Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Weltverband stellt Strafanzeige gegen Blatter wegen FIFA-Museum

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA hat Strafanzeige gegen seinen früheren Präsidenten Joseph Blatter gestellt. Im Kern geht es um mutmaßliche Straftaten bei der Finanzierung des FIFA-Museums in Zürich, das jährlich hohe Verluste meldet. Die FIFA rechnet mit einem Gesamtverlust von einer halben Milliarde Schweizer Franken, «die in die Förderung des globalen Fußballs hätten fließen können und müssen». Blatters Rechtsanwalt, Lorenz Erni, teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: «Die Vorwürfe sind haltlos und werden vehement zurückgewiesen.»

Das Museum in der Zürcher Seestraße war 2016 eröffnet worden - nach dem Ende der Amtszeit des 84 Jahre alten Blatter, der im Jahr zuvor seinen Rücktritt angekündigt und dann von der FIFA-Ethikkommission für zunächst acht Jahre gesperrt worden war. Im FIFA-Finanzbericht werden für das Jahr 2019 Einnahmen aus dem Museumsgeschäft in Höhe von rund 3,5 Millionen US-Dollar ausgewiesen - bei Kosten von 6,3 Millionen US-Dollar.

Die FIFA hatte nach eigenen Angaben externe Experten eingeschaltet. «Die Prüfung förderte mehrere verdächtige Umstände und Führungsversäumnisse zutage, von denen einige strafrechtlich relevant sein könnten und daher von den zuständigen Behörden sachgemäß untersucht werden müssen», sagte der stellvertretende Generalsekretär Alasdair Bell.

Die ehemalige FIFA-Administration habe einer Mitteilung zufolge allein 140 Millionen Schweizer Franken in die Renovierung und Modernisierung eines Gebäudes gesteckt, «das der Organisation gar nicht gehörte». Zudem sei der langfristige Mietvertrag bis 2045 «verglichen mit den üblichen Marktpreisen ungünstig».

Alaba zum siebten Mal Österreichs Fußballer des Jahres

BERLIN: David Alaba vom FC Bayern München ist zum siebten Mal zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 28-Jährige setzte sich in der von der Nachrichtenagentur APA unter den zwölf Bundesliga-Trainern durchgeführten Wahl mit 33 Punkten klar vor Marcel Sabitzer von RB Leipzig (17) und Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg/13) durch. Im Vorjahr hatte der damals noch für Salzburg und dann zu Borussia Dortmund gewechselte Erling Haaland gewonnen.

Alaba holte mit den Bayern in diesem Jahr alle fünf möglichen Titel, darunter das Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. «Es ist eine Riesen-Ehre. Ich bin für diese Auszeichnung sehr dankbar», sagte Alaba der APA.

Alabas Vertrag bei den Bayern läuft nach der Saison aus, alles deutet auf Abschied nach mehr als zehn Jahren. «Zu dem Thema habe ich schon viel gesagt und möchte dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Mein persönliches Gefühl hat sich nicht verändert. Ich bin froh, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich habe Vertrag bis Sommer und wir haben uns als Team hohe Ziele gesetzt, die ich erreichen will», sagte er.

«Der FC Bayern ist stolz auf diesen Spieler und auf das, was er für unseren Verein in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 geleistet hat. David hat einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir fünf Titel gewonnen haben», sagte der Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Lagenschwimmer Heintz: «Bubble»-Erfahrung kann Olympia-Vorteil sein

HEIDELBERG: Für Lagenschwimmer Philip Heintz hat die coronabedingte Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021 auch etwas Positives. «Wir haben uns im Sommer im Training sehr auf Technik fokussiert und spezielle Inhalte gemacht», sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Dass die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben wurden, haben wir quasi als Geschenk betrachtet und gesagt: Hey, jetzt haben wir die Zeit, mal ein paar Sachen aufzuarbeiten, die schon länger fällig waren.» Heintz will in Tokio im kommenden Juli zum dritten Mal in seiner Karriere an Olympischen Spielen teilnehmen.

Der Heidelberger war zuletzt bei der International Swimming League (ISL) in Ungarn gestartet. In Budapest hatten sich Top-Schwimmer aus aller Welt über mehrere Wochen zurückgezogen und hoch dotierte Rennen bestritten. «Ich würde es jederzeit wieder machen», sagte Heintz, der sowohl die Wettkämpfe als auch das Hygienekonzept lobte. Heintz sagte zudem mit Blick auf Olympia: «Ich habe jetzt schon Erfahrungen in dieser Bubble gesammelt. Ich weiß, wie hart das hinten raus sein kann, wenn du eigentlich nur im Hotel sitzen darfst. Ich kann mich also schon mal auf die Spiele einstellen, wenn sie so stattfinden, und habe, glaube ich, schon einen Vorteil gegenüber Athleten, die das nicht mitgemacht haben.»