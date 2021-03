Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Termin fix: Deines boxt am 20. März um WM-Titel gegen Beterbijew

MAGDEBURG: Der Magdeburger Box-Profi Adam Deines wird am 20. März in Moskau gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew antreten. Wie der SES-Boxstall am Dienstag mitteilte, ist der Termin nun fix. Der 30 Jahre alte Halbschwergewichtler musste den Kampf im Moskauer Megasport-Palace wegen Verletzungen und der Coronavirus-Pandemie bereits dreimal verschieben.

Titelverteidiger Beterbijew ist aktuell der einzige Champion mit einer hundertprozentigen K.o.-Quote. Die TV-Plattform ESPN überträgt diesen Kampf live. Auch der MDR wird mit «Sport im Osten» live senden.

Handball-Nationalspieler Weber: Wir sind nicht der Olympia-Favorit

BERLIN: Nationalspieler Philipp Weber hält die deutschen Handballer beim Olympia-Qualifikationsturnier am Wochenende in Berlin nicht für den großen Favoriten. «Wenn wir jetzt vor 10.000 Zuschauern gespielt hätten, wären wir sicher der Favorit, das ist ganz klar», sagte der Spielmacher am Dienstag. Wegen der Corona-Pandemie muss die DHB-Auswahl bei den Partien gegen Vize-Weltmeister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Algerien aber ohne Fans auskommen. «Ich gehe da nicht zu 100 Prozent mit, dass wir der klare Favorit sind. Wir sind ein Mitfavorit.»

Schwedens Nationaltorhüter Andreas Palicka hatte die deutsche Mannschaft zuvor im «Mannheimer Morgen» als Top-Kandidaten für eines von zwei zu vergebenden Olympia-Tickets bezeichnet. «Die Deutschen können sagen, was sie wollen. Sie können auch darüber lachen, wenn ich das behaupte: Aber mit dieser Mannschaft sind die Deutschen der Favorit in dieser Gruppe», meinte der Keeper des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. Auch ohne Fans habe die DHB-Auswahl einen gewissen Heimvorteil.

Weber sieht das etwas anders. «Es ist sicherlich kein Vorteil für uns, dass keine Fans da sind», sagte der Bundesliga-Profi des SC DHfK Leipzig. «Die Schweden müssen sich ganz sicher nicht verstecken, sie haben eine tolle WM gespielt und zählen sicher auch zu den Favoriten.»

Reise mit Hindernissen - Ironman-Superstar Frodeno auf nach Miami

MIAMI: Mit vier Tagen Verspätung und nach jeder Menge Frust und Stress hat sich Triathlon-Star Jan Frodeno auf den Weg zu seinem ersten Rennen seit dem WM-Triumph auf Hawaii 2019 gemacht. «Das waren ein paar verrückte Tage. Telefonanrufe, E-Mails, hin und her, her und hin», sagte der dreimalige Ironman-Champion in einem kurzen Video am Dienstag bei Instagram. Immerhin konnte er darüber wieder lachen.

Anna-Lena Friedsam bei Tennisturnier in Mexiko ausgeschieden

GUADALAJARA/MEXIKO: Die deutsche Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier im mexikanischen Guadalajara gleich in der ersten Runde gescheitert. Die 27-Jährige aus Andernach musste sich am Montag (Ortszeit) der US-Amerikanerin Lauren Davis mit 5:7, 4:6 geschlagen geben. Friedsam war die einzige deutsche Teilnehmerin bei der mit rund 230.000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung.

NHL: Stützle trifft für Ottawa, aber die Oilers jubeln dank Draisaitl

EDMONTON: Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine Serie von acht torlosen Spielen beendet und liegt mit den Edmonton Oilers weiter auf Playoff-Kurs in der nordamerikanischen NHL. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 ebnete der gebürtige Kölner am Montag (Ortszeit) im deutschen Duell mit Tim Stützle von den Ottawa Senators den Weg zum Sieg. Dem Talent gelang nur noch das Tor zum 3:2-Endstand. Draisaitls Mannschaftskollege Dominik Kahun steht weiter auf der Liste der verletzten Spieler und kam nicht zum Einsatz.

