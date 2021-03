Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Alba Berlin siegt dank starker Aufholjagd bei Villeurbanne

BERLIN: Alba Berlin hat in der Euroleague eine starke Aufholjagd gezeigt. Am Donnerstagabend siegte der Basketball-Bundesligist vor leeren Rängen in Lyon gegen den französischen Spitzenclub ASVEL Villeurbanne dank guter zweiter Hälfte mit 95:89 (43:52). Für Alba war es der elfte Sieg im 29. Spiel der Königsklasse. Die Berliner bleiben Fünfzehnter der Tabelle. Beste Alba-Werfer waren Peyton Siva mit 21 und Simone Fontecchio mit 15 Punkten.

Corona: Ironman-Weltmeisterin Haug kurz vor Rennen gestoppt

MIAMI: Ein positiver Befund nach einem Corona-Test hat Ironman-Weltmeisterin Anne Haug kurz vor ihrem ersten Rennen in diesem Jahr gestoppt. Das bestätigte die 38 Jahre Triathletin am Donnerstagabend in den sozialen Netzwerken. «Diese Nachricht ist verheerend», sagte Haug. Sie habe sich so darauf gefreut, gegen die besten Athletinnen der Welt anzutreten bei dem Rennen an diesem Freitag auf dem Homestead-Miami Speedway im US-Bundesstaat Florida.

Herpes-Infektionen: Tim-Uwe Hoffmann verliert zwei Pferde

BERLIN: Der deutsche Springreiter Tim-Uwe Hoffmann ist durch die schweren Herpes-Infektionen bei einem Reitturnier in Valencia besonders schwer getroffen. Mit Casta Lee und Call me Cinderella sind zwei der Pferde gestorben, die der 25-Jährige aus Rhade zuletzt geritten hatte. Das bestätigte sein Trainer Hilmar Meyer dem «Reitsport-Magazin».

NBA-Profi Leonard wegen antisemitischer Beleidigung bestraft

MIAMI: Meyers Leonard vom Basketball-Club Miami Heat ist von der NBA für eine Woche suspendiert und mit einer Strafe von 50.000 Dollar belegt worden. Grund ist nach Angaben der nordamerikanischen Profiliga vom Donnerstag eine antisemitische Beleidigung, die der 29 Jahre alte Profi während eines Videospiels benutzt hatte, das per Livestream übertragen wurde. Leonard hat sich dafür inzwischen entschuldigt und erklärt, er habe die Bedeutung nicht gekannt. Der derzeit verletzte Center wird laut NBA außerdem verpflichtet, an einem Programm zur kulturellen Vielfalt teilzunehmen.

Federer bei Comeback-Turnier in Doha ausgeschieden

DOHA: Roger Federer hat bei seinem Tennis-Comeback das zweite Match verloren und ist beim ATP-Turnier in Doha im Viertelfinale ausgeschieden. Der 39 Jahre alte Schweizer unterlag dem Georgier Nikolos Bassilaschwili am Donnerstag trotz eines Matchballs noch mit 6:3, 1:6, 5:7. Nach 1:50 Stunden stand die Niederlage für den langjährigen Weltranglisten-Ersten fest.

Biathlet Peiffer sprintet in Tschechien auf Platz 13

NOVE MESTO: Olympiasieger Arnd Peiffer hat im Biathlon-Sprint im tschechischen Nove Mesto als bester Deutscher den 13. Platz belegt. Der 33-Jährige aus dem Harz leistete sich am Donnerstag eine Strafrunde und lag nach zehn Kilometern 46,1 Sekunden hinter dem französischen Sieger Quentin Fillon Maillet. Der Norweger Tarjei Bö sicherte sich den zweiten Rang vor dem Italiener Lukas Hofer. Alle drei Skijäger auf dem Podest kamen ohne Schießfehler durch, alle sechs deutschen Starter patzten hingegen mit der Waffe.

Später Ausgleich für Milan bei Man United

BERLIN: Manchester United hat einen Sieg gegen den AC Mailand im Achtelfinale der Europa League in letzter Sekunde verspielt. Der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer glich am Donnerstag den Treffer des 18-jährigen Amad Diallo (50. Minute) in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) aus und verbesserte damit die Chance des italienischen Fußball-Erstligisten auf eine Weiterkommen. Obwohl Manchester zunächst mehr Ballbesitz hatte, war Milan nach elf Minuten vermeintlich in Führung gegangen, doch dem Tor von Franck Kessié war ein Handspiel vorausgegangen, so dass der Treffer vom Video-Assistenten Bastian Dankert aus Rostock nicht gewertet wurde.

