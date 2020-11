Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 11/11/2020 | Überblick

Alba Berlin gewinnt erstes Pokalspiel in Bonn

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat im BBL-Pokal seine Chance auf die Titelverteidigung gewahrt. Am Dienstagabend siegten die Berliner bei den Telekom Baskets Bonn mit 90:82 (39:40). Die Partie musste Ende Oktober wegen sieben Corona-Fällen im Berliner Team verschoben werden. Weitere Gruppengegner für Alba sind die EWE Baskets Oldenburg und die Basketball Löwen Braunschweig. Nur der Gruppensieger zieht ins Halbfinale gegen Göttingen ein. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo und Ben Lammers mit je 16 Punkten.

Achtelfinal-Aus für Tennisprofi Struff in Sofia

SOFIA: Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Sofia im Achtelfinale ausgeschieden. Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor sein Match gegen den Kanadier Vasek Pospisil am Dienstag mit 3:6, 4:6. Nach 1:23 Stunden verwandelte Pospisil seinen ersten Matchball. Im Viertelfinale trifft der 30 Jahre alte Kanadier nun entweder auf den Australier John Millman oder den Franzosen Gilles Simon.

Leichtathletik-Europameisterschaften 2024 in Rom

ROM: Die Leichtathletik-Europameisterschaften finden im Jahr 2024 zum zweiten Mal nach 1974 in Rom statt. Das teilte der Kontinentalverband EA am Dienstag nach dem ersten Tag seines online veranstalteten Council-Meetings mit. Die Titelkämpfe in der italienischen Metropole sollen im Stadio Olimpico ausgetragen werden. Einziger Gegenkandidat war Polen mit Katowice-Silesia. Die EM 2022 findet im Rahmen der European Championships in München statt.

DOSB und Landessportbünde für schnelle Öffnung der Sportstätten

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund und die Vorsitzenden der Landessportbünde haben eine schnellstmögliche Wiedereröffnung aller bundesweiten Spiel- und Sportstätten angemahnt. Die Forderung ist Teil eines Offenen Briefes, aus dem «sportschau.de» am Dienstag zitierte. «Es ist wichtig, dass allen Vereinen und Verbänden nach den Beschränkungen vom November 2020 schnellstmöglich wieder die Möglichkeit eröffnet wird, Sportangebote zu unterbreiten, zumindest zu den Regelungen vor dem 28.10.2020 zurückzukehren», heißt es in dem Schreiben. Seit dem 2. November sind bis mindestens Monatsende wegen des Corona-Teil-Lockdowns in Deutschland alle Freiluft- und Hallensportstätten geschlossen.

Bobic verteidigt Treffen von Bundesliga-Clubs: «Wichtige Themen»

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat das inoffizielle Treffen von 15 Proficlubs am Mittwoch in Frankfurt/Main verteidigt. «Es gibt wichtige Themen, die einfach mal besprochen werden müssen. Dabei geht es nicht nur um Verteilung von Fernsehgeldern, das wird eher ein Randthema sein», sagte der Ex-Nationalspieler in einem Sky-Interview. «Es geht um strukturelle Dinge, zum Beispiel, wie sich eine Liga nach der Zeit von Christian Seifert, einem überragenden CEO, aufstellt. Auch was beim DFB los ist.» Beim sogenannten G15-Treffen diskutieren Bundesliga-Vereine unter anderem über die künftige Verteilung von TV-Geldern im deutschen Profifußball.

18 Spieler im DFB-Abschlusstraining - Gosens und Henrichs fehlen

LEIPZIG: Ohne die angeschlagenen Außenverteidiger Robin Gosens und Benjamin Henrichs hat Joachim Löw das Abschlusstraining für das Testländerspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Tschechien bestritten. Dem Bundestrainer standen am Dienstagabend im Stadion von Bundesligist RB Leipzig 15 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Der Leipziger Henrichs hat Probleme mit der Patellasehne, Gosens von Atalanta Bergamo hat muskuläre Beschwerden. Beide dürften damit für die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) keine Option sein. Löw gibt einigen Ergänzungs- und Perspektivspielern eine Einsatzchance.

Red Bull Salzburg wieder «Mannschaft des Jahres» in Österreich

WIEN: Bayern Münchens Champions-League-Gegner Red Bull Salzburg ist wieder zur «Mannschaft des Jahres» in Österreich gekürt worden.

Der zwischen 2007 und 2020 elfmalige ÖFB-Meister erhielt die Auszeichnung als erstes Team überhaupt zum dritten Mal in Serie, wurde am Dienstagabend mitgeteilt. Die Wahl wurde von der österreichischen Sportjournalisten-Vereinigung durchgeführt.

