Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Abfahrer Ferstl gibt nach Verletzung Comeback im Ski-Weltcup

SAALBACH-HINTERGLEMM: Skirennfahrer Josef Ferstl steht vor dem Comeback im Weltcup. Der 32-Jährige gehört zum deutschen Aufgebot für die drei Speed-Rennen an diesem Wochenende in Saalbach-Hinterglemm. In Österreich stehen am Freitag und Samstag je eine Abfahrt sowie am Sonntag ein Super-G an. Angeführt wird das siebenköpfige deutsche Team von Abfahrts-Vizeweltmeister Andreas Sander (Ennepetal) und Super-G-Vizeweltmeister Romed Baumann (Kiefersfelden).

Ferstl hatte sich beim Heim-Weltcup Anfang Februar in Garmisch-Partenkirchen am Knöchel verletzt und musste auf die WM in Cortina d'Ampezzo verzichten. Nun will der Fahrer vom SC Hammer im Training in Saalbach wieder auf einen Weltcup-Hang zurück. Das Team des DSV komplettieren Simon Jocher (Garmisch), Manuel Schmid (Fischen), Dominik Schwaiger (Königssee) und Weltcup-Debütant Jacob Schramm (Bad Aibling).

Für die Frauen stehen in Jasna (Slowakei) ein Riesenslalom und ein Slalom an. Für Deutschland werden Lena Dürr (Germering), Andrea Filser (Wildsteig) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) antreten.

Nach Kerber auch Siegemund im Tennis-Achtelfinale von Doha

DOHA: Qualifikantin Laura Siegemund ist Angelique Kerber beim Tennis-Turnier in Doha mit einem hart umkämpften Sieg ins Achtelfinale gefolgt. Die deutsche Nummer zwei setzte sich am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel gegen die Kasachin Jelena Rybakina 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) durch.

Deutsche Hockey-Damen gewinnen auch dritten Test gegen Indien

DÜSSELDORF: Deutschlands Hockey-Damen haben auch ihren dritten Olympia-Test gegen Indien mit einem Zu-Null-Sieg beendet. Am Dienstag setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger in Düsseldorf mit 2:0 (1:0) gegen den Weltranglisten-Neunten durch. Die Tore erzielten Sonja Zimmermann (25. Minute) aus Mannheim und die Hamburgerin Franzisca Hauke (42.) für die DHB-Auswahl, die die ersten beiden Duelle am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle mit 5:0 am Samstag und mit 1:0 am Sonntag gewonnen hatte.

Langläuferin Johaug holt zwölftes WM-Gold

OBERSTDORF: Langläuferin Therese Johaug hat ihr zwölftes WM-Gold eingefahren und ist über die Langstrecke weiterhin nicht zu schlagen. Die 32 Jahre alte Norwegerin siegte am Dienstag in Oberstdorf souverän über die zehn Kilometer in der freien Technik und sicherte sich damit ihren zweiten Titel im Allgäu. Die beiden Schwedinnen Frida Karlsson (54 Sekunden Rückstand) und Ebba Andersson (1:06 Minuten) hatten gegen Johaug keine Chance, sicherten sich aber Silber und Bronze. Die deutschen Frauen, die ohne Hoffnungsträgerin Katharina Hennig an den Start gingen, schafften es nicht unter die besten Zehn.

Entwurf: Öffnungsschritte im Sport Thema bei Bund-Länder-Schalte

BERLIN: Der Sport kann sich erstmals wieder Hoffnungen auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen machen. In einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch, der den Stand von Montagabend 19.10 Uhr wiedergibt, werden wie erwartet auch mögliche Öffnungsschritte für den Breiten- und Amateursport genannt. Dem Vernehmen nach ist der Entwurf noch nicht mit allen Ländern abgestimmt. Genannt wird der «kontaktfreie Sport in kleinen Gruppen (max. 10 Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen» zunächst in einem dritten Öffnungsschritt, den die Länder abhängig vom Infektionsgeschehen veranlassen könnten.

