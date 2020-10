Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Löw gratuliert Ex-Assistent Flick zu Ehrung: «Riege der Toptrainer»

GENF: Bundestrainer Joachim Löw hat seinem früheren Assistenten Hansi Flick zur Wahl als UEFA-Trainer des Jahres gratuliert. «Ich freue mich sehr, dass er nun endgültig in die Riege der Toptrainer nicht nur in Europa, sondern weltweit aufgerückt ist. Die Qualität dazu hatte er schon immer», sagte Löw auf der DFB-Homepage. Die Wahl habe ihn nicht mehr überrascht. «Hansi hat mit dem FC Bayern München in diesem Jahr schließlich keinen Titel ausgelassen», betonte Löw.

Der 55-jährige Flick setzte sich bei der Wahl durch die Europäische Fußball-Union, bei der 80 Trainer und 55 Journalisten stimmberechtigt waren, gegen Julian Nagelsmann (33) von RB Leipzig und Jürgen Klopp (53) vom FC Liverpool durch. Die UEFA verkündete das Wahlergebnis am Donnerstag in Genf. Flick hatte mit den Bayern in der vergangenen Saison überlegen die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen. Zuletzt folgten die Triumphe im europäischen Supercup gegen den FC Sevilla und im deutschen Supercup am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund.

ZDF zeigt Universum-Kampfabend am 17. Oktober

DÜSSELDORF: Nach der Beilegung des Streits haben das ZDF und der Hamburger Boxstall Universum den zweiten gemeinsamen Kampfabend terminiert. Im Hauptkampf wird der Olympia-Dritte von Rio de Janeiro, Artem Harutyunyan, in Düsseldorf auf Timo Schwarzkopf treffen. Sollte Harutyunyan gewinnen, hat er einen WM-Kampf im Superleichtgewicht in Aussicht. Das ZDF überträgt den Kampfabend live ab 0.25 Uhr, teilte der Sender am Donnerstag mit.

Der TV-Sender hatte am 9. November 2019 erstmals einen Universum-Boxabend übertragen. Im Anschluss hatte das ZDF informiert, keine weitere Veranstaltung mehr zeigen zu wollen. Grund dafür sei, dass man sich nicht auf die Boxer in den Hauptkämpfen für die zweite gemeinsame Veranstaltung habe verständigen können. Zudem sei die Resonanz beim ersten Boxabend mit 820.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 8,2 Prozent ernüchternd gewesen. Die Kämpfe waren allerdings erst um 0.30 Uhr ausgestrahlt worden.

Den Hauptkampf hatte damals der Hamburger Harutyunyan gegen den Russen Islam Dumanow bestritten. Um Harutyunyan als Universum-Hauptkämpfer und dessen Vermarktungspotenzial war Streit entbrannt.

Frauenfußball: Wolfsburg-Trainer Lerch geht bei Trainerwahl leer aus

GENF: Stephan Lerch (36) vom VfL Wolfsburg ist bei der Wahl des besten Trainers einer europäischen Frauen-Mannschaft leer ausgegangen.

Die Auszeichnung gewann Jean-Luc Vasseur (51) von Champions-League-Sieger Olympique Lyon, wie die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mitteilte. Der französische Topclub hatte das Finale der Königsklasse gegen Wolfsburg gewonnen.

Lewandowski zum Fußballer des Jahres in Europa gewählt

GENF: Stürmerstar Robert Lewandowski von Triple-Gewinner FC Bayern München ist Europas Fußballer des Jahres.

Der Torschützenkönig gewann die Wahl der Europäischen Fußball-Union vor seinem Teamkollegen Manuel Neuer und dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City, wie die UEFA am Donnerstag bekanntgab.