Alfa-Romeo-Teamchef fehlt wegen Corona-Infektion bei Formel-1-Tests

HINWIL: Kurz vor dem Start der Formel-1-Testfahrten in Bahrain ist Alfa-Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Franzose habe sich sofort in Quarantäne begeben und werde nicht zu den dreitägigen Tests in der Wüste von Sakhir reisen, teilte der Rennstall am Donnerstag mit. Vasseur zeige keine Symptome einer Erkrankung, hieß es weiter. Dennoch werde der 52-Jährige in Absprache mit den Gesundheitsbehörden in den nächsten sieben Tagen von zuhause arbeiten. Von dort stehe er in ständigem Kontakt mit dem Team und müsse nicht vertreten werden.

Mit James: 57 US-Basketballer in vorläufigem Olympia-Aufgebot

BERLIN: Der US-Basketball-Verband hat 57 Spieler in sein vorläufiges Olympia-Aufgebot berufen, darunter 15 Olympiasieger. Angeführt wird die am Donnerstag veröffentlichte hochkarätige Liste vom dreimaligen Goldmedaillen-Gewinner LeBron James von den Los Angeles Lakers. Im Frühsommer soll der zwölf Spieler umfassende Kader für die um ein Jahr verschobenen Spiele in Tokio bekanntgegeben werden.

Formel 1 testet in Bahrain - Mick Schumacher legt für Haas los

SAKHIR: Die Formel 1 beginnt am Freitag (8.00 Uhr) mit den einzigen offiziellen Testfahrten vor dem Saisonstart.

Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien und seine Fahrerkollegen haben insgesamt nur drei Tage bis Sonntag Zeit, um sich auf dem Asphalt einzustimmen. Die Tests finden auf dem Bahrain International Circuit statt. Ende März wird dort in Sakhir auch der erste Grand Prix des Jahres ausgetragen. Die Testfahrten sind nicht zuletzt für Formel-1-Neuling Mick Schumacher wichtig. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist als Formel-2-Champion in die Motorsport-Königsklasse aufgestiegen und eröffnet für das US-Team Haas das Warmup in der Wüste.

Die nächste Überraschung: Filus und Ovtcharov im Halbfinale

DOHA: Beim zweiten Tischtennis-WTT-Turnier in Katar haben gleich zwei deutsche Nationalspieler das Halbfinale erreicht. Der 32-jährige Ruwen Filus schaffte am Donnerstag die nächste große Überraschung und besiegte den Turnierfavoriten Lin Yun-Ju aus Taiwan in 3:0 Sätzen. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov gewann nach einem 0:2-Satzrückstand mit 3:2 gegen den Schweden Anton Källberg.

Borussia Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Elvedi bis 2024

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Nico Elvedi vorzeitig verlängert. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der Innenverteidiger, der seit 2015 zum Team zählt, einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Zudem wurde der auslaufende Vertrag von Ersatztorhüter Tobias Sippel um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Glasner dementiert Wechselgerücht: «Habe nie mit Gladbach gesprochen»

WOLFSBURG: Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg hat Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach dementiert. «Ich möchte ganz klar betonen: Ich habe nie mit Gladbach gesprochen. Es hat sich auch nie jemand bei mir gemeldet», sagte der Österreicher am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Wolfsburger Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Olympia-Geschäftsführer: «Tokio wird eine Erfolgsstory»

LAUSANNE: Japans Olympia-Geschäftsführer Toshiro Muto hofft, mit dem am 25. März in Fukushima beginnenden Fackellauf ein Signal für reibungslose Olympische Spiele in Tokio zu geben. «In vier Monaten geht es los mit der Eröffnungszeremonie. Wir sind auf der Zielgeraden und freuen uns auf einen gesundheitlich unbedenklichen Ablauf», sagte er am Donnerstag auf der digitalen IOC-Session. «Wir wollen Spiele veranstalten, die für die ganze Welt spannend und inspirierend sein sollen.» Die wegen der Pandemie um ein Jahr verlegten Tokio-Spiele sollen am 23. Juli eröffnet werden.

