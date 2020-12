Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Wolff bleibt Teamchef bei Mercedes - Prognose: Salary Cap kommt

ABU DHABI: Toto Wolff bleibt Teamchef des Weltmeister-Rennstalls Mercedes. «Ja, ich bleibe in der Formel 1! Auch als Teamchef», sagte der 48-Jährige im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag). Der Vertrag mit Daimler wäre Ende des Jahres ausgelaufen und Wolff hatte eigenen Angaben zufolge auch darüber nachgedacht, kürzer zu treten. In den bald acht Jahren in der Formel 1 habe er bei diesem 360-Tage-Job wenig Zeit zur Regeneration und wenig Zeit mit der Familie gehabt.

Durch die Corona-Pandemie habe er in Ruhe reflektieren können. «Aber am Ende bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass es eine Work-Life-Balance bei mir gar nicht gibt. Bei mir ist eigentlich alles Life. Mir macht es Spaß, dieses Unternehmen zu führen, und ich teile die Passion für den Motorsport mit meiner Frau», sagte der ehemalige Rennfahrer.

Wolff geht davon aus, dass es in der Formel 1 künftig eine Gehaltsobergrenze für die Fahrer geben wird. «Der Salary Cap wird mit Sicherheit kommen», betonte der Österreicher. In den US-amerikanischen Ligen gebe es diese Struktur seit zehn Jahren. Man habe damit den «Wer bezahlt dem anderen mehr»-Wettbewerb der Milliardäre gestoppt und die Gehälter auf zugegeben sehr hohem Niveau gedeckelt. «Damit wurden die Unternehmen profitabel», sagte Wolff und fügte an: «So bleibt der ganze Zirkus am Leben. Man kann nicht verlangen, dass Investoren in die Formel 1 einsteigen und auch bleiben, wenn sie jedes Jahr aufs Neue ihr Team subventionieren müssen.»

Vor dem letzten Saisonrennen der Formel 1 an diesem Wochenende in Abu Dhabi stand bereits fest, dass der britische Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton ebenso seinen siebten WM-Titel gewonnen hat wie das Mercedes-Team.

Eiskunstlauf-EM wegen Corona-Pandemie abgesagt

LAUSANNE: Die Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2021 sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden.

Das teilte der Weltverband ISU am Donnerstag mit. Die EM sollte vom 25. bis 31. Januar in Zagreb stattfinden. Sollte das Event auch nicht nachgeholt werden, könnte erstmals nach über 70 Jahren keine EM ausgetragen werden. Seit 1947 haben jedes Jahr die kontinentalen Titelkämpfe stattgefunden. An der WM vom 22. bis 28. März in Stockholm will die ISU festhalten.

Nach Stürzen im Radsport: Maßnahmenkatalog für mehr Sicherheit

AIGLE: Im Zuge der vielen Stürze und Sicherheitspannen soll es im Radsport ab der kommenden Saison zahlreiche Maßnahmen geben. Innerhalb der UCI soll es zukünftig einen Sicherheitsmanager ernannt werden, der die internationalen Rennen überwacht. Gleichzeitig müssen alle Veranstalter einen Sicherheitsexperten benennen und ausbilden. Dazu soll ein Instrument installiert werden, das den Veranstaltern ermöglicht, eventuelle Risiken auf den Strecken im Vorfeld zu identifizieren. Das teilte der Weltverband UCI nach einer Sitzung des Professional Cycling Council mit.

Auch sollen die Leitfäden für Sicherheitsmaßnahmen überarbeitet, Hindernisse auf der Strecke besser gekennzeichnet und die Kommunikation mit den Fahrern verbessert werden. In heiklen Zonen wie dem Zielbereich soll es zudem Standards für Absperrungen geben. Darüber hinaus sind strengere Vorschriften sowohl für die Fahrer, aber auch die Personen in den Begleitfahrzeugen geplant.

In der vergangenen Saison hatte es zahlreiche schlimme Stürze gegeben, die teils auf die mangelnde Sicherheit der Strecken zurückzuführen war. Bei der Lombardei-Rundfahrt war beispielsweise ein Privatauto kurz vor dem Ziel auf die Strecke gelangt, wodurch Maximilan Schachmann zu Fall kam und einen Schlüsselbeinbruch erlitt. Auch bei dem schlimmen Crash des Niederländers Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt gab es Kritik an der gefährlichen Streckenführung.

