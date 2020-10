Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 07/10/2020 | Aktualisiert um: 04:30 | Überblick

IOC erlaubt gemischtes Fahnenträger-Doppel bei Olympia

BERLIN: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) lässt bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele 2021 in Tokio ein gemischtes Doppel als Fahnenträger zu. «IOC-Präsident Thomas Bach hat uns die erfreuliche Nachricht übermittelt, dass das IOC den Nationalen Olympischen Komitees die Option einräumen wird, künftig zwei Fahnenträger zu benennen: eine Frau und einen Mann», sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch).

Hörmann kündigte zugleich an, dass die deutsche Mannschaft diese Möglichkeit nutzen wird. «Da mache ich frühzeitig vom Direktionsrecht des DOSB-Präsidenten Gebrauch: Wir werden sicher ein solches Doppel nominieren», sagte er. Nach seiner Ansicht sei Dressurreiterin Isabell Werth (Rheinberg) dafür eine geeignete Kandidatin. «Isabell Werth als herausragende Sportlerin im «Team D» ist sicherlich genauso denkbar wie einige andere», so Hörmann. Die 51-Jährige hat bei fünf Olympischen Spielen insgesamt sechsmal Gold gewonnen.

Wie zuletzt solle jedoch auch die Mannschaft eine Mitsprache bei der Wahl der Fahnenträger haben. «Beim letzten Mal haben wir die Athleten und die Öffentlichkeit in die Auswahl einbezogen, damit sind wir sehr gut gefahren. Ich sehe keinen Grund, das zu ändern», betonte der DOSB-Präsident. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte Tischtennisspieler Timo Boll das Team bei der Eröffnungsfeier ins Stadion geführt.

«Olympia ist die Chance auf ein kleines Wirtschaftswunder»

DUISBURG: Michael Mronz sieht in möglichen Olympischen und Paralympischen Spielen 2032 «die Chance auf ein kleines neues Wirtschaftswunder». Das erklärte der 53 Jahre alte Gründer der privatwirtschaftlichen Initiative für eine Olympia-Bewerbung der Region Rhein-Ruhr beim Kongress «#neuland» in Duisburg.

«Die Region Rhein-Ruhr war in den 50er- und 60er-Jahren ein fossiles Wirtschaftswunder. Nun haben wir eine große Chance, ein nachhaltiges und digitales Wirtschaftswunder zu schaffen», sagte Mronz: «Und dann können wir der Welt als Dividende Olympische Spiele präsentieren.» Mronz betonte seine drei Hauptpunkte Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie das Bestreben, «Dinge nicht für, sondern durch Olympia voranzubringen».

Vor der spätestens Anfang 2022 geplanten Bürgerbefragung, die in den 14 potenziell interessierten Kommunen durchgeführt werden soll, wollen Mronz und seine Initiative das reine Organisations-Budget erstellt haben. «Die Bürger müssen wissen, worüber sie abstimmen. Das ist ein Learning aus der Bewerbung von Hamburg.» Die Nord-Metropole war mit einem Referendum für eine Bewerbung für die Spiele 2024 ebenso gescheitert wie München bei der Befragung für die Winterspiele 2022. Ebenso sei es wichtig, dass die Initiative bis mindestens zur Bürgerbefragung privat bleibe, «damit über das Konzept abgestimmt wird und es keine politische Befragung wird».

