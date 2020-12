Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Formel-1-Team Haas holt Mazepin - Warten auf Mick Schumacher

SAKHIR: Das US-Team Haas hat den Russen Nikita Mazepin als Fahrer für die kommende Formel-1-Saison bestätigt.

Der 21 Jahre alte Formel-2-Pilot hat einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben. Dies teilte der Rennstall am Dienstag in Bahrain mit. «Für mich geht ein lebenslang gehegter Traum in Erfüllung, Formel-1-Fahrer zu werden», sagte Mazepin, dessen wohlhabender Vater Dimitri die Karriere des Sohnes fördert. Heißer Kandidat für das zweite Haas-Cockpit ist Mick Schumacher (21), der Formel-2-Führende. Romain Grosjean und Kevin Magnussen müssen Haas am Saisonende verlassen.

Noch keine Mercedes-Entscheidung über Hamilton-Ersatz in Sakhir

SAKHIR: Nach dem positiven Corona-Test von Lewis Hamilton hat Formel-1-Team Mercedes noch keine Entscheidung über den Vertreter für den Weltmeister verkündet.

«Wir werden unsere Pläne für einen Ersatzfahrer für das bevorstehende Wochenende im weiteren Verlauf bekanntgeben», teilte der Rennstall am Dienstag in Bahrain vor dem vorletzten Saisonrennen in Sakhir mit. Mercedes-Ersatzfahrer sind der Belgier Stoffel Vandoorne (28) und Esteban Gutiérrez (29) aus Mexiko. Vandoorne bestreitet nach Mercedes-Angaben am Dienstag einen Formel-E-Test in Valencia und soll anschließend - wie schon zuvor geplant worden war - nach Bahrain reisen.

Formel-1-Weltmeister Hamilton positiv auf Corona getestet

MANAMA: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für das kommende Rennen am Sonntag in Bahrain aus. Das teilte sein Mercedes-Rennstall am Dienstag mit und erklärte: «Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit.»

Hamilton sei in der vergangenen Woche dreimal getestet worden - der Befund sei jedesmal negativ gewesen. Zum letzten Mal sei er am Sonntagnachmittag getestet worden. Am Montagmorgen sei Hamilton allerdings mit leichten Symptomen aufgewacht.

Zur gleichen Zeit sei der siebenmalige Weltmeister informiert worden, «dass eine Kontaktperson, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde», schilderte Mercedes. Der daraufhin bei Hamilton durchgeführte Test fiel positiv aus, ein weiterer bestätigte das Ergebnis.

Hamilton hatte am Sonntag den Großen Preis von Bahrain gewonnen. Offen ist, ob er in anderthalb Wochen in Abu Dhabi beim Finale der Corona-Notsaison an den Start gehen kann. Wer ihn beim zweiten Bahrain-Rennen binnen acht Tagen bei den Silberpfeilen ersetzt, ist noch nicht entschieden.