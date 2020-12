Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 24/12/2020 | Aktualisiert um: 21:05 | Überblick

Medienbericht: Maierhofer wechselt von Admira nach Würzburg

MÖDLING: Fußballprofi Stefan Maierhofer wechselt einem Medienbericht zufolge vom österreichischen Bundesliga-Schlusslicht Admira Wacker zum deutschen Zweitligisten Würzburger Kickers. Wie die «Kronen Zeitung» (Donnerstag) schreibt, soll der 38-Jährige mithelfen, den drohenden Abstieg der Kickers zu verhindern. «Er war sofort von der Idee angetan», sagte Admira-Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Würzburg und die Admira werden vom gleichen Sponsor (Flyeralarm) unterstützt.

Für Maierhofer wäre Würzburg bereits die 19. Station als Fußballprofi - und die sechste in Deutschland nach Bayern, Koblenz, Fürth, Duisburg und Köln. Der Routinier wurde im August verpflichtet, absolvierte beim FC Admira Wacker Mödling aber nur ein Spiel über die volle Distanz; bei insgesamt sieben Einsätzen blieb er ohne Torerfolg.

Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay lange ohne Topscorer Kutscherow

TAMPA: Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning muss wohl die gesamte reguläre NHL-Saison über auf Topscorer Nikita Kutscherow verzichten. Das teilte Tampa Bays General Manager Julien BriseBois am Mittwoch (Ortszeit) mit. Kutscherow habe sich eine Hüftverletzung zugezogen und müsse operiert werden. Der 27 Jahre alte russische Angreifer spielt seit 2013 für Tampa Bay und war in den vergangenen fünf Jahren der Topscorer des Teams. In der Saison 2018/19 wurde Kutscherow als Topscorer der Liga auch zum wertvollsten Spieler der NHL gewählt.

NBA: Celtics gewinnen packende Partie gegen Bucks in letzter Sekunde

BOSTON: Die Boston Celtics mit dem deutschen Center Daniel Theis sind mit einem Sieg in letzter Sekunde gegen die Milwaukee Bucks in die neue NBA-Saison gestartet. Die Celtics gewannen am Mittwochabend (Ortszeit) eine packende Partie mit 122:121. Theis stand in der Startformation und kam auf zehn Punkte sowie je drei Assists und Rebounds. Knappe Niederlagen zum Auftakt der auf 72 Hauptrunden-Partien je Team verkürzten Saison gab es für die anderen Deutschen: Die Washington Wizards mit Isaac Bonga und Moritz Wagner unterlagen den Philadelphia 76ers mit 107:113. Die Dallas Mavericks mit Maxi Kleber verloren bei den Phoenix Suns (102:106) ebenso wie Isaiah Hartenstein bei seinem Debüt für die Denver Nuggets gegen die Sacramento Kings (122:124). Zum Auftakt der NBA-Saison am Vortag hatte Dennis Schröder trotz eines herausragenden Debüts für die Los Angeles Lakers mit dem Titelverteidiger das Stadtduell gegen die Clippers verloren.

Corona-Krise verursacht bei Union Berlin zehn Millionen Euro Verlust

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin erwartet im Kalenderjahr 2020 durch die Coronavirus-Pandemie finanzielle Verluste in Höhe von zehn Millionen Euro. Trotzdem sagte Vereinspräsident Dirk Zingler in einem Interview der «Berliner Zeitung» (Donnerstag): «Wir werden die Krise in der Union-Familie gemeinsam meistern. Dazu tragen alle bei, unsere Mitglieder, die Zuschauer, die Dauerkarten gekauft haben, unsere Sponsoren, unsere Banken und Partner.» Sollte sich die Lage nicht ändern, ist auch ein Gehaltsverzicht des Profi-Teams von Trainer Urs Fischer wieder ein Thema.

Corona-Chaos zum NBA-Start in Houston - Rockets-Profis betroffen

BERLIN: Die stärkste Basketball-Liga der Welt ist schon zum Start der neuen Saison von der Corona-Realität eingeholt worden. Die NBA-Partie der Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder hätte ursprünglich am Mittwoch (Ortszeit) ausgetragen werden sollen, allerdings bekamen die Rockets nicht einmal die geforderten acht einsatzfähigen Profis zusammen. Die Corona-Testergebnisse von drei Spielern fielen positiv aus oder waren nicht eindeutig. Vier weitere Spieler, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden, mussten sich nach Liga-Angaben ebenfalls in Quarantäne begeben. Darüber hinaus mussten die Texaner auf einen verletzten Akteur sowie ihren Starspieler James Harden verzichten, weil der unter der Woche gegen das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Liga verstoßen hatte.

DFB-Boss Keller glaubt an erfolgreiche EM

FRANKFURT/MAIN: Trotz der zuletzt durchwachsenen Auftritte der deutschen Nationalmannschaft blickt DFB-Präsident Fritz Keller optimistisch auf das EM-Jahr 2021. «Ich möchte nicht sagen, dass die EURO abgeschrieben ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie den Weg weitergehen», sagte Keller in einem DFB-Interview zur Nationalmannschaft. «Irgendwann musst du natürlich auch ans Ziel kommen. Das schaffen die.» Nach dem 0:6-Debakel in Spanien zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase war Bundestrainer Joachim Löw in die Kritik geraten. Dennoch hatte sich der Deutsche Fußball-Bund für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem 60-Jährigen entschieden. «Jogi Löw und das gesamte Team wollen», versicherte Keller.

Tuchel laut «Bild» und «L'Equipe» nicht mehr PSG-Trainer

PARIS: Thomas Tuchel ist nach Informationen der «Bild» und der französischen Sportzeitung «L'Equipe» zufolge nicht mehr Trainer von Paris Saint-Germain. Der einstige Coach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund hatte PSG seit dem Sommer 2018 betreut, sein Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Der 47-Jährige hatte den Club in diesem Jahr in das Finale der Champions League geführt, dort aber mit 0:1 gegen Bayern München verloren. National holte Tuchel erneut die Meisterschaft und auch den französischen Pokal. Am Mittwochabend gewann das PSG-Team noch 4:0 gegen Racing Straßburg, belegt aber in der Ligue 1 derzeit nur Platz drei. Laut Informationen des Senders RMC Sport und der Zeitung «Le Parisien» zufolge soll der Argentinier Mauricio Pochettino - zuletzt Trainer von Tottenham Hotspur - Nachfolger von Tuchel werden.

Federer auf Teilnehmerliste für Australian Open

MELBOURNE: Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer steht auf der Meldeliste für die Australian Open Anfang Februar. Das geht aus einer Mitteilung der Organisatoren am Donnerstag in Melbourne hervor. Zuletzt hatte der Schweizer allerdings erklärt, es könnte nach zwei Eingriffen am rechten Knie knapp werden mit einer Teilnahme. Er sei noch nicht bei 100 Prozent, räumte der 39-Jährige Mitte Dezember ein. Auf der Meldeliste stehen neben den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien und Ashleigh Barty aus Australien auch der Spanier Rafael Nadal, wie Federer Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln, und der Hamburger Alexander Zverev. Bei den Damen und den Herren hat jeweils die komplette Weltspitze gemeldet. Dabei sein will auch Serena Williams.