Paris-Nizza: Ackermann muss weiter auf ersten Saisonsieg warten

BOLLÈNE: Sprinter Pascal Ackermann fährt weiter seinem ersten Sieg in der Radsport-Saison 2021 hinterher. Der Pfälzer belegte am Donnerstag auf der fünften Etappe der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza über 200,2 Kilometer von Vienne nach Bollène den dritten Platz hinter dem irischen Tagessieger Sam Bennett und dem Franzosen Nacer Bouhanni. Vierter wurde der Bocholter Phil Bauhaus. Die letzten beiden Etappen der Radrundfahrt Paris-Nizza können am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden. Die Präfektur des Departements Alpes-Maritimes, in dem Nizza liegt, hat wegen steigender Corona-Zahlen die Maßnahmen wieder verschärft und Radrennen entsprechend untersagt. Wie das Rennen nun zu Ende gebracht wird, ist noch nicht entschieden.

Entscheidung zu Comeback von Müller und Hummels erst im Mai

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Joachim Löw will eine Entscheidung über eine mögliche Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels in die Fußball-Nationalmannschaft auch nach seiner Rücktrittsankündigung unverändert erst im Mai treffen. Berichte über einen angeblich gefällten Beschluss in den brisanten Personalien wies der Bundestrainer am Donnerstag zurück. «Ich würde mir wünschen, dass man mir auch zuhört. Ich habe weder die Tür auf- noch zugemacht», sagte der 61-Jährige.

DFB: Suche nach Löw-Nachfolger ohne Eile - Kein ausländischer Coach

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund will sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw selbst keinen Druck machen. «Wir haben absolut keine Zeitnot. Es ist eine wichtige Entscheidung. Wir werden uns die Zeit nehmen, die notwendig ist. Wir werden uns diese Entscheidungen gut durchdacht überlegen», sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Ausgeschlossen wurde von Bierhoff, dass man erstmals in der DFB-Geschichte einen ausländischen Trainer engagieren werde. «Ich sehe die Chancen als gering, was ich auf dem Markt sehe», sagte Bierhoff. Man sollte unter diesen Umständen «einen deutschen Trainer haben».

Löw: Spanien-Debakel kein Rücktrittsgrund

FRANKFURT/MAIN: Joachim Löw will mit seinem Rücktritt in diesem Sommer rechtzeitig den Weg frei machen für einen neuen Bundestrainer beim EM-Heimturnier 2024. Das 0:6-Debakel gegen Spanien im November sei hingegen kein Grund für seine Abschiedsankündigung gewesen. «Im letzten Jahr, schon unabhängig von dem Spanien-Spiel, in der Zeit der Pandemie hatte man Zeit zum Nachdenken», sagte Löw bei einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass «für mich persönlich, jetzt nach dem Sommer und der EM der richtige Zeitpunkt ist, den Stab weiterzugeben», sagte der 61-Jährige. «Ich habe mir keine konkreten Gedanken gemacht, wie sieht meine Zukunft aus nach dem Turnier.»

China stellt Impfstoff für Olympia-Starter in Tokio und Peking bereit

LAUSANNE: Das Nationale Olympische Komitee Chinas will Impfstoffdosen für die Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio und 2022 in Peking bereitstellen. Dies teilte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Donnerstag am zweiten Tag der IOC-Session mit. «Das IOC hat ein freundliches Angebot vom Chinesischen Olympischen Komitee erhalten», sagte Bach.

Das NOK Chinas sei bereit, mit dem IOC diese zusätzlichen Dosen auf zwei Wegen zur Verfügung zu stellen. Entweder über die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern oder direkt in den zahlreichen Ländern, in denen Vereinbarungen über chinesische Impfstoffe bestehen würden. «Das ist eine gute Nachricht», sagte Kirsty Coventry (37), Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, zur chinesischen Initiative.

«Das IOC wird diese zusätzlichen Impfstoffdosen für die olympischen und paralympischen Mannschaften bezahlen», betonte Bach (67). «Für jede dieser zusätzlichen Dosen wird das IOC auch für zwei weitere Dosen bezahlen, die der Bevölkerung in diesen Ländern zur Verfügung gestellt werden können.» Bisher seien laut Bach bereits «eine beträchtliche Anzahl» von Olympia-Startern geimpft worden.

Nach Absage im Vorjahr: CHIO in Aachen soll im September stattfinden

AACHEN: Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr soll der CHIO in Aachen in diesem Jahr vom 10. bis zum 19. September stattfinden. Das teilten die Veranstalter mit. Ursprünglich war das Weltfest des Pferdesports für Ende Juni geplant. 2020 war die Veranstaltung erstmals nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges abgesagt worden, dafür hatte es ein kleineres Ersatz-Turnier gegeben.

