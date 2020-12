Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Termin fix: Deines boxt Ende Januar gegen Weltmeister Beterbijew

MAGDEBURG: Profiboxer Adam Deines wird seinen Kampf gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew am 30. Januar 2021 in Moskau bestreiten. Das teilte der SES-Boxstall von Promoter Ulf Steinforth am Donnerstag mit. «Eine Chance gibt es immer und die muss man immer mit 100 Prozent Einsatz nutzen. Es hat im Box-Sport schon so viele Überraschungen gegeben und ich traue genau diese unserem Adam Deines zu», sagte Steinforth.

Der russische Titelverteidiger (15 Siege-0-0) ist aktuell der einzige Champion mit einer hundertprozentigen K.o.-Quote. Der Halbschwergewichtler kämpft erstmals in seiner Heimat als Profi. Der Kampf wird auf ESPN live in die USA übertragen.

«Dies ist die große Chance, auf die ich so lange hingearbeitet habe. Ich fühle mich topfit», sagte Deines. Ursprünglich sollte der Magdeburger Boxer am 23. Oktober in Moskau antreten, doch eine Rippenverletzung des Weltmeisters verhinderte dies. Als zweiter Termin war dann der 11. Dezember ins Auge gefasst worden, doch der kam offenbar aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht zustande.

Profiboxer Sturm: «Ich will zum sechsten Mal Weltmeister werden»

HAMBURG: Ex-Weltmeister Felix Sturm will vor seinem Comeback im Boxring am Samstag in Hamburg keine Siegprognosen abgeben. «Ich möchte keine Ankündigungen machen», sagte der 41 Jahre alte Kölner am Donnerstag. Sein Gegner ist der zwölf Jahre jüngere Düsseldorfer Timo Rost. «Er sieht eine gute Chance für sich. Aber ich will zum sechsten Mal Weltmeister werden», sagte Sturm, der von 49 Profikämpfen 40 gewonnen hat. Rosts Bilanz liegt bei zehn Siegen in zwölf Duellen.

Der Kampf im Hamburger Universum-Gym am Fischmarkt ist kein Titelkampf. Es dient Sturm zur Standortbestimmung. Beide Boxer haben sich auf eine Gewichtsobergrenze von 77,5 Kilogramm geeinigt. Das Limit liegt zwischen Supermittel- und Halbschwergewicht. Die Veranstaltung wird vom kostenpflichtigen Portal Bild Plus im Internet übertragen (Beginn 19.30 Uhr).

«Alles, was zählt, ist das Ergebnis am Samstag», sagte Sturm, der als Sohn bosnischer Eltern mit bürgerlichem Namen Adnan Catic heißt. Der frühere Supermittelgewichtsweltmeister, der knapp fünf Jahre nicht im Ring gestanden hat, peilt einen Kampf gegen den Berliner Ex-Weltmeister Arthur Abraham an.

Sturms Comeback erregt auch Interesse, weil der Boxer im April dieses Jahres wegen Steuerhinterziehung und Dopings zu drei Jahren Haft verurteilt worden war. Dagegen hat er Revision eingelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Schröder verletzt sich in erstem Lakers-Spiel mit James und Davis

PHOENIX: NBA-Profi Dennis Schröder hat sich im dritten Testspiel mit den Los Angeles Lakers leicht verletzt. «Dennis hat eine leichte Verstauchung des Knöchels», sagte Trainer Frank Vogel nach dem 112:107 gegen die Phoenix Suns am Mittwochabend. Ob er im letzten Testspiel am Freitag werde spielen können, sei unklar. «Wir müssen sehen, wie er sich morgen und am Freitag fühlt», sagte Vogel. Schröder selbst empfand die Schmerzen als nicht so schlimm. «Ich denke, das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten», sagte der beste deutsche Basketballspieler. Die Saison beginnt für die Lakers am 22. Dezember. Der dritte Sieg in der Vorbereitung war der erste gemeinsame Auftritt des Nationalspielers mit den Lakers-Stars LeBron James und Anthony Davis.

Biathlet Erik Lesser: «Werde moderner Trainer sein»

HOCHFILZEN: Nach dem Ende seiner Sportlerkarriere will Erik Lesser im Job als Biathlontrainer innovative Wege gehen. «Ich werde jedenfalls kein Trainer alter Schule, sondern ein moderner sein», sagte der 32 Jahre alte Skijäger in einem Interview der «Welt» (Donnerstag). Der Ex-Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner will noch bis zu den Winterspielen in Peking 2022 weitermachen, ehe er dann in Köln das Diplom-Trainerstudium absolvieren will.