Corona-Ausbruch bei Volleyball-U20-EM - Sechs Deutsche infiziert

MÜNCHEN: Bei der U20-Europameisterschaft der Volleyballer in Tschechien ist es zu einem Coronavirus-Ausbruch gekommen. Das deutsche Team berichtete am Dienstag von mindestens sechs Fällen, die nach der Rückkehr in die Heimat erkannt worden sind. Alle Betroffenen - die erkrankten Spieler und Betreuer wurden nicht namentlich genannt - zeigten «keine oder leichte Symptome und einen milden Verlauf», wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mitteilte. Alle Delegations-Mitglieder hätten sich nach der Heimreise am Sonntag wie vorgeschrieben in die häusliche Quarantäne begeben. Auch sieben italienische Teammitglieder wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

FC Bayern holt auch noch Talent Tiago Dantas für Drittliga-Team

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat Offensivtalent Tiago Dantas von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis zum deutschen Fußball-Rekordmeister, wie die Münchner am Dienstag bekanntgaben. Bei den Bayern ist er zunächst aber für die zweite Mannschaft in der 3. Liga vorgesehen. Zuvor hatten portugiesische Medien berichtet, dass der Champions-League-Sieger eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler hat.

Özil bietet Gehaltsverzicht an, um Arsenal-Maskottchen zu retten

LONDON: In der Mannschaft des FC Arsenal spielt er keine Rolle mehr. Aber nun will Ex-Weltmeister Mesut Özil dafür sorgen, dass ein anderer Arsenal-Star seinen Stammplatz behält - der Gunnersaurus, das langjährige Maskottchen des Premier-League-Clubs. Seit 1993 trug Arsenal-Fan Jerry Quy das Dinosaurier-Kostüm bei Heimspielen und unzähligen Events. Am Montag war bekannt geworden, dass Quy im Zuge von Sparmaßnahmen seinen Job als Maskottchen verloren hat. Am Dienstag bot Özil an, «das komplette Gehalt unseres großen grünen Kerls» zu übernehmen, so lange er ein Arsenal-Spieler ist.

Kiel siegt auch ohne Sagosen - Leipzig Tabellenführer

KIEL: Auch ohne den verletzten Rückraum-Star Sander Sagosen hat Titelverteidiger THW Kiel am 2. Spieltag der Handball-Bundesliga den ersten Härtetest der Saison bestanden. Der Rekord-Champion bezwang am Dienstag die TSV Hannover-Burgdorf mit 34:31 (17:18) und verfügt damit wie Tabellenführer SC DHfK Leipzig über 4:0 Punkte. Die Sachsen feierten beim 29:22 (15:9) gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg ebenfalls ihren zweiten Saisonsieg. Die Rhein-Neckar Löwen gewannen bei den Eulen Ludwigshafen mit 26:24 (14:13) und der MT Melsungen mit einem 27:21 (13:8) gegen den TBV Lemgo Lippe. Der SC Magdeburg deklassierte Gastgeber Füchse Berlin mit 32:22 (14:12).

Medien: Mario Götze offenbar vor Wechsel zum PSV Eindhoven

BERLIN: Mario Götze scheint einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben. Wie mehrere Medien am Dienstagabend übereinstimmend berichteten, hat der zuletzt vereinslose Fußball-Weltmeister einen Medizincheck beim PSV Eindhoven absolviert. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung und des niederländischen Internetportals «Voetbol International» soll der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag erhalten. «Ja, ich bin gerade in Eindhoven», zitierte «Bild» Götze, der zuletzt als Neuzugang beim Bundesligisten Hertha BSC gehandelt worden war.

US-Open-Sieger Thiem bei French Open gescheitert

PARIS: US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open nach einem Marathon-Match über fünf Sätze und mehr als fünf Stunden den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Österreich musste sich am Dienstag dem Argentinier Diego Schwartzman mit 6:7 (1:7), 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben. Nach einem hochklassigen und spektakulären Match verwandelte der Weltranglisten-14. nach exakt 5:08 Stunden seinen ersten Matchball gegen die Nummer drei der Welt.

Quarantäne aufgehoben: Profis von Erzgebirge Aue trainieren wieder

Aue (dpa/sn) - Die Profis von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue haben am Dienstagabend wieder das Training aufgenommen. Zuvor hatte eine weitere Testreihe auf das Coronavirus keine positiven Befunde ergeben. Daraufhin hob das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises die vorsorglich verhängte Quarantäne gegen die Mannschaft wieder auf. Nach zwei positiven Testergebnissen waren die Auer wenige Stunden vor dem geplanten Auswärtsspiel am Sonntag beim Hamburger SV auf Anweisung des Gesundheitsamtes wieder ins Erzgebirge zurückgekehrt. Die Partie wurde daraufhin abgesagt.

