Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Vuelta der Radprofis beginnt 2021 in der Kathedrale von Burgos

MADRID: Inmitten der aktuell laufenden Vuelta der Radprofis haben die Organisatoren schon den Startpunkt der nächstjährigen Rundfahrt bekanntgegeben. So soll die Spanien-Rundfahrt 2021 zu Ehren des 800-jährigen Jubiläums der Kathedrale von Burgos aus dieser Kathedrale heraus mit einem Einzelzeitfahren gestartet werden. Dies verkündeten die Organisatoren am Donnerstagabend. Als Starttermin ist derzeit der 14. August geplant. In diesem Jahr hätte die Vuelta eigentlich in den Niederlanden beginnen sollen, was angesichts der Coronavirus-Pandemie kurzzeitig geändert wurde. Die aktuelle Rundfahrt geht noch bis zum 8. November.

TVB Stuttgart übernimmt Tabellenführung in Handball-Bundesliga

STUTTGART: Der TVB Stuttgart hat seinen überraschend starken Saisonstart fortgesetzt und vorerst die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga erobert. Die Schwaben setzten sich auch dank einer erneut starken Leistung von Nationaltorhüter Johannes Bitter am Donnerstagabend mit 30:24 (15:12) gegen den SC DHfK Leipzig durch und bleiben dadurch mindestens bis Samstag Tabellenführer. Viggo Kristjansson war mit sieben Toren bester Torschütze der Stuttgarter. Den Leipzigern verhalfen auch die zehn Treffer von Nationalspieler Philipp Weber nicht zum Sieg. Der TBV Lemgo verpasste den Sprung an die Tabellenspitze, weil er bei Frisch Auf Göppingen kurz vor Schluss noch den Treffer zum 28:28 (17:15) kassierte.

Frühes EM-Aus für Darts-Profi Hopp - 5:6-Niederlage gegen Clayton

OBERHAUSEN: Max Hopp hat bei der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen einen sportlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Der 24 Jahre alte Hesse verlor sein Erstrundenmatch am Donnerstag gegen den Waliser Jonny Clayton mit 5:6. Der «Maximiser» hatte zwar einen starken Start hingelegt und zwischenzeitlich mit 2:0 und 5:3 geführt, ihm reichten allerdings auch zwei Match-Darts nicht zum Sieg. Clayton trifft in der nächsten Runde auf den Portugiesen José de Sousa, der am frühen Abend einen Neun-Darter warf. So nennt man das perfekte Spiel, bei dem ein Profi in drei Aufnahmen mit je drei Darts von 501 auf 0 Punkte kommt.

Sieg in letzter Minute: Götze gewinnt mit PSV in Nikosia

NIKOSIA: Mario Götze hat mit der PSV Eindhoven den ersten Sieg in der Europa League in dieser Saison geschafft. Der 28 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi wendete am Donnerstagabend mit dem niederländischen Erstligisten eine Blamage noch ab und gewann 2:1 (1:1) beim FC Omonoia Nikosia in Zypern. Nach dem Rückstand durch Jordi Gómez, der in der 29. Minute aus der eigenen Hälfte traf, sorgte Donyell Malen nach einem Tor in der 40. Minute mit seinem zweiten Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung. In der Gruppe E liegt PSV mit drei Punkten auf Rang zwei.

Nachträgliche Freude: Ackermann gewinnt Etappe bei der Vuelta

AGUILAR DE CAMPOO: Erst geärgert, dann doch noch belohnt: Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann ist nachträglich zum Sieger der 9. Etappe bei der Vuelta der Radprofis gekürt worden. Der 26 Jahre alte Pfälzer profitierte am Donnerstag nach 157,7 Kilometern von Castrillo del Val nach Aguilar de Campoo von einer Zurückversetzung des Iren Sam Bennett, der seinen 50. Profi-Erfolg später wegen eines Schulterchecks im Schlussspurt aberkannt bekam. Auf Rang zwei landete der Belgier Gerben Thijssen, Dritter wurde der Deutsche Max Kanter. Durch die nachträgliche Korrektur hat Ackermann nach zwei Giro-Tagessiegen im Vorjahr nun auch erstmals eine Vuelta-Etappe für sich entschieden.

Bayern-Basketballer verlieren Trainer Trinchieri und Euroleague-Duell

MADRID: Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague die Tabellenführung verloren. Der Bundesligist unterlag bei Real Madrid mit 82:100 (45:49). In der Tabelle liegen die Bayern mit vier Siegen aus sechs Spielen auf dem dritten Platz. Bester Werfer der Partie war am Donnerstag Real-Profi Jaycee Carroll mit 19 Punkten. In der spanischen Hauptstadt erlebten die Bayern, bei denen die Leistungsträger Nihad Djedovic und Vladimir Lucic wieder im Aufgebot standen, einen unglücklichen Start. Nach zwei technischen Fouls wurde Trainer Andrea Trinchieri aus dem Innenraum verwiesen (4.).

