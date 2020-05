Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Coronavirus: Keine weiteren Infektionen bei Dynamo Dresden

DRESDEN: Bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden gibt es keine weiteren Corona-Fälle. Alle Untersuchungen der vierten Testreihe seien negativ gewesen, teilte der Verein am Dienstag mit. Am vergangen Samstag wurden zwei Dynamo-Profis positiv auf das Coronavirus getestet. Die Spieler seien noch immer symptomfrei, wie auch der eine Woche zuvor positiv getestete Akteur, hieß es. Unabhängig von den negativen Testergebnissen befindet sich die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam weiter bis zum 23. Mai 2020 in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne, die das Dresdner Gesundheitsamt angeordnet hatte.

Sachsen-Anhalt bleibt bei Wettkampfverbot und beklagt Druck vom DFB

MAGDEBURG: In Sachsen-Anhalt bleiben sportliche Wettkämpfe und Training unter wettkampfähnlichen Bedingungen bis Ende Mai verboten. Diese Regelung betreffe den Amateursport genauso wie den Berufssport, sagte Sportminister Holger Stahlknecht (CDU) am Dienstag nach einer Entscheidungsrunde des schwarz-rot-grünen Kabinetts in Magdeburg. Damit können auch die Drittliga-Clubs 1. FC Magdeburg sowie Hallescher FC mindestens bis zum 27. Mai nur in Kleingruppen von maximal fünf Sportlern trainieren. Der Wiedereinstieg in den Spielbetrieb der 3. Liga fällt mit dem 26. Mai auch in den Verbotszeitraum in Sachsen-Anhalt.

Gesundheitsämter München und Augsburg: Kein Druck durch Fußball

MÜNCHEN/AUGSBURG: Die Gesundheitsreferate in München und Augsburg fürchten durch die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga mit dem FC Bayern und dem FC Augsburg keine Mehrarbeit oder einen größeren Druck auf ihre Arbeit. Die Ämter müssen über eine Quarantäne entscheiden, falls ihnen positive Coronavirus-Tests vorliegen. Sollten Fußballer infiziert sein, kann eine Isolierung des ganzen Teams angeordnet werden. Auf die Frage der Deutschen Presse- Agentur, ob sie durch den Fußball mehr Arbeit oder Druck fürchten, antworteten beide Gesundheitsämter am Dienstag schriftlich mit «nein».

Medien: BVB im Derby gegen Schalke ohne Witsel und Can

DORTMUND: Borussia Dortmund muss das Revierderby am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 nach Medienberichten ohne wichtige Stammkräfte bestreiten. Neben Kapitän Marco Reus fallen nun auch Axel Witsel und Emre Can aus. Wie die «Ruhr Nachrichten» und der «Kicker» übereinstimmend berichten, befinden sich die beiden Mittelfeldspieler derzeit nicht in der vom DFL-Hygienekonzept vorgeschriebenen Quarantäne.

Regionalliga: Essen und Oberhausen stellen Antrag auf Finalrunde

ESSEN/OBERHAUSEN: Die Traditionsvereine Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen haben beim Westdeutschen Fußballverband einen Antrag auf die Klärung der Aufstiegsfrage in einer Finalrunde gestellt. Beide Regionalligavereine wollen gegeneinander auf neutralem Platz quasi ein Ausscheidungsspiel austragen. Der Gewinner soll dann gegen den SC Verl ebenfalls in einem möglichst im TV übertragenen Geisterspiel auf neutralem Platz den Teilnehmer an der Relegation zum Drittliga-Aufstieg gegen einen Vertreter aus dem Nordosten ermitteln.

Start der Diamond League am 14. August - Finale in Zürich abgesagt

MONACO: Das Finale der Diamond League in Zürich fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zum ersten Mal aus, der Leichtathletik-Weltverband will seine verkürzte Premium-Serie mit elf Ein-Tages-Meetings nun am 14. August in Monaco starten. Die Termine der umstrukturierten Saison gab World Athletics am Dienstag bekannt. Da es «unmöglich wäre, gleiche Wettbewerbsbedingungen und ein faires Qualifikationssystem zu gewährleisten», wurde das Finale in Zürich gestrichen.

Neue Trainer für deutsche Kombinierer und Skispringerinnnen

PLANEGG: Heinz Kuttin, Ex-Cheftrainer der polnischen und österreichischen Skisprung-Nationalmannschaften, ist neuer Sprungtrainer der deutschen Kombinierer. «Die Disziplin Nordische Kombination zählt seit vielen Jahren zu den Erfolgsgaranten im Deutschen Skiverband, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass diese Erfolgsstory auch in Zukunft weitergeschrieben wird», sagte der 49-Jährige am Dienstag. Ronny Ackermann, der die Kombinierer seit 2011 mittrainiert, verlässt dafür das Team.

Frauen-Monobob bei allen Rennserien des Bob-Weltverbands

GROßGMAIN/ÖSTERREICH: Die neue olympische Disziplin Frauen-Monobob soll in der kommenden Winter-Saison bei allen Rennserien des Bob- und Skeleton-Weltverbands IBSF angeboten werden. Das hat die Exekutive des Weltverbands bei einer Video-Konferenz am Dienstag beschlossen. Demnach sollen die Monobob-Rennen der Frauen, die 2022 in Peking erstmals auf dem olympischen Programm stehen, sowohl im Welt- und Europacup als auch im Nordamerika-Cup ausgetragen werden.

Kein neuer Vertrag: Vettel verlässt Ferrari am Jahresende

BERLIN: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verlässt das Ferrari-Team nach Ablauf seines Vertrags am Ende dieses Jahres. «Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben», sagte Vettel am Dienstag in einer Ferrari-Presseerklärung. Es sei die beste Entscheidung für beide Seiten, betonte Teamchef Mattia Binotto. Vettel war zur Saison 2015 von Red Bull zu Ferrari gewechselt, hatte sich den Wunsch nach weiteren WM-Triumphen jedoch nicht erfüllen können.

