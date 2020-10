Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

400-Meter-Weltmeisterin Eid Nasser wird nicht gesperrt

MONACO: 400-Meter-Weltmeisterin Salwa Eid Naser ist trotz Verstößen gegen die Meldepflicht für Dopingtests nicht gesperrt worden. Ein diesbezügliches Verfahren hat die Disziplinarkommission des internationalen Leichtathletik-Verbandes World Athletics eingestellt, teilte die AIU am Dienstag mit. Die 22-Jahre alte für Bahrain startende Nigerianern war Anfang Juni vorläufig suspendiert worden. Für Vergehen gegen die Meldepflicht kann eine Sperre von bis zu zwei Jahren verhängt worden. Eid Nasser soll in der Zeit bis zur WM im Herbst 2019 binnen eines Jahres dreimal nicht für Doping-Kontrollen erreichbar gewesen sein.

Kickers Offenbach geht juristisch gegen Zuschauerausschluss vor

OFFENBACH: Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach wehrt sich juristisch gegen den Zuschauerausschluss bei Heimspielen. Der Traditionsclub hat laut einem Bericht der «Offenbach Post» vor der Partie am Dienstagabend (19.00 Uhr) gegen FC Gießen beim Verwaltungsgericht Darmstadt einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den coronabedingten Ausschluss von Fans gestellt. Eine Entscheidung des Gerichts werde laut OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik noch vor dem Anpfiff erwartet.

Titelverteidigung als Ziel: Flick will mit FC Bayern «das Optimum»

MÜNCHEN: Hansi Flick traut dem FC Bayern München die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League zu. «Wir haben die Qualität. Und wenn wir von Spiel zu Spiel unsere Qualität einbringen, können wir wieder erfolgreich sein. Vielleicht auch so erfolgreich wie letztes Jahr», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag. Knapp zwei Monate nach ihrem Königsklassen-Triumph starten die Münchner am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Atlético Madrid in die neue Saison im Europapokal.

Marek Mintal wird Assistent des slowakischen Nationaltrainers

BRATISLAVA: Der ehemalige Nürnberg-Profi Marek Mintal bekommt eine führende Rolle im slowakischen Fußball-Nationalteam. Wie der Fußballverband SFZ am Dienstag bekannt gab, wurde der 43 Jahre alte einstige Torschützenkönig der Bundesliga zu einem der beiden Assistenten des neuen slowakischen Fußball-Nationaltrainers ernannt. Neuer Teamcoach wird vorerst bis 30. November Stefan Tarkovic.

Corona-Fall beim Gegner: Spiel der Rhein-Neckar Löwen abgesagt

MANNHEIM: Wegen eines Corona-Falls beim Gegner ist das erste Spiel der Rhein-Neckar Löwen in der neuen EHF European League kurzfristig abgesagt worden. Diese Entscheidung habe das Gesundheitsamt Mannheim getroffen, teilte der Handball-Bundesligist wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff der Partie gegen RK Trimo Trebnje am Dienstagabend (18.45 Uhr) mit. Zuvor war ein Teammitglied der Slowenen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wann beziehungsweise ob das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Hoffenheim in der Europa League ohne Zuschauer gegen Belgrad

SINSHEIM: Die TSG 1899 Hoffenheim muss ihr Europa-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) ohne Zuschauer austragen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. «Der Inzidenzwert in dem von den Behörden definierten Umkreis war in den vergangenen Tagen über den für eine Zuschauerbeteiligung ausgewiesenen Grenzwert gestiegen», hieß es in der Mitteilung. Die Kraichgauer verzeichnete am vergangenen Samstag beim 0:1 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund noch 6030 zugelassene Zuschauer im Sinsheimer Stadion.

Zverev auch im Doppel weiter - Nun vielleicht gegen Krawietz/Mies

KÖLN: An der Seite seines älteren Bruders Mischa Zverev hat Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev nach seinem Einzel-Turniersieg in Köln diesmal auch im Doppel einen Erfolg gefeiert. Durch ein 6:4, 6:2 gegen den Briten Dominic Inglot und den Pakistani Aisam-Ul-Haq Qureshi erreichten die Brüder das Viertelfinale des zweiten ATP-Tennis-Turniers. Dort könnten sie nun auf Kevin Krawietz und Andreas Mies treffen, die zuletzt bei den French Open zum zweiten Mal den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewannen.

Tratnik siegt bei Giro-Fortsetzung - Almeida verteidigt Rosa Trikot

SAN DANIELE DEL FRIULI: Der Slowene Jan Tratnik hat die 16. Etappe des Giro d'Italia der Radprofis gewonnen und damit bei der Fortsetzung der Rundfahrt für eine Überraschung gesorgt. Er setzte sich nach 229 Kilometern auf dem mittelschweren Teilstück von Udine nach San Daniele del Friuli vor Ben O'Connor (Australien) und Enrico Battaglin (Italien) durch. Der Portugiese Joao Almeida hat derweil das Rosa Trikot des Führenden verteidigt.

Sechs Corona-Fälle bei Alba Berlin - Euroleague-Spiel abgesagt

BERLIN: Bei Basketball-Bundesligist Alba Berlin sind sechs Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das für Donnerstag angesetzte Euroleague-Spiel des deutschen Meisters und Pokalsiegers gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz wurde abgesagt. Einen positiven Befund hatte es bereits am Samstag nach dem Euroleague-Spiel bei ZSKA Moskau gegeben. Das Pokalspiel von Alba am vergangenen Sonntag gegen Braunschweig musste deswegen abgesagt werden. Fünf weitere positive Tests kamen nun hinzu. Alle sechs Akteure wurden isoliert. Alle Beteiligten, die mit auf der Reise nach Moskau waren, befinden sich bereits in Quarantäne.

