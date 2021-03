Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 18/03/2021 | Aktualisiert um: 21:30 | Überblick

Hammerwurf-Olympiasieger Nazarow wegen Doping gesperrt

MONTE CARLO: - Hammerwurf-Olympiasieger Dilshod Nazarow ist des Dopings überführt worden. Wie die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Donnerstag mitteilte, wurde der Goldmedaillengewinner von 2016 in Rio aus Tadschikistan für zwei Jahre gesperrt.

Der 28-Jährige wurde durch die nachträgliche Analyse seiner Proben von den Weltmeisterschaften 2011 in Daegu/Südkorea als Doper enttarnt. Alle seine Wettkampfergebnisse vom 29. August 2011 bis 29 August 2013 wurden annulliert. Damit verlor Nazarow auch die bei der WM 2011 und den Olympischen Spielen 2012 in London gewonnenen Silbermedaillen.

WM-Gastgeber Katar muss für Länderspiele nach Ungarn ausweichen

WIEN/BERLIN: WM-Gastgeber Katar kann die beiden Länderspiele gegen die Fußball-Nationalmannschaften aus Luxemburg (24. März) und Aserbaidschan (27. März) nicht wie geplant in Wien bestreiten. Dies bestätigte die Agentur SLFC am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur APA. Die Partien müssen nun im ungarischen Debrecen stattfinden.

Grund für die Verlegung ist, dass Luxemburg im Rahmen der WM-Qualifikation am 27. März in Irland antritt. Aufgrund von Einreise-Beschränkungen in der Corona-Pandemie dürften die Luxemburger bei einem Aufenthalt in Wien aber nicht in Irland einreisen. Katar tritt in der europäischen WM-Qualifikationsgruppe A gegen das jeweils spielfreie Team an. Die WM-Endrunde findet Ende 2022 statt.

Dallas Mavericks mit wichtigem NBA-Sieg gegen Clippers

DALLAS: Die Dallas Mavericks haben im Kampf um die Playoffs in der NBA mit dem 105:89 gegen die Los Angeles Clippers einen wichtigen Heimsieg geholt. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber holte zwölf Punkte und sechs Rebounds. Noch bessere Chancen haben die Denver Nuggets mit Isaiah Hartenstein, die den siebten Sieg aus den vergangenen acht Partien einsammelten. Gegen die zuletzt ebenfalls starken Charlotte Hornets gab es einen 129:104-Heimsieg. Die Washington Wizards mit Moritz Wagner und Isaac Bonga mussten sich durch einen Korb 0,7 Sekunden vor Schluss mit 119:121 gegen die Sacramento Kings geschlagen geben. Die Boston Celtics verloren mit Daniel Theis unerwartet gegen die Cleveland Cavaliers 110:117.

Neuer Barça-Präsident will Messi halten

BARCELONA: Der neue Präsident des FC Barcelona will den abwanderungswilligen Star Lionel Messi halten und den finanziell angeschlagenen Club wieder profitabel machen. In seiner Antrittsrede im Stadion Camp Nou umwarb Joan Laporta den sechsmaligen Weltfußballer offensiv. «Ich werde versuchen, Leo Messi vom Bleiben zu überzeugen», sagte der 58-Jährige. Der Vertrag des 33-jährigen Argentiniers, der bereits im vergangenen Sommer den Verein verlassen wollte, läuft nach dieser Spielzeit aus.

Bei Hannover 96: Freitestung aus der Quarantäne «nicht möglich»

HANNOVER: Alle Spieler des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 müssen weiterhin in Quarantäne bleiben, obwohl auch nach mehreren Nachtests nur einer von ihnen in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. «Eine vorzeitige Freitestung aus der Quarantäne ist nicht möglich», bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin der Region Hannover dem «Sportbuzzer». Die Spieler der 96er befinden sich seit dem vergangenen Samstag in häuslicher Isolation. Die beiden Partien gegen die Würzburger Kickers und Holstein Kiel wurden von der Deutschen Fußball Liga verschoben.