Snowboarder Vockensperger mit überragender Qualifikation bei WM

ASPEN: Der 21 Jahre alte Snowboarder Leon Vockensperger hat sich mit einer überragenden Qualifikation bei den Weltmeisterschaften in den USA zu einem Medaillenkandidaten im Slopestyle gemacht. Der Rosenheimer verblüffte am Mittwoch in Aspen mit der besten Bewertung aller 56 Teilnehmer und belegte mit 92,25 Punkten Rang eins in seinem Heat. Auch Annika Morgan qualifizierte sich, Noah Vicktor und Leon Gütl scheiterten denkbar knapp.

Triple Double von Doncic: Mavericks bezwingen Spurs in der NBA

DALLAS: Die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber sind mit einem Sieg gegen die San Antonio Spurs in die zweite Hälfte der NBA-Saison gestartet. Beim 115:104 am Mittwochabend kam Luka Doncic zum 33. Mal in seiner Karriere auf ein Triple Double aus zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien. Nur zehn Spieler in der Geschichte der NBA haben mehr. Mit 22 Punkten war er aber nicht der beste Werfer für die Mavericks. Kristaps Porzingis überzeugte mit 28 Punkten und 14 Rebounds. Kleber steuerte in einer guten Partie elf Punkte, sieben Rebounds und zwei Vorlagen bei.

Eishockey-Star Draisaitl mit Hattrick und zwei Torvorlagen in der NHL

EDMONTON: Mit dem dritten Hattrick seiner NHL-Karriere und zwei Torvorlagen hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl die Edmonton Oilers zu einem 7:1-Erfolg gegen die Ottawa Senators geführt. Schon im ersten Drittel traf der 25 Jahre alte Kölner am Mittwochabend (Ortszeit) und bereitete Tore von Darnell Nurse und Connor McDavid vor, im zweiten und letzten Drittel legte er dann mit je einem weiteren Treffer nach. Drei Hattricks hat noch kein deutscher Spieler in der Geschichte der NHL geschafft.

1. FC Union erprobt Schnelltests bei berechtigten Stadion-Besuchern

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin setzt in der Fußball-Bundesliga erstmals Corona-Schnelltests für Personen ein, die im Rahmen des Sonderspielbetriebes im Stadion An der Alten Försterei sind. Fans sind wegen der Pandemie noch immer ausgeschlossen. Vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln bietet der Berliner Club den zutrittsberechtigten Helfern, Ordnern, Journalisten und anderen Personen einen kostenfreien Sars-CoV-2-Antigen-Schnelltest an. Aus dem Ablauf sollen Erkenntnisse für einen Einsatz gewonnen werden, wenn Zuschauer wieder erlaubt sind.

NHL schließt neuen Millionen-TV-Deal ab

BERLIN: Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat sich mit der Walt Disney Company und ESPN auf einen neuen Fernsehvertrag geeinigt. Dieser soll der NHL nach US-Medienberichten pro Jahr 400 Millionen US-Dollar (rund 336,1 Millionen Euro) einbringen. Der neue Kontrakt beginnt mit der Saison 2021/22 und soll vorerst bis zur Saison 2027/28 laufen. Bis dahin würde die Liga 2,8 Milliarden US-Dollar einnehmen. Das wäre gut doppelt so viel wie der noch laufende Vertrag mit dem Sender NBC einbringt.

Nadal verzichtet auf Tennis-Turnier in Dubai

BERLIN: Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal wird auch einen knappen Monat nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open weiter auf eine Turnierteilnahme verzichten. Er habe eine angebotene Wildcard für das Turnier in Dubai vom 14. bis 20. März abgelehnt, teilte der Spanier am Donnerstag mit. «Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht zu kommen und zu spielen. Aber ich denke nicht, dass ich schon bereit bin zu spielen», schrieb der 34-Jährige auf Twitter.

Klinsmann lobt Löw für Entscheidung: Fokus liegt jetzt ganz auf EM

MÜNCHEN: Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält den Zeitpunkt der Rückzugsankündigung seines Nachfolgers Joachim Löw für «wirklich richtig gut» gewählt. Mit Löws Entscheidung, nach der Fußball-EM in diesem Sommer als Bundestrainer aufzuhören, habe der 61-Jährige viel Verantwortung auf seine Mannschaft übertragen. Jetzt liege die ganze Konzentration wirklich auf der Europameisterschaft, sagte Klinsmann in einem Interview dem TV-Sender Sky.