4:1 gegen Gent: Hoffenheim bei KAA Gent mit Auswärtssieg-Premiere

GENT: Die TSG 1899 Hoffenheim hat den ersten Auswärtssieg ihrer Europapokal-Historie gelandet. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann am Donnerstagabend das zweite Gruppenspiel in der Europa League beim belgischen Vertreter KAA Gent souverän mit 4:1 (1:0) und baute damit ihre Tabellenführung in der Gruppe L aus. Ishak Belfodil mit einem verwandelten Handelfmeter (36. Minute), der starke Florian Grillitsch (52.), Mijat Gacinovic (73.) und Munas Dabbur (90.+4) trafen in der leeren Ghelamco Arena für 1899. Torhüter Oliver Baumann hielt zuvor einen Foulelfmeter von Roman Jaremtschuk (14.). Der Ex-Heidenheimer Tim Kleindienst (90.+3) erzielte das zwischenzeitliche 1:3 aus Sicht der Belgier.

0:1 in Prag: Bayer kassiert erste Pflichtspiel-Niederlage

PRAG: Bayer Leverkusen hat im achten Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Werkself verlor am Donnerstag in der Europa League beim tschechischen Meister Slavia Prag am 2. Spieltag 0:1 (0:0). Peter Olayinka erzielte den Siegtreffer der Gastgeber (80.). Die ohne sechs Verletzte angetretenen Leverkusener mussten nach einer fragwürdigen Roten Karte gegen Karim Bellarabi schon ab der 21. Minuten in Unterzahl spielen. Zuvor hatte Bayer-Torhüter Lukas Hradecky einen von ihm verursachten Foulelfmeter von Nicolae Stanciu inklusive Nachschuss (64.) gehalten.

Tennis-Doppel Krawietz/Mies gewinnt auch in Wien gegen Pavic/Soares

PARIS: Knapp drei Wochen nach ihrem Titelgewinn bei den French Open haben Kevin Krawietz und Andreas Mies auch beim ATP-Turnier in Wien gegen die US-Open-Sieger Mate Pavic (Kroatien) und Bruno Soares (Brasilien) gewonnen.

In der Neuauflage des Endspiels von Paris setzte sich das deutsche Doppel aus Coburg und Köln am Donnerstag mit 6:1, 4:6, 10:8 durch und erreichte damit das Halbfinale.

DOSB fordert von Ländern: Training für Topkaderathleten gewährleisten

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Bundesländer aufgefordert, das Training der Topkaderathleten trotz des Teil-Lockdowns vom kommenden Montag an zu gewährleisten. Wie der DOSB am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sollen die zuständigen Länder in ihren Verordnungen sicherstellen, dass für die deutschen Olympia-, Perspektiv- und Nachwuchskader 1 und 2 Training und Wettkampf gewährleistet seien.

Dies soll laut DOSB ebenso für die 1. bis 3. Ligen in allen olympischen und nicht-olympischen Sportarten, die vierte Liga im Männerfußball sowie nationale und internationale Sportveranstaltungen, an denen Profisportler teilnehmen, gelten, hieß es in der Mitteilung.

Trotz des bundesweiten Teil-Lockdowns «müssen die Athleten von Team D und die Nachwuchskader im Winter- sowie im Sommersport weiter auf Kurs bleiben», so der DOSB. «Ebenso wie in den Profiligen, die weiter trainieren dürfen und ihre Wettkämpfe ohne Zuschauer austragen müssen, ist eine Unterbrechung des langfristigen Leistungsaufbaus kontraproduktiv und gefährdet die Chancen unserer Athleten für die Olympischen Spiele Tokio 2021 und Peking 2022.»

Bundesinnenministerium: Maßnahmen auch im Amateursport nötig

BERLIN: Das Bundesinnenministerium hat den Beschluss, die Corona-Maßnahmen auch für den Amateursport zu verschärfen, als notwendig bezeichnet. «Wir sind nun an einem Punkt, an dem die Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten und die Kontrolle der Pandemie immer schwieriger wird», teilte das für den Sport zuständige Ministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Deshalb waren weitere Maßnahmen mit dem Ziel der Minimierung von Kontakten, die im privaten Bereich insbesondere bei Freizeitveranstaltungen wie auch im Amateursport stattfinden, von Nöten.»

Die von dem Teil-Lockdown bis Ende November - auch durch das damit verbundene Zuschauerverbot im Profisport - finanziell betroffenen Sportvereine könnten vom Bund mit Hilfe rechnen. «Teil des Beschlusses der Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin ist eine außerordentliche Wirtschaftshilfe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro», hieß es. Die von den temporären Schließungen betroffenen Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen sollten hier bis zu 75 Prozent des entsprechenden Vorjahresumsatzes erhalten können, um ihre Fixkosten zu decken.

«Zudem hat die Bundesregierung die Fortsetzung und Verbesserung der Überbrückungshilfen beschlossen», teilte das BMI mit. «Hier soll insbesondere die Veranstaltungswirtschaft einen besseren Zugang zu den Hilfen bekommen.»

Mainz 05 ohne personelle Sorgen gegen Augsburg

MAINZ: Der bisher sieg- und punktlose FSV Mainz 05 geht zumindest ohne personelle Sorgen in die Fußball-Bundesligapartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg. «Alle 27 Feldspieler und unsere Torhüter sind einsatzbereit», sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag. Damit es am 6. Spieltag endlich mit den ersten Punkten klappt, hat Lichte zuletzt den Schwerpunkt auf das Training von Standards gelegt. Beim 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag hatten die Mainzer den entscheidenden Gegentreffer nach einer Ecke kassiert.

Offener BVB-Brief an die Fans: Profifußball kein Treiber der Pandemie

DORTMUND: Borussia Dortmund hat sich nach den jüngsten politischen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Krise in einem Offenen Brief an die Fans gewandt. «Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt, sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen», hieß es in dem am Donnerstag auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten veröffentlichten Schreibens. Damit reagierte der BVB auf die Entscheidung, wonach wegen steigender Corona-Infektionszahlen im November Spiele allgemein nur ohne Zuschauer ausgetragen werden dürfen. «Uns trifft diese Entscheidung hart», kommentierte der BVB.

NBA: Stephen Silas wohl neuer Trainer der Houston Rockets

HOUSTON: Basketball-Trainer Stephen Silas von den Dallas Mavericks steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA zu den Houston Rockets, um dort Chefcoach zu werden. Bei den Mavericks, bei denen Nationalspieler Maximilian Kleber unter Vertrag steht, assistierte er bislang Rick Carlisle.

Erlöse der NBA sind in der Corona-Saison um zehn Prozent gesunken

NEW YORK: Die Erlöse der nordamerikanischen Profi-Basketballliga NBA sind in der Saison 2019/20 um zehn Prozent auf 8,3 Milliarden US-Dollar gesunken. Hauptgrund für den Verlust ist die Corona-Pandemie. Wegen der fehlenden Ticketeinnahmen sei ein Rückgang von 800 Millionen Dollar zu verzeichnen. Außerdem habe die Liga nach Informationen des TV-Senders ESPN 400 Millionen Dollar an Sponsorengeldern und Merchandise-Artikeln eingebüßt. 200 Millionen Euro gingen durch einen Disput mit China verloren. Zeitweise hatte sich der chinesische Fernsehsender CCTV aus der Berichterstattung zurückgezogen. Dank des Neustarts in einer sogenannten Blase in Orlando seien aber auch 1,5 Milliarden Dollar wieder hereingeholt worden.

Ringer-Bundesliga vor Abbruch - Vereine entscheiden bis Freitag

MÜNCHEN: Nach den jüngsten Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht die Ringer-Bundesliga vor einem Abbruch. Die noch verbliebenen Vereine müssen bis Freitag entscheiden, ob sie die Saison fortsetzen wollen und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Das sagte Florian Geiger, der für die Bundesliga zuständige Vizepräsident des Deutschen Ringer-Bundes (DRB), am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Im Verband geht man eher davon aus, dass die Mannschaften für einen Abbruch votieren. Ohne Zuschauereinnahmen sind Kampfabende ein Minusgeschäft für die Vereine.

Alle Basketball-Spiele unterhalb der Zweiten Ligen abgesetzt

HAGEN: Nach den Corona-Beschlüssen der Politik finden von diesem Montag an bis auf weiteres keine Basketball-Spiele unterhalb der Zweiten Ligen mehr statt. Der Deutsche Basketball Bund machte am Donnerstag in einer Mitteilung deutlich, dass unter den Bereich Profisport nur die Bundesliga, die Pro A und Pro B bei den Herren sowie die Erste und Zweite Liga bei den Damen fallen. In allen anderen Ligen darf ab Montag nicht mehr gespielt werden, weil die Politik zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie am Mittwoch beschlossen hatte, den Amateursport bis Ende November zu verbieten. Die Partien in den Profiligen finden ohne Zuschauer statt.

Handball-Länderspiel in Düsseldorf vor leeren Zuschauerrängen

BERLIN: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer wird ihr Länderspiel gegen Bosnien-Herzegowina am kommenden Donnerstag im Düsseldorfer ISS DOME ohne Zuschauer austragen. Grund hierfür sind neuen Corona-Maßnahmen und der anhaltend hohe Inzidenzwert in Düsseldorf, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mitteilte.