Nach Weltmeisterin Jörg: Auch Snowboarderin Loch beendet Karriere

BERCHTESGADEN: Nach Weltmeisterin Selina Jörg verlieren die deutschen Snowboarder eine zweite Weltklasse-Athletin. Cheyenne Loch wird ihre Karriere nach dem Saisonfinale am Wochenende in Berchtesgaden beenden. Die 26-Jährige will nach vielen Verletzungen und zuletzt andauernden Problemen am Sprunggelenk nicht mehr weitermachen. Bitter ist der Rücktritt, weil Loch mit bislang drei zweiten Plätzen im Weltcup die erfolgreichste Saison hinter sich hat.

Japan kündigt Ende des Corona-Notstands für Olympia-Stadt Tokio an

TOKIO: Japans Regierung wird den Corona-Notstand für die Olympia-Stadt Tokio trotz Sorgen vor einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen wie geplant am Sonntag aufheben. Die Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga entschied am Donnerstag, dass eine Verlängerung des im Januar verhängten Notstands nicht nötig sei, da die Infektionszahlen gesunken seien und die medizinische Versorgung im Großraum der Millionenstadt nicht mehr so belastet sei.

1. FC Köln nimmt Training wieder auf - Alle Corona-Tests negativ

KÖLN: Nach einem positiven Corona-Test im Funktionsteam des 1. FC Köln sind bei dem Fußball-Bundesligisten vorerst keine weiteren Fälle aufgetreten. «Alle PCR-Tests von Spielern und Staff am heutigen Donnerstagmorgen waren negativ», teilte der Club via Twitter mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt können die Spieler von Trainer Markus Gisdol nun wieder zusammen trainieren.

Zverev und Koepfer bei ATP-Turnier in Acapulco im Viertelfinale

ACAPULCO: Alexander Zverev und etwas überraschend auch Dominik Koepfer haben beim Tennisturnier in Acapulco das Viertelfinale erreicht. Zverev bezwang den Serben Laslo Djere am Mittwochabend (Ortszeit) 6:4, 6:3. Zverev trifft in der nächsten Runde des mit 1,2 Millionen US-Dollar dotierten Turniers auf Casper Ruud. Koepfer setzte sich gegen den Kanadier Milos Raonic mit 6:4, 6:2 durch. Er trifft im Viertelfinale auf den Briten Cameron Norrie.

Auch Super-G-Rennen in Lenzerheide abgesagt: Kriechmayr gewinnt Kugel

LENZERHEIDE: Nach den Abfahrten sind beim Weltcup-Finale der alpinen Skirennfahrer in Lenzerheide auch die zwei Super-G dem Wetter zum Opfer gefallen. Die Organisatoren mussten die Events der Männer und Frauen am Donnerstag nach mehrmaliger Verschiebung absagen, weil zu viel Nebel auf der Strecke sichere Rennen unmöglich machten. Durch die Absage sicherte sich der Österreicher Vincent Kriechmayr die Kleine Kristallkugel als Disziplinbester. Weltmeisterin Lara Gut-Behrami schon vor dem Saisonfinale als Disziplinsiegerin fest.

Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien auf schnellstem Stadtkurs

DSCHIDDA: Das umstrittene Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien wird künftig auf dem längsten und schnellsten Stadtkurs der Motorsport-Königsklasse ausgetragen. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben, hat die vom Deutschen Hermann Tilke entworfene Strecke in Dschidda eine Länge von 6,175 Kilometern mit 27 Kurven. Die Premiere des Nachtrennens in der Hafenstadt am Roten Meer ist am 5. Dezember geplant. Die errechnete Höchstgeschwindigkeit soll bei 322 Stundenkilometern liegen, durchschnittlich sollen die Fahrer Geschwindigkeiten von rund 250 Stundenkilometern erreichen.

FC Bayern lässt Länderspiel-Einsatz von Lewandowski in England offen

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat offen gelassen, ob er Robert Lewandowski für das WM-Qualifikationsspiel der polnischen Fußball-Nationalmannschaft in England abstellt. «Wir werden abwarten und dann ganz im Sinne des Vereins entscheiden. Wir brauchen alle Spieler für das Spiel gegen Leipzig», sagte Trainer Hansi Flick im TV-Sender Sky nach dem Viertelfinaleinzug der Münchner in der Champions League. Polen spielt am 31. März in England, drei Tage später steht der Ligagipfel zwischen RB Leipzig und den Münchnern an.