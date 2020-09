Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Stefan Bradl in Barcelona wieder im MotoGP-Einsatz

HAMBURG: MotoGP-Pilot Stefan Bradl wird am Wochenende wieder in der Motorrad-WM starten. Wie sein Repsol Honda Team am Dienstag mitteilte, übernimmt der 30-jährige Zahlinger beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona wieder als Reservefahrer das Motorrad des verletzten Weltmeisters Marc Marquez.

Der Grand Prix der Emilia-Romagna am vergangenen Wochenende hatte Bradl wegen einer Verletzung am rechten Arm verpasst. «Mein Arm fühlt sich besser an», wird Bradl auf der Homepage seines Teams zitiert. Es sei eine harte, aber richtige Entscheidung gewesen, in Misano nicht zu fahren. Nach einer Woche Pause fühle er sich aber gut und motiviert für eine Rückkehr, sagte der 30-Jährige.

Neuer Eisschnelllauf-Bundestrainer wird am Donnerstag vorgestellt

BERLIN: Nach der Amtsübernahme des neuen Präsidenten der Eisschnellläufer, Matthias Große, soll an diesem Donnerstag auch ein neuer Chefcoach vorgestellt werden. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) will bei einer Pressekonferenz in Berlin das neue sportliche Konzept des Verbandes vorstellen und auch eine neue Bundestrainerin oder einen neuen Bundestrainer präsentieren, wie der Verband am Dienstag mitteilte.

Bericht: FC Turin in Quarantäne nach positivem Corona-Test

TURIN: In Italien ist ein Spieler des Erstligisten FC Turin nach Medienberichten positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mannschaft und Personal würden deshalb zunächst in Quarantäne gehen, um weitere Tests durchzuführen, schrieb die italienische Zeitung «La Stampa» am späten Montagabend. Es bestehe die Möglichkeit, dass das am Samstag bevorstehende Spiel der Mannschaft aus der Hauptstadt des Piemonts gegen Atalanta Bergamo abgesagt werden könnte.

Weltmeister Bösel verteidigt Titel gegen Krasniqi vor 2000 Fans

MAGDEBURG: Box-Weltmeister Dominic Bösel verteidigt seinen Titel erstmals gegen Robin Krasniqi. Nach dpa-Informationen springt Krasniqi für den Kampf am 10. Oktober in Magdeburg ein, da Bösels eigentlicher Herausforderer Zac Dunn seine australische Heimat aufgrund von Coronavirus-Beschränkungen nicht verlassen darf. Das Gesundheitsamt Magdeburg hat für das Duell der Halbschwergewichtler eine Zuschauerzahl von 2000 in der Getec-Arena genehmigt.

Vorerst doch keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen in England

LONDON: Bei Sportereignissen in England sollen vorerst doch keine Zuschauer zugelassen werden. Das kündigte der britische Staatsminister Michael Gove am Dienstag beim Sender BBC an. Pläne, ab Oktober unter anderem bei Fußballspielen wieder Publikum zu erlauben, wurden laut Gove gestoppt. Die Regierung reagiere damit auf den Anstieg der Corona-Infektionen in Großbritannien, sagte der Minister. Die Übertragungsgefahr im Land wird von den Behörden derzeit als «hoch oder exponentiell steigend» eingestuft. In den vergangenen Wochen waren testweise mehrere große Sportevents vor Live-Publikum ausgetragen worden, darunter das Finale der Snooker-WM in Sheffield, das rund 300 Zuschauer im Crucible-Theater miterleben durften.

Kämna kontra Doping-Pauschal-Verdacht: «Ich glaube an den Radsport»

BREMEN: Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat sich nach dem überraschenden Tour-Erfolg des 22-jährigen Slowenen Tadej Pogacar gegen einen pauschalen Doping-Verdacht bei seiner Sportart gewehrt. «Ich kann das nachvollziehen, dass solche Gedanken aufkommen und sich viele fragen, wie das sein kann. Für mich ist es nicht so, dass ich denke, das ging nur mit Doping», sagte der Bremer in einem Interview des «Weser-Kuriers». «Ich glaube auf jeden Fall an den Radsport. Ich weiß, dass ich sauber ganz nach vorn fahren kann, ich weiß das von meinen Teamkollegen. Von daher gehe ich davon aus, dass eine solche Leistung wie die von Tadej Pogacar sauber produziert worden ist.»

Früherer Bayern-Profi Vidal wechselt von Barça zu Inter

MAILAND: Der Wechsel des früheren Bundesliga-Profis Arturo Vidal vom FC Barcelona zu Inter Mailand ist perfekt. Das teilten beide Vereine am Dienstag mit. Der Serie-A-Club zahlt nach Angaben von Barça eine Million Euro erfolgsabhängiger Boni für den chilenischen Fußball-Nationalspieler. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler soll bei dem Traditionsclub Medienberichten zufolge einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben. Er galt als Wunschspieler von Inter-Coach Antonio Conte.

Angeschlagener Lewandowski vor Supercup wieder auf Trainingsplatz

MÜNCHEN: Champions-League-Sieger FC Bayern München hat seine sportliche Vorbereitung auf das Spiel um den europäischen Supercup mit Torjäger Robert Lewandowski fortsetzen können. Der polnische Fußball-Nationalspieler war bei der Trainingseinheit am Dienstag auf dem Vereinsgelände zumindest beim Aufwärmen mit dabei. Anschließend ging es unter der Anleitung von Trainer Hansi Flick hinter dem Sichtschutz weiter.

UEFA hält an Fan-Konzept fest - 800 Karten-Rückläufer aus München

MÜNCHEN/NYON: Die UEFA hält an ihrem Zuschauer-Konzept für den Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla fest. Das Pilotprojekt zur Fan-Rückkehr werde trotz der Kritik aus Deutschland unverändert fortgesetzt, hieß es von der Europäischen Fußball-Union am Dienstag auf Anfrage. Am Donnerstag soll die rund 67.000 Zuschauer fassende Puskás Arena in Budapest zu 30 Prozent ausgelastet sein, obwohl die ungarische Hauptstadt ein Corona-Risikogebiet ist. Allerdings werden weit weniger Bayern-Fans nach Ungarn reisen als anfangs gedacht. Rund 800 Tickets wurden aus München an die UEFA bereits zurückgegeben. Der Verband hatte eine kostenfreie Stornierung erlaubt.

Draisaitl als erster Deutscher zum wertvollsten NHL-Spieler gewählt

EDMONTON: Leon Draisaitl ist ganz offiziell der wertvollste Spieler der NHL-Hauptrunde. Der 24 Jahre alte Kölner wurde am Montagabend (Ortszeit) in der stärksten Eishockey-Liga der Welt als MVP mit der Hart-Memorial-Trophy ausgezeichnet. Das gab die National Hockey League am Rande der Finalserie um den Stanley Cup bekannt. Draisaitl ist erst der zweite Profi-Sportler aus Deutschland nach dem ehemaligen Basketballer Dirk Nowitzki, dem in einer der großen US-Sport-Ligen diese Ehre zuteil wird. Nowitzki war in der Saison 2006/2007 in der NBA als «Most Valuable Player» ausgezeichnet worden.

Basketball-Ikone Michael Jordan gründet Nascar-Team

BERLIN: Basketball-Legende Michael Jordan gründet zusammen mit Rennfahrer Denny Hamlin ein eigenes Nascar-Team - und hat den aktuell einzigen schwarzen Nascar-Fahrer Darrell «Bubba» Wallace für das Cockpit ausgewählt. Das teilte Hamlin am Montagabend (Ortszeit) in den sozialen Medien mit.