Mercedes-Teamchef: Vettel-Entwicklung nicht außer Acht lassen

BERLIN: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat ein Engagement von Sebastian Vettel nach dessen Ende bei Ferrari zumindest nicht ausgeschlossen. «Mit Blick auf die Zukunft sind wir in erster Linie gegenüber unseren aktuellen Mercedes-Fahrern zu Loyalität verpflichtet», antwortete der Österreicher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob Mercedes versuche, Vettel zu verpflichten: «aber wir können diese Entwicklung natürlich nicht außer Acht lassen». Bei Mercedes laufen die Verträge mit dem sechsmaligen Weltmeister und Titelverteidiger Lewis Hamilton (35/Großbritannien) und Valtteri Bottas (30/Finnland) ebenfalls aus.

Österreichs Fußball-Bundesliga startet wieder mit Geisterspielen

WIEN: Die österreichische Fußball-Bundesliga setzt den Spielbetrieb mit Geisterspielen fort. Das teilte der Vorsitzende des Österreichischen Fußball-Bunds, Leo Windtner, am Dienstag in Wien mit. «Ja, es geht wieder los». Es sei wichtig, dass jetzt dieser Start komme. «Wenn wir jetzt nicht starten, dann würden wir in einem Jahr die Fußball-Landschaft in Österreich nicht mehr wiedererkennen.» Der Neustart soll voraussichtlich in der ersten Juni-Woche erfolgen.

Polizei-Gewerkschaft fürchtet Leichtsinnigkeit ausgehungerter Fans

BERLIN: Die gelockerten Corona-Bestimmungen der Bundesregierung könnten «unter 'ausgehungerten' Fußballfans zu einer unbedarften Leichtsinnigkeit führen». Das sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, dem «Kicker» unter Bezug auf den Re-Start der Fußball-Bundesliga am Samstag ohne Beteiligung von Zuschauern. Er hoffe jedoch, dass dem nicht so sein wird, fügte er hinzu. Positiv stimme ihn, «dass sowohl Fanvereinigungen wie auch die DFL bereits verdeutlicht haben, wie wertvoll es ist, dem Stadion fern zu bleiben.

Deutsches Galopp-Derby soll am 12. Juli gelaufen werden

HAMBURG: Das Deutsche Galopp-Derby soll am 12. Juli auf der Rennbahn im Hamburger Stadtteil Horn stattfinden. Diesen Termin bestätigte eine Sprecherin am Dienstag auf Nachfrage. Ursprünglich hätte die 151. Auflage des Klassikers eine Woche zuvor am 5. Juli gestartet werden sollen. Da wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie der europäische Kalender durcheinander geraten ist, musste ein neuer Termin gefunden werden.

Ex-Basketball-Profi Herber fordert: Spieler mehr einbeziehen

BERLIN: Der frühere Basketball-Profi Johannes Herber hat eine stärkere Einbeziehung der Sportler in die Pläne des Fußballs und Basketballs zur Saisonfortsetzung gefordert. «Das kommt mir deutlich zu kurz. Dabei wäre es auch in der Argumentation nach außen sinnvoller, wenn hier geschlossen aufgetreten würde», sagte Herber, der Geschäftsführer der Sportler-Vereinigung Athleten Deutschland e.V. ist, der Deutschen Presse-Agentur. Sowohl im Fußball als auch im Basketball hatten sich zuletzt Profis zu Wort gemeldet, die sich nicht ausreichend in die Pläne der Ligen eingebunden fühlten.

Handball-Nationalspieler Fäth wechselt von Löwen nach Erlangen

MANNHEIM/ERLANGEN: Handball-Europameister Steffen Fäth verlässt die Rhein-Neckar Löwen und geht zum HC Erlangen. Den Wechsel des Nationalspielers bestätigten die beiden Bundesligisten am Dienstag. Der 30 Jahre alte Rückraumspieler war 2018 von den Füchsen Berlin zu den Mannheimern gekommen und hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021. Dieser wurde vorzeitig aufgelöst. Nach Angaben der Erlanger hatte Fäth seinen Kontrakt beim HCE schon im Januar unterschrieben.

Medien: Premier-League-Clubs drohen hohe Verluste von TV-Geldern

LONDON: Den Fußballclubs der englischen Premier League droht laut englischen Medienberichten die Rückzahlung von TV-Geldern, selbst wenn die Saison wie geplant hinter verschlossenen Türen fortgesetzt wird. Laut dem Sender BBC würden die Vereine dadurch umgerechnet 340 bis 400 Millionen Euro verlieren. Auch die Zeitung «Guardian» schrieb, die Clubs müssten sich darauf einstellen, umgerechnet knapp 390 Millionen Euro an britische und internationale TV-Rechteinhaber zurückzahlen zu müssen. Hintergrund sei demnach, dass die Premier-League-Clubs bestimmte Vereinbarungen der TV-Verträge nicht mehr erfüllen könnten.

Lutz Pfannenstiel: «Ein «Weiter so» kann und darf es nicht geben»

DÜSSELDORF: Sportvorstand Lutz Pfannenstiel vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf fordert ein Umdenken in allen Bereichen des Fußballs. «Das gesamte Geschäft muss sich hinterfragen. Ein «Weiter so» kann und darf es nicht geben», sagte Pfannenstiel im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, Bodenständigkeit und vor allem Demut.» Wichtig sei, dass «diese Mond-Beträge bei den Ablösen und Gehältern auf ein gesundes Normalmaß sinken», sagte der 47-Jährige.