Knie-OP: Nationalspieler Klostermann fehlt RB Leipzig länger

LEIPZIG: Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann fehlt dem Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig länger. Der 24-Jährige muss nach Vereinsangaben am linken Knie operiert werden. Wie lange der Abwehrspieler den Sachsen nicht zur Verfügung stehen wird, wurde nicht mitgeteilt. Klostermann hatte sich die Knieverletzung am vergangenen Samstag im Ligaspiel beim FC Augsburg (2:0) ohne Fremdeinwirkung zugezogen. Am Mittwoch steht nun der arthroskopische Eingriff im linken Knie an.

Erneut großer Corona-Ausbruch bei niederländischem Club AZ Alkmaar

ALKMAAR/NEAPEL: Nur zwei Tage vor dem Spiel gegen den SSC Neapel in der Europa League ist beim niederländischen Fußball-Club AZ Alkmaar erneut ein größerer Corona-Ausbruch festgestellt worden. Acht Spieler seien infiziert worden, teilte der Verein am Dienstag in Alkmaar mit. Insgesamt sind jetzt 13 Spieler mit dem Virus infiziert. Das für Donnerstagabend in Neapel angesetzte Spiel solle vorerst wie geplant stattfinden. Nach den Corona-Regeln der UEFA findet ein Spiel statt, wenn einem Club mindestens 13 Spieler zur Verfügung stehen.

Doch keine Fußballspiele mit Fans in griechischen Stadien

ATHEN: Wegen steigender Corona-Zahlen in Griechenland dürfen nun doch keine Fußball-Spiele vor Fans im Stadion stattfinden, wie ursprünglich für diese Woche geplant. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hob eine entsprechende Kabinettsentscheidung am Dienstagmittag wieder auf, wie griechische Medien berichteten. Die steigenden Corona-Zahlen in ganz Europa könnten auch für Griechenland nicht ausgeschlossen werden, hieß es aus Regierungskreisen. Zudem würden Spiele selbst mit wenigen Fans eine falsche Botschaft an die gesamte Bevölkerung senden.

Zwei neue Corona-Fälle beim Giro d'Italia - Rundfahrt geht weiter

MAILAND: Beim 103. Giro d'Italia der Radprofis hat es zwei weitere positive Corona-Tests gegeben. Die dreiwöchige Rundfahrt wird aber nach dem gestrigen Ruhetag heute mit der 16. Etappe fortgesetzt. Die Organisatoren teilten am Dienstag mit, dass ein Fahrer des Teams UAE Emirates sowie ein Mitarbeiter des Rennstalls AG2R La Mondiale positiv auf das Virus getestet wurden. Insgesamt seien 492 Tests durchgeführt worden. Das Team UAE Emirates bestätigte in einer Mitteilung, dass Fernando Gaviria positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der 26 Jahre alte Kolumbianer wurde aus dem Wettkampf zurückgezogen.

Red-Bull-Motorsportchef schließt Hülkenberg-Engagement nicht aus

BERLIN: Helmut Marko hat die Spekulationen um ein mögliches Formel-1-Engagement von Nico Hülkenberg bei Red Bull befeuert. Sollte der aktuelle zweite Pilot, der britisch-thailändische Fahrer Alexander Albon, die Erwartungen nicht erfüllen, müssten sie sich außerhalb des eigenen Kaders umschauen, sagte der Motorsportchef des einstigen Teams von Sebastian Vettel in einem Interview dem Sender Sky. Dann wären Hülkenberg und der Mexikaner Sergio Perez zwei Kandidaten, betonte Marko.

Wegen Corona: Juventus Turin setzt Betrieb der Jugend-Teams aus

TURIN: Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Betrieb seiner Jugendabteilung nach mehreren Corona-Fällen vorerst eingestellt. Als Vorsichtsmaßnahme sollten alle Aktivitäten der Teams im Nachwuchsbereich der Männer und Frauen zunächst ausgesetzt werden, teilte der Club von Superstar Cristiano Ronaldo mit. Grund seien einige Corona-Fälle in den Nachwuchsmannschaften. Die Betroffenen seien den Vorgaben der Behörden entsprechend isoliert worden.

DOSB-Chef: Olympia in Tokio womöglich ohne internationale Fans

STUTTGART: DOSB-Präsident Alfons Hörmann glaubt an die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio, hält einen Ausschluss von Zuschauern aus anderen Ländern aber für denkbar. Die Sportler, die Helfer und Journalisten könne man mit Quarantänemaßnahmen gut und sicher nach Japan bringen, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sport Bundes in einem Interview der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten». «Die Nachfrage nach Tickets vor Ort ist so groß, dass es problemlos möglich sein wird, die Stadien kurzfristig so zu füllen, wie es die Pandemie dann zulässt. Der Preis, den wir bezahlen müssen, ist, dass es womöglich keine internationalen Zuschauer geben kann», sagte Hörmann.

Nach Beleidigungen gegen Moukoko: Schalke will Täter rasch ermitteln

HANNOVER: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will nach den schweren Beleidigungen gegen Borussia Dortmunds Nachwuchsstürmer Youssoufa Moukoko die Täter schnell ermitteln. «Der FC Schalke 04 hat das ihm zur Verfügung gestellte Audio- und Videomaterial des Spiels ausgewertet und arbeitet nunmehr intensiv an der Identifikation der verantwortlichen Personen», teilte der Club auf seiner Homepage mit.