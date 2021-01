Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Weiterer Wintersportler-Andrang im Schwarzwald befürchtet

OFFENBURG: Angesichts des andauernden Ansturms von Ausflüglern auf den verschneiten Schwarzwald wollen die deutschen Behörden und die Polizei gemeinsame Maßnahmen gegen Gedränge und Verkehrschaos ergreifen.

Dazu sollte es am Dienstagnachmittag ein Treffen geben, wie ein Sprecher des Ortenaukreises (Baden-Württemberg) sagte. Im Gespräch seien etwa Straßensperrungen.

Der Sprecher sagte, die Zustände vor allem auf der B500 seien zuletzt «extrem» gewesen. Seine Behörde appelliere an die Bürger, sich an die Regeln zu halten, nicht nur an die Corona-Regeln, sondern auch an die des Straßenverkehrs. Wenn die Parkplätze voll seien, müssten die Menschen umdrehen. Am Straßenrand zu parken sei verboten.

Am vergangenen Wochenende waren erneut zahlreiche Autofahrer in die Ausflugsgebiete im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg geströmt. Staus und überfüllte Parkplätze waren die Folge. Appelle von Polizei und Politik, beliebte Ziele nicht mehr anzufahren, waren bislang meist verhallt.

Italien muss um Fahne und Hymne für Olympia in Tokio fürchten

ROM: Italien muss um seine Hymne und Fahne bei den für dieses Jahr geplanten Olympischen Spielen in Tokio fürchten. Wegen einer Änderung im italienischen Gesetz vor rund zwei Jahren geriet das Olympische Komitee in Italien (Coni) ins Visier des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). «Die Position des IOC zur gegenwärtigen Situation des Coni wurde der italienischen Regierung bei vielen Gelegenheiten deutlich mitgeteilt», erklärte ein IOC-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Das Problem: Mit dem geänderten Gesetz wurde neben Coni eine neue Firma geschaffen, nämlich die vom Staat kontrollierte «Sport e Salute» (Sport und Gesundheit). Coni verlor dadurch an Zuständigkeiten. Das IOC sah darin einen Einfluss der Regierung und damit gleichzeitig einen Verlust an Autonomie, der mit der Olympischen Satzung nicht vereinbar wäre.

Die Folge ist, dass die italienische Flagge und Hymne von den wegen Corona auf 2021 verlegten Olympischen Spielen in Tokio verbannt werden könnten. Das IOC erwartet nach Angaben des Sprechers, dass die von Coni vorgetragene Lösung umgesetzt werde und die Regierungsbehörden sofort handelten. «Diese Situation dauert nun schon zwei Jahre und beeinflusst ernsthaft die Vorbereitungen des italienischen Teams», wurde weiter mitgeteilt.

Eine Entscheidung wird für den 27. Januar erwartet, wenn der IOC-Vorstand als nächstes tagt. Coni-Präsident Giovanni Malagò warnte im öffentlich-rechtlichen Sender Rai Ende Dezember, dass die Gefahr groß sei, ohne Hymne und Fahne nach Tokio zu reisen. Darauf muss sich bereits Russland gefasst machen, das wegen Doping damit gestraft wurde.

Saisonstart der Formel E nun in Saudi-Arabien

LONDON: Nach der Verschiebung des geplanten Auftakts Mitte dieses Monats in Chile startet die Formel E nun Ende Februar in Saudi-Arabien in die neue Saison.

Das gab die erste vollelektrische Rennserie am Dienstag bekannt. Die beiden ePrix in Diriyah waren im ursprünglichen Kalender als zweite Station am 26. und 27. Februar vorgesehen. Die Änderung muss noch vom Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbandes abgesegnet werden, dies gilt aber als reine Formsache. Die Rennen in Santiago de Chile sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Sie waren nach Rücksprache mit der Gemeinde wegen der Corona-Pandemie nach hinten verlegt worden.

Favorit Stoch gewinnt Bischofshofen-Quali - Deutsches Duo abgehängt

BISCHOFSHOFEN: Polens Olympiasieger Kamil Stoch hat auch die Qualifikation in Bischofshofen gewonnen und damit seine Favoritenstellung auf den Vierschanzentournee-Gesamtsieg untermauert. Der 33-Jährige sprang am Dienstag im Pongau 138 Meter und landete damit knapp vor den beiden Norwegern Robert Johansson und Halvor Egner Granerud. In der Tournee-Wertung liegt Stoch in Führung und nimmt damit Kurs auf seinen dritten Gesamtsieg. Sein stärkster Rivale, Landsmann und Titelverteidiger Dawid Kubacki, landete in der Qualifikation auf Rang sechs.