DFB: 48 Bewerber aus 3. Liga und Regionalliga reichen Unterlagen ein

FRANKFURT/MAIN: 20 Drittligisten und 28 Clubs aus der Regionalliga haben beim Deutschen Fußball-Bund ihre Unterlagen für das Zulassungsverfahren zur 3. Liga eingereicht. Die Zahl der Bewerbungen aus der Regionalliga liege damit so hoch wie noch nie seit Gründung der 3. Liga im Jahr 2008, teilte der DFB am Dienstag mit. Angaben dazu, welche Regionalligisten genau ihre Unterlagen abgegeben haben oder wie viele Clubs aus den einzelnen Staffeln teilnehmen, machte der DFB im Zulassungsverfahren nicht.

HSV-Kapitän Leibold für zwei Spiele gesperrt

HAMBURG: Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden Spitzenspielen gegen Holstein Kiel und beim VfL Bochum auf seinen Kapitän Tim Leibold verzichten. Der Linksverteidiger war am Montagabend im Hamburger Stadtderby gegen den FC St. Pauli (0:1) per Roter Karte vom Platz gestellt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Leibold für zwei Spiele. Zudem muss er eine Geldbuße in Höhe von 8000 Euro zahlen.

Acht Corona-Fälle bei Jahn Regensburg - Viermal britische Variante

REGENSBURG: Bei dem Coronavirus-Ausbruch im Team des SSV Jahn Regensburg sind inzwischen acht positive Fälle aufgetreten. Bei mindestens vier der Infizierten wurde die britische Variante des Virus nachgewiesen. Das teilte das Gesundheitsamt Regensburg am Dienstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte «sportschau.de» darüber berichtet. Nach Auskunft der Behörde ist es möglich, dass auch die anderen vier Betroffenen mit der Virusmutante B.1.1.7 infiziert seien. Nach bisherigen Untersuchungen wisse man das noch nicht.

Medien: Sportvorstand Bobic bestätigt Abschied von der Eintracht

FRANKFURT/MAIN: Sportvorstand Fredi Bobic wird den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt einem Bericht der ARD-«Sportschau» zufolge im Sommer vorzeitig verlassen. Das habe der 49-Jährige in der Sendung «Sportschau Thema» bestätigt, schrieb die ARD am Dienstag. Der Vertrag des früheren Nationalspielers bei den Hessen lief eigentlich noch bis 2023, eine offizielle Bestätigung des Clubs lag zunächst nicht vor. Als möglicher neuer Verein des einstigen Stürmers wird Medienberichten zufolge Frankfurts Ligakonkurrent Hertha BSC gehandelt.

Formel-1-Team Alpine blamiert sich bei Fahrzeug-Präsentation

PARIS: Das neue Formel-1-Team Alpine, der Nachfolge-Rennstall von Renault, hat mit einer missglückten Online-Präsentation des Autos für die kommende Saison für viel Frust bei den eigenen Fans gesorgt. Die schlechte Qualität des Livestreams mit ruckelnden Bildern und immer wieder auftretenden Verbindungsproblemen störte am Dienstag die Vorstellung des Wagens. Die Renner mit dem offiziellen Namen A521 werden in der Ende März in Bahrain beginnenden Saison vom zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso (39) aus Spanien und dem Franzosen Esteban Ocon (24) gesteuert. Alonso feiert dabei nach zwei Jahren Pause sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse.

Das Auto des französischen Werksteams ist in blau, weiß und rot gehalten und sieht damit völlig anders aus als noch im Vorjahr. Der alte Renault war traditionell in den Firmenfarben schwarz und gelb auf den Rennstrecken der Welt unterwegs. Alpine ist eine französische Sportwagenmarke, die seit den 1970er Jahren zu Renault gehört.

Mercedes will früh mit Hamilton über Formel-1-Zukunft sprechen

BRACKLEY: Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff will mit neuen Vertragsgesprächen mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton nicht zu lange warten. «Wir werden sehr bald sprechen, um herauszufinden, was wir uns von der Zukunft versprechen», sagte Wolff in einer digitalen Medienrunde am Dienstag. «Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Lewis weitermachen möchte, weil ihm die Fahrerei Spaß macht.» Der 36 Jahre alte Brite wolle sich in diesem Jahr aber «Flexibilität erhalten», sagte der österreichische Motorsportchef.

