krise.

Bundesliga: Abbruch-Regelung vertagt - Saisonfinale notfalls im Juli

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga und die 36 Proficlubs haben eine Entscheidung über die Wertung bei Abbruch der aktuellen Spielzeit vertagt. «Für den Fall, dass eine Fortführung des Spielbetriebs durch künftige Entwicklungen nicht mehr möglich sein sollte und die Saison vorzeitig abgebrochen werden muss, soll innerhalb der nächsten beiden Wochen eine Regelung hinsichtlich der sportlichen Wertung entwickelt werden», teilte die DFL mit. Geplant ist die Beendigung bis zum 30. Juni. Falls es notwendig sei, soll dies, sofern rechtlich möglich, auch im Juli noch geschehen.

Wegen Corona-Krise: Bundesliga-Spiele an anderen Orten möglich

FRANKFURT/MAIN: In der derzeitigen Corona-Krise können Spiele der Fußball-Bundesliga auch in andere Stadien verlegt werden. Es gebe die Möglichkeit, «ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen», teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag mit.

BVB im Revierderby gegen Schalke definitiv ohne Can und Witsel

DORTMUND: Borussia Dortmund muss zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga neben Marco Reus auch Axel Witsel und Emre Can ersetzen. Ausgerechnet im Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag fallen die Leistungsträger aus. Witsel und Can leiden unter muskulären Problemen.

Schalke im Derby noch ohne Kabak

GELSENKIRCHEN: Beim schwer einzuschätzenden «Kaltstart» der Fußball-Bundesliga mit dem Revierderby bei Borussia Dortmund muss Schalkes Trainer David Wagner ohne Ozan Kabak auskommen. Neben Kabak fehlen am Samstag die beiden Langzeitverletzten Omar Mascarell und Benjamin Stambouli. Dafür sind einige Spieler, die vor neun Wochen noch verletzt waren, darunter Suat Serdar, Daniel Caligiuri und Salif Sané wieder fit.

DFL unterstützt Regional- und Landesverbände des DFB finanziell

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga unterstützt die Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Zahlung von bis zu 1,5 Millionen Euro. Diesen Beschluss des DFL-Präsidiums teilte der Liga-Verband am Donnerstag nach seiner Mitgliederversammlung mit. Dabei sollen 750.000 Euro zeitnah gezahlt und weitere 750.000 Euro anteilig für jeden weiteren durchgeführten Bundesliga-Spieltag ausbezahlt werden.

Rösler: Abstieg ohne komplette Saison «Wettbewerbsverzerrung»

DÜSSELDORF: Für Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler ist eine Abstiegsregelung in der Fußball-Bundesliga ohne komplett absolvierte Saison «Wettbewerbsverzerrung. Für mich als Trainer ist es ganz wichtig, dass alle 34 Spiele gespielt werden», sagte Rösler am Donnerstag. «Die Saison kann nur gewertet werden, wenn alle Spiele gewertet werden.»

Österreichs Fußball-Bundesliga droht Skandal vor dem Neustart

WIEN: Die österreichische Fußball-Bundesliga hat ein Verfahren gegen Spitzenreiter Linzer ASK wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay eingeleitet. Der Liga seien am Donnerstag mehrere Videos übermittelt worden, die eine Einheit des LASK zeigten. Statt des erlaubten Kleingruppentrainings sei darauf ein reguläres Mannschaftstraining zu sehen, das erst kürzlich stattgefunden haben soll, heißt es von der Liga. Erlaubt ist das Mannschaftstraining erst ab Freitag. Elf Bundesligisten protestierten gegen das mutmaßliche Verhalten des LASK.

Hertha mit Jarstein im Tor gegen Hoffenheim

BERLIN: Bei Hertha BSC kehrt zum Bundesliga-Neustart nach der Coronavirus-Pause Rune Jarstein (35) zurück ins Tor der Berliner. Der Norweger hatte seinen Platz vor der Saisonunterbrechung nach schwächeren Leistungen an Thomas Kraft (31) verloren. «Wir werden Rune Jarstein das Vertrauen schenken, aber genauso sind wir froh, dass wir Thomas in der Hinterhand haben», sagte der neue Trainer Bruno Labbadia vor der Partie am Samstag bei 1899 Hoffenheim.

Keine Corona-Tests: Waldhof Mannheim nicht mehr im Teamtraining

MANNHEIM: Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wird in der Vorbereitung auf einen Re-Start vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgebremst. Dem Tabellenzweiten wurde vom DFB das Teamstraining untersagt. Eine Verfügung des Landes Baden-Württemberg hatte zuvor Training auch in größeren Gruppen ermöglicht. Im DFB-Hygienekonzept steht, dass das Training erst aufgenommen werden kann, wenn zwei erfolgreiche Testungen durchlaufen wurden. Mannheim hat aber noch keine Tests und keine Teststäbchen, wie der Verein mitteilte.

Frankfurts Fußballprofi Gelson Fernandes tritt in diesem Sommer ab

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Fußballprofi Gelson Fernandes wird seine Laufbahn in diesem Sommer beenden. Dies erklärte der 33-Jährige am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler, der auch schon für Sporting Lissabon, Manchester City, den SC Freiburg und Stade Rennes spielte, ist seit 2017 in Frankfurt aktiv. Der Schweizer Nationalspieler gewann 2018 den DFB-Pokal mit Frankfurt.

Acht positive Corona-Tests bei Fußballclub Besiktas

ISTANBUL: Präsident Ahmet Nur Cebi und sieben weitere Angehörige des Fußballclubs Besiktas Istanbul sind in ihrer Trainingseinrichtung positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das habe sich am Mittwoch bei weiteren Untersuchungen aller Fußballer und Mitarbeiter ergeben, teilte der Club am Donnerstag mit.

Früherer Tournee-Sieger Diethart künftig im deutschen Trainerteam

PLANEGG: Der frühere Vierschanzentournee-Sieger Thomas Diethart wird künftig Teil des Skisprung-Trainerteams beim Deutschen Skiverband. Dies geht aus den Mannschaftslisten hervor, die der Verband am Donnerstag veröffentlichte. Der 28 Jahre alte Österreicher soll einer von vier Übungsleitern in der sogenannte Lehrgangsgruppe IIb werden. Diethart hatte 2013/14 die Vierschanzentournee gewonnen.

Ferrari bestätigt: Sainz wird Nachfolger von Vettel

MARANELLO: Der Spanier Carlos Sainz wird Nachfolger von Sebastian Vettel beim Formel-1-Team Ferrari. Wie die Scuderia am Donnerstag mitteilte, wird der bisherige McLaren-Pilot 2021 und 2022 für die Italiener starten. Der 25-Jährige fährt damit künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc (22), der einen Vertrag bis Ende 2024 besitzt. Ferrari hatte am Dienstag die Trennung von Vettel zum Ende dieser Saison verkündet.

Australier Ricciardo wechselt von Renault zu Formel-1-Team McLaren

WOKING: Daniel Ricciardo (30) wechselt innerhalb der Formel vom Renault-Werksteam ab 2021 zum britischen Traditionsrennstall McLaren. Wie McLaren am Donnerstag bekanntgab, unterschrieb der Australier einen über mehrere Jahre gültigen Vertrag. Das frühere Weltmeisterteam McLaren bestreitet das Rennjahr 2021 nun mit Ricciardo und dem Engländer Lando Norris (20).

Keine Quarantäne: Forsberg fehlt Leipzig gegen Freiburg

LEIPZIG: RB Leipzig muss beim Neustart der Fußball-Bundesliga auf Emil Forsberg verzichten. Der schwedische Nationalspieler hatte die einwöchige Quarantäne wegen einer ansteckenden Mandelentzündung nicht angetreten und steht damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg nicht zur Verfügung. Neben dem gelbgesperrten Dayot Upamecano muss Nagelsmann möglicherweise auch auf die angeschlagenen Marcel Sabitzer und Patrik Schick verzichten.

Freiburgs Streich verteidigt Bundesliga Neustart

FREIBURG: Freiburgs Christian Streich hat den Neustart der Fußball-Bundesliga in der Coronavirus-Krise gerechtfertigt. Bei den Diskussionen in Politik und Gesellschaft über die Fortsetzung der Bundesliga habe es «teilweise nicht nachvollziehbare Widerstände» gegeben, sagte der Coach des SC Freiburg am Donnerstag. Er habe manchmal gedacht, «da schwingt auch ein bisschen Neid mit», sagte er. Die Freiburger treten am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig an.

