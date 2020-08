Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Änderung bei Tour de France: Künftig keine zwei Hostessen mehr

PARIS: Bei der Tour de France sollen Medienberichten zufolge die Etappengewinner künftig bei der Siegerehrung von einer Frau und einem Mann auf dem Podium eingerahmt werden. Der Veranstalter ersetzte eine der normalerweise zwei Hostessen ab der kommenden Auflage der Radsport-Rundfahrt in Frankreich durch einen Mann, berichtete die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit Tourchef Christian Prudhomme. Es handle sich dabei um eine Neuerung, so Prudhomme. «Aber wir haben das bei anderen Rennen schon seit 20 Jahren gemacht wie bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.»

In den vergangenen Jahren hatte es im Zuge einer Debatte über Sexismus vermehrt Kritik an der Rolle der Frauen bei Sportveranstaltungen und Preisverleihungen gegeben. 2019 sei eine Petition gegen die Hostessen auf dem Gewinnerpodium von fast 38.000 Menschen unterzeichnet worden, hieß es in dem Bericht. Frauen seien keine Objekte und dienten nicht der Dekoration, hieß es im Text der Petition, der die Abschaffung der Hostessen forderte.

Dem Bericht zufolge ließ Prudhomme offen, ob die Hostess weiterhin dem Tagessieger einen Kuss auf die Wange geben wird. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Beibehaltung der Tradition jedoch ohnehin unwahrscheinlich. Die Tour de France startet am 29. August in Nizza.

Wieder 7:1: Grubauer mit Avalanche in zweiter Runde der NHL-Playoffs

EDMONTON: Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer ist mit seinen Colorado Avalanche in die zweite Runde der NHL-Playoffs eingezogen. Wie bereits zwei Tage zuvor gab es auch am Mittwochabend in Edmonton ein 7:1 gegen die Arizona Coyotes. Die Serie entschied das Team aus Denver mit 4:1 für sich. «Es war toll, das zu sehen, so wollen wir spielen», sagte Grubauer über die Leistung seiner Vorderleute.

Champions League trotz Corona-Kürzungen Goldgrube für FC Bayern

LISSABON: Der Finaleinzug beim Champions-League-Turnier in Lissabon ist für den FC Bayern München mitten in der Corona-Krise auch von großer finanzieller Bedeutung. Mit den Einnahmen aus dem Endspiel an diesem Sonntag gegen Paris Saint-Germain könnte der umsatzstärkste deutsche Fußballclub die 100-Millionen-Euro-Marke in der Königsklasse übertreffen oder zumindest in die Nähe kommen.

Zwei Tennisprofis wegen Corona-Falls im Umfeld in Quarantäne

NEW YORK: Die Tennisprofis Guido Pella und Hugo Dellien dürfen wegen eines positiven Corona-Tests in ihrem Umfeld nicht beim Masters-Series-Turnier in New York teilnehmen. Das machten der 30 Jahre alte Argentinier Pella und der drei Jahre jüngere Dellien aus Bolivien in den sozialen Netzwerken öffentlich. Zuvor hatten die Veranstalter der «Western and Southern Open», die wegen der Coronavirus-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt worden waren, am Mittwoch (Ortszeit) mitgeteilt, dass zwei Profis ausgeschlossen wurden, allerdings keine Namen genannt.

Zweiter Neuzugang perfekt - Borussia Mönchengladbach leiht Lazaro aus

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat seinen zweiten Wunschspieler für die neue Saison bekommen. Nach der Leihe von Hannes Wolf (RB Leipzig) wechselt nun auch der frühere Hertha-Profi Valentino Lazaro zum Champions-League-Teilnehmer an den Niederrhein. Der 24 Jahre alte Lazaro von Inter Mailand, der von 2017 bis 2019 57 Bundesligaspiele für die Berliner absolvierte, wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die anschließende Kaufoption soll unter 20 Millionen Euro liegen. Lazaro steht bei Inter noch bis 2023 unter Vertrag und war zuletzt an Newcastle United verliehen.