Schlag auf die Wade: Leipzig muss Ausfall von Kluivert befürchten

SINSHEIM: Champions-League-Achtelfinalist RB Leipzig droht im nationalen Jahresendspurt vor Weihnachten der Ausfall des Offensivspielers Justin Kluivert. Der 21 Jahre alte Niederländer war am Mittwochabend beim 1:0 bei der TSG Hoffenheim zur Halbzeit ein- und rund 30 Minuten später wieder ausgewechselt worden. «Justin Kluivert hatte einen Schlag auf die Wade bekommen, wodurch er nicht mehr rund laufen konnte», sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. «Dementsprechend mussten wir ihn wieder runternehmen, um kein Risiko einzugehen.» Leipzig empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FC Köln und spielt nächsten Dienstag (18.30 Uhr) im Pokal beim FC Augsburg.

Tedesco zu Spartak-Abschied: «Vermisse meine Familie»

MOSKAU: Vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben Domenico Tedesco bewogen, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag als Trainer des russischen Fußball-Erstligisten Spartak Moskau nicht zu verlängern. «Ich empfinde es als großes Privileg, hier Trainer sein zu dürfen. Aber ich vermisse meine Familie, vor allem meine Tochter. Corona hat alles wahnsinnig kompliziert gemacht. Wegen der Pandemie haben wir uns kaum noch gesehen, sie konnten mich nicht in Moskau besuchen», sagte Tedesco am Donnerstag. Spartak hatte zuletzt angekündigt, den 35-Jährigen länger binden zu wollen. Tedesco hatte im Oktober 2019 den Posten bei Spartak übernommen und den Club noch bis auf Platz sieben und ins Pokal-Halbfinale geführt.

Hopp erinnert an Darts-Sieg gegen King

LONDON: Mit seiner nächsten WM-Prüfung verbindet der deutsche Darts-Profi Max Hopp positive Erinnerungen. Den englischen Routinier Mervyn King schlug er vor sechs Jahren schon einmal. «Ich weiß, dass damals hier im Ally Pally gegen Mervyn King mein Durchbruch stattgefunden hat. Damit habe ich mir eine Tourcard gesichert. Ab da ging es bergauf die nächsten Jahre», sagte der 24 Jahre alte Hesse bei DAZN. Hopp hat seine Auftakthürde bei der WM in London gegen den Australier Gordon Mathers am Mittwoch souverän mit 3:0 gemeistert und trifft nun am Samstag (16.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf King.

Startverzicht: Positiver Coronatest im deutschen Bobteam

SIGULDA/BERCHTESGADEN: Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) verzichtet nach einem positiven Corona-Test auf einen Start seines Teams am Wochenende beim Europacup im lettischen Sigulda. «Wir haben erst nach der Anreise unseres Teams erfahren, dass es in Deutschland einen positiven Covid-19-Fall gab, bei denen einige der bereits nach Sigulda angereisten Sportler als Personen der Kontaktkategorie 1 eingestuft werden mussten. Daraufhin wurden die betroffenen Athletinnen und Athleten nach Hause in häusliche Selbstisolation geschickt», sagte der BSD-Vorstandsvorsitzende Thomas Schwab am Donnerstag.

Whistleblower Stepanow: Betrüger Teil der olympischen Bewegung

LAUSANNE: Für den russischen Whistleblower Witali Stepanow sind Sportbetrüger anscheinend geduldete Mitglieder der olympischen Bewegung. Diese habe eine komplizierte Struktur und sei nur schwer zusammenzuhalten. «Und ich denke, manchmal, um sicherzustellen, dass sie zusammenhält, muss man offenbar eben auch Betrügern gestatten, Teil dieser olympischen Bewegung zu sein», sagte der frühere Mitarbeiter der russischen Anti-Doping-Agentur in einem Interview von «sportschau.de» (Donnerstag). Er und seine Frau Julia Stepanowa, die als frühere Weltklasseläuferin selbst gedopt hatte, halfen mit ihrem Insiderwissen, die staatlich geförderten Dopingpraktiken in Russland offenzulegen. Der Internationale Sportgerichtshof verkündet an diesem Donnerstag (16.00 Uhr) das Urteil zum Einspruch Russlands gegen den vierjährigen Olympia-Ausschluss durch die Welt-Anti-Doping-Agentur.

Knees beendet Radsport-Karriere - «17 Jahre eine lange Zeit»

BERLIN: Christian Knees hat nach 17 Profi-Jahren seine Radsport-Karriere beendet. Das gab der 39-Jährige auf der Homepage seines Teams Ineos-Grenadiers bekannt. «17 Jahre sind eine lange Zeit. Es ist immer schwer, ein Kapitel zu beenden. Aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe», sagte der gebürtige Bonner und nannte unter anderem den Tour-de-France-Sieg 2012 von Bradley Wiggins, bei dem er wichtige Helferdienste geleistet hatte.