Schlechter lief es beim deutschen Duo Markus Eisenbichler (8.) und Karl Geiger (25.). «Der Quali-Sprung war nicht so sauber», sagte Geiger im ZDF. Um doch noch den ersten deutschen Tournee-Triumph seit Sven Hannawald 2002 zu schaffen, müsste Geiger rund 14 Meter auf Stoch aufholen und zudem auch Kubacki und Granerud überholen.

Die weiteren vier deutschen Starter Martin Hamann, Pius Paschke, Severin Freund und Constantin Schmid haben sich ebenfalls für das Abschlussspringen am Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) qualifiziert.

Geiger hofft bei letztem Tournee-Springen in Bischofshofen auf Coup

BISCHOFSHOFEN: Der deutsche Skispringer Karl Geiger hofft beim letzten Wettbewerb der Vierschanzentournee auf einen Coup.

Vor dem Finale in Bischofshofen am Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) liegt der 27 Jahre alte Allgäuer auf Gesamtrang vier hinter dem polnischen Duo Kamil Stoch und Dawid Kubacki sowie dem norwegischen Weltcup-Gesamtführenden Halvor Egner Granerud. Geigers Rückstand auf den zweimaligen Tournee-Sieger Stoch beträgt rund 14 Meter. Auch Markus Eisenbichler ist als Fünfter noch in aussichtsreicher Position. Die Qualifikation im Pongau hatte am Dienstag Stoch gewonnen, Eisenbichler wurde Achter, Geiger kam auf Platz 25.

Deutsche Handballer treten in EM-Qualifikation in Österreich an

GRAZ: In der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Ägypten bestreiten die deutschen Handballer am Mittwoch (13.45 Uhr/ZDF) ein EM-Qualifikationsspiel.

Im ersten Länderspiel des neuen Jahres tritt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Graz gegen Gastgeber Österreich an. Das Rückspiel gegen die Österreicher steigt dann am Sonntag in Köln. Mit zwei Siegen hätte die DHB-Auswahl ihr Ticket für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei bereits sicher. Nach der zweiten Partie am Sonntag reisen beide Mannschaften wenig später gemeinsam nach Kairo zur WM.

Urlaub kann in den Urlaub - Skisprung-Anzug nicht regelkonform

BISCHOFSHOFEN: Der amerikanische Skispringer Andrew Urlaub kann sich von der Vierschanzentournee in den Urlaub verabschieden.

Das 19 Jahre alte US-Talent wurde am Dienstag in der Qualifikation in Bischofshofen wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert und kann beim Finale am Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) nicht mitspringen. Kurios: Urlaub wurde schon beim Weltcup im finnischen Ruka Ende November disqualifiziert und bekam danach eine gut fünf Wochen lange Pause im Weltcup. Nun kehrte er im Pongau zurück - das Vergnügen blieb wieder ein kurzes.

Mercedes und Williams intensivieren Formel-1-Zusammenarbeit ab 2022

BRACKLEY/GROVE: Mercedes arbeitet ab nächstem Jahr noch intensiver mit dem britischen Traditionsteam Williams in der Formel 1 zusammen. Wie der Branchenführer der Motorsport-Königsklasse und Williams am Dienstag bekanntgaben, bekommt der britische Rennstall dann neben der Motoreneinheit auch das Getriebe und die damit verbundenen Hydraulikkomponenten von Mercedes.

Williams fährt seit 2014 mit Mercedes-Motoren und damit seit der Einführung der Turbo-Hybridmotoren. Der deutsche Autobauer beliefert in diesem Jahr neben Williams auch Aston Martin (ehemals Racing Point) und McLaren mit Motoren.

Formel-1-Fahrer Norris positiv auf Coronavirus getestet

DUBAI: Der britische Formel-1-Fahrer Lando Norris ist während seines Dubai-Urlaubs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der 21-Jährige und sein Rennstall McLaren am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit. Der WM-Neunte der im Dezember abgelaufenen Saison habe am Montag den Verlust seines Geruchs- und Geschmackssinns bemerkt und anschließend einen Test gemacht. «Ich fühle mich in Ordnung und habe keine anderen Symptome», schrieb Norris.

Der Youngster begab sich umgehend in eine zweiwöchige Quarantäne in seinem Hotel und informierte Kontaktpersonen über den positiven Befund. Norris befindet sich derzeit noch im Urlaub, ehe die Vorbereitung auf die im März beginnende Saison startet. Nach Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes sowie den beiden bisherigen Racing-Point-Piloten Sergio Perez und Lance Stroll ist es der vierte bekanntgewordene positive Corona-Fall eines Formel-1-Fahrers.