Bayern-Coach Flick von der UEFA als Trainer des Jahres geehrt

GENF: Triple-Gewinner Hansi Flick ist von der Europäischen Fußball-Union als Trainer des Jahres geehrt worden. Der 55-Jährige setzte sich bei der Wahl, bei der 80 Trainer und 55 Journalisten stimmberechtigt waren, gegen Julian Nagelsmann (33) von RB Leipzig und Jürgen Klopp (53) vom FC Liverpool durch. Die UEFA verkündete das Wahlergebnis am Donnerstag in Genf. Flick hatte mit den Bayern in der vergangenen Saison überlegen die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen. Zuletzt folgten die Triumphe im europäischen Supercup gegen den FC Sevilla und im deutschen Supercup am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund.

In Deutschland hatte Flick Ende August auch die vom Fachmagazin «Kicker» durchgeführte Wahl des Trainers des Jahres gewonnen. Der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw hatte bei den Bayern im Sommer 2019 als Co-Trainer von Niko Kovac begonnen. Im November übernahm er den Cheftrainerposten von dem Kroaten und führte die Münchner in nicht mal zehn Monaten zum Triple.

Nagelsmann hatte sich seine Wahl in die Top-3 vor allem mit dem erstmaligen Erreichen des Halbfinales in der Champions League verdient. Dort waren die Leipziger an Paris Saint-Germain gescheitert. Klopp, im Vorjahr mit den Reds der Sieger der Königsklasse, hatte Liverpool zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt.

Spieler des FC Bayern dominieren Champions-League-Auszeichnungen

GENF: Triple-Gewinner FC Bayern hat bei den persönlichen Auszeichnungen für die vergangene Saison in der Champions League abgeräumt. Kapitän Manuel Neuer (34) wurde zum besten Torhüter der Königsklasse gewählt, Joshua Kimmich (25) zum besten Verteidiger. Stürmerstar Robert Lewandowski (32) erhielt am Donnerstag in Genf die Auszeichnung als bester Angreifer der vergangenen Spielzeit. Bester Mittelfeldspieler wurde der Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City, hier waren auch Thomas Müller (31) und der Ex-Münchner Thiago (29) in der Auswahl. Kimmich setzte sich gegen seine Teamkollegen David Alaba (28) und Alphonso Davies (19) durch.

«Wir haben eine besondere Mannschaft und hatten einen ganz besonderen Spirit im Team», sagte Neuer. Das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (1:0) sei sehr besonders gewesen. «Der Fokus war bei uns allen zu 100 Prozent da, und für mich als Torwart kommt es darauf an, in den entscheidenden Momenten da zu sein.» Kimmich äußerte zum Finalsieg: «Das war unglaublich, ein großer Traum ist in Erfüllung gegangen.»

Neuer, Lewandowski und De Bruyne bildeten auch die Top-Drei der Wahl von Europas Fußballer des Jahres, welcher später am Donnerstag von der Europäischen Fußball-Union gekürt wurde. Bayern-Trainer Hansi Flick (55) hat wie Julian Nagelsmann (33/RB Leipzig) und Jürgen Klopp vom FC Liverpool (53) hatten Chancen auf die Kür zum Trainer des Jahres.

UEFA: Nationalspielerin Marozsán beste Mittelfeldspielerin

GENF: Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán von Champions-League-Sieger Olympique Lyon ist zur besten Mittelfeldspielerin der vergangenen Saison gewählt worden. «Ich bin sehr, sehr glücklich über diese Trophäe», sagte die 28-Jährige am Donnerstag nach ihrer Auszeichnung durch die Europäische Fußball-Union.

Bei der Wahl von Europas Fußballerin des Jahres war keine deutsche Spielerin nominiert. Geehrt wurde die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder, die im Sommer nach dem nationalen Double-Gewinn mit den Wölfinnen zum FC Chelsea gewechselt war und ebenso als beste Stürmerin ausgezeichnet wurde.

Als beste Torhüterin wurde am Donnerstag Marozsáns Teamkollegin Sarah Bouhaddi ausgezeichnet. Auch die beste Abwehrspielerin der vergangenen Saison, Wendie Renard, spielt bei dem französischen Topclub aus Lyon.