VfB Stuttgart verlängert mit Sportdirektor Mislintat bis 2023

STUTTGART: Der VfB Stuttgart hat den Vertrag von Sportdirektor Sven Mislintat erwartungsgemäß um zwei Jahre verlängert. Der Kaderplaner des Fußball-Bundesligisten unterschrieb am Donnerstag einen neuen bis 30. Juni 2023 gültigen Kontrakt, wie der VfB mitteilte. Mislintat arbeitet seit April 2019 als Sportdirektor für die Schwaben. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im nächsten Sommer ausgelaufen.

Ringer-Weltmeister Stäbler: Corona-Impfung dürfte «Türöffner» werden

STUTTGART: Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler würde für einen Start bei den Olympischen Spiele 2021 in Tokio auch eine Corona-Impfung in Kauf nehmen. Er glaube, «dass die Impfbescheinigung ein Türöffner werden dürfte an Flughäfen, in Hotels oder wo wir uns sonst überall in der Welt bewegen», sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn es erforderlich ist, um meinen Olympia-Traum ohne weitere große Hindernisse zu verwirklichen, würde ich mich selbstverständlich impfen lassen.» Stäbler hatte sich Mitte Oktober mit dem Virus infiziert hat. Er ist bereits für die Spiele in Japan qualifiziert.

Australian-Open-Start am 8. Februar bestätigt - Qualifikation in Doha

MELBOURNE: Der um drei Wochen verspätete Start der Australian Open am 8. Februar ist offiziell. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der ATP-Tour für die ersten Wochen des Tennis-Jahres 2021 hervor. Die Qualifikation für den ersten Grand Slam des Jahres ist zudem nach Doha ausgelagert worden und findet vom 10. bis 13. Januar statt. Grund für die Verschiebung sind die Corona-Pandemie und die geltenden Bestimmungen in Australien.

FIFA entscheidet pro Kruse - Sogar Gehaltsnachzahlung soll kommen

BERLIN: Im Rechtsstreit zwischen Max Kruse und seinem ehemaligen Club Fenerbahce Istanbul hat der Weltverband FIFA jetzt für den Fußballprofi des 1. FC Union Berlin entschieden. Nach dpa-Informationen ist die Millionenforderung des türkischen Clubs vom Tisch, Kruse kann sogar mit einer Gehaltsnachzahlung rechnen. Das legte die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten bei der FIFA fest. Gegen die Entscheidung kann aber noch Einspruch eingelegt werden. Eine offizielle Mitteilung des Weltverbandes gibt es nicht. Ex-Nationalspieler Kruse hatte Fenerbahce wegen angeblich ausstehender Gehälter gekündigt und wechselte danach ablösefrei zum Berliner Bundesligisten.

Deutscher Automobil-Manager Capito wechselt zu Formel-1-Team Williams

GROVE: Der deutsche Automobil-Manager Jost Capito wird neuer Geschäftsführer beim Formel-1-Team Williams. Der 62-Jährige wird seine Tätigkeit beim englischen Traditionsrennstall am 1. Februar 2021 beginnen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Capito bringt die Erfahrung aus vier Jahrzehnten im Motorsport mit und soll die Führung des Teams auf dem Weg in einer neue Ära stärken. Zudem verkündete Williams, dass Simon Roberts auch nach dem Besitzerwechsel fest Teamchef bleibt und künftig direkt an Capito berichten wird.

Positiver Corona-Test bei Skiflug-Weltmeister Geiger

OBERSTDORF: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27-Jährige verpasst damit den Weltcup der Skispringer in Engelberg an diesem Wochenende definitiv. Ob er bei der Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Qualifikation in seiner Heimat Oberstdorf beginnt, dabei sein kann, ist noch unklar. «Mir geht es gut, ich habe keine Symptome», wird Geiger in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands am Donnerstag zitiert. «Ich befinde mich jetzt in Quarantäne und werde regelmäßig Tests absolvieren.»

Der Allgäuer war am vergangenen Samstag im slowenischen Planica Skiflug-Weltmeister geworden und hatte tags darauf mit der Mannschaft die Silbermedaille gewonnen. Bei den übrigen Mitgliedern des Skisprungteams sind die Tests negativ ausgefallen. Die Mannschaft will daher an den Wettkämpfen in der Schweiz an diesem Wochenende teilnehmen.

Weltverband bestätigt Formel-1-Rekordkalender

GENF: Die Formel 1 hat vom Weltverband Fia die Freigabe für ihren Rekordkalender mit 23 Rennen im nächsten Jahr erhalten. Der Motorsport-Weltrat bestätigte den dicht getakteten Fahrplan der Rennserie mit dem Auftakt am 21. März in Australien, wie die Fia in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Nie zuvor in der Geschichte der Formel 1 sind in einer Saison 23 WM-Läufe ausgetragen worden. Deutschland ist nicht als Gastgeber für einen Grand Prix vorgesehen. Dafür soll am 28. November erstmals in Saudi-Arabien gefahren werden. Das Finale ist für den 5. Dezember in Abu Dhabi angesetzt.