Mehrere positive Corona-Tests bei Basketballteam Armani Mailand

MAILAND: Nach mehreren positiven Corona-Tests innerhalb des Teams hat der italienische Basketball-Club Armani Mailand seine Mannschaft außer Dienst gestellt. Die Infizierten hätten keine Symptome gezeigt, teilte der Euroleague-Gegner von Alba Berlin und vom FC Bayern München mit. Am Dienstag sollten nochmals Corona-Tests durchgeführt werden. Der italienische Basketball-Rekordmeister habe die zuständige Gesundheitsbehörde informiert und warte nun auf weitere Anweisungen.

BVB befördert Nachwuchsleiter Ricken und macht ihn zum Direktor

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Lars Ricken vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert und befördert den Ex-Profi vom Nachwuchskoordinator zum Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Wie der BVB am Dienstag bekanntgab, soll der 44-Jährige die neue Position ab dem 1. Januar 2021 übernehmen. Der gebürtige Dortmunder Ricken spielte von 1993 bis 2007 als Profi für den BVB. Seit 2008 ist er als Nachwuchskoordinator tätig, in der Zeit holten die Junioren-Mannschaften der Dortmunder sechs Meistertitel.

Halbfinal-Aus gegen die Nummer eins: Han Ying wird World-Cup-Vierte

WEIHAI: Die deutsche Nationalspielerin Han Ying hat das erste internationale Tischtennis-Turnier nach einer achtmonatigen Corona-Pause auf dem vierten Platz abgeschlossen. Beim World Cup im chinesischen Weihai verlor die 37-Jährige am Dienstag im Halbfinale erst im entscheidenden siebten Satz gegen die Weltranglisten-Erste Chen Meng aus China. Danach unterlag Han im Spiel um Platz drei der Japanerin Mima Ito in 0:4 Sätzen. Im Endspiel setzte sich Chen Meng mit 4:1 gegen ihre Teamkollegin Sun Yingsha durch.

Nach Corona-Infektion: Ringer-Ass Stäbler verzichtet auf WM-Start

STUTTGART: Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler wird nicht an der für den 12. bis 20. Dezember geplanten WM in Serbien teilnehmen. «Ich habe mich vor etwa drei Wochen mit dem Corona-Virus infiziert. Ich war anschließend in Quarantäne und mir geht es auch längst wieder gut», sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. «Meine Leistungstests vergangene Woche in Heidelberg haben aber ergeben, dass ich aktuell über 20 Prozent weniger Leistungsvermögen verfüge. Das war ein Schock für mich. Und unter diesen Umständen macht ein WM-Start für mich keinen Sinn.»

Löw sieht Zeit für Reus-Comeback noch nicht gekommen

LEIPZIG: Joachim Löw sieht den Moment für ein Comeback von Marco Reus in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht gekommen. «Er braucht Stabilität, damit er gut über den Winter kommt. Wir wollen alle, dass er einen guten Rhythmus hat. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt», sagte der Bundestrainer vor dem Testländerspiel am Mittwoch gegen Tschechien in Leipzig.

Süle vorzeitig aus Quarantäne - Rückkehr ins Bayern-Teamtraining

MÜNCHEN: Nationalspieler Niklas Süle ist nach seinem positiven Corona-Test beim FC Bayern ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, trainierte der 25 Jahre alte Abwehrspieler am Dienstag wieder mit seinen während der Länderspielpause in München verbliebenen Teamkollegen. Süle war in der vergangenen Woche zunächst positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle nachfolgenden Testungen brachten ein negatives Ergebnis, wie die Münchner weiter mitteilten.

Länderspiel gegen Tschechien: Trapp, Rüdiger, Koch und Brandt spielen

LEIPZIG: Der Frankfurter Kevin Trapp steht beim Länderspiel am Mittwoch (20.45/RTL) gegen Tschechien im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch die Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea und Robin Koch von Leeds United sowie der Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt werden in der Startformation stehen. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag auf der Pressekonferenz bekannt. Der Coach ließ auch durchblicken, dass der Ex-Freiburger Luca Waldschmidt wohl im Sturm beginnen wird. Unschlüssig ist Löw noch, ob Ilkay Gündogan von Beginn an auflaufen wird.