Hamilton darf beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi starten

ABU DHABI: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) kehrt nach seinem positiven Test auf das Coronavirus beim Saisonfinale an diesem Wochenende in Abu Dhabi in seinen Mercedes zurück. Wie der Rennstall und der Motorsport-Weltverband Fia am Donnerstagabend bekanntgaben, erhält der Brite nach mehreren negativen Corona-Tests die Freigabe für den Grand Prix am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky).

Hamilton war am Montag vor einer Woche zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in Bahrain anschließend in Quarantäne begeben müssen. Er verpasste daher den vorletzten WM-Lauf am vergangenen Sonntag in Sakhir, wo ihn Williams-Stammfahrer George Russell ersetzte. Die Quarantäne ist beendet und Hamilton war am Donnerstag nach Abu Dhabi gereist. Bei seiner Ankunft wurde er negativ getestet und erfüllte damit die letzte Bedingung für den Zugang zum Formel-1-Fahrerlager. Dort kann er am Freitag bereits am Training teilnehmen, Russell fährt am Wochenende wieder für Williams.

Hamilton hatte am Dienstag in einem Video über seine Infektion gesagt: «Das war definitiv eine der härtesten Wochen, die ich für einige Zeit hatte.» Zugleich kündigte er an, im letzten Grand Prix des Jahres starten zu wollen, wenn ihm dies erlaubt werde.

Bereits seit dem Großen Preis der Türkei Mitte November steht er als erneuter Weltmeister fest. Allerdings ist seine sportliche Zukunft ungeklärt. Hamiltons Vertrag endet am Jahresende, wobei eine Verlängerung bei den Silberpfeilen als sehr wahrscheinlich gilt.

Skiflug-WM beginnt mit Einzel in Planica - Biathleten in Hochfilzen

PLANICA/HOCHFILZEN: Mit den ersten beiden Durchgängen im Einzel beginnt an diesem Freitag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) die Skiflug-WM im slowenischen Planica. Deutschlands Top-Athlet Markus Eisenbichler zählt bei dem Wettbewerb, der sich über je zwei Flüge am Freitag und Samstag erstreckt, zu den heißesten Favoriten auf Gold. Am Sonntag steht dann das Mannschaftsspringen an. Die Flug-WM hätte eigentlich schon im März stattfinden sollen, wurde wegen der Coronavirus-Pandemie aber verschoben.

Mit den Sprintwettkämpfen beginnt in Hochfilzen in Tirol der dritte Biathlon-Weltcup der Saison. Zunächst sind die Skijägerinnen um Denise Herrmann unterwegs, danach kämpfen die Männer um Olympiasieger Arnd Peiffer um Weltcuppunkte. Im Eiskanal von Innsbruck peilen die deutschen Skeletoni ebenfalls die Podestplätze an.

Weiterer Heimweltcup für Skispringer: Klingenthal statt Sapporo

KLINGENTHAL: Die deutschen Skispringer um Vorzeigeathlet Markus Eisenbichler bekommen ein weiteres Heimspiel in diesem Winter. Nach der coronabedingten Absage im japanischen Sapporo wird Klingenthal den Weltcup am 6. und 7. Februar übernehmen, wie der Ski-Weltverband Fis am Donnerstag mitteilte. Geplant sind jeweils ein Einzel am Samstag und Sonntag. Die Skispringer sind damit am gleichen Wochenende in Sachsen aktiv wie die Nordischen Kombinierer. Gut zwei Wochen später vom 23. Februar bis 7. März sollen in Oberstdorf im Allgäu die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften beginnen.

DEB trennt sich nach Querelen von Sportdirektor Schaidnagel

MÜNCHEN: Der Deutsche Eishockey-Bund hat seinen Sportdirektor Stefan Schaidnagel mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Vertrag endet offiziell am 30. April 2021. Bis zum kommenden Frühjahr soll Frauen-Nationaltrainer Christian Künast Schaidnagels Aufgaben als Interims-Lösung übernehmen. Das teilte der DEB am Donnerstag mit, machte darüber hinaus aber keine Angaben zur Suche nach einem Nachfolger. Weder Schaidnagel noch DEB-Präsident Franz Reindl waren am Donnerstag für eine Stellungnahme zu erreichen. «Die Trennung erfolgt aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Personalführung des Verbandes, unter denen eine weitere Zusammenarbeit nicht zielführend fortgeführt werden kann», hieß es vom DEB dazu.