Gladbach in der Champions League gegen Real, Donezk und Inter

GENF: Borussia Mönchengladbach trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Rekordsieger Real Madrid, den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk und Inter Mailand.

Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Genf.

Radprofi Ackermann bei BinckBank Tour erneut Dritter

ARDOOIE: Radprofi Pascal Ackermann hat die nächste Chance auf einen Etappensieg bei der BinckBanck Tour durch Belgien liegen gelassen. Der 26 Jahre alte Pfälzer vom Team Bora-hansgrohe kam am Donnerstag nicht über Rang drei hinaus, obwohl er von seinen Kollegen in eine starke Sprint-Position gebracht wurde. Den Sieg sicherte sich nach 157 Kilometern von Aalter nach Aalter der ehemalige Straßenrad-Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark. Rang zwei holte sich der Belgier Jasper Philipsen.

Nach Corona-Ausbruch beim CFC Genua: Spiel gegen FC Turin verlegt

GENUA: Nach einem Coronavirus-Ausbruch beim CFC Genua wird das für Samstag geplante Fußballspiel der Serie A gegen den FC Turin verlegt. Das gaben die beteiligten Vereine nach einer Entscheidung des Ligarats am Donnerstag bekannt. Genua hatte zuvor bekanntgegeben, dass insgesamt 15 Spieler und Teambetreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Auch in anderen Vereinen des Landes gab es Fälle. In Italien wurde aus diesem Grund auch eine Pause bei den gesamten Spielen der Serie A diskutiert.

Auch vom FC Bayern umworbener Dest wechselt zu Barça

BARCELONA: Champions-League-Sieger FC Bayern München hat im Werben um Sergiño Dest wie erwartet gegenüber dem FC Barcelona das Nachsehen gehabt. Wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten, wechselt der 19 Jahre alte US-Nationalspieler von Ajax Amsterdam zum Club von Weltfußballer Lionel Messi. Der Defensivspieler unterschrieb in Barcelona einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Nach Angaben des Vereins beträgt die Ablösesumme 21 Millionen Euro, die sich durch Boni um weitere fünf Millionen erhöhen kann.

Früherer Nationalspieler Hitzlsperger erhält Bundesverdienstkreuz

BERLIN: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger (38) hat für sein Engagement für Toleranz und gegen Homophobie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Der heutige Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten VfB Stuttgart habe mit seinem Coming-out ein Tabu gebrochen und seit vielen Jahren gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus in Stadien und Vereinen gekämpft, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung am Donnerstag im Schloss Bellevue.

Bibiana Steinhaus macht als Videoassistentin weiter

MÜNCHEN: Deutschlands Top-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus arbeitet nach ihrem Karriereende weiter als Videoassistentin für den Deutschen Fußball-Bund. Sie habe diesem Vorschlag von DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich mit Freude zugestimmt, teilte die 41-Jährige aus Hannover am Donnerstag in einer Erklärung an mehrere Medien mit. Die Polizistin war seit 2017 als bislang einzige Frau in der Bundesliga aktiv. Zehn Jahre zuvor hatte sie in der 2. Bundesliga debütiert. Am Mittwoch verkündete sie das Ende ihrer Karriere. Das Spiel in München war ihr letzter Einsatz in einem Stadion.

Bremen-Bielefeld und Bayern-Hertha ohne Zuschauer

MÜNCHEN: Die Bundesliga-Spiele zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) sowie zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC am Sonntag (18.00 Uhr) finden ohne Zuschauer statt. Dies entschieden die Behörden in den jeweiligen Gastgeber-Städten mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Für die Bayern ist es damit schon das dritte Heim-Pflichtspiel in dieser Saison ohne Publikum. Auch das rheinische Derby am Samstag zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach droht wieder zum Geisterspiel zu werden.