Motorrad-Dopingsünder Iannone für vier Jahre gesperrt

LAUSANNE: Der italienische Motorradpilot Andrea Iannone ist zu einer vierjährigen Sperre wegen Dopings verurteilt worden. Das hat der Internationale Sportgerichtshof CAS am Dienstag verkündet. Im Berufungsprozess folgte das Gericht der Empfehlung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und legte die Höchststrafe fest. Iannone darf rückwirkend vom 17. Dezember 2019 an für vier Jahre lang nicht an Rennveranstaltungen teilnehmen, die vom Motorrad-Weltverband FIM ausgetragen werden.

Einigung erzielt: NBA will neue Saison am 22. Dezember starten

NEW YORK: Die kommende NBA-Saison soll am 22. Dezember beginnen und ist wegen der Corona-Krise kürzer als gewöhnlich. Darauf einigten sich die stärkste Basketball-Liga der Welt und die Spielergewerkschaft NBAPA laut Mitteilung vom Montagabend (Ortszeit). Das Direktorium der Liga muss dem Plan der Form halber noch zustimmen. Einen genauen Spielplan will die Liga zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Klar ist, dass es die für die Fernsehsender lukrativen Partien um Weihnachten geben wird und alle Teams 72 Spiele absolvieren sollen - normal sind 82.

Olympia-Verantwortliche planen ab März 2021 Testveranstaltungen

TOKIO: Nach einem Turn-Wettbewerb mit mehreren tausend Besuchern blicken die Olympia-Verantwortlichen in Tokio optimistisch ins kommende Jahr. Ab März seien weitere Testläufe geplant, sagte der Olympia-Offizielle Hidemasa Nakamura am Dienstag in einer Online-Schalte. Wie genau diese aussehen, und ob daran auch nicht-japanische Athleten teilnehmen könnten, gab er nicht bekannt. Am Sonntag waren in der japanischen Hauptstadt 22 Sportler aus Russland, China und den USA zu einem Wettkampf angetreten.

Kiels Handballer im Champions-League-Halbfinale gegen Veszprem

KIEL: Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft im Halbfinale des Champions-League-Wettbewerbs 2019/20 auf den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Das zweite Semifinale bestreiten der FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Das Turnier soll am 28. und 29. Dezember in Köln ausgetragen werden. Wenn es die Corona-Lage zulässt, sollen die Spiele vor Publikum stattfinden.

Basketballer in Quarantäne - Zwei BBL-Spiele abgesagt

BAMBERG: Nach mehreren Absagen zum Saisonstart sind für das kommende Wochenende erneut zwei Spiele der Basketball Bundesliga verlegt worden. Die für Samstag (18.00 Uhr) geplante Partie zwischen den Brose Baskets Bamberg und den Niners Chemnitz könne nicht wie geplant stattfinden, teilte die BBL am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Auch das für Sonntag (15.00 Uhr) angesetzte Spiel zwischen die Jobstairs Gießen 46ers und Hamburg Towers muss verlegt werden. Sowohl die Gießener, als auch die Chemnitzer Mannschaft befindet sich in Quarantäne.

Nach Sturz auf Abstiegsplatz: Duisburg stellt Lieberknecht frei

DUISBURG: Nach dem Sturz auf einen Abstiegsplatz der 3. Liga hat der langjährige Fußball-Bundesligist MSV Duisburg am Dienstag seinen Trainer Torsten Lieberknecht freigestellt. Das gab der Verein am Morgen nach der 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Köln bekannt. Die Duisburger, die in der Vorsaison den Aufstieg in die 2. Bundesliga nur knapp verpasst hatten, belegen nach drei Heimniederlagen in Folge nur Rang 17.

Englischer Fußball-Verbandschef Clarke zurückgetreten

LONDON: Nach einem verbalen Fehltritt ist der Vorsitzende des englischen Fußball-Verbandes, Greg Clarke, am Dienstag zurückgetreten. Der 63-Jährige, der auch Vizepräsident des Weltverbandes FIFA ist, gab seinen Schritt in einer persönlichen Erklärung bekannt. Darin bedauerte er seine «inakzeptablen Worte» vor dem englischen Parlament, mit denen er dem Fußball einen schlechten Dienst erwiesen habe. In einem Ausschuss des Unterhauses hatte Clarke von «farbigen» statt von schwarzen Fußballern gesprochen und sich dafür am Dienstag zunächst entschuldigt.

Dortmunder Jude Bellingham steht erstmals im England-Kader

LONDON: Der 17 Jahre alte Fußballprofi Jude Bellingham von Borussia Dortmund steht möglicherweise vor seinem Debüt in der englischen Nationalmannschaft. Trainer Gareth Southgate berief Bellingham in sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele gegen Irland, Belgien und Island. Es ist das erste Mal, dass der Mittelfeldspieler im Kader der A-Nationalmannschaft steht.