Saisonfinale der Europa-Tour: Golfstar Kaymer zum Auftakt Fünfter

DUBAI: Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist hervorragend in das millionenschwere Saisonfinale der European Tour in Dubai gestartet. Der 35-Jährige aus Mettmann spielte am Donnerstag eine gute 69er-Runde im Jumeirah Golf Estates und liegt nach dem ersten Tag auf dem geteilten fünften Rang. Die Führung bei dem mit acht Millionen Dollar dotierten Turnier übernahm der Franzose Victor Perez, der 67 Schläge auf dem Par-72-Kurs in der Wüste benötigte. Der zweimalige Major-Sieger Kaymer hatte 2010 die Jahreswertung der Europa-Tour, das «Race to Dubai», gewonnen.

Zorc zu Haalands Reha in Katar: «Haben dem zugestimmt»

DORTMUND: Borussia Dortmunds Sportchef Michael Zorc hat keine Bedenken im Hinblick auf Erling Haalands Reha in Katar. «Es war sein Wunsch, die Reha dort zu absolvieren. Er ist von Experten umgeben, die sich rund um die Uhr dort um ihn kümmern können», sagte Zorc am Donnerstag und stellte noch einmal klar: «Wir haben dem zugestimmt.» Der derzeit verletzte BVB-Torjäger hatte am Mittwoch für Verblüffung gesorgt, als er via Instagram mitgeteilt hatte, seine Reha derzeit in Katar zu absolvieren. Der 20 Jahre alte Norweger fehlt seit Beginn des Monats wegen eines Muskelfaserrisses.

Fabian Böhm will zur Handball-WM: Entschluss mit Familie gefasst

HANNOVER: Fabian Böhm von der TSV Hannover-Burgdorf will bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten dabei sein. «Ich freue mich, dass ich weiter im Kader bin. Wenn ich auch im finalen Kader für das Turnier stehe und gesund bin, werde ich die WM spielen», wird der 31 Jahre alte Rückraumspieler von der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» am Donnerstag zitiert. «Diesen Entschluss habe ich für mich und mit meiner Familie schon gefasst.» Böhms Auswahlkollegen Patrick Wiencek und Fabian Wiede verzichten freiwillig auf eine Teilnahme.

Tennisprofi Alexander Zverev einigt sich mit früherem Manager

LONDON: Tennisprofi Alexander Zverev hat im Streit mit seinem früheren Manager Patricio Apey und dessen Sportmanagement-Unternehmen Ace eine außergerichtliche Einigung erzielt. Das teilte Zverevs Sprecher Mark Stevens am Donnerstag mit. «Das ist ein wichtiger Tag für mich», versicherte der 23 Jahre alte Zverev schriftlich, «weil ich einen unfairen und erdrückenden Vertrag hinter mir lassen kann, den ich unterschrieben habe, als ich 15 Jahre alt war.» Den Vertrag mit der von Apey gegründeten, in London ansässigen Firma hatte der Tennisprofi nach Angaben seiner Anwälte bereits vor zwei Jahren gekündigt. Das habe Apey jedoch nicht akzeptieren wollen und auf weitere Provisionszahlungen in den kommenden Jahren bestanden. Details über die Einigung wurden zunächst nicht bekannt.

Deutsche U21 trifft bei EM auf Niederlande, Rumänien und Ungarn

NYON: Die deutsche U21-Nationalmannschaft von Trainer Stefan Kuntz trifft in der Fußball-EM-Endrunde im kommenden Jahr in der Vorrunde auf Titelkandidat Niederlande, Mitgastgeber Ungarn und Rumänien. Dies ergab die Auslosung der Vorrunde in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die EM in zwei Teilen ausgetragen. In der Vorrunde mit vier Gruppen vom 24. bis 31. März qualifizieren sich die Gruppensieger und -zweiten für die K.o-Runde, die vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 ausgetragen wird. Das Endspiel findet am 6. Juni in Ljubljana statt. Erstmals sind 16 Teams für eine EM-Endrunde qualifiziert.