Hoffenheim beim ersten Geisterspiel ohne Stürmerstar Kramaric

ZUZENHAUSEN: Die TSG 1899 Hoffenheim geht ohne Top-Stürmer Andrej Kramaric in den Re-Start der Fußball-Bundesliga. Der Kroate plagt sich schon seit Wochen mit Sprunggelenkbeschwerden, neuerdings auch mit Knieschmerzen, und fehlt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Partie gegen Hertha BSC. In der Offensive fehlen auch die verletzten Sargis Adamyan und Ishak Belfodil. Munas Dabbur steht nach seinem Riss der Bizepssehne im Knie wieder im Mannschaftstraining, dürfte aber noch kein Startelf-Kandidat sein.

Investor Windhorst kündigte neue Finanzspritze für Hertha BSC an

BERLIN: Investor Lars Windhorst hat dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC eine weitere Finanzspritze in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt. «Wir sind bereit, nochmals einhundert, einhundertfünfzig Millionen Euro Eigenkapital zu investieren, wenn der Bedarf bestehen sollte», sagte Windhorst in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung». Über die genaue Höhe, den Zeitpunkt und die Modalitäten eines Nachschlags für die Berliner äußerte sich der 43 Jahre alte Unternehmer nicht.

Aufstockung der 3. Liga: Jena schreibt offenen Brief an DFB

JENA: Der FC Carl Zeiss Jena hat mit einem offenen Brief auf die Forderung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Konzepten für die Zukunft der 3. Liga reagiert. Demnach soll der Abstieg ausgesetzt und die Liga zur neuen Saison auf 24 Teilnehmer aufgestockt werden. Ziel müsse es sein, das Teilnehmerfeld der 3. Liga mittelfristig auf 22 Mannschaften festzulegen.

Premier-League-Fortsetzung voraussichtlich erst ab 19. Juni

LONDON: Die geplante Fortsetzung der Fußballsaison in der englischen Premier League könnte sich laut Medienberichten um eine weitere Woche auf den 19. Juni verzögern. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz mit Spielern und Trainern am Mittwoch, bei dem mehrere Profis deutliche Sicherheitsbedenken geäußert haben sollen. Bisher galt ein Restart der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich.

Entscheidung über Basketball-Konzept wohl nächste Woche

MÜNCHEN: Die Entscheidung über die Fortsetzung der Saison in der Basketball-Bundesliga fällt aller Voraussicht nach Anfang der kommenden Woche. Am Dienstag soll das Kabinett der bayerischen Landesregierung über das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Liga beraten. Geben die Politiker ihr Okay, will die BBL ihren Meister in einem Zehner-Turnier im Münchner Audi Dome über einen Zeitraum von drei Wochen ermitteln. Nach den Plänen der Liga soll das Turnier am ersten Juni-Wochenende beginnen und am 28. Juni zu Ende gehen.

Nach Druck von Investoren: KSC-Präsident Wellenreuther tritt zurück

KARLSRUHE: In der Auseinandersetzung mit einer Investorengruppe ist Ingo Wellenreuther von seinem Amt als Präsident des Karlsruher SC zurückgetreten. Das teilte der badische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Gruppierung «Bündnis KSC» das Angebot, Aktien im Wert von sechs Millionen Euro der ausgegliederten Fußballabteilung zu kaufen, an den Rücktritt von Wellenreuther noch vor der an diesem Freitag geplanten Mitgliederversammlung geknüpft.

England-Profi Dele Alli zuhause überfallen: «Fürchterliche Erfahrung»

London (dpa) - Der englische Fußball-Nationalspieler Dele Alli ist in seinem eigenen Haus überfallen und beraubt worden. Nach Berichten in britischen Medien drangen in der Nacht auf Mittwoch zwei Männer in sein Haus in London ein, in dem sich Alli während der Corona-Krise mit seiner Freundin, seinem Bruder und dessen Partnerin isoliert. «Eine fürchterliche Erfahrung, aber uns geht es allen gut», schrieb der Profi von Tottenham Hotspur am Mittwochabend bei Twitter.

Everest Challenge: Tour-Vierter Buchmann klettert für guten Zweck

RAUBLING: Der Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann will für einen guten Zweck innerhalb eines Tages mit seinem Rennrad die Höhe des Mount Everest erklimmen. Der Ravensburger plant für den 28. Mai im Ötztal eine Everest Challenge, bei der er 8848 Höhenmeter in neun bis zehn Stunden zurücklegen will. Mit diesem Projekt will der Fahrer des Teams Bora-hansgrohe Spenden sammeln, die dem Deutschen Kinderhilfswerk zugute kommen. Ziel ist es, für jeden Höhenmeter mindestens zehn Euro einzusammeln, also mindestens 88.848 Euro.