Gesundheitsexperte Lauterbach: Sportler beim Impfen nicht bevorzugen

BERLIN: In der Frage einer Impfung von Topsportlern für eine sichere Teilnahme an Fußball-EM oder Olympia im nächsten Jahr hält SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach eine Bevorzugung für zweifelhaft. «Ich finde es nicht unproblematisch, dass Sportler zuerst geimpft werden, damit sie dem Profisport nachgehen können», sagt Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich kann mich da nicht wirklich einmischen, weil die Prioritäten bei der Impfung ethische Fragen sind, wo wir uns auf die Empfehlungen der Ethikräte und der Ständigen Impfkommission verlassen müssen», fügte der 57 Jahre alte Mediziner hinzu.

«Mir persönlich erscheint es tatsächlich fragwürdig, dass wir Sportler impfen und ältere Ungeimpfte noch erkranken und um ihr Leben kämpfen müssen», sagte Lauterbach. Das Internationale Olympische Komitee hatte zuletzt angemahnt, dass sich möglichst alle Olympioniken vor der Reise zu den Tokio-Spielen impfen lassen sollen. Das IOC will die Kosten für die Impfungen sogar übernehmen.

Grund für eine Prioritätensetzung für Corona-Impfungen ist, dass zu Beginn noch nicht genug Impfstoff für alle Interessierten verfügbar sein dürfte. Die Ständige Impfkommission will eine genauere Empfehlung geben. Auf dieser Basis plant Gesundheitsminister Jens Spahn eine Verordnung, die Impfprioritäten festschreiben soll. Es gebe doch «einen großen Konsens», besonders verwundbare Bevölkerungsgruppen wie etwa über 80-Jährige zuerst zu impfen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag.

Philosoph Gebauer zu Olympia: Potenzieller «Gefahrenherd gewaltig»

KÖLN/BERLIN: Den von IOC-Präsident Thomas Bach zugesicherten Verzicht auf eine Impfpflicht für Olympia 2021 in Tokio hält der Sportsoziologe Gunter Gebauer (76) für richtig. Er sieht vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie dennoch ein erhebliches Risiko. «Bei 10.000 Athletinnen und Athleten im olympischen Dorf ist der Gefahrenherd gewaltig. Wenn das nicht beherrschbar ist, ist es sicher besser, man lässt die Spiele ausfallen, als dass man so etwas wie einen Super-Super-Spreader veranstaltet. Denn hinterher fahren alle wieder in alle Weltgegenden nach Hause und dann ist die Pandemie nochmal potenziert, falls eine Pandemie überhaupt potenzierbar ist», sagte der emeritierte Professor für Philosophie und Sportsoziologie der Deutschen Presse-Agentur im Interview.

Den Verzicht auf die Impfpflicht befürwortet er. «Ich finde, eine Impfpflicht kann man nicht einführen. Man kann die Verpflichtung zu einer Testung einführen, das wird auch der Fall sein, schätze ich. Eine Impfpflicht einführen, das ist ein Eingriff in die Körperlichkeit», sagte Gebauer. «Ich bin kein Impfgegner, aber andere Menschen, die Furcht davor haben und schlechte Erfahrungen mit Impfungen gemacht haben, kann man nicht dazu verpflichten. Aber man müsste sicher sein, dass diese Leute, die nicht geimpft sind, auf jeden Fall nicht infektiös sind.»

Mehrheit der Deutschen gegen bevorzugte Impfung von Topathleten

BERLIN: Eine große Mehrheit der Bundesbürger ist gegen eine bevorzugte Corona-Impfung für Spitzensportler und Profifußballer. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Auf eine entsprechende Frage antworteten 66 Prozent der 2045 Befragten mit «Nein». Nur rund 19 Prozent der Deutschen sind für eine Impfung von Topsportlern, damit sie im kommenden Jahr sicher an Großereignissen wie den Sommerspielen in Tokio oder der Fußball-Europameisterschaft teilnehmen können. 15 Prozent machten keine Angaben.

EM und Olympia waren wegen der Corona-Pandemie in diesem Sommer abgesagt und auf 2021 verlegt worden. Das Internationale Olympische Komitee um Präsident Thomas Bach warb zuletzt intensiv darum, dass sich möglichst viele Olympia-Teilnehmer vor ihrer Reise nach Tokio impfen lassen. Das IOC bot sogar an, die Kosten für diese Impfungen zu übernehmen. Eine Impfpflicht schlossen die japanischen Gastgeber und das IOC jedoch aus.