Schweizer Skisprung-Trainer positiv getestet - Team in Quarantäne

PLANICA: Nach einem positiven Corona-Test von Trainer Ronny Hornschuh dürfen die beiden Schweizer Skispringer Dominik Peter und Gregor Deschwanden nicht an der Skiflug-WM im slowenischen Planica teilnehmen. Dies teilte der nationale Skiverband am Donnerstag während der Qualifikation auf Twitter mit. Nationaltrainer Hornschuh, der Deutscher ist, war am Donnerstagmorgen positiv auf das Virus getestet worden. Die weiteren Tests im Schweizer Team fielen zwar negativ aus, die örtlichen Behörden ordneten dennoch eine Quarantäne für die Springer an. Zuvor waren im österreichischen Team zahlreiche Springer um Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer sowie Trainer Andreas Widhölzl positiv getestet worden.

DSV mit Sextett zum alpinen Speed-Auftakt - Damen ohne Dürr

VAL D'ISÈRE/COURCHEVEL: Sechs Athleten schickt der Deutsche Skiverband (DSV) in die beiden alpinen Weltcup-Rennen der Herren am Wochenende in Val d'Isère. Neben Josef Ferstl und Andreas Sander nominierte Bundestrainer Christian Schwaiger noch Romed Baumann, Simon Jocher, Manuel Schmid und Dominik Schwaiger für die ersten zwei Speedwettbewerbe in diesem Winter. Diese wurden aufgrund der Wetteraussichten am Donnerstag noch getauscht. Der Super-G findet nun am Samstag, die Abfahrt am Sonntag (jeweils 10.30 Uhr) statt.

«Der verletzungsbedingte Ausfall von Thomas Dreßen tut uns natürlich weh», sagte Schwaiger mit Blick auf die Verletzung seines ursprünglich größten Hoffnungsträgers, der nach einer Hüft-OP den Großteil der Saison verpassen wird. «Die Operation war jedoch unausweichlich und alternativlos.» Dreßen werde demnächst seine Rehabilitation in Bad Wiessee beginnen, berichtete der Bundestrainer.

Bei den Riesenslaloms der Damen im französischen Courchevel am Samstag und Sonntag (jeweils 9.30 und 12.30 Uhr) werden Andrea Filser, Lisa Marie Loipetssperger und Marlene Schmotz den DSV vertreten. Lena Dürr, Marina Wallner und Jessica Hilzinger starten derweil bei den Europacup-Slaloms in Südtirol.

Formel-1-Rückkehr von Hamilton in Abu Dhabi weiter möglich

ABU DHABI: Ein Start von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton beim Saisonfinale an diesem Sonntag in Abu Dhabi ist weiter möglich. «Wenn Lewis ein negatives Testresultat erhält, wird er im Auto sitzen», sagte Ersatzfahrer George Russell bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Der 22 Jahre alte Brite hatte seinen Landsmann Hamilton beim Rennen in Bahrain am vergangenen Sonntag im Silberpfeil vertreten. Noch ist unklar, ob Russell erneut für den mit dem Coronavirus infizierten Champion einspringt.

Zu viel Druck nicht Schuld an Vettels Scheitern mit Ferrari

ABU DHABI: Sebastian Vettel macht für das Scheitern seiner Titelmission mit Ferrari in der Formel 1 nicht den zu hohen Druck von außen verantwortlich. «Das ist keine Ausrede», sagte der 33-Jährige vor seinem letzten Rennen mit der Scuderia an diesem Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Seine sechs Jahre bei den Italienern bezeichnete Vettel in einer Pressekonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten als «Achterbahnfahrt», die am Ende nicht so lief, wie er sich das insgesamt vorgestellt hatte. Den ersehnten WM-Titel holte der viermalige Weltmeister Vettel mit Ferrari nicht und fährt ab nächstem Jahr für Aston Martin.

«Wir sind gescheitert. Wir wollten den Titel gewinnen und haben es nicht geschafft», bilanzierte Vettel am Donnerstag. Als Ausrede ließ der Routinier auch nicht gelten, dass in Mercedes das stärkste Team in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse der Dauergegner war. «Unser Ziel war es, stärker zu sein als sie. Das ist nicht gelungen und deswegen sind wir gescheitert», sagte Vettel: «Wir waren mal nah dran, manchmal waren wir weit weg. Das ist die Wahrheit und es ist nichts schlecht daran, das auch laut auszusprechen.»

Vettel geht als 13. der WM-Wertung in das abschließende 17. Rennen der Corona-Notsaison. Mit einem glänzenden Ende im Ferrari rechnet der Heppenheimer nicht. «Vielleicht bin ich nach dieser besonderen Saison ein bisschen müde, aber ich freue mich auf das letzte Rennen», sagte Vettel: «Einfach wird es nicht, aber wir werden alles versuchen.»