Nordhorner Handball-Trainer Kubes an Corona erkrankt

NORDHORN: Handball-Trainer Daniel Kubes ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann das tschechische Nationalteam damit nicht wie geplant auf die Weltmeisterschaft in Ägypten vorbereiten. Das teilten der tschechische Verband und Kubes' Verein HSG Nordhorn-Lingen mit. Auch Tschechiens Co-Trainer Jan Filip wurde positiv getestet, beide befinden sich in Quarantäne. Tschechien trifft bei der WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) in der Gruppe G auf den Gastgeber, Chile und Schweden. Spieler wurden bislang nicht positiv getestet.

Djokokvic und Nadal erneut beim ATP Cup dabei

LONDON: Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und French-Open-Sieger Rafael Nadal aus Spanien haben ihre Teilnahme am ATP Cup vom 1. bis 5. Februar in Melbourne zugesagt. Dies teilte die Herren-Profiorganisation ATP am Montagabend mit. Djokovic hatte mit Serbien im Vorjahr im Finale gegen Spanien mit Nadal die Premiere des Mannschaftswettbewerbs gewonnen. Auch Deutschland startet bei dem Vorbereitungswettbewerb auf die Australian Open. Am 20. Januar findet die Auslosung der drei Vierergruppen statt, deren Sieger das Halbfinale erreichen.

RB Leipzig-Chef Mintzlaff: Keine neuen Spieler ohne Verkäufe

LEIPZIG: Vorstandschef Oliver Mintzlaff vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat angekündigt, neue Spieler nur bei einem Verkauf von jetzigen RB-Akteuren zu genehmigen. Der «Sport Bild» (Dienstag) sagte Mintzlaff, man habe beim 20-Millionen-Euro-Transfer von Dominik Szoboszlai von RB Salzburg genau abwägen müssen, ob er überhaupt zu stemmen sei. «Was ich nach dem Szoboszlai-Transfer aber ausschließen kann, ist, dass wir diesen Winter oder Sommer weitere Spieler holen, ohne dass wir welche abgeben», sagte Mintzlaff.

Ehemaliger Becker-Coach Bob Brett im Alter von 67 Jahren gestorben

MELBOURNE: Der frühere Trainer von Tennis-Legende Boris Becker, Bob Brett, ist tot. Der Australier starb im Alter von 67 Jahren nach einem Krebsleiden, wie der Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes, Dirk Hordorff, unter Berufung auf eine schriftliche Nachricht der Töchter von Brett am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Auch die Herren-Organisation ATP vermeldete den Tod von Brett. Unter der Leitung des Australiers gewann Becker 1989 in Wimbledon und bei den US Open und wurde 1991 nach seinem Triumph bei den Australian Open die Nummer eins der Welt. Brett trainierte zudem unter anderen Goran Ivanisevic und Marin Cilic.

Biathlet Schempp in Oberhof zurück im deutschen Weltcup-Team

OBERHOF: Ex-Weltmeister Simon Schempp kehrt beim Heim-Weltcup in Oberhof erstmals in diesem Winter ins deutsche Biathlon-Team zurück. Der 32-Jährige wurde für die Rennen ab Freitag im Thüringer Wald nominiert, wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte. Der Schwabe, der jahrelang die deutsche Nummer eins und zudem Schlussläufer der Staffel war, hatte sich in der internen Qualifikation vor dem Saisonstart in Finnland nicht durchsetzen können. Auch in Hochfilzen war er im Dezember nicht berücksichtigt worden. Bei den Heimrennen bekommt Schempp nun seine Chance.

Corona-Fall bei Juventus Turin - Abwehrspieler Sandro in Quarantäne

TURIN: Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss wegen eines positiven Corona-Tests vorerst auf seinen Abwehrspieler Alex Sandro verzichten. Der Brasilianer habe leichte Symptome der Krankheit Covid-19 gezeigt und sich einem Test unterzogen, teilte der Serie-A-Club am Montagabend mit. Der 29-Jährige sei in Isolation. Juventus stehe im Kontakt mit den Gesundheitsbehörden. Sandro wird deshalb am Mittwoch fehlen, wenn der Tabellenfünfte zum Top-Spiel beim Liga-Primus AC Mailand antritt.

Mats Hummels hält Karriereende 2023 für möglich

DORTMUND: Fußball-Profi Mats Hummels beschäftigt sich mit einem möglichen Karriereende nach dem Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund. Wenn alles gut laufe, spiele er noch zweieinhalb Jahre in Dortmund, sagte der 32-Jährige im Interview der «Sport Bild» (Dienstag). «Dann muss ich sehen, wie mein Gesundheitszustand im Sommer 2023 ist: Es ist alles vorstellbar, auch, dass ich aufhöre. Beispielsweise wenn der Kopf «Nein» sagt», erklärte der Verteidiger. Einen Wechsel zu einem Club im Ausland will der Weltmeister von 2014 zwar nicht ausschließen, hält einen solchen Schritt aber für wenig wahrscheinlich.