SSC Neapel geht im Hotel in Quarantäne

NEAPEL: Die wegen Corona-Fällen gestoppte Mannschaft des italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel wird ihre Quarantäne in einem Hotel unweit der süditalienischen Stadt verbringen. Das teilte der Club auf seiner Webseite mit. Die Hotelanlage liegt in Castel Volturno in der Nähe des Mittelmeers. Es wird erwartet, dass die Auszeit zwei Wochen dauern könnte. Die lokalen Gesundheitsbehörden hatten am Samstag den Abflug des Teams zum Match gegen Juventus Turin verboten, weil zwei Spieler positiv auf Corona getestet wurden. Die geplatzte Partie der Serie A könnte mit 3:0 für Juve gewertet werden.

Premier-League-Transferausgaben fünfmal so hoch wie in der Bundesliga

LONDON: Die Fußballclubs der englischen Premier League haben in der abgelaufenen Transferperiode deutlich mehr Geld für neue Spieler ausgegeben als die Vereine anderer europäischer Topligen. Das geht aus einem Bericht des Londoner Unternehmens Carteret Analytics hervor. Demnach haben die Premier-League-Clubs umgerechnet rund 1,34 Milliarden Euro (1,22 Milliarden Pfund) für neue Spieler investiert. Die Vereine der Bundesliga gaben nach Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur rund 264 Millionen Euro und damit nur knapp ein Fünftel davon aus.

Nations League: Ukraine nach Corona-Fällen nur noch mit einem Torwart

KIEW/PARIS: Der nächste deutsche Nations-League-Gegner Ukraine hat weitere Corona-Fälle im Team zu verzeichnen und steht nur noch mit einem Torhüter da. Am Dienstag bestätigte der Verband positive Testergebnisse der beiden Schlussmänner Juri Pankiw und Andrej Lunin. Damit steht Nationaltrainer Andrej Schewtschenko in Georgi Buschan nur noch der Torhüter von Rekordmeister Dynamo Kiew zur Verfügung. Ebenfalls positiv getestet sei der Koch der Mannschaft. Alle drei hätten sich im französischen Trainingslager in Selbstisolation begeben. Am Mittwoch bestreitet die ukrainische Auswahl ein Testspiel gegen Frankreich. Zuvor waren bereits mehr als ein halbes Dutzend Stammspieler wegen Verletzungen oder Corona-Infektionen nicht nach Frankreich geflogen.

Pogacar beendet seine Radsport-Saison - Tour-Sieger braucht Pause

BERLIN: Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat seine Radsport-Saison beendet. Sein UAE-Team teilte mit, dass der 22-jährige Slowene eine Pause benötige und daher der Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich am vergangenen Sonntag sein letztes Rennen in diesem Jahr gewesen sei. Pogacar hatte in Lüttich den dritten Platz belegt. Ursprünglich war noch sein Start bei der Flandern-Rundfahrt am 18. Oktober angedacht gewesen.

Steigende Corona-Zahlen: Hertha BSC verkauft noch keine Tickets

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann den Ticket-Vorverkauf für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nicht wie geplant beginnen. Wie der Club am Dienstag über Twitter mitteilte, sind die «steigenden Corona-Infektionszahlen in Berlin» der Grund für die Maßnahme. Eigentlich sollte es von Dienstag an Karten für die Begegnung am 17. Oktober im Olympiastadion geben. Für das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3) hatte Hertha BSC Ende September 4000 Karten für Fans angeboten.