Novak Djokovic in Paris ohne Mühe in Runde drei

PARIS: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic gibt sich bei den French Open weiter keine Blöße. Der 33 Jahre alte Serbe gewann am Donnerstag in Paris gegen den Litauer Ricardas Berankis mühelos mit 6:1, 6:2, 6:2. Djokovic benötigte lediglich 83 Minuten für seinen Erfolg und geriet nie in Gefahr. Am Mittwoch hatten bereits die Favoriten Rafael Nadal und Dominic Thiem ohne Satzverlust die nächste Runde erreicht. Qualifikant Daniel Altmaier gewann unterdessen das deutsche Duell gegen Jan-Lennard Struff unerwartet deutlich mit 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Qualifikant Altmaier gewinnt in Paris deutsches Duell gegen Struff

PARIS: Qualifikant Daniel Altmaier hat bei den French Open das deutsche Duell gegen Jan-Lennard Struff gewonnen und überraschend in Paris die dritte Runde erreicht.

Der 22-Jährige setzte sich am Donnerstag unerwartet deutlich mit 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 durch und steht bei seinem Grand-Slam-Debüt damit als zweiter deutscher Tennisprofi nach Alexander Zverev in der dritten Runde. Altmaier, der wegen mehrerer Verletzungen 2018 fast komplett pausieren musste, nutzte nach 2:32 Stunden seinen ersten Matchball. Er trifft jetzt auf den an Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini.

Alexander Zverev will bei French Open ins Achtelfinale

PARIS: Alexander Zverev strebt bei den French Open in Paris am Freitag ins Achtelfinale.

Der US-Open-Finalist trifft in der dritten Runde auf den italienischen Tennisprofi Marco Cecchinato, der 2018 in der französischen Hauptstadt überraschend das Halbfinale erreicht hatte. Die Partie findet als drittes Spiel nach 11.00 Uhr auf dem Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage, statt.

NBA-Boss Silver rechnet in der neuen Saison mit Fans in den Hallen

ORLANDO: NBA-Chef Adam Silver rechnet mit Fans bei den Basketball-Spielen in der neuen Saison der stärksten Liga der Welt, hat aber in vielerlei Hinsicht noch keine genaue Vorstellung zu den Rahmenbedingungen. «Ich bin zuversichtlich, dass wir Fans in die Arenen lassen können nächste Saison, auch bevor es einen Impfstoff gibt», sagte Silver. «Nach allem, was ich gelesen habe, gibt es so gut wie keine Chance, dass es einen Impfstoff gibt, wenn wir anfangen wollen.» Er erneuerte die Absicht, frühestens an Weihnachten, eher aber im Januar mit der neuen Saison zu starten.

Lakers gewinnen Auftakt in NBA-Final-Serie gegen Miami Heat deutlich

ORLANDO: Die Los Angeles Lakers sind mit einer beeindruckenden Leistung in die NBA-Playoffs gestartet und haben den Außenseiter Miami Heat deutlich bezwungen. Das Team um Basketball-Star LeBron James hatte zwischenzeitlich 32 Punkte Vorsprung und beendete die Partie am Mittwochabend mit einem 116:98 (65:48). Für die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt sind vier Siege notwendig. Wegen der Corona-Krise werden die Partien allesamt in Florida auf dem Gelände von Disney World gespielt. Fans sind nicht erlaubt, lediglich ein paar Familienmitglieder und Gäste der Spieler sowie Funktionäre der beiden Mannschaften sind mit den Profis in der Halle.

Radprofi Martin wird zum zweiten Mal Vater - Giro-Start statt Vuelta

PALERMO: Der viermalige Einzelzeitfahr-Weltmeister Tony Martin wird in diesem Herbst zum zweiten Mal Vater und hat seinen Rennkalender dementsprechend angepasst. Dies sagte der 35 Jahre alte Radprofi der ARD-Sportschau. «Ich war eigentlich für die Vuelta eingeplant, die einen Monat später ist. Allerdings erwartet meine Freundin das zweite Baby - meine zweite Tochter. Das Datum würde dann wahrscheinlich mit der Vuelta kollidieren. Aus diesem Grund habe ich mit dem Team entschieden, dass ich lieber den Giro fahre», erklärte der Cottbuser vor dem Giro d'Italia.