Leichtathletik-Weltverband sagt Hallen-WM in Nanjing ab

MONTE CARLO: Der internationale Leichtathletik-Weltverband hat die Hallen-WM vom 19. bis 21. März 2021 im chinesischen Nanjing abgesagt. Wie World Athletics am Donnerstag mitteilte, werden die Titelkämpfe auf März 2023 verschoben. Aufgrund der globalen Situation wegen der Corona-Pandemie bestehe «immer noch erhebliche Unsicherheit», hieß es. Im Interesse der Sicherheit der Athleten und technischen Offiziellen müssten «die Risiken gebührend berücksichtigt» werden. Der Gastgeber in Nanjing hätte zugestimmt, die Hallen-WM ein Jahr nach denen 2022 in Belgrad zu veranstalten.

Choupo-Moting über Anti-Rassismus-Geste nach Tor: «Zeichen setzen»

MÜNCHEN: Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting hat nach seiner symbolischen Geste gegen Rassismus beim Torjubel die Wichtigkeit solcher Handlungen hervorgehoben. «Man muss ein Zeichen setzen, wir dürfen nicht aufhören, gegen Rassismus zu kämpfen - in keiner Weise», sagte der Münchner Stürmer nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Lokomotive Moskau. «Der Kampf dagegen geht weiter. Man darf nicht wegsehen, muss aktiv sein und auch Stellung dazu nehmen», sagte der langjährige Fußball-Nationalspieler Kameruns. Nach seinem Treffer zum Endstand war der 31-Jährige wie einst der US-Footballspieler Colin Kaepernick auf ein Knie gegangen und hatte eine Faust in die Luft gereckt.

Deutschland geht als 13. der Weltrangliste ins EM-Jahr 2021

ZÜRICH: Nach durchwachsenen Leistungen und der historischen 0:6-Blamage in Spanien beendet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Jahr 2020 als Nummer 13 der FIFA-Weltrangliste. Damit geht das Team von Bundestrainer Joachim Löw als neuntbeste europäische Mannschaft ins EM-Jahr 2021. Zum Jahresabschluss 2019 hatte das DFB-Team im weltweiten Ranking auf Platz 15 gelegen.

Schaidnagel vor Abgang als DEB-Sportchef - Künast übernimmt vorerst

MÜNCHEN: Stefan Schaidnagel steht nach dpa-Informationen vor dem Abgang als Sportdirektor beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Vorerst soll Frauen-Bundestrainer Christian Künast den Posten als Interims-Lösung übernehmen. Das teilte der DEB am Donnerstag mit, wollte sich aber zunächst nicht weiter zu Schaidnagel äußern, der zuletzt offiziell sogar «Generalverantwortung» beim Verband innehatte. Der 39-Jährige sollte eigentlich die Führung komplett für den Fall eines Abgangs von Präsident Franz Reindl übernehmen. Reindl gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Präsidentenamt beim Weltverband IIHF.

Biathlon-Sportchef macht Schempp Hoffnung: «Chance wird kommen»

HOCHFILZEN: Ex-Weltmeister Simon Schempp kann auf eine Rückkehr in die Biathlon-Nationalmannschaft hoffen. «Ich denke, dass der Simon auf dem richtigen Weg ist», sagte am Donnerstag Bernd Eisenbichler, der sportliche Leiter der deutschen Skijäger. Für den am Freitag in Hochfilzen mit den Sprint-Wettkämpfen beginnenden Weltcup ist der 32-Jährige genau wie zuletzt für den Auftakt im finnischen Kontiolahti aber nicht nominiert worden. Vor den ersten Weltcup-Rennen des Winters hatte Schempp in der internen Ausscheidung um die letzten beiden Weltcupplätze das Nachsehen.

Becker-Nachfolger: Kohlmann wird Herren-Chef im deutschen Tennis

HAMBURG: Michael Kohlmann wird neuer Herren-Chef beim Deutschen Tennis Bund. Der 46 Jahre alte Ex-Profi tritt die Nachfolge von Boris Becker an, der Ende November nach dreieinhalb Jahren wegen mangelnder Zeit für die Aufgabe zurückgetreten war. Kohlmann ist seit Anfang 2015 Davis-Cup-Kapitän und übernimmt nun zusätzlich die alleinige sportliche Leitung für den Herrenbereich.