European League of Football gibt weitere Teilnehmer bekannt

BERLIN: Die Hamburg Sea Devils und die Frankfurt Galaxy werden von Sommer an in der neu gegründeten European League of Football (EFL) antreten. «Wir freuen uns über ein hochattraktives Starterfeld mit acht Franchises aus drei Nationen», sagte Patrick Esume als Commissioner der neuen Liga am Dienstag. Beim geplanten EFL-Saisonstart im Juni treten Mannschaften aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Ingolstadt, Hannover und Stuttgart sowie jeweils ein Franchise-Team aus Barcelona und Breslau an. Die Partien werden von Sommer an bei ProSieben Maxx zu sehen sein. Höhepunkte aus der Liga werden bei «ran.de» präsentiert.

Olympia-Testwettkampf fällt aus: Mehrkampf-Weltcup in Tokio abgesagt

TOKIO: Der als Test-Wettkampf für die Olympischen Spiele geplante Mehrkampf-Weltcup der Turner in Tokio fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Der japanische Turnverband und der Weltturnverband FIG haben die für den 4. Mai geplante Veranstaltung abgesagt. Grund dafür seien die derzeitigen Reisebeschränkungen und Schwierigkeiten weltweit sowie die Maßnahmen der japanischen Behörden, um die Infektionsrate mit dem Coronavirus im Land vor den Olympischen Spielen einzudämmen, teilte die FIG am Dienstag mit

Neymar fällt auch im Champions-League-Rückspiel gegen Barcelona aus

PARIS: Fußballstar Neymar steht dem französischen Meister Paris Saint-Germain auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen seinen Ex-Club FC Barcelona wegen einer Adduktorenverletzung nicht zur Verfügung. Der Brasilianer hat zwar wieder das Training aufgenommen, für das Spiel gegen den spanischen Ex-Meister reicht es aber noch nicht, teilte PSG am Dienstag mit. Das Hinspiel hatten die Franzosen bereits mit 4:1 gewonnen.

Fußball-Bundesliga mit Umsatz-Einbruch wegen Corona-Krise

FRANKFURT/MAIN: Die Fußball-Bundesliga hat in der vergangenen Saison wegen der Corona-Krise einen Umsatzrückgang von mehr als 217 Millionen Euro verzeichnen müssen. Vor allem wegen der fehlenden Einnahmen im letzten Drittel der Spielzeit sank der Gesamtumsatz der 18 Erstligisten auf 3,8 Milliarden Euro, wie die Deutsche Fußball Liga am Dienstag in ihrem jährlichen Wirtschaftsbericht bekanntgab. In den Jahren davor hatte die DFL 15 Mal nacheinander einen Umsatzrekord verkünden können. Besonders durch fehlende Zuschauererlöse wegen der Geisterspiele ist diese Serie nun vorbei.

Telekom-Deal: ARD und ZDF zeigen doch Spiele der Fußball-EM 2024

BERLIN: ARD und ZDF können nun doch Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland übertragen. Rund anderthalb Jahre nach der Niederlage im Rechtepoker haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender mit der Telekom über eine Sub-Lizenz für die Heim-EM geeinigt. Das Erste und das Zweite zeigen bei dem Turnier in drei Jahren 34 der 51 Begegnungen, darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft. Die 17 weiteren Partien hat sich RTL gesichert, wie die Telekom am Dienstag mitteilte.

Berichte: Auftaktfeier zum Olympia-Fackellauf ohne Zuschauer geplant

FUKUSHIMA: Die Feier zum Auftakt des olympischen Fackellaufs im japanischen Fukushima soll ohne allgemeines Publikum über die Bühne gehen. Das berichtete die japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise. Grund sei die Sorge vor einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass rund 3000 Zuschauer an der Festveranstaltung im J-Village teilnehmen.