Löwen-Trainer Schwalb zu Handball-Belastung: «Wahnsinn»

HAMBURG: Trainer Martin Schwalb vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen sieht die Belastungen in der anstehenden Handball-Saison mit großer Sorge. «Es ist der Wahnsinn», sagte der 57-Jährige im Interview dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag). Die Bundesliga wurde von 18 auf 20 Mannschaften aufgestockt, nach dem wegen der Corona-Pandemie die zurückliegende Spielzeit abgebrochen worden war. Dazu kommen Europapokal-Spiele und für Nationalspieler die WM im Januar in Ägypten, die Olympia-Qualifikation im März und die Olympischen Spiele im Sommer 2021. «Es ist hoffentlich eine einmalige Situation, die sich in dieser brutalen Form nicht wiederholen darf. Die Verletzungsgefahr ist enorm», warnte Schwalb.

Fünfjahresvertrag: VfL Wolfsburg verpflichtet Mainzer Baku

WOLFSBURG: Der Transfer von Ridle Baku vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zum Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ist perfekt. Der 22 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb laut Club-Angaben vom Donnerstag einen Fünfjahresvertrag in Wolfsburg. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Laut Medienberichten soll der vielseitige Deutsch-Kongolese unter zehn Millionen Euro kosten.

1860 München verlängert Vertrag mit Trainer Köllner

MÜNCHEN: Der TSV 1860 München und Trainer Michael Köllner arbeiten auch künftig zusammen. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag bekanntgab, hat der 50-Jährige seinen Vertrag bei den «Löwen» vorzeitig über das Saisonende hinaus verlängert. Köllner hatte den Münchner Traditionsverein als Nachfolger von Daniel Bierofka im vergangenen November übernommen.

Trotz Corona: Keine generelle Aufhebung der FIFA-Abstellungspflicht

ZÜRICH: Die FIFA plant trotz der steigenden Corona-Zahlen für die anstehenden Fußball-Länderspiele im Gegensatz zu den Partien im September keine generelle Aufhebung der Abstellungspflicht für Nationalspieler. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Weltverbandes erfuhr, soll stattdessen noch am Donnerstag ein umfassendes Protokoll für die Organisation der Partien in allen Konföderationen als Leitfaden veröffentlicht werden. Im September hatte die FIFA den Clubs erlaubt, Spieler nicht zu ihren Nationalteams zu schicken. Zuletzt hatten sich Bundesliga-Vertreter mehrfach besorgt über drohende Quarantäne-Regelungen für ihre Profis nach der Rückkehr aus Corona-Risikogebieten geäußert.

Hoffenheim will Wechsel-Spekulationen um Kramaric nicht kommentieren

ZUZENHAUSEN/MÜNCHEN: Die TSG 1899 Hoffenheim will sich nicht zu einem möglichen Wechsel von Torjäger Andrej Kramaric zum FC Bayern äußern. «Wie gewohnt beteiligen wir uns nicht an Spekulationen», sagte ein Sprecher des nordbadischen Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. Die Münchner bemühen sich einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge um den 29 Jahre alten Kroaten, der am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Niederlage der Bayern gegen die Kraichgauer zwei Tore erzielte und mit insgesamt fünf Treffern nach den ersten zwei Spieltagen die Torjägerliste anführt.