Auch Nationalspieler Wiede sagt für die Handball-WM ab

BERLIN: Nach Kreisläufer Patrick Wiencek verzichtet auch Rückraumspieler Fabian Wiede freiwillig auf eine Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Der 26 Jahre alte Profi der Füchse Berlin fühlt sich nach einer Schulteroperation noch nicht bereit für das Turnier vom 13. bis 31. Januar 2021, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mitteilte. Wiede ist nach der Absage von Wiencek aus persönlichen Gründen sowie den verletzungsbedingten Ausfällen von Franz Semper und Tim Suton (beide Kreuzbandriss) der vierte Nationalspieler, auf den Bundestrainer Alfred Gislason bei der WM verzichten muss.

EuGH: Einnahmen von Sportvereinen nicht per se mehrwertsteuerfrei

LUXEMBURG: Sportvereine können Umsätze aus Dienstleistungen nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs nicht grundsätzlich von der Mehrwertsteuer befreien lassen. Wie es in einer Entscheidung vom Donnerstag heißt, räumt eine EU-Vorschrift zum Umsatzsteuererlass den Mitgliedstaaten einen gewissen Ermessensspielraum ein. Sie seien nicht dazu verpflichtet, allgemein alle Dienstleistungen, die in engem Zusammenhang mit Sport stehen, von der Steuer zu befreien. Der Bundesfinanzhof hatte das Gericht mit Sitz in Luxemburg um eine Auslegung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie gebeten. (Rechtssache C-488/18)

Vorangegangen war ein Rechtsstreit zwischen dem deutschen Golfclub Schloss Igling und dem örtlichen Finanzamt. Dieses hatte dem Club eine Steuerbefreiung etwa für Startgelder bei Turnieren versagt und einen Steuerbescheid ausgestellt. Das Finanzgericht München hob den Bescheid mit Verweis auf die EU-Vorschrift auf. Mit seiner Rechtsauslegung entscheidet der Europäische Gerichtshof nicht über den nationalen Streit. Eine Entscheidung muss nun der Bundesfinanzhof treffen.

Noch keine Entscheidung über Hamiltons Formel-1-Rückkehr in Abu Dhabi

ABU DHABI: Über eine mögliche Rückkehr von Weltmeister Lewis Hamilton beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi an diesem Sonntag ist noch keine Entscheidung gefallen. «Es hängt an Mercedes und der Genesung von Lewis», sagte Williams-Ersatzfahrer Jack Aitken bei einer Pressekonferenz am Donnerstag auf die Frage, ob er erneut für den Traditionsrennstall fahren werde. Der 25 Jahre alte Brite war am vergangenen Wochenende bei Williams für George Russell eingesprungen. Russell wiederum ersetzte bei Mercedes Weltmeister Hamilton, der nach einem positiven Corona-Test in Bahrain in Quarantäne musste.

Noch ist unklar, ob Hamilton am Freitag im Training in den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder im Silberpfeil sitzen wird oder vielleicht sogar erst später in das Rennwochenende einsteigt. Sollte das nicht klappen, könnte Russell ihn erneut vertreten. Aitken würde dann ein zweites Mal für Williams fahren. «Ich wäre gerne wieder im Auto. Ich muss einfach warten, bis es eine Bestätigung gibt», sagte Aitken. Bei der Medienrunde in Abu Dhabi saß er bereits an der Stelle seines 22 Jahre alten Landsmanns Russell.

Formel 1 und Weltverband unterstützen Kritik an Rennfahrer Masepin

ABU DHABI: Die Formel 1 und der Motorsport-Weltverband Fia verurteilen das Verhalten des russischen Rennfahrers Nikita Masepin. «Wir unterstützen das Haas F1-Team nachdrücklich bei seiner Reaktion auf die jüngsten unangemessenen Handlungen seines Fahrers Nikita Masepin», teilten Fia und Formel 1 am Donnerstag mit. Masepin, der ab 2021 Teamkollege von Mick Schumacher beim Rennstall Haas wird, hatte auf seinem Instagram-Account am Dienstagabend ein Video veröffentlicht. Es zeigte anscheinend sexistische Szenen aus einem Auto. Das Video wurde mittlerweile gelöscht, und Masepin entschuldigte sich für den Vorfall.

