Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 24/11/2020 | Aktualisiert um: 16:35 | Überblick

Vorerst keine Corona-Lockerungen für den Sport geplant

BERLIN: Der Sport darf vorerst nicht auf Lockerungen der Corona-Regelungen hoffen. Die Bundesländer plädieren dafür, den Ende Oktober verfügten Teil-Lockdown zunächst bis zum 20. Dezember bundesweit aufrechtzuerhalten. Dies geht aus der Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten für die Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Mittwoch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Für den Profi-Sport würde dies konkret bedeuten, dass der Ligen-Betrieb nur mit Geisterspielen fortgesetzt werden kann. Nach dem Fußball, Handball, Basketball und Volleyball will auch die Deutsche Eishockey-Liga am 17. Dezember in die Saison starten. Weiterhin ruhen soll der Amateursport.

Die Profivereine dürfen aber neben der Saisonfortsetzung auch auf eine Verlängerung der Hilfsmaßnahmen durch den Bund bis zur Mitte des kommenden Jahres hoffen. Die Regelung solle für diejenigen Wirtschaftsbereiche gelten, «die absehbar auch in den kommenden Monaten erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes hinnehmen müssen, ohne von Schließungen betroffen zu sein», heißt es in dem Papier der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.

Geplant ist zudem, die Quarantänezeit einheitlich von zwei Wochen auf zehn Tage zu verkürzen. Dies hätte einen entlastenden Effekt auch für den Profisport, wo zuletzt mehrere Mannschaften nach positiven Corona-Fällen für 14 Tage in die Komplett-Isolation gehen mussten. Das hatte vor allem im Handball zu diversen Spielabsagen und wegen des dadurch zunehmenden Termindrucks zu einer kontroversen Debatte um eine mögliche WM-Absage geführt.

Lewandowski winkt Platz in den Top 3 der Torjägerliste

MÜNCHEN: Robert Lewandowski vom FC Bayern München kann mit einem Tor am Mittwoch (21.00/Sky) gegen RB Salzburg in die Top 3 der Torschützenliste der Champions League vorrücken. Mit dann 71 Treffern würde er mit Raúl gleichziehen, der für Real Madrid und den FC Schalke 04 traf. Besser waren vor dem vierten Spieltag der Champions League nur die mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

Die Top-8-Liste:

Platz Spieler Verein Tore 1 Cristiano Ronaldo Manchester United (15 Tore), Real 130 Madrid (105), Juventus Turin (10) 2 Lionel Messi FC Barcelona 118 3 Raúl González * Real Madrid (66), FC Schalke 04 71 (5) 4 Robert Lewandowski Borussia Dortmund (17), Bayern 70 München (53) 5 Karim Benzema Olympique Lyon (12), Real Madrid 67 (55) 6 Ruud van Nistelrooy * PSV Eindhoven (8), Manchester 56 United (35), Real Madrid (13) 7 Thierry Henry * AS Monaco (7), FC Arsenal (35), FC 50 Barcelona (8) 8 Zlatan Ibrahimovic Ajax Amsterdam (6), Juventus Turin 48 (3), Inter Mailand (6), FC Barcelona (4), AC Mailand (9), Paris Saint-Germain (20) 8 Andrej Schewtschenko * AC Mailand (29), FC Chelsea (4), 48 Dynamo Kiew (15)

* nicht mehr aktiv