Zwei Spieler vom MSV Duisburg mit positivem Corona-Test

DUISBURG: Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss vorerst auf zwei Spieler verzichten. Nach einem zweiten positiven Corona-Test wurden beide Akteure in häusliche Quarantäne geschickt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, sei nach Rücksprache mit Gesundheitsamt und Deutschem Fußball-Bund aufgrund der Vorsorgemaßnahmen eine Absonderung der kompletten Mannschaft nicht notwendig. Am nächsten Freitag trifft der MSV im Heimspiel auf Tabellenführer 1. FC Saarbrücken.

Sagan wieder hauchdünn geschlagen - Démare gewinnt vierte Giro-Etappe

VILLAFRANCA TIRRENA: Die Leidenszeit von Ex-Weltmeister Peter Sagan geht auch beim Giro d'Italia weiter. Der Radstar vom deutschen Bora-hansgrohe-Team verpasste am Dienstag um wenige Zentimeter den Sieg auf der vierten Etappe und wartet damit weiter auf seinen ersten Erfolg seit über einem Jahr. Wie schon am Sonntag musste sich Sagan nach 140 Kilometern von Catania nach Villafranca Tirrena mit dem zweiten Platz im Sprint begnügen, diesmal holte sich der Franzose Arnaud Démare den Sieg. In der Gesamtwertung führt weiter der Portugiese Joao Almeida vor Jonathan Caicedo aus Ecuador. Der ursprüngliche Topfavorit Geraint Thomas trat am Dienstag wegen eines Beckenbruchs nicht mehr an.

Länderspiel gegen Türkei in Köln vor höchstens 300 Fans

KÖLN: Das Länderspiel Deutschland gegen Türkei wird am Mittwoch vor höchstens 300 Zuschauern stattfinden. Das teilte die Stadt Köln am Dienstag mit. Wegen der derzeitigen Entwicklung der Corona-Pandemie gelte wie bei der Bundesliga-Partie des 1. FC Köln am vergangenen Samstag die Rechtsauffassung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-Westfalen als oberster Fachaufsicht. Demnach sei nach der geltenden Regelung des Landes das Testspiel mit maximal 300 Zuschauern ohne Genehmigung zulässig. Der Inzidenzwert in Köln lag am Dienstag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 38,6. Damit sind nach der gültigen Coronaschutzverordnung die angestrebten 9200 Stadionbesucher nicht zulässig. Die Grenze dafür liegt bei durchschnittlich 35 mit Corona infizierten Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

DFB-Chef Keller zeigt Verständnis für Zuschauerentscheidung

KÖLN: DFB-Präsident Fritz Keller bedauert, dass auch das zweite Heimspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Corona-Pandemie praktisch ohne Publikum stattfinden muss. Er zeigte aber Verständnis für die Entscheidung der Stadt Köln, wegen der Infektionslage am Spielort nur 300 Zuschauer am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen die Türkei zu erlauben.

«Wir waren nach der Zulassung von Zuschauerinnen und Zuschauern durch die UEFA voller Hoffnung auf Fans bei unseren Länderspielen in Köln. Denn die haben uns in den vergangenen Monaten sehr gefehlt. Sehr gerne hätten wir bereits gegen die Türkei 9200 Freikarten an diejenigen verteilt, die während dieser Pandemie auf so Vieles verzichten müssen und in einer schweren Zeit für Andere da sind», sagte Keller: «Die aktuellen Infektionszahlen, nicht nur am Spielort Köln, belegen aber, dass die Krise keinesfalls überstanden ist und wir weiterhin sehr diszipliniert und verantwortungsvoll handeln müssen. Deshalb ist es sehr schade, aber die richtige Entscheidung, auch in Köln weitestgehend auf Publikum zu verzichten.»

Trotzdem freue sich der Verband, dass kein weiteres Geisterspiel bevorstehe und zumindest 300 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein können. «Wir hoffen nun sehr, dass wir möglicherweise in der kommenden Woche das Spiel gegen die Schweiz in Köln oder zumindest die nächsten Heimländerspiele im November in Leipzig wieder vor mehr Fans austragen können», äußerte der DFB-Chef in einer Mitteilung.