Mainz-Trainer Svensson mit Vertrag bis 2024 - Auch in 2. Liga gültig

MAINZ: Der neue Trainer Bo Svensson erhält beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 einen langfristigen Vertrag bis 2024 und soll auch bei einem möglichen Abstieg Chefcoach bleiben. Dies sagte Sport-Vorstand Christian Heidel am Dienstag bei der Vorstellung des Dänen. «Die Vertragslaufzeit ist hoch ausgefallen. Wir wollen ein neues Projekt anfangen. Der Vertrag ist für beide Ligen, 1. und 2. Bundesliga, gültig», sagte Heidel, der selbst erst in der kurzen Weihnachtspause zu den Rheinhessen zurückgekehrt ist. Die Mainzer hatten Svensson am Montag als Nachfolger für Jan-Moritz Lichte bestätigt.

Handball-Nationalspieler Michalczik fällt wegen Augenverletzung aus

NEUSS: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt die Reise zum EM-Qualifikationsspiel in Österreich ohne Rückraumspieler Marian Michalczik an. Der 23 Jahre alte Bundesliga-Profi der Füchse Berlin fällt für das Spiel am Mittwoch (13.45 Uhr/ZDF) wegen einer Augenverletzung aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag vor dem Flug nach Graz mitteilte.

«Ich habe nicht an ein WM-Aus gedacht, sondern mir zuerst einmal Sorgen um mein Augenlicht gemacht, aber ich hatte wohl Glück im Unglück, wenn ich jetzt vorsichtig bin, sollte alles schnell verheilen», sagte Michalczik «bild.de» (Dienstag). Er habe beim Training von einem der Abwehrspieler den Finger ins Auge bekommen. «Nachdem die Schmerzen größer wurden, das Auge nicht aufhörte zu tränen und zu verkleben, wurde ich in die Augenklinik gefahren.» Dort sei ein Einriss der Hornhaut festgestellt worden, erklärte der Füchse-Profi.

Michalczik soll voraussichtlich am Freitag wieder ins Training einsteigen können. «Wenn das Auge Ruhe bekommt, wächst so ein Riss in drei bis vier Tagen zu, aber ich muss jetzt Antibiotika schlucken, denn durch die eingerissene Hornhaut könnten Bakterien ins Auge gelangen und das wäre sehr gefährlich», meinte er.

Bundestrainer Alfred Gislason nimmt nun nur 19 Spieler mit nach Österreich. Welche 16 Akteure zum Einsatz kommen werden, wird am Mittwochmorgen festgelegt. Die DHB-Auswahl bereitet sich derzeit in Neuss auf die WM vom 13. bis 31. Januar in Ägypten vor. Vor der Reise nach Kairo bestreitet sie am Mittwoch und Sonntag noch die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich.

Skispringer Lindvik kehrt nach Kiefer-OP in Bischofshofen zurück

BISCHOFSHOFEN: Der letztjährige Vierschanzentournee-Zweite Marius Lindvik kann beim Finale des Traditionsevents der Skispringer wieder an den Start gehen. Dies schrieb der 22 Jahre alte Norweger bei Instagram. «Endlich aus dem Krankenhaus draußen! Nach leichtem Training bin ich bereit, wieder zu springen. Ich freue mich, zurück auf der Schanze zu sein», schrieb Lindvik vor der Qualifikation am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Bischofshofen. Das Talent aus Norwegen war wegen starker Zahnschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden und musste Silvester am Kiefer operiert werden.

Trainer Alexander Stöckl hatte die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr von Lindvik bei dieser Tournee als «gering» bezeichnet. Im Vorjahr hatte er Gesamtrang zwei hinter dem polnischen Titelträger Dawid Kubacki belegt. Auch in diesem Winter lag Lindvik mit Rang drei beim Auftakt in Oberstdorf bestens im Rennen, bis ihn die Schmerzen und die folgende Kiefer-OP alle Chancen kosteten.

Fia-Präsident Todt erwartet keine «normale Saison» in der Formel 1

BERLIN: Präsident Jean Todt vom Automobil-Weltverband Fia rechnet nach Berichten über eine Verschiebung des Saisonstarts in der Formel 1 mit weiteren Änderungen im Rennkalender. Zumindest die erste Hälfte des Jahres werde aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Krise «nicht so sein, dass wir eine annähernd normale Saison haben können», wurde Todt am Dienstag von mehreren Motorsport-Fachportalen zitiert. Der 74 Jahre alte Franzose rechnet damit, «dass wir in den nächsten Tagen eine ganze Menge an möglichen Änderungen in den verschiedenen Kalendern hören werden, nicht nur in der Formel 1».