Heidenheim-Coach Schmidt kritisiert frühe Trainerwechsel

HEIDENHEIM: Der aktuell dienstälteste Coach im deutschen Profifußball hat für die frühen Trainerwechsel in der 1. und 2. Liga kein Verständnis. Er reagiere «mit einer Mischung aus Schmunzeln und Kopfschütteln», sagte Frank Schmidt vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Donnerstag über die Beurlaubungen etwa von David Wagner beim FC Schalke 04 oder Achim Beierlorzer beim FSV Mainz 05. «Alle schreien nach Kontinuität ausnahmslos. Jeder fordert Zeit und Geduld. Dann kann man da nur schmunzeln.» Schmidt arbeitet seit über 13 Jahren als Trainer der Heidenheimer.

Keine Quarantäne für Löw-Team nach Ukraine-Spiel - Fans vor Rückkehr

BERLIN: Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft müssen nach der Rückkehr vom nächsten Nations-League-Spiel in der Ukraine keine Quarantäne befürchten. Das haben die zuständigen Behörden dem Deutschen Fußball-Bund bestätigt. Zwar zählt der Spielort Kiew zu den Corona-Risikogebieten. Doch die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass bei beruflich unaufschiebbaren Reisen unter fünf Tagen in die Ukraine bei Nachweis einer Corona-Testreihe die Quarantänepflicht entfällt. Das Löw-Team hält sich ab kommenden Montag in Köln auf, wird von dort nach Kiew reisen und am 10. Oktober gegen die Ukraine spielen.

Tschechin Karolina Pliskova bei French Open in Runde zwei raus

PARIS: Die an Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova ist bei den French Open bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 28 Jahre alte Tschechin verlor am Donnerstag in Paris gegen die Lettin Jelena Ostapenko mit 4:6, 2:6. Ostapenko, die im Stade Roland Garros 2017 völlig überraschend den Titel gewonnen hatte, nutzte nach 69 Minuten ihren dritten Matchball. Pliskova hatte in der vergangenen Woche beim Tennisturnier in Rom wegen Oberschenkelproblemen im Finale gegen Simona Halep aufgeben müssen und wirkte auch gegen Ostapenko nicht fit.

Schweiz erlaubt wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen

BERN: Seit Donnerstag sind in der Schweiz wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern erlaubt. Davon profitieren unter anderem Sportvereine, die nun mehr Fans in die Stadien lassen dürfen. Die Regierung verlangt allerdings strikte Hygienekonzepte. In allen Stadien sind nur Sitzplätze erlaubt, die Fans müssen Masken tragen und es dürfen höchstens Zweidrittel der Plätze besetzt werden. Bei Freiluftveranstaltungen wie Ski-, Langlauf- oder Radrennen sowie Dorffesten im freien Gelände sind auch Stehplätze erlaubt.

Bewilligungen für Veranstaltungen erteilen die Kantone, die je nach Infektionsgeschehen eigene Auflagen machen können. Die Schweiz hatte Messen, Konzerte und andere Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen wegen der Corona-Pandemie als eines der ersten Länder Europas Ende Februar verboten.

Als erstes profitiert die Eishockey-Liga von der Lockerung. Sie wollte am Donnerstagabend in die neue Saison starten. Antreten sollte unter anderem Titelfavorit ZSC Lions gegen den Verein aus Lugano.

Kombinierer Rydzek: Auch mit wenigen Fans «elektrisierende Stimmung»

OBERSTDORF: Kombinierer-Olympiasieger Johannes Rydzek blickt trotz der derzeitigen Corona-Einschränkungen voller Vorfreude auf die Heim-WM in Oberstdorf. «Auch wenige Zuschauer können eine elektrisierende Stimmung schaffen. Wir haben ja öfter Orte, wo nicht ganz so viele Zuschauer sind», sagte Rydzek der Deutschen Presse-Agentur. Die Titelkämpfe im Allgäu sind vom 23. Februar bis zum 7. März 2021 angesetzt. Derzeit ist noch völlig offen, ob und wie viele Zuschauer in Rydzeks Heimat dabei sein können. Für den gesamten Wintersport sind aktuell noch zahlreiche Fragen offen.