Mick Schumachers Managerin über Eifel-Training: «Wird superspannend»

NÜRBURG: Auf dem Weg in die Formel 1 soll Mick Schumacher bei seinem ersten Trainingseinsatz an einem Grand-Prix-Wochenende auf dem Nürburgring in erster Linie viel lernen. «Das ganze Wochenende wird für ihn ein erster Einblick darin, was es bedeutet, in der Formel 1 zu fahren und auch zu liefern, was das Team von einem Fahrer in einem ersten Freitagstraining braucht. Das wird für ihn superspannend sein, auf einer Strecke zu fahren, gemeinsam mit Lewis (Hamilton) und Seb (Vettel) und all den Leuten, die er natürlich auch kennt, aber auf einer ganz anderen Ebene», sagte Schumachers Managerin Sabine Kehm RTL/ntv im Interview vor dem Formel-1-Rennen in der Eifel an diesem Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky).

Schumacher sitzt erstmals am Steuer eines Formel-1-Wagens an einem Grand-Prix-Wochenende. Der Führende der Formel-2-Wertung und Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher bekommt vorübergehend das Cockpit des Italieners Antonio Giovinazzi. «Es ist wirklich kein Test, kein simuliertes Rennen, sondern ein echtes Rennwochenende. Ich bin mir sicher, er hat wahnsinnig viel Spaß dabei», sagte Kehm, die auch Michael Schumachers Managerin war.

Mick Schumacher gehört zur Nachwuchsakademie von Ferrari, das Alfa Romeo und Haas in der Formel 1 mit Motoren beliefert. Der 21-Jährige gilt als aussichtsreicher Kandidat für ein Cockpit bei Alfa Romeo 2021. Für Schumacher bedeute dieses Wochenende in der Eifel, so «viel wie möglich mitzunehmen, so viel wie möglich zu lernen, so viel wie möglich mitzubekommen, wie arbeiten die Fahrer mit den Ingenieuren zusammen, worüber reden die genau?», erläuterte Kehm.

Pariser Justiz untersucht mögliche Spielmanipulation bei French Open

PARIS: Die Pariser Staatsanwaltschaft untersucht den Verdacht der Spielmanipulationen bei einem Match der French Open. Es seien Vorermittlungen wegen bandenmäßigen Betrugs und Sportkorruption eingeleitet worden, wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Tageszeitung «Die Welt» hatte zuvor berichtet, dass mehrere Wettanbieter wegen auffälliger Wetteinsätze Alarm geschlagen hätten. «Die Welt» und die französische Sportzeitung «L'Équipe» berichteten, dass es sich bei der betroffenen Partie um ein Erstrunden-Match im Damen-Doppel vom 30. September handeln solle. Die Pariser Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben.

Ukrainerin Switolina in Paris als nächste gesetzte Spielerin raus

PARIS: Die an Position drei eingestufte Ukrainerin Jelina Switolina ist bei den French Open als nächste gesetzte Spielerin ausgeschieden.

Die Nummer fünf der Tennis-Welt verlor am Dienstag im Viertelfinale gegen Nadia Podoroska mit 2:6, 4:6. Die Argentinierin ist die Nummer 131 der Rangliste. Sie trifft nun auf die Polin Iga Swiatek, die sich am Abend gegen Martina Trevisan aus Italien mit 6:3, 6:1 durchsetzte. Swiatek hatte zuvor schon mit dem 6:1, 6:2 gegen die rumänische Topfavoritin Simona Halep überrascht. Für Podoroska und Swiatek ist es jeweils das erste Grand-Slam-Halbfinale.

