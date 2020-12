Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Keine Spitzenplätze für deutsche Skicrosser zum Weltcup-Auftakt

AROSA: Beim Weltcup-Auftakt der Skicrosser sind die deutschen Athleten ohne vordere Plätze geblieben. In Arosa in der Schweiz schafften es Daniela Maier vom SC Urach in Baden-Württemberg und der Partenkirchener Niklas Bachsleitner am Dienstag in das Viertelfinale, schieden dort dann aber jeweils aus. Für die anderen Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) war schon früher Endstation. Die Siege gingen an die Schweden Alexandra Edebo und David Mobärg.

Am Mittwoch steht in Arosa gleich der nächste Flutlicht-Wettkampf an. Danach folgen am Wochenende zwei Events in Val Thorens in Frankreich.

Auch Tournee-Finale in Bischofshofen steigt ohne Zuschauer

BISCHOFSHOFEN: Die Vierschanzentournee der Skispringer wird ihren neuen Sieger am 6. Januar vor leeren Rängen küren. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Zuletzt war überlegt worden, ob man mit Tribünen am Schanzengelände zumindest eine limitierte Zahl an Sitzplätzen anbieten könnte. Skiclub-Präsident Johann Pichler kommentierte laut ORF: «Die Tribüne hätte rein aus Sitzplätzen bestehen dürfen und mit entsprechenden Abstandshaltern zwischen den einzelnen Plätzen, das wäre nicht zu finanzieren gewesen.»

Auch die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck sind bei der 69. Vierschanzentournee coronabedingt vor leeren Rängen geplant. Normalerweise kommen rund 100.000 Fans zu den vier Stationen in Deutschland und Österreich. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und Top-Athlet Markus Eisenbichler zählen in diesem Winter zu den engsten Favoriten auf den goldenen Adler, den der Sieger erhält. Deutschland hat seit Sven Hannawald 2001/2002 keinen Tournee-Sieger mehr gestellt.

Ehemaliger Formel-1-Teamchef Frank Williams im Krankenhaus

GROVE: Der langjährige Formel-1-Teamchef Frank Williams ist im Krankenhaus. Wie seine Familie in einem Schreiben mitteilte, ist die derzeitige Lage des 78-Jährigen stabil. Da es sich um eine private Angelegenheit handelt, werde die Familie zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details mitteilen. Frank Williams war den Angaben zufolge «kürzlich» ins Hospital eingewiesen worden. Das Team werde zu gegebener Zeit über den neuesten Stand informieren.

Der Brite sitzt seit einem Autounfall 1986 im Rollstuhl. Williams hatte 1977 zusammen mit Patrick Head den Rennstall gegründet. Insgesamt neun Mal holte das Williams-Team den Konstrukteurs-Titel. Die letzte Fahrer-WM gewann 1997 der Kanadier Jacques Villeneuve.

Der gesundheitlich angeschlagene Frank Williams trat 2012 aus dem Vorstand zurück und machte den Weg für seine Tochter Claire frei. 2013 stieg sie zur Co-Teamchefin auf. Nach dem Verkauf des Williams-Rennstalls an eine US-Investmentgesellschaft trat Claire Williams Anfang September dieses Jahres nach dem Grand Prix von Italien in Monza ab. Damit endete beim Privatteam eine Ära.

Deutsche Wasserballer kämpfen im Februar um Olympia-Ticket

ROTTERDAM: Die deutschen Wasserballer kämpfen vom 14. bis 21. Februar in Rotterdam um das Olympia-Ticket. Dies wurde auf einer Videokonferenz der beteiligten Mannschaften mit dem Weltschwimmverband Fina bestätigt. In der niederländischen Hafenstadt geht es für zwölf Mannschaften um die letzten drei noch offenen Olympia-Startplätze für das Zwölferfeld von Tokio.

«Es wird vor Ort eine Blase geben», sagte Bundestrainer Hagen Stamm über den Umgang mit den Corona-Bedingungen. Er sorgt sich um die Form seiner Aktiven: Während andere Nationen unvermindert spielen, wird die Bundesliga nicht vor März starten. Zuletzt war ein Nationalmannschaftslehrgang mit Testspielen gegen den deutschen Meister Waspo 98 Hannover nach positiven Corona-Tests abgesagt worden.

In Rotterdam trifft der WM-Achte von 2019 in der Vorrundengruppe B auf den Olympia-Zweiten Kroatien, Russland, Frankreich, Rumänien und Gastgeber Niederlande - alles spielstarke Gegner. «Das ist eine unglaublich schwere Gruppe», sagte Stamm. Für den Einzug in das Viertelfinale und die dortigen K.o.-Spiele muss als Zwischenstation Rang vier erreicht werden. Die deutsche Auswahl war zuletzt 2008 in Peking mit Platz zehn auf der der olympischen Bühne vertreten.

Schumacher sammelt viele Formel-1-Testkilometer in Abu Dhabi

ABU DHABI: Mick Schumacher hat bei den Formel-1-Testfahrten für junge Piloten in Abu Dhabi viele Testkilometer gesammelt. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher drehte im Haas auf dem Yas Marina Circuit 125 Runden. Mit seiner schnellsten Runde von 1:39,947 Minuten wurde der 21 Jahre alte Formel-2-Champion unter den 15 Piloten Letzter.

Die Bestzeit zum Abschluss der Saison sicherte sich am Dienstag Renault-Rückkehrer Fernando Alonso (1:36,333 Minuten). Der 39-jährige Spanier war mit einer Sondererlaubnis am Start, weil er in den vergangenen zwei Jahren nicht als Stammpilot in der Formel 1 im Einsatz war und im nächsten Jahr sein Comeback geben wird. Schumacher fährt ab der Saison 2021 als Stammpilot neben dem Russen Nikita Masepin für das US-Team Haas.

ABU DHABI: Renault verliert seinen Motorsportchef Jerome Stoll.

Wie das französische Formel-1-Team am Dienstag mitteilte, zieht sich der 66-Jährige zum Jahresende von dem Posten zurück. Stoll hatte Renault seit der Formel-1-Rückkehr als Werksteam zur Saison 2016 vorgestanden. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Renault wird kommende Saison in Alpine umbenannt. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien wird dann neben dem Franzosen Esteban Ocon zweiter Fahrer. «Ich bin glücklich und stolz, Teil dieses großartigen Abenteuers mit solch tollen Menschen gewesen zu sein», sagte Stoll.

Trotz Lockdown kein Bundesliga-Abbruch - Spahn: Tests kein Problem

BERLIN: Der Profi-Sport darf auch im Lockdown weitermachen. Für das Infektionsgeschehen in Deutschland insgesamt sei es nicht die Frage, ob und in welchen Stadien am Wochenende ohne Zuschauer gespielt werde, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin. Auch Corona-Tests seien nicht das Problem, die Verfügbarkeit von Schnelltests sei «sehr, sehr hoch» und auch PCR-Tests seien vorhanden.

Es gehe beim Profisport, der entsprechende Test- und Schutzkonzepte befolge, auch um Berufsausübung, sagte der Minister. Die Frage, welches Signal vom Weiterlaufen des Profifußballs im Lockdown ausgehe, werde gesellschaftlich unterschiedlich eingeordnet. Für viele Menschen sei der Sport als Stück Normalität von Bedeutung. «Für viele ist wichtig, dass noch ein paar Dinge jenseits von Corona da sind», sagte Spahn.

Seit dem Beschluss der Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am vergangenen Sonntag war bereits klar, dass der Profisport im wesentlichen weitermachen darf wie zuletzt. Während weite Teile des öffentlichen Lebens in Deutschland ab Mittwoch drastisch heruntergefahren werden, wird der Spielbetrieb in den Bundesligen - anders als im Frühjahr und trotz Corona-Pandemie - planmäßig fortgeführt. Als letzte große Profiliga beginnt die Deutsche Eishockey Liga am Donnerstag mit dem Spielbetrieb.

Ex-Bundestrainer Schuster: Neuer Trainerposten derzeit kein Thema

OBERSTDORF: Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster kann sich eine schnelle Rückkehr als Chefcoach nicht vorstellen. «Ausschließen möchte ich es nicht, aber in den nächsten zwei Jahren ist das kein Thema», sagte der 51-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. Den Zeitpunkt, das deutsche Team im Frühjahr 2019 zu übergeben, bezeichnete der Österreicher als «richtig». «Es gab einen Mix aus Gründen: Die eigene Energie, die familiäre Situation», fügte Schuster an.

Im Anschluss an Schusters elfjähriges Engagement übernahm sein früherer Assistent Stefan Horngacher das Bundestrainer-Amt. Der ehemalige Coach nannte den Posten «eine wahnsinnige Verantwortung, Wochenende für Wochenende zu liefern». Derzeit ist Schuster TV-Experte bei Eurosport und Berater von Österreichs Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer. Auch als Lehrer am Skigymnasium ist er zurückgekehrt.

«Das ist jetzt wie Lothar Matthäus im Sky-Studio.»

(Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster auf die Frage, wie er bei der Vierschanzentournee die Platzierungen eins, zwei und drei tippe. Anschließend legte er sich auf Markus Eisenbichler als seinen Siegertipp fest.)

Verlegung vom Tisch: Leipzig spielt Pokal in Augsburg im Dezember

LEIPZIG: Das DFB-Pokalspiel zwischen den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und RB Leipzig findet wie geplant statt. Das teilte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag mit. «Der Stand ist, dass wir spielen werden. Augsburg hat sich aus nachvollziehbaren Gründen gegen eine Verlegung ausgesprochen, von daher werden wir spielen», sagte der 33-Jährige. Das Spiel ist für den 22. Dezember (18.30 Uhr/Sky) angesetzt. Leipzig wollte die Partie aufgrund der hohen Belastung ins neue Jahr verlegen. Das hatten zuvor bereits Bayern München und Bayer Leverkusen getan.

Olympischer Fackellauf startet am 25. März in Fukushima

TOKIO: Der Fackellauf im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio soll am 25. März in der Präfektur Fukushima starten. Wie die Organisatoren am Dienstag bekanntgaben, wird der Auftakt im J-Village stattfinden, einem Fußballtrainingszentrum, das während der Atomkatastrophe im März 2011 in Folge eines Erdbebens und Tsunamis als Hauptquartier für die Krisenmanager des Super-Gaus gedient hatte. Der Fackellauf war im Zuge der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr genauso wie die Sommerspiele abgesagt worden. Die Olympischen Spiele und Paralympics finden nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 statt.

Geiger und Althaus: Gleichberechtigung im Skispringen zu langsam

FRANKFURT/MAIN: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und die beste deutsche Athletin Katharina Althaus haben die Bedeutung der Gleichberechtigung im Skispringen bekräftigt. «Wir sind dabei, uns durchzuboxen und hoch zu kämpfen», sagte Althaus im Interview von «go!d - Das Magazin der Deutschen Sporthilfe». «Aber alles braucht etwas mehr Zeit, als wir es gerne hätten.» Geiger sieht die Probleme in der Gleichberechtigung ähnlich: «Die Frauen machen genauso einen Wettkampf wie wir», sagte der Weltmeister. «Sie bringen theoretisch also die gleiche Leistung und sollten dafür eigentlich das gleiche kriegen.»

Bayern und andere Topvereine beteiligen sich an OneFootball

BERLIN: Das auf Fußball spezialisierte Medienunternehmen OneFootball hat den bisherigen Mitbewerber Dugout übernommen. Den Zukauf finanziert der Onlineanbieter auch mit der Abgabe von Gesellschaftsanteilen an Topclubs wie Bayern München. Das teilte das Unternehmen aus Berlin am Dienstag mit. Dadurch entsteht nach OneFootball-Angaben «das weltweit größte digitale Fußball-Medienunternehmen». Bei deutschen Fußballfans ist vor allem die App von OneFootball bekannt.

NFL-Spektakel «wie ein Film»: Ravens ringen Browns mit 47:42 nieder

CLEVELAND: Die Baltimore Ravens haben das bislang spektakulärste Spiel der NFL-Saison gegen die Cleveland Browns gewonnen und ihre Chancen auf die Playoffs erhalten - mit dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in einer Hauptrolle. Das 47:42 am Montagabend war der achte Saisonsieg für das Football-Team um Quarterback Lamar Jackson, der im zweiten Spiel nach seiner Corona-Infektion während des letzten Viertels zeitweise mit Krämpfen in der Kabine behandelt werden musste. Zwei Minuten vor dem Ende kam er direkt aus den Katakomben wieder aufs Feld und warf den wichtigen letzten Touchdown-Pass seines Teams - bei einem vierten Versuch.

Auftakt für «die rote Rose»: Ashton will erstmals Coup bei Darts-WM

LONDON: Den ständigen Wettkampf mit Männern ist Lisa Ashton gewohnt. «The Lancashire Rose» (Die rote Rose von Lancashire) hat seit 2020 als erste Frau eine sogenannte Tourcard bei den Darts-Profis und tritt damit regelmäßig auf der World Tour gegen ihre männlichen Rivalen um Primus Michael van Gerwen oder Weltmeister Peter Wright an. Nun will die 50 Jahre alte Engländerin auch bei der WM auf sich aufmerksam machen. Am Mittwoch (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) trifft sie zum Auftakt auf ihren Landsmann Adam Hunt. Mit einem Sieg würde sie in die Fußstapfen von Fallon Sherrock, die im Vorjahr als erste siegreiche Frau bei einer WM Geschichte geschrieben hatte, treten.