Hamilton hatte erst Anfang Februar - und damit deutlich später als geplant - einen neuen Vertrag bis zum Jahresende unterschrieben und kann in der Ende März in Bahrain beginnenden Saison als erster Fahrer zum achten Mal Weltmeister werden. Ob ihm das gelingt oder nicht, solle aber nicht der entscheidende Faktor dafür sein, ob er auch 2022 oder sogar noch länger weiterfährt. «Es geht darum, ob das noch Spaß macht», sagte Hamilton, der vor seinem 15. Jahr in der Formel 1 keinen Druck verspürt. «Ich weiß, was es heißt, abzuliefern», sagte der 95-malige Grand-Prix-Sieger und betonte seine «sehr tiefe Beziehung zu Mercedes». Klar scheint: Wenn er weiterhin ins Cockpit steigt, dann dürfte das ausschließlich für die Silberpfeile sein.

Dauersieger Hamilton machte auch klar, dass seine Unterschrift für lediglich ein Jahr nicht so verstanden werden solle, dass er nicht mehr voll bei der Sache sei. «Ich liebe immer noch, was ich tue, aber ich muss mich nicht mehr für mehrere Jahre binden», sagte er.

Tennis-Profi Federer verzichtet auf ATP-Turnier in Miami

MIAMI: Tennis-Weltstar Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme an den Miami Open Ende März. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit) unter Verweis auf eine E-Mail von Federers Manager Tony Godsick. Der 20-malige Grand-Slam-Turnierchampion hat seit seinen Operationen am rechten Knie nicht mehr gespielt, die Pause dauert nun schon mehr als ein Jahr. Allerdings ist der 39 Jahre alte Federer für das Turnier in Doha in der kommende Woche vorgesehen. Danach rechnen auch die Veranstalter in Dubai ab dem 14. März mit dem Schweizer. Das Masters in Florida, das am 24. März beginnt, lässt Federer aber aus.

Stützle mit zwei Vorlagen bei Senators-Sieg - Oilers verlieren erneut

OTTAWA: Auch dank zweier Torvorlagen von Tim Stützle ist den Ottawa Senators in der NHL der nächste deutliche Sieg gegen die Calgary Flames gelungen. Die Senators gewannen am Montagabend 5:1. Schon am vergangenen Donnerstag hatte es ein 6:1 gegeben - dazwischen lag allerdings auch ein 3:6 am Samstag, weswegen das Team noch immer Letzter in der Kanada-Division ist. Weniger gut liefen die Montagsspiele für die anderen deutschen Profis. Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl und Dominik Kahun kassierten zu Hause ein 0:3 gegen Tabellenführer Toronto Maple Leafs und blieben wie schon beim 0:4 am Samstag ohne eigenes Tor.

Herpes-Virus: Vier deutsche Pferde in Valencia gestorben

BERLIN: Nach dem Herpes-Ausbruch bei einer Turnierserie in Valencia sind bisher vier Pferde aus deutschen Turnierställen gestorben. Das bestätigte am Dienstag die Deutsche Reiterliche Vereinigung. «Wir kämpfen hier Schulter an Schulter um unsere Pferde», sagte Hilmar Meyer, der im niedersächsischen Thedinghausen einen Handels- und Ausbildungsstall betreibt und bisher zwei Pferde verloren hat. «Das Virus ist sehr aggressiv», berichtete Mike Patrick Leichle. Ein Pferd des Reiters und Turnierstallbetreibers aus Schnarup-Thumby in Schleswig-Holstein ist bisher in Valencia gestorben.

Olympia-Macher beraten weiteres Vorgehen in Corona-Krise

TOKIO: Die Olympia-Organisatoren von Tokio wollen am Mittwoch in einer Video-Schalte erneut über die Corona-Bedingungen bei den Sommerspielen beraten. An den Gesprächen werden auch IOC-Präsident Thomas Bach, Paralympics-Chef Andrew Parsons, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Japans neue Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa teilnehmen, wie Organisationschefin Seiko Hashimoto am Dienstag sagte. Mit umfangreichen Maßnahmen gegen das Coronavirus wollen die Olympia-Gastgeber und das Internationale Olympische Komitee die Spiele retten.