FIFA will Außenstelle in Paris eröffnen - Treffen mit Macron

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA will eine Außenstelle in Paris eröffnen. FIFA-Präsident Gianni Infantino, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Frankreichs Verbandschef Noël Le Graët einigten sich bei einem Treffen am Montag grundsätzlich darauf, dass der Weltverband zum Jahresbeginn 2021 eine Filiale in der französischen Hauptstadt aufmacht, wie die FIFA am Dienstag mitteilte. Der Weltverband war im Jahre 1904 gegründet worden und zog 1932 an seinen heutigen Hauptsitz in Zürich um.

NHL-Club Minnesota Wild verlängert Vertrag mit Nico Sturm

ST. PAUL: Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt zwei weitere Jahre bei den Minnesota Wild in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Das gab der Club am Montag (Ortszeit) bekannt. Demnach habe der neue Vertrag des 25-jährigen Angreifers einen Gesamtwert von 1,45 Millionen US-Dollar. Sturm spielt seit April 2019 für die Wild, verbrachte große Teile der abgelaufenen Saison allerdings beim Farmteam Iowa Wild in der American Hockey League AHL. Der gebürtige Augsburger spielte in der Jugend für den Augsburger EV und den ESV Kaufbeuren und zog im Januar 2014 in die USA.

Leipzig-Profi Augustin mit dem FC Nantes einig

LEIPZIG: Trotz des andauernden Rechtsstreits hat Jean-Kevin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen neuen Club gefunden. Der Stürmer ist sich einem Bericht von «Ouest-France» (Dienstag) zufolge mit dem FC Nantes einig. Augustin, der sich seit Monaten privat in Paris fit hält, soll bei dem französischen Erstligisten einen Vertrag bis 2022 erhalten.

Ex-Schalke-Chef Tönnies: «Eine Funktion strebe ich nie mehr an»

GELSENKIRCHEN: Der Abschied des langjährigen Aufsichtsrats-Chefs Clemens Tönnies beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist endgültig. «Mein Herz schlägt natürlich immer noch für Schalke - aber eine Funktion im Verein strebe ich nie mehr an», sagte der Fleischunternehmer der Tageszeitung «Die Welt». Tönnies war am 30. Juni nach insgesamt 26 Jahren im Aufsichtsrat und 19 Jahren als dessen Chef bei Schalke zurückgetreten. Er war nach von vielen als rassistisch empfundenen Aussagen über Afrikaner in die Kritik geraten, die sich nach dem Corona-Ausbruch in seinem Unternehmen verstärkte.

Appell von DFB-Arzt Meyer an die Profis: Virus nicht in Teams tragen

KÖLN: Bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) wächst in der Corona-Krise die Sorge vor Infektionsketten bei den Bundesligaclubs. Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer richtete in seiner Funktion als Leiter der medizinischen Taskforce nach den ersten Spieltagen und einer ersten Spielabsage in der 2. Bundesliga einen eindringlichen Appell an die Spieler und Betreuer, sich vor dem Virus zu schützen. «Wir können nicht einfach dabei zusehen, dass es immer mehr Einzelfälle gibt und irgendwann die erste Infektionskette in einem Verein auftritt», sagte der 52 Jahre alte Meyer der Deutschen Presse-Agentur in Köln vor den anstehenden drei Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Alle müssten sich im Privatleben so verhalten, «dass das Virus nicht in die Mannschaft hineingetragen wird. Das ist eine Botschaft, die mir sehr wichtig ist», sagte der DFB-Chefmediziner.

Beckenbruch nach Sturz: Radprofi Thomas steigt beim Giro aus

CATANIA: Radprofi Geraint Thomas hat beim 103. Giro d'Italia wegen der Folgen eines schweren Sturzes bereits vor der vierten Etappe aufgegeben. Der 34-jährige Topfavorit aus Wales werde zum 140 Kilometer langen Tagesabschnitt zwischen Catania und Villafranca Tirrena nicht mehr antreten, teilte sein Team Ineos Grenadiers am Dienstag mit. Nach weiteren Untersuchungen sei beim Tour-de-France-Sieger von 2018 ein Beckenbruch festgestellt worden. «Es ist so frustrierend. Ich habe so viel Arbeit in dieses Rennen gesteckt», wird Thomas in der Mitteilung seines Rennstalls zitiert.