«Tages-Anzeiger»: Fußballmannschaften haben das richtige Zeichen gesetzt

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag den Abbruch eines Champions-League-Spiels in Paris nach einem durch den Schiedsrichter-Assistenten ausgelösten Rassismusvorfall:

«In einer Gesellschaft ohne Rassismus wäre die Hautfarbe als Unterscheidungsmerkmal problemlos. In unserer Welt ist sie es nicht. Einem Schiedsrichter muss das bewusst sein.(...)

Schade, dass die eindrückliche Botschaft der beiden Mannschaften in der Diskussion um die Absicht des Schiedsrichters unterzugehen droht. (...) Und doch war es absolut das richtige Zeichen, das gesetzt wurde. Weil es eine ungemeine Kraft entwickelt, wenn sich zwei Mannschaften im wichtigsten Clubwettbewerb der Welt nach kaum einer Viertelstunde vom Platz machen, weil sie sich gegen Rassismus einsetzen wollen.

Ab jetzt gibt es bei rassistischen oder auch homophoben Vorfällen im Fußballstadion keine Entschuldigung mehr, ein Spiel einfach weiterlaufen zu lassen. Paris und Basaksehir haben eine Tür geöffnet, die sich nicht mehr schließen darf.»

Kein Platz im Sky-Team für Formel-1-Reporter Ebel

BERLIN: Für den Formel-1-Reporter Kai Ebel ist in der kommenden Saison kein Platz beim Pay-TV-Sender Sky. «Wir haben unser Formel-1-Team mit dem neuen Experten Timo Glock noch einmal verstärkt und sind damit für die Saison 2021 personell bestens aufgestellt», antwortete ein Sky-Sprecher auf die Frage nach Ebel. Der bis zum letzten Saisonrennen noch bei RTL tätige Fernsehjournalist hatte zuvor einen Wechsel zum Pay-TV-Sender nicht ausgeschlossen.

«Es ändert sich manchmal so schnell», hatte der 56 Jahre alte Reporter vor einigen Tagen zu einem möglichen Wechsel von RTL zu Sky gesagt: «Ich gehe ja nicht in Rente.» RTL zeigt am Sonntag nach 30 Jahren zum letzten Mal ein Formel-1-Rennen, da der Free-TV-Sender keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Sky hat die exklusiven Rechte für Deutschland erworben.

Ski-Star Shiffrin: Gesamtweltcup in diesem Winter «kein Thema»

COURCHEVEL: Die amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin sieht in diesem Winter kaum eine Chance auf den Gewinn der Gesamtwertung im Weltcup. Die 25-Jährige hatte wegen des Todes ihres Vaters im Februar, der Corona-Pandemie und zuletzt einer Rückenblessur viel weniger Trainingstage als üblich und will deshalb vorerst nur Slaloms und Riesentorläufe fahren. «Die Gesamtwertung ist kein Thema», sagte sie am Mittwochabend in Courchevel, wo am Wochenende zwei Weltcup-Riesenslaloms anstehen.

«Ich will mir nur Ziele setzen, die realistisch sind», meinte die langjährige Dominatorin. In der Saison seien andere die Favoritinnen auf die große Kristallkugel, etwa Petra Vlhova (Slowakei), Titelverteidigerin Federica Brignone (Italien) oder Michelle Gisin (Schweiz). «Ich zähle mich nicht dazu», sagte Shiffrin.

Wegen des Trainingsrückstands «werde ich während der ganzen Saison aufholen müssen», prognostizierte sie. Und das sei in allen Disziplinen nicht möglich, weswegen der Fokus auf den Technikevents liegt. «Das macht am meisten Sinn und war immer meine Priorität», sagte die zweimalige Olympiasiegerin und fünfmalige Weltmeisterin, die von 2017 bis 2019 dreimal den Gesamtweltcup gewonnen hatte.

Durch ihren Schicksalsschlag sei es oft schwierig für sie, sich zum Training aufzuraffen. «Manchmal wache ich auf und habe auf gar nichts Bock, außer Speck und Eiern», erzählte Shiffrin. Vater Jeff fehle sehr als Ruhepol und Organisator. «Jeder Tag fühlt sich an wie ein Neustart. Alles, was wir gerade tun, ist wie neu geboren werden. Wir machen das alles zum ersten Mal ohne meinen Dad als Sicherheitsnetz.»