Biathletin Voigt gibt in Nove Mesto Weltcup-Debüt

NOVE MESTO: Die Thüringer Nachwuchs-Biathletin Vanessa Voigt gibt im tschechischen Nove Mesto ihr Weltcup-Debüt. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte, gehört die 23-Jährige vom WSV Rotterode erstmals zum deutschen Aufgebot. Voigt verdiente sich den Startplatz zuletzt unter anderem durch drei Siege im zweitklassigen IBU-Cup. In Nove Mesto finden ab Donnerstag zwei Weltcups nacheinander statt. Neben Voigt sind bei den Frauen noch die WM-Starterinnen Denise Herrmann, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt, Janina Hettich und Vanessa Hinz dabei. Das Team der Männer für Staffel, Sprint und Verfolgung wird angeführt von Olympiasieger Arnd Peiffer. Zudem treten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Roman Rees und Philipp Nawrath an.

Silber und Bronze für deutsche Snowboarderinnen bei WM

ROGLA: Die deutschen Snowboarderinnen haben bei der WM im slowenischen Rogla Silber und Bronze gewonnen. Ramona Hofmeister war am Dienstag im Parallel-Slalom nur von der Russin Sofia Nadirschina im großen Finale zu bezwingen. Die Sportlerin aus Bischofswiesen feierte dennoch den größten Erfolg ihrer WM-Karriere. Zu Bronze raste Selina Jörg, die im kleinen Finale gegen die Kanadierin Megan Ferrell erfolgreich war. Tags zuvor hatte die Allgäuerin den Titel im Parallel-Riesenslalom gewonnen und ist mit zweimal Gold und einmal Bronze die erfolgreichste deutsche Snowboarderin der WM-Geschichte.

Johnson bietet Austragung zusätzlicher EM-Spiele in Großbritannien an

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson hat angeboten, mehr Spiele der Fußball-Europameisterschaft diesen Sommer in seinem Land auszutragen. «Wir sind Gastgeber der Euro. Wir tragen Halbfinalspiele aus und das Finale», sagte Johnson der Zeitung «The Sun». Mit Blick auf die Europäische Fußball-Union UEFA sagte er: «Falls es irgendwelche anderen Spiele gibt, die ausgerichtet werden sollen, sind wir gewiss dazu bereit.» Wegen der andauernden Probleme durch die Coronavirus-Pandemie wird über Alternativ-Modelle für die Europameisterschaft debattiert. Johnson betonte im Gespräch mit der «Sun» zudem, dass Großbritannien gemeinsam mit Irland die Weltmeisterschaft 2030 austragen wolle.

«Times»: Leipzig-Rückspiel gegen Liverpool wohl auch in Budapest

BUDAPEST: Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool soll einem Medienbericht zufolge aufgrund von Reisebeschränkungen «wahrscheinlich» ebenfalls in Budapest stattfinden. Das berichtete die «Times», nachdem dem gastgebenden englischen Meister von Trainer Jürgen Klopp für die Partie am 10. März mehrere andere Optionen nicht zur Verfügung stehen. Die Stadien von Feyenoord Rotterdam und Udinese Calcio sollen ebenfalls angefragt worden sein. Bereits das erste Aufeinandertreffen wurde Ende Februar in Budapest ausgetragen, Liverpool siegte 2:0.

Angeliño fehlt Leipzig im Pokal gegen Wolfsburg

LEIPZIG: RB Leipzig muss im Viertelfinale des DFB-Pokals sehr wahrscheinlich auf zwei Schlüsselspieler verzichten. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag bekanntgab, wird Außenverteidiger Angeliño am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen. Zudem sind die Aussichten bei Kapitän Marcel Sabitzer schlecht, der am Dienstag ebenfalls wegen muskulärer Probleme nicht trainierte. «Wir entscheiden das am Mittwochmorgen. Das sieht aber eher ambitioniert aus», sagte Nagelsmann.