DFB-Direktor Bierhoff: Draxler soll B-Team gegen Türkei anführen

KÖLN: Julian Draxler von Paris Saint-Germain soll sich im angekündigten B-Team der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei als Führungskraft beweisen. «Auch dafür ist so ein Spiel gut, dass ein Spieler wie Julian zeigen kann, dass er eben nicht nur Mitläufer ist, sondern mit seinen Qualitäten auch ein ganz großer Faktor für die Nationalmannschaft sein kann», sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff im TV-Sender Nitro. Wie schon beim Confed-Cup-Sieg 2017 soll sich der inzwischen 53-malige Nationalspieler Draxler am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Köln als Stabilisator zeigen. Löw wird im Testspiel gegen die Türkei eine Reihe von Stammkräften schonen. Unter anderem soll der starke Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer erst in den folgenden Nations-League-Partien in der Ukraine und gegen die Schweiz eingesetzt werden.

Erste Titelverteidigung: Box-Weltmeister Bösel kündigt K.o. an

MAGDEBURG: Box-Weltmeister Dominic Bösel will seine erste Titelverteidigung nicht in die Länge ziehen. Der Halbschwergewichts- Champion kämpft am Samstag (23.15 Uhr/ARD) in Magdeburg gegen Robin Krasniqi. «Ich habe seine letzten Kämpfe angeschaut, weiß, wie ich drauf bin und sehe viele Sachen, wo ich reinschlagen kann. Ich bin sehr optimistisch, dass es vorzeitig vorbei ist», sagte Bösel am Donnerstag in Magdeburg. Der 30-Jährige hätte seinen IBO-Titel sowie die Interims-WM der WBA eigentlich gegen Zac Dunn verteidigen sollen. Der Australier darf sein Land coronabedingt allerdings nicht verlassen.

Somit sprang Routinier Krasniqi für das Duell in der Getec-Arena ein. Für den 33-Jährigen, der aus dem Supermittelgewicht zurückkehrt, ist es bereits der dritte Kampf um eine WM. Krasniqi verlor aber sowohl 2013 gegen Nathan Cleverly als auch 2015 gegen Jürgen Brähmer. «Mir ist klar, dass dies einer meiner größten Kämpfe wird», sagte Krasniqi. «Man kann einen Kampf aber nie planen, deshalb rede ich auch nicht von einem K.o. Aber jeder kann große Träume haben.»

Titelverteidiger Krawietz/Mies bei French Open im Halbfinale

PARIS: Die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies sind bei den French Open in das Halbfinale eingezogen. Das deutsche Tennis-Doppel setzte sich am Dienstag in Paris nach einer starken Vorstellung gegen die Briten Jamie Murray und Neal Skupski mit 6:4, 6:4 durch. Im Kampf um den erneuten Einzug in das Endspiel treffen der 28 Jahre alte Coburger Krawietz und der 30 Jahre alte Kölner Mies auf das an Nummer neun gesetzte niederländisch-kroatische Duo Wesley Koolhof/Nikola Mektic, das in diesem Jahr im US-Open-Finale stand.

Vor einem Jahr hatten Krawietz und Mies überraschend den Titel in Paris geholt. In diesem Jahr sind sie an Nummer acht gesetzt.

Nach 1:39 Stunden nutzten Krawietz/Mies ihren fünften Matchball auf dem Court Suzanne-Lenglen. Nachdem sie in der Runde zuvor noch kräftig kämpfen mussten und gegen das französische Duo Benjamin Bonzi und Antoine Hoang im dritten Satz drei Matchbälle abwehren mussten, spielten sie gegen den älteren Bruder des zweimaligen Wimbledonsiegers Andy Murray und dessen Partner Skupski vom ersten Ballwechsel an souverän und selbstbewusst auf.