Weltmeister Frankreich wird Katar-WM nicht boykottieren

PARIS: Ungeachtet der jüngsten Boykott-Aufrufe wird Fußball-Weltmeister Frankreich an der WM in Katar im Falle einer erfolgreichen Qualifikation teilnehmen. Das sagte Verbandspräsident Noël Le Graët der Nachrichtenagentur AFP: «Katar wurde vor langer Zeit von verantwortlichen Personen ernannt, wir werden ein Jahr vorher die Organisation nicht infrage stellen. Frankreich wird in Katar sein, wenn es sich qualifiziert.»

Bundestrainer Löw hört nach EM im Sommer auf

FRANKFURT/MAIN: Joachim Löw gibt sein Amt als Bundestrainer nach der EM im Sommer auf. Der 61-Jährige werde seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers auf eigenen Wunsch beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Der DFB habe dem zugestimmt, hieß es weiter. «Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht», wurde Löw in der Mitteilung zitiert.

Teilnehmerfeld für Kletter-Premiere bei Olympia komplett

TOKIO: Das Teilnehmerfeld für die olympische Premiere im Sportklettern in diesem Sommer in Tokio ist komplett. Der Weltverband IFSC machte am Dienstag offiziell, dass der Südkoreaner Jongwon Chon und seine Landsfrau Chaehyun Seo die letzten von 40 Kletter-Tickets für die Spiele in Japan bekommen. Je ein Startplatz bei Männern und Frauen war für die Sieger der Asienmeisterschaften noch frei - weil diese aber wegen Corona abgesagt wurden, rücken die zwei Koreaner automatisch durch ihrer Ergebnisse bei der WM 2019 nach. Deutschland wird im August in der japanischen Hauptstadt von Alexander Megos (Erlangen) und Jan Hojer (Köln) vertreten. Mit vier Athleten - jeweils zwei pro Geschlecht - und damit der maximal möglichen Anzahl stellen Gastgeber Japan, Frankreich und die USA die größten Teams. Aus Italien und Russland komme je drei Starter.

Handball-Boss wünscht sich «Bundesgesundheitsamt für den Sport»

BERLIN: Für eine bessere Organisation von Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen wünscht sich Handball-Boss Andreas Michelmann von der Politik ein Gesundheitsamt nur für den Sport. Mit Blick auf das Olympia-Qualifikationsturnier der Nationalmannschaft am Wochenende in Berlin regte der Präsident des Deutschen Handballbundes im Interview der Deutschen Presse-Agentur an: «Bei unserer föderalen Struktur liegt die Letztverantwortung beim Gesundheitsamt im Stadtbezirk, in dem wir spielen», sagte der 61-Jährige. «Trotzdem würde ich mir eine Art Bundesgesundheitsamt für den Sport wünschen, das solche Dinge zentral regelt.»

Bei der Weltmeisterschaft in Ägypten im vergangenen Januar etwa habe «der Staat das Hygienekonzept einheitlich und konsequent durchgesetzt», sagte Michelmann. Dadurch bestehe ein extremer struktureller Unterschied zu Deutschland. Beim Turnier vom 12. bis 14. März in Berlin werde man sich größte Mühe geben, um das Ansteckungsrisiko für die Nationalspieler zu minimieren. Deutschland trifft in der Olympia-Qualifikation auf Schweden, Slowenien und Algerien. Auch weil die Spieler aus verschiedenen Vereinen zu ihren Teams stoßen, bleibt ein Restrisiko.

«Du darfst vorher niemanden haben, der sozusagen infiziert in die Mannschaft reinkommt, das ist das größte Risiko. Natürlich wäre es schöner gewesen, die Mannschaften eine Woche vorher zusammenzuziehen und zu isolieren, um hundertprozentig sicher zu sein», sagte Michelmann. «Aber wir wissen ja alle, dass die Clubs ein höllisch enges Programm haben. Das ist jetzt ein Versuch, die Balance hinzukriegen zwischen der Sicherheit und dem, was praktisch und organisatorisch möglich ist.»