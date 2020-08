Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 25/08/2020 | Aktualisiert um: 17:45 | Überblick

Förster, Egloff und Thommy: VfB-Trio reist aus Trainingslager ab

KITZBÜHEL: Drei Spieler werden das Trainingslager des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in Kitzbühel (Österreich) im Laufe des Dienstags vorzeitig verlassen. Neben Erik Thommy, der sich im Testspiel gegen den FC Liverpool (0:3) am Samstag den linken Ellenbogen gebrochen hatte, und Lilian Egloff, der sich im Training am Montagvormittag am rechten Sprunggelenk verletzte, kehrt auch Philipp Förster nach Stuttgart zurück. Der Mittelfeldspieler konnte wegen hartnäckigen Problemen am Wadenbein in Tirol nur individuell trainieren. Er soll seine Reha nun in der Heimat fortsetzen.

Roberto Massimo, der sich in der Partie gegen Liverpool am Sprunggelenk verletzt hatte, war bereits am Montag aus Österreich abgereist. Noch bis zum kommenden Samstag bereitet sich der VfB dort auf die neue Saison vor. Am Mittwoch (16.00 Uhr) bestreitet er in Kufstein sein nächstes Testspiel gegen den Hamburger SV.

Alaba in Österreichs Kader - Foda nominiert auch Laimer und Sabitzer

KLAGENFURT: Der Münchner Champions-League-Sieger David Alaba steht im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die ersten Länderspiele nach der Corona-Zwangspause. Fußball-Bundestrainer Franco Foda nominierte am Dienstag zudem Konrad Laimer und Marcel Sabitzer von Königsklassen-Halbfinalist RB Leipzig. Die Österreicher treffen in der Nations League am 4. September in Oslo auf Norwegen und dann am 7. September in Klagenfurt auf Rumänien. Im 23er Kader stehen insgesamt 18 Deutschland-Legionäre.

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw verzichtet in seinem Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und in der Schweiz hingegen freiwillig auf die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry. Auch die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg bekommen Sonderurlaub.

Das sei «seine Sache», sagte Foda. «Marcel Sabitzer und Konrad Laimer haben nach ihrem Aus eine Woche Pause gehabt», meinte er mit Blick auf das 0:3 der Leipziger gegen Paris Saint-Germain am 18. August. Die Rückmeldungen seien «sehr, sehr positiv» gewesen. «Mit David habe ich über WhatsApp sehr oft kommuniziert», berichtete Foda weiter. «Auch da gab es keine negativen Rückmeldungen, deshalb gehe ich davon aus, dass alle Spieler am Wochenende zur Nationalmannschaft kommen werden und ich sie auch einsetze.»

Corona-Fall bei Schalke: Erste zusätzliche Testreihe negativ

LