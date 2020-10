Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Manipulierte Dopingkontrollen: Sechs russische Gewichtheber gesperrt

BUDAPEST: Im Zusammenhang mit manipulierten Dopingkontrollen hat der Gewichtheber-Weltverband IWF sechs russische Athleten gesperrt. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, ist darunter auch der Bronzemedaillengewinner von den Olympischen Spielen 2012 in London, Rusland Albegow. Der 32 Jahre alte Superschwergewichtler darf bis zum 12. November 2021 keine Wettkämpfe bestreiten. Jeweils bis Dezember kommenden Jahres sind Jegor Klimonow, Julia Konowalowa und Tima Turijewa gesperrt. Dimitri Lapikow wurde mit einer Acht-Jahres-Sperre bis August 2026 belegt und Maxim Scheiko mit einem Sechs-Jahres-Bann bis Dezember 2023.

28:22 über Göppingen: Zweiter Sieg für Magdeburgs Handballer

MAGDEBURG: Die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg haben den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Donnerstag in der heimischen Arena mit 28:22 (13:11) gegen Frisch Auf Göppingen durch. Den jeweils zweiten Erfolg gab es auch für die TSV Hannover-Burgdorf und den TBV Lemgo Lippe. Die Niedersachsen gewannen gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg mit 27:23 (13:11), die Ostwestfalen besiegten die Eulen Ludwigshafen 24:22 (10:11). Coburg und Ludwigshafen bleiben damit punktlos.

Radprofi Démare gewinnt sechste Giro-Etappe

MATERA: Der französische Straßenrad-Meister Arnaud Démare hat die sechste Etappe des 103. Giro d'Italia gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Groupama-FDJ setzte sich am Donnerstag nach 188 Kilometern von Castrovillari nach Matera im Sprint souverän vor dem Australier Michael Matthews durch und fuhr damit seinen 73. Profisieg ein. Dritter wurde Fabio Felline aus Italien. Für Démare war es bereits der zweite Tageserfolg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Positiver Corona-Test beim Gegner: BVB sagt Testspiel ab

DORTMUND: Borussia Dortmund hat ein für den kommenden Samstag geplantes Testspiel gegen den RSC Anderlecht abgesagt. Die Belgier hatten den Fußball-Bundesligisten kurz zuvor über einen positiven Corona-Test innerhalb des Teams informiert. Wie der Revierclub am Donnerstag mitteilte, verzichtet er deshalb «ersatzlos» auf diese Partie, in der «die wenigen während der Länderspielpause in Dortmund verbliebenen BVB-Profis hätten zum Einsatz kommen sollen».

Playoffs: Island und Ungarn mögliche deutsche EM-Gegner

BERLIN: Deutschland trifft in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr auch auf Island oder Co-Gastgeber Ungarn. Beide Nationen erreichten am Donnerstagabend das Playoff-Finale, der Sieger bekommt das Ticket für die ins kommende Jahr verschobene Endrunde. Island, das bei der EM 2016 sensationell das Viertelfinale erreicht hatte, gewann mit 2:1 (2:0) gegen Rumänien. Ungarn, das 2021 zwei von drei Gruppenspielen in Budapest absolvieren würde, siegte mit 3:1 (1:0) in Bulgarien. Das Playoff-Finale beider Auswahlteams findet am 12. November statt.

Nadal und Djokovic wollen bei French Open ins Finale

PARIS: Bei den French Open der Tennisprofis in Paris werden am Freitag die beiden Herren-Finalisten ermittelt.

Der Titelverteidiger und zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien trifft im ersten Halbfinale (15.00 Uhr/Eurosport) auf den Argentinier Diego Schwartzman. Im direkten Vergleich führt Nadal 9:1, die einzige Niederlage kassierte er zuletzt in der Vorbereitung auf Paris beim Masters-Series-Turnier in Rom. Schwartzman hatte im Viertelfinale den US-Open-Sieger Dominic Thiem bezwungen, Nadal ist bislang als einziger Spieler noch ohne Satzverlust. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien bekommt es anschließend (nicht vor 17.00 Uhr/Eurosport) mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun.

Mick Schumacher bestreitet erstes Formel-1-Training in Eifel

NÜRBURG: Mick Schumacher gibt am Freitag (11.00 Uhr/ntv und Sky) im ersten Freien Training zum Rennen auf dem Nürburgring sein Formel-1-Debüt an einem Grand-Prix-Wochenende.

Der 21 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher steuert in der ersten eineinhalbstündigen Einheit in der Eifel einen Alfa Romeo. Der Führende der Formel 2 bekommt das Cockpit des Italieners Antonio Giovinazzi. Mick Schumacher hofft auf seine Formel-1-Beförderung und ist ein aussichtsreicher Kandidat für einen festen Platz 2021 bei Alfa Romeo. Die Motorsport-Königsklasse fährt an diesem Wochenende erstmals seit sieben Jahren wieder auf dem Nürburgring.

Vettel traut Mick Schumacher viel zu: «Erst sowas wie der Anstoß»

NÜRBURG: Sebastian Vettel wünscht Mick Schumacher ein Formel-1-Cockpit für die kommende Saison. «Er ist ein toller Junge, ich mag ihn sehr», sagte der deutsche Ferrari-Pilot am Donnerstag vor dem Grand Prix der Eifel. «Ich hoffe, er kann ein Cockpit für nächstes Jahr klarmachen.» Er sei sich sicher, dass der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher und Formel-2-Spitzenreiter seinen Weg machen werde.

Der 21-Jährige bestreitet am Freitag im Alfa Romeo sein erstes Formel-1-Training. Auf der offiziellen Einschreibeliste wird er mit der Nummer 37 geführt, in der Nachwuchsklasse Formel 2 hat er die 20. «Hoffentlich sehen wir ihn nicht nur morgen, sondern auch an einem weiteren Freitag in diesem Jahr und hoffentlich nächstes Jahr in einem Rennwagen.» Für Vettel steht fest: «Ich bin mir sicher, das ist erst sowas wie der Anstoß für ihn.»

Die Rückkehr auf den Nürburgring nach sieben Jahren Abstinenz freut den viermaligen Weltmeister Vettel. «Es war eine Überraschung, dieses Jahr Deutschland zurück im Kalender zu haben und eine freudige Überraschung, den Nürburgring zurück im Kalender zu haben», erzählte Vettel, der die letzte Auflage 2013 noch im Red Bull gewonnen hat. «Die Strecke ist toll.»

Nach Corona-Fall beim Gegner: Partie der deutschen U19 abgesagt

DÜSSELDORF: Das Test-Länderspiel der deutschen U19-Fußballer gegen Frankreich ist wegen eines Corona-Falls beim Gegner abgesagt worden. Die für Donnerstag in Düsseldorf geplante Partie könne nicht stattfinden, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit den Behörden getroffen worden, nachdem es im französischen Team einen positiven Test auf das Coronavirus gegeben habe. Bei der deutschen Auswahl von Trainer Christian Wörns waren nach DFB-Angaben dagegen alle Tests negativ.

Hamilton besorgt über Corona-Fall bei Formel-1-Team Mercedes

NÜRBURG: Lewis Hamilton hat sich nach dem Corona-Fall beim Formel-1-Team Mercedes besorgt gezeigt. Es seu wichtig für jeden auf der Welt, daran erinnert zu werden, dass diese Sache noch da ist und nicht verschwunden, sagte der sechsmalige Weltmeister vor dem Grand Prix der Eifel auf dem Nürburgring am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) über das Virus. Man müsse weiter den Mund-Nasen-Schutz tragen, die Hände waschen und Abstand halten. Mercedes hatte zuvor den Corona-Fall eines Teammitglieds gemeldet. Die Fahrer Hamilton und Valtteri Bottas sind den Angaben zufolge nicht betroffen.

Europas Handballverband verschickt 10.000 Corona-Schnelltests

WIEN: Die Europäische Handballföderation (EHF) stellt Clubs und Nationalverbänden insgesamt 10.000 Corona-Schnelltests zur Verfügung. An die Europapokal-Teilnehmer wie die deutschen Champions-League-Clubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sind die Test-Sets bereits verschickt worden, wie die EHF am Donnerstag mitteilte. Weitere Pakete gehen an die Verbände, deren Nationalmannschaften Anfang November Länderspiele absolvieren. Die Schnelltests sollen innerhalb von 15 Minuten Auskunft über das Ergebnis geben, wie es weiter hieß.

Verband legt Berufung gegen Urteil im Türkgücü-Pokal-Streit ein

MÜNCHEN: Der Streit um den bayerischen Starter im DFB-Pokal geht in die nächste Instanz. Der Bayerische Fußball-Verband legte Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts München I ein. Dieses hatte in der vorigen Woche entschieden, dass der BFV seine Meldung für die erste Pokalrunde neu ausarbeiten müsse. Drittligist Türkgücü München hatte zuvor eine einstweilige Verfügung erwirkt, wonach nicht wie geplant der 1. FC Schweinfurt 05 zur Pokalpartie beim FC Schalke 04 antreten durfte. Nun liegt die nächste Entscheidung beim Oberlandesgericht München, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Der Deutsche Fußball-Bund setzte unterdessen das am 11. September verschobene Schalke-Spiel neu für den 3. oder 4. November an.

Minus-Quote bei Fußball-Länderspiel

KÖLN: Nicht einmal sechs Millionen Fußballfans wollten am Mittwochabend das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft sehen. Lediglich 5,82 Millionen Menschen verfolgten das 3:3 gegen die Türkei. Das ergab nach Angaben von RTL einen Marktanteil von 21,6 Prozent. Dennoch war das Spiel in Köln die erfolgreichste TV-Sendung des Abends. Nach Angaben von RTL, ARD und ZDF ist es aber seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden.

DFB bestätigt Corona-Fall bei der U21-Nationalmannschaft

HERZOGENAURACH: Einen Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Moldau ist ein Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Spieler und alle Kontaktpersonen wurden vom Rest des Teams isoliert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte. Welche Auswirkungen der Fall auf das für Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) geplante Spiel der U21 in Moldau hat, blieb zunächst offen.

Götze peilt Rückkehr in Fußball-Nationalmannschaft an

EINDHOVEN: Mario Götze peilt nach seinem überraschenden Wechsel zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an. «Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft», sagte der offensive Mittelfeldspieler am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung beim Europa-League-Teilnehmer. «Ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen», erklärte er vor Medienvertretern. Götze stand vor fast drei Jahren zuletzt im Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hatte Götze im Finale das entscheidende Tor zum 1:0 gegen Argentinien erzielt und die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum vierten WM-Titel geschossen.

Löw mit 23 Nationalspielern in die Ukraine - Fünf Mann gestrichen

KÖLN: Mit einem Kader von 23 Fußball-Nationalspielern wird Joachim Löw an diesem Freitag die Reise zum Nations-League-Spiel in Kiew gegen Gastgeber Ukraine antreten. Der Bundestrainer strich einen Tag nach dem 3:3 im Testspiel gegen die Türkei in Köln Benjamin Henrichs (RB Leipzig), die Dortmunder Nico Schulz und Mahmoud Dahoud sowie den Berliner Niklas Stark und Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen aus dem DFB-Aufgebot. Der zuletzt verletzte Mittelfeldspieler Toni Kroos (Real Madrid) und der gegen die Türkei wegen einer Erkältung fehlende Angreifer Timo Werner (FC Chelsea) befinden sich dagegen inzwischen im DFB-Quartier in Köln.

Corona-Fall bei Formel-1-Team Mercedes

NÜRBURG: Vor dem Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring vermeldet Weltmeister-Team Mercedes einen Corona-Fall. Der Rennstall bestätigte am Donnerstag den positiven Nachweis auf das Virus bei einem Teammitglied. Die Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas seien nicht betroffen. Mercedes arbeitet nach eigenen Angaben in dem Fall eng mit dem Automobil-Weltverband Fia zusammen, man befolge die Protokolle in solch einem Fall.

Um die Saison vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie überhaupt fortsetzen zu können, hat sich die Motorsport-Königsklasse ein strenges Hygienekonzept verordnet. Dies sieht neben einer Maskenpflicht auch die strikte Unterteilung der Mitwirkenden in Gruppen vor, die untereinander keinen Kontakt haben dürfen. Die Formel 1 gibt zudem die Ergebnisse der regelmäßigen Corona-Tests bei allen Beteiligten bekannt.

Mate Pavic und Bruno Soares erste Doppel-Finalisten in Paris

PARIS: Mit einem Sieg gegen das an Nummer eins gesetzte kolumbianische Doppel Juan Sebastian Cabal/Robert Farah haben Mate Pavic und Bruno Soares bei den French Open das Endspiel erreicht.

Die kroatisch-brasilianische Kombination gewann am Donnerstag in Paris mit 7:6, (7:4), 7:5. Gegner im Finale am Samstag sind die Gewinner der anschließenden Partie zwischen den Titelverteidigern Kevin Krawietz und Andreas Mies (Coburg/Köln) und den US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien).

Corona-Infektion: Dortmunder Akanji darf nicht mit zum Spanien-Spiel

BERLIN: Nach seinem positiven Coronatest darf Manuel Akanji vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nicht mit zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Spanien fliegen. Der am Montag positiv getestete Xherdan Shaqiri ist hingegen nicht mehr infektiös und darf deshalb mit zur Partie der Nations League am Samstag, wie die die Agentur SDA unter Berufung auf den Schweizerischen Fußball-Verband (SFV) am Donnerstag berichtete.

Bei Akanji deute alles auf eine frische Infektion hin, sagte Teamarzt Martin Maleck demnach in einem Interview des SFV. Der 25 Jahre alte Dortmunder Verteidiger befinde sich derzeit in Isolation und zeige keine Symptome.

Ein Bluttest beim Mittelfeldspieler Shaqiri habe hingegen einen sicheren Hinweis auf vorhandene Antikörper ergeben. Die Gesundheitskommission der UEFA entscheidet nun, ob der Spieler des FC Liverpool in der Partie gegen Spanien auch antreten darf.

Reit-Trainer Engemann wechselt von Deutschland nach Kolumbien

WARENDORF: Bundestrainer Otto Becker muss sich für die Olympischen Spiele in Tokio einen neuen Assistenz-Coach suchen. Der bisherige Co-Trainer Heinrich Hermann Engemann beginnt zum 1. Januar als Chefcoach der kolumbianischen Springreiter. «Das war emotional keine leichte Entscheidung», sagte der 61 Jahre alte Engemann am Donnerstag. Den Ausschlag haben nach seinen Angaben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gegeben.

Engemann arbeitet seit 2009 auf Honorarbasis als Disziplintrainer für das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) und erhält nun bei den Kolumbianern einen Vierjahresvertrag. Mit Becker und Engemann gewannen die deutschen Springreiter unter anderem Gold bei EM und WM.

NÜRBURG: Die Formel 1 gastiert an diesem Grand-Prix-Wochenende zum 79.

Mal in Deutschland. Zum 41. Mal richtet der Nürburgring ein Rennen in der Motorsport-Königsklasse aus. Zum ersten Mal firmiert die Veranstaltung am Sonntag allerdings als Grand Prix der Eifel. 26 Mal fuhr die Rennserie den Großen Preis von Deutschland am Fuße der Nürburg, zwölf Mal gab es dort einen WM-Lauf unter dem Namen Großer Preis von Europa. Zweimal wurde der Grand Prix von Luxemburg in der Eifel veranstaltet. 37 Gastspiele der Formel 1 hat der Hockenheimring ausgerichtet, die Berliner Avus eins.

Vettel begeistert sich für nachhaltige Landwirtschaft

NÜRBURG: Sebastian Vettel (33) interessiert sich für nachhaltige Landwirtschaft.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister nimmt sich ein Beispiel am Südafrikaner Jody Scheckter (70), der 1979 mit Ferrari Weltmeister wurde und selber einen Bio-Bauernhof betreibt. «Man liest eine Menge darüber, und ich finde es einfach aufregend, seinen Geschichten zuzuhören», erzählte Scuderia-Fahrer Vettel im Formel-1-Podcast. Es gehe um die beste Frucht und den besten Geschmack. «Das hat er mir erzählt», sagte Vettel, der von Scheckters Büffelmozzarella schwärmt.

Deutsche Basketballer spielen im November zweimal in Frankreich

HAGEN: Die deutschen Basketballer werden ihre anstehenden Länderspiele Ende November im französischen Pau bestreiten. Das teilte der Kontinentalverband Fiba Europe am Donnerstag mit. Die Partien, die im Rahmen der EM-Qualifikation gespielt werden, finden wegen der Coronavirus-Pandemie in einer so genannten Blase unter Einhaltung von Gesundheitsprotokollen des Weltverbands Fiba an jeweils einem gemeinsamen Standort statt. Dabei trifft das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am 27. November auf Montenegro, zwei Tage später geht es gegen Frankreich.

Kenin gewinnt Tennis-Halbfinale der French Open gegen Kvitova

PARIS: Die amerikanische Tennisspielerin Sofia Kenin hat ihr zweites Grand-Slam-Endspiel in diesem Jahr erreicht. Die Australian-Open-Gewinnerin setzte sich am Donnerstag im Halbfinale der French Open gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien 6:4, 7:5 durch. Im Endspiel von Paris trifft die Weltranglisten-Sechste am Samstag als klare Favoritin auf Iga Swiatek. Die Polin hatte im ersten Halbfinale zuvor deutlich mit 6:2, 6:1 gegen die argentinische Qualifikantin Nadia Podoroska gewonnen.

Lauf-Weltrekorde durch Cheptegei und Gidey in Valencia

VALENCIA: Joshua Cheptegei aus Uganda und die Äthiopierin Letesenbet Gidey haben das Leichtathletik-Meeting in Valencia am Ende einer ungewöhnlichen Corona-Saison mit fantastischen Lauf-Weltrekorden gekrönt. Der 24 Jahre alte Cheptegei gewann das 10.000-Meter-Rennen am Mittwochabend in sensationellen 26:11,00 Minuten und blieb damit mehr als sechs Sekunden unter dem 15 Jahre alten Weltrekord der äthiopischen Lauflegende Kenenisa Bekele. Gidey löschte den 5000-Meter-Weltrekord ihrer Landsfrau Tirunesh Dibaba aus: Die 22-Jährige rannte in 14:06,62 Minuten ins Ziel - fast fünf Sekunden schneller als Dibaba vor elf Jahren.

IOC-Wahlkongress mit Favorit Bach vom 10. bis 12. März 2021

LAUSANNE: Der Wahlkongress des Internationalen Olympischen Komitees findet im kommenden Jahr vom 10. bis zum 12. März in Athen statt. IOC-Präsident Thomas Bach hatte bereits Mitte Juli erklärt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Gegenkandidaten, die derzeit nicht in Aussicht sind, können ihre Ambitionen noch bis zum 30. November erklären, wie das IOC am Mittwoch mitteilte. Die Amtszeit des in der griechischen Hauptstadt gewählten IOC-Präsidenten beginnt nach den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021).

Vettel selbstkritisch über Ferrari-Zeit: «Ich bin gescheitert»

NÜRBURG: Sebastian Vettel blickt selbstkritisch auf seine Formel-1-Zeit bei Ferrari zurück. «Es stimmt, dass ich gescheitert bin, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, die Weltmeisterschaft mit Ferrari zu gewinnen», räumte der 33-Jährige in einem am Mittwoch vor dem Grand Prix der Eifel auf dem Nürburgring veröffentlichen Podcast der Formel 1 ein, «ich bin gescheitert, ich habe es nicht hinbekommen». Vettel war zur Saison 2015 von Red Bull als viermaliger Weltmeister zu Ferrari gewechselt und wollte wie sein Idol Michael Schumacher mit der Scuderia eine Titel-Ära einläuten. Über WM-Platz zwei mit Ferrari 2017 und 2018 kam er aber nicht hinaus.

Nach Verlängerung: Ulms Basketballer verlieren bei Brescia

BRESCIA: Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im zweiten Spiel der noch jungen Eurocup-Saison die erste Niederlage kassiert. Nach dem 84:76-Auftaktsieg gegen den montenegrinischen Vertreter KK Mornar Bar unterlag das Team von Trainer Jaka Lakovic den Italienern von Germani Brescia am Mittwochabend nach Verlängerung mit 84:87 (39:40; 79:79). Bester Werfer der Partie war der Ulmer Andreas Obst mit 22 Punkten.

Zwei Corona-Fälle bei Eisschnellläufern - Verband verhängt Lockdown

INZELL: Das Spitzensportteam der deutschen Eisschnellläufer muss nach zwei positiven Corona-Fällen im Trainingszentrum in Inzell komplett in Quarantäne. Das haben Verbandspräsident Matthias Große, seine Generalbevollmächtigte für fachsportliche Aufgaben, Nadine Seidenglanz, sowie Verbandsarzt Gerald Lutz gemeinsam beschlossen, teilte die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) am Mittwochabend mit. «Alle DESG-Sportler, die sich derzeit in Inzell aufhalten, begeben sich in einen Lockdown, bis sie einen negativen Test vorweisen können», zitierte der Verband aus dem Beschluss.

Klarer Sieg: Flensburg bleibt in Handball-Bundesliga auf Kurs

FLENSBURG: Die SG Flensburg-Handewitt bleibt trotz zunehmender Verletzungssorgen in der Handball-Bundesliga auf Kurs. Der Vizemeister setzte sich am Mittwochabend gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 33:26 (18:14) durch gewann damit auch sein zweites Saisonspiel. Bester Werfer der Flensburger war Domen Siko?ek Pelko mit neun Treffern. Vor der Partie hatte die SG mitgeteilt, dass nach den Kreisläufern Jacob Heinl und Johannes Golla auch Neuzugang Lasse Møller wegen einer Handverletzung langfristig ausfällt.

Beach-Duo Behrens/Tillmann gewinnt Prozess gegen Verband

BERLIN: Die Beachvolleyballerinnen Kim Behrens und Cinja Tillmann haben sich im Rechtsstreit mit dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) durchgesetzt. Das Landgericht Frankfurt gab der Klage der EM-Zweiten auf Schadenersatz in Höhe von 17.000 US-Dollar statt. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Tillmann/Behrens hatten den Verband wegen der Nichtnominierung für sieben internationale Turniere und die damit verbundenen finanziellen Verluste verklagt.