Fortuna Düsseldorf: Ein weiterer Spieler darf Quarantäne beenden

DÜSSELDORF: Beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat ein weiterer Profi die Quarantäne beenden dürfen und ist am Donnerstagmorgen ins Training der Mannschaft zurückgekehrt. «Nach erneuter Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt und weiteren eingehenden Ermittlungen darf ein weiterer Spieler die vereinsinterne, vorsorgliche Quarantäne verlassen», teilten die Rheinländer am Donnerstag mit. Nach mehreren Corona-Fällen musste Ende vergangener Woche zunächst die gesamte Mannschaft inklusive Trainer- und Funktionsteam in häusliche Quarantäne, ehe diese nach und nach für einen Großteil des Teams wieder aufgehoben wurde.

1. FC Köln ohne Modeste, Terodde und Kainz ins Trainingslager

KÖLN: Ohne Anthony Modeste, Simon Terodde und Florian Kainz ist Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Donnerstag ins Trainingslager nach Donaueschingen gereist. Modestes Fehlen bestätigte der Verein, über die anderen berichten diverse Medien. Das Trio fehlte aus unterschiedlichen Gründen. Torjäger Modeste lässt sich wegen Knieproblemen bei einem Spezialisten in München untersuchen. Danach werde entschieden, ob er nachreist, teilte der Club mit. Sturm-Kollege Terodde steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum Zweitligisten Hamburger SV. Kainz wurde am Mittwoch Vater eines Sohnes und soll auf jeden Fall noch nach Donaueschingen reisen.

Kaiserslautern und Dresden eröffnen Drittliga-Saison

FRANKFURT/MAIN: Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden eröffnen vor einem Millionenpublikum die Saison in der 3. Fußball-Liga. Die Partie am 18. September (17.45 Uhr) wird live in der ARD und beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport gezeigt. Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der Deutsche Fußball-Bund in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden erst in den nächsten Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor, teilte der Verband am Donnerstag mit. Bis Weihnachten sind 17 Spieltage vorgesehen, darunter drei Wochenspieltage.

Dank Bayern: Ajax direkt in der Gruppenphase der Königsklasse

AMSTERDAM: Dank des Finaleinzugs des FC Bayern in der Champions League durfte auch Ajax Amsterdam jubeln. Da in den Münchnern und Paris Saint-Germain nun beide Endspielteilnehmer bereits über ihre nationalen Ligen direkt für die kommende Saison der Königsklasse qualifiziert sind, rückt der Erste der niederländischen Eredivisie in die Gruppenphase. Ansonsten hätte Ajax sich über die Playoffs erst für die Vorrunde qualifizieren müssen. «We back, baby», twitterte der Club am Mittwochabend.

Vorjahresdritter Kruijswijk muss auf Tour de France verzichten

BERLIN: Die 107. Tour de France wird ohne den letztjährigen Gesamtdritten Steven Kruijswijk stattfinden. Der 33 Jahre alte niederländische Radprofi muss wegen eines beim Critérium du Dauphiné erlittenen Schulterbruches auf einen Start bei der am 29. August in Nizza beginnenden Frankreich-Rundfahrt verzichten. Das teilte Kruijswijks niederländischer Jumbo-Visma-Rennstall am Donnerstag mit.

Sanierung des Volksparkstadions: HSV hofft auf Geld von der Stadt

HAMBURG: Der Hamburger SV braucht nach einem Bericht des «Hamburger Abendblatts» (Donnerstag) bis zu 30 Millionen Euro, um das Volksparkstadion für die Fußball-EM 2024 zu modernisieren. Die Zeitung beruft sich auf ein internes Thesenpapier zu den notwendigen Sanierungsarbeiten. Der Zweitligist ist Eigentümer der Arena.

Der finanziell klamme HSV hofft auf Unterstützung durch die Stadt. Der Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport, Christoph Holstein, gab sich allerdings zurückhaltend. «Denkbar ist das für wenige, ausgewählte investive Maßnahmen, die für die EM-Spiele von der UEFA verbindlich gefordert werden und die durch die umfangreiche Stadionvereinbarung mit dem DFB nicht abgedeckt werden», sagte er dem «Abendblatt». Es gehe letztlich um das Geld der Steuerzahler.

Neben Hamburg sind Frankfurt/Main, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, Berlin, Stuttgart und München die Standorte für die EM in vier Jahren in Deutschland.