Ballack bei DFB-Länderspiel als TV-Experte im Einsatz

LEIPZIG: Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack ist am Mittwoch (20.45 Uhr) beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien in Leipzig als Experte für den TV-Sender RTL im Einsatz. Der 98-malige Nationalspieler wird an der Seite von Moderatorin Laura Wontorra das Spiel analysieren. «Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie», sagte Ballack.

Handballer Bitter positiv auf Corona getestet - frei von Symptomen

STUTTGART: Bei dem positiv auf das Coronavirus getesteten Handball-Nationalspieler handelt es sich um Torhüter Johannes Bitter. Rund 48 Stunden nach dem EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland fiel auch ein zweiter Test bei dem 38-Jährigen positiv aus, wie sein Club TVB Stuttgart sowie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend mitteilten. Bitter ist frei von Symptomen und befindet sich bereits seit Montag in häuslicher Isolation, er wird den Stuttgartern damit mindestens in den kommenden beiden Bundesliga-Spielen beim HC Erlangen an diesem Mittwoch sowie gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Samstag fehlen.

Formel 1 plant mit Rekordkalender 2021 - ohne Deutschland

BERLIN: Nach dem Corona-Notjahr will die Formel 1 die nächste Saison mit einem Rekordkalender angehen. In dem provisorischen Plan, den die Motorsport-Königsklasse am Dienstag für das Jahr 2021 veröffentlichte, sind 23 Rennen vorgesehen - so viele wie noch nie. In Deutschland wird dabei nach dem überraschenden Gastspiel auf dem Nürburgring in dieser Weltmeisterschaft nicht Station gemacht.

Gündogan zur eigenen Corona-Erkrankung: Hat mein Denken verändert

LEIPZIG: Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat mit Demut auf seine Corona-Infektion zurückgeblickt. «Vor der Corona-Erkrankung habe ich es nicht für voll genommen. Danach hat sich mein Denken geändert. Es macht nicht nur körperlich, auch psychisch etwas mit einem. Man macht sich Sorgen. Alles steht in den Sternen», sagte Gündogan auf der Pressekonferenz am Dienstag vor dem Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig. Gündogan hatte die Länderspiele im Oktober verpasst, nachdem er sich infiziert hatte.

Der Formel-1-Rennkalender für die Saison 2021

BERLIN:

Datum Land Ort 21. März Australien Melbourne 28. März Bahrain Sakhir 11. April China Shanghai 25. April* - - 9. Mai** Spanien Barcelona 23. Mai Monaco Monte Carlo 6. Juni Aserbaidschan Baku 13. Juni Kanada Montreal 27. Juni Frankreich Le Castellet 4. Juli Österreich Spielberg 18. Juli Großbritannien Silverstone 1. August Ungarn Budapest 29. August Belgien Spa-Francorchamps 5. September Niederlande Zandvoort 12. September Italien Monza 26. September Russland Sotschi 3. Oktober Singapur Singapur 10. Oktober Japan Suzuka 24. Oktober USA Austin 31. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt 14. November** Brasilien Sao Paulo 28. November Saudi-Arabien Dschidda 5. Dezember Vereinigte Arabische Abu Dhabi Emirate

*Ein Datum steht fest, der Kurs aber noch nicht **Vorbehaltlich des Vertrags mit dem Rennveranstalter

Frühere Wimbledon-Finalistin Lisicki erneut verletzt

LINZ: Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki muss den nächsten Rückschlag hinnehmen. In der Doppel-Konkurrenz des WTA-Turniers in Linz hat sich die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Berlin am linken Knie verletzt, wie die Veranstalter am Dienstag bestätigten, ohne eine Diagnose zu nennen. Zuvor hatte bereits das Portal «tennisnet.com» darüber berichtet.

Als sie sich die Verletzung zuzog, habe Lisicki laut aufgeschrien, teilten die Veranstalter weiter mit. Beim Stande von 6:5 im ersten Satz musste die frühere Fed-Cup-Spielerin mit ihrer britischen Doppelpartnerin Jodie Burrage im Match gegen die Norwegerin Ulrike Eikeri und Yana Sizikowa aus Russland aufgeben.

Immer wieder war Lisicki in der Vergangenheit mit Verletzungen und auch mit einer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber lange ausgefallen. In der Weltrangliste wird sie aktuell auf Platz 690 geführt. Beim Turnier in Linz hatte die Wimbledon-Finalistin von 2013 dank einer Wildcard an der Einzel-Qualifikation teilgenommen, war aber nach einem Sieg ausgeschieden.