Medien: Grammozis soll neuer Cheftrainer auf Schalke werden

GELSENKIRCHEN: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Dimitrios Grammozis als neuem Cheftrainer. Wie «Bild» und «Ruhr Nachrichten» am Dienstag übereinstimmend berichten, soll der 42-Jährige beim stark abstiegsbedrohten Revierclub die Nachfolge des am Sonntag freigestellten Christian Gross antreten. Demnach soll der ehemalige Darmstadt-Trainer die verbliebenen elf Saison-Spiele an der Seitenlinie stehen und in der kommenden Spielzeit den Neuaufbau einleiten. Laut Verein wird das Training am Dienstag wie bereits am Tag zuvor von Mike Büskens und Onur Cinel geleitet.

Trainer Frank Kramer folgt bei Arminia Bielefeld auf Neuhaus

BIELEFELD: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Frank Kramer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 48-Jährige erhält bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend darüber berichtet. Kramer folgt auf Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus, von dem sich die Arminia am Montag nach fünf Spielen ohne Sieg getrennt hatte. Der neue Trainer ist im Abstiegskampf beim Tabellen-16. direkt gefordert. Am Sonntag steht für Bielefeld das wichtige Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin an, drei Tage später folgt das Nachholspiel gegen Werder Bremen.

Mercedes-Motorsportchef Wolff war mit Coronavirus infiziert

BRACKLEY: Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hatte sich in der Formel-1-Winterpause mit dem Coronavirus infiziert. Das verriet der 49 Jahre alte Österreicher am Rande der Präsentation des neuen Silberpfeils für die Saison 2021 am Dienstag im englischen Brackley. Die Infektion sei bereits überstanden, allerdings hätten sich dadurch auch die Vertragsverhandlungen mit Weltmeister Lewis Hamilton verzögert, berichtete Wolff. Der 36 Jahre alte Brite Hamilton hat jedoch längst für dieses Jahr unterschrieben und geht als Favorit in die Ende März in Bahrain beginnende Saison.

Weltmeister Hamilton in schwarzem Mercedes auf Formel-1-Titeljagd

BRACKLEY: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht in einem Mercedes mit schwarzer Lackierung auf die Jagd nach seinem achten WM-Titel. Wie die Silberpfeile bei der Präsentation des neuen Wagens am Dienstag im englischen Brackley bekanntgaben, soll damit weiterhin ein Zeichen für den Einsatz des Teams für mehr Vielfalt und Integration gesetzt werden. «Dieses Thema bleibt also auch in den kommenden Jahren weiterhin in unserem Fokus, dann werden wir auf dem Fundament aufbauen, das wir in den vergangenen Monaten gelegt haben», sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Das neue Auto mit dem vollständigen Namen Mercedes-AMG F1 W12 E Performance ist eine Weiterentwicklung des Wagens aus der Vorsaison. Veränderungen gibt es aufgrund eines neuen Reglements bei der Aerodynamik, auch einige silberne Farbakzente bei der Lackierung sind neu. «Die Spannung steigt immer weiter und jetzt kann ich es kaum noch erwarten, mit dem W12 auf die Strecke zu fahren», sagte der Brite Hamilton. Der 36-Jährige war im Vorjahr durch seinen Titel Nummer sieben mit dem bisherigen Rekordhalter Michael Schumacher gleichgezogen. Das fünfte Jahr nacheinander bildet Hamilton mit dem Finnen Valtteri Bottas auch 2021 das Fahrerduo beim Branchenprimus.

Mercedes hatte in den vergangenen sieben Jahren alle WM-Titel bei den Fahrern und Konstrukteuren gewonnen. Das Werksteam geht auch als großer Favorit in die am 28. März in Bahrain beginnende Rekordsaison mit derzeit geplanten 23 Rennen. Zuvor stehen im Wüstenstaat vom 12. bis 14. März die einzigen offiziellen Testfahrten auf dem Programm.

Großteil der Deutschen würde Öffnung für Nachwuchsfußball begrüßen

MÜNCHEN: Ein Großteil der Deutschen würde es einer Umfrage zufolge begrüßen, wenn Kinder und Jugendliche bald wieder in den Vereinen Fußball spielen dürften. In einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur beantworteten 47 Prozent die Frage, ob die Bundesregierung und die Länder das bei ihren Beratungen beschließen sollten, mit Ja. 35 Prozent waren dagegen, 18 Prozent positionierten sich nicht.