Knapp ein Viertel der Deutschen für Klopp als Bundestrainer

BERLIN: Knapp ein Viertel der Deutschen wünscht sich Jürgen Klopp als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. 24 Prozent der 1618 befragten Personen gab den Trainer des FC Liverpool als Wunschkandidaten an, neun Prozent nannten Löws früheren Assistenten Hansi Flick vom FC Bayern.

Rosberg arbeitet für den neuen Motorsport-Sender Sky Sport F1

BERLIN: Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Rosberg arbeitet für den neuen Motorsport-Sender Sky Sport F1. Der Weltmeister von 2016 wird bei sechs Rennen im Einsatz sein, teilte der Pay-TV-Sender Sky am Donnerstag mit. Der erste reine Motorsport-Kanal startet seinen Sendebetrieb am Freitag um 7.45 Uhr mit den Testfahrten der Motorsport-Königsklasse in Bahrain.

Vettel eröffnet für Aston Martin Formel-1-Testfahrten

SILVERSTONE: Sebastian Vettel wird für sein neues Formel-1-Team Aston Martin zu Beginn der Testfahrten in Bahrain im Auto sitzen. Wie das englische Werksteam am Donnerstag mitteilte, ist der viermalige Weltmeister für die Vormittagseinheit am Freitag eingeplant. Am Nachmittag soll dann Vettels kanadischer Teamkollege Lance Stroll auf dem Bahrain International Circuit im Wagen sitzen. Die einzigen Testfahrten vor dem Saisonstart beginnen am Freitag (8.00 Uhr) und dauern bis Sonntag. In Bahrain findet am 28. März auch der erste Grand Prix des Jahres statt.

Bundestrainer Gislason: Handballer bereit für Kampf um Olympia

BERLIN: Bundestrainer Alfred Gislason sieht die deutschen Handballer bereit für den Kampf um das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. «Mich stimmt zuversichtlich, wie die Mannschaft drauf ist, dass die Rückkehrer eine enorme Verstärkung sind und die Einstellung spürbar ist. Dass alle wissen, was sie machen müssen, um zu Olympia zu kommen», sagte Gislason am Donnerstag. «Man merkt, dass die Mannschaft unheimlich fokussiert und in den vergangenen Tagen noch einmal enger zusammengewachsen ist.»

Zum Auftakt des Vierer-Turniers in Berlin, bei dem zwei Tokio-Tickets vergeben werden, trifft die DHB-Auswahl am Freitag (15.15 Uhr/ARD) auf den WM-Zweiten Schweden. Weitere Gegner sind Slowenien am Samstag und Algerien am Sonntag. «Es wäre extrem wichtig, das Auftaktspiel zu gewinnen. Wenn wir das schaffen würden, könnten wir mit etwas mehr Selbstvertrauen und Lockerheit in das zweite Spiel gehen», sagte Gislason. «Umgekehrt hätten wir bei einer Niederlage deutlich mehr Druck, weil das zweite Spiel dann ein Endspiel wäre.»

Noch nicht verraten wollte Gislason, mit welchem Torwart-Gespann er in das Schweden-Spiel geht. «Ich habe es zwar schon entschieden und die Torhüter informiert, aber die Mannschaft weiß es noch nicht», sagte der 61-jährige Isländer.

DSV nominiert Technik-Teams für vorletzte Station der Alpin-Saison

KRANJSKA GORA/ARE: Drei Damen und sieben Herren schickt der Deutsche Skiverband (DSV) ins vorletzte Alpin-Wochenende der Saison. Für die Slaloms am Freitag und Samstag im schwedischen Are wurden Lena Dürr (SV Germering), Andrea Filser (SV Wildsteig) und Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) nominiert.

Im Riesenslalom der Herren im slowenischen Kranjska Gora am Samstag starten Stefan Luitz (SC Bolsterlang), Julian Rauchfuß (RG Burig Mindelheim) und Alexander Schmid (SC Fischen). Den Slalom am Sonntag werden neben Rauchfuß noch Zagreb-Sieger Linus Straßer (1860 München), Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf) und Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) bestreiten.

Are und Kranjska Gora sind die letzten Zwischenstopps des alpinen Ski-Weltcups vor dem Saisonfinale im schweizerischen Lenzerheide in der kommenden Woche.