Schuldenschnitt beim FCK: Gläubiger stimmen Insolvenzplan zu

KAISERSLAUTERN: Die Gläubiger des hoch verschuldeten Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern haben dem vom Verein erarbeiteten Insolvenzplan zugestimmt und damit den Weg zu einem wirtschaftlichen Neuanfang frei gemacht. Dank des Votums der Geldgeber auf der Gläubigerversammlung am Donnerstag kann die im September 2018 gegründete Kapitalgesellschaft 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA entschuldet werden. Eine regionale Investorengruppe wird vier Prozent der Außenstände an die Gläubiger überweisen und zudem frisches Kapital in Höhe von elf Millionen Euro in den Verein pumpen. Die restlichen Schulden verfallen.

Verband plant weiter Meisterschaften im Bob, Rodeln und Skeleton

WINTERBERG: Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) hält weiter an der Austragung der deutschen Meisterschaften in seinen drei Disziplinen Bob, Rodeln und Skeleton fest. Da laut BSD-Vorstand Alexander Resch alle Kaderathleten offiziell unter Profisportler fallen, stehe einer Ausrichtung der nationalen Titelkämpfe nichts im Wege, teilte der Verband mit. Allerdings gilt das nicht für die Nachwuchsathleten, die ebenfalls um ihre DM-Titel fahren wollten.

Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg im leeren Berliner Olympiastadion

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC bestreitet bereits das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag im Berliner Olympiastadion ohne Zuschauer. Das teilte der Hauptstadtclub am Donnerstag mit. «Es ist schade und schon auch ein wenig bedauerlich, dass wir die nächsten Spiele trotz unseres gut funktionierenden Hygienekonzeptes zunächst erst einmal wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer austragen werden», sagte Manager Michael Preetz.

Drei Corona-Fälle im Deutschland-Achter

DORTMUND: Im Deutschland-Achter sind drei Ruderer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Dortmunder Stützpunkt am Donnerstag mitteilte, geht es den namentlich nicht genannten Crew-Mitgliedern gut. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Mittlerweile wurden alle weiteren Sportler, Trainer und Betreuer getestet. Nach negativem Ergebnis kehrten sie zurück ins Ruderleistungszentrum.

Sportpolitikerin Freitag: «Teile die Enttäuschung und Verzweiflung»

BERLIN: Die Sportausschussvorsitzende des Bundestages hat Verständnis für die Enttäuschung im deutschen Sport über die von der Politik beschlossenen Corona-Maßnahmen. «Damit keine Zweifel aufkommen: Ich unterstütze aus Gründen des Gesundheitsschutzes die beschlossenen Maßnahmen», sagte Dagmar Freitag am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dass es dazu kommen musste, hätten diejenigen zu verantworten, die nicht bereit waren, die maßvollen Regelungen wie Alltagsmaske, Hygiene oder Abstand zu respektieren.

«Aber ich verstehe und teile die Enttäuschung und die teilweise herrschende Verzweiflung all derer, die in Kultur, Gastronomie und Sport viel Zeit, Ideen und auch Geld in nachweislich funktionierende Hygienekonzepte investiert haben, aber jetzt dennoch zu den Betroffenen gehören», betonte die SPD-Politikerin.« Alle Vereinssportler dürfen sich dafür bei den verantwortungslosen Corona-Leugnern und Partygängern bedanken.»

Wirtschaftlich dürften die Vereine im Breitensport laut belastbaren Umfragen «einigermaßen gut durch die Krise» gekommen sein, vor allem dank des Engagements der Ehrenamtlichen. «Insofern bin ich zuversichtlich, dass auch die kommenden vier Wochen überstanden werden können», meinte Freitag. Anders sehe es für die Profivereine in ihrem jeweiligen Ligabetrieb aus, die ihre Spiele jetzt wieder als Geisterspiele austragen müssten. «Das tut natürlich auch finanziell erneut weh, insbesondere eben denjenigen, die in hohem Maße von Zuschauereinnahmen abhängig sind», sagte sie.

Alfa Romeo weiter als Sauber-Namensgeber in der Formel 1

IMOLA: Alfa Romeo setzt sein Formel-1-Engagement auch im kommenden Jahr fort und wird weiter Namensgeber für den Schweizer Sauber-Rennstall sein.

Der italienische Autobauer habe den seit 2018 laufenden Vertrag verlängert, wie die beiden Partner am Donnerstag vor dem Grand Prix der Emilia Romagna in Imola verkündeten. Beim 13. Saisonrennen in Italien am Sonntag sollen die Autos von Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi mit einer besonderen Lackierung fahren. «Wir haben in den vergangenen drei Saisons eine solide Grundlage gelegt und wollen die Früchte dieser Arbeit 2021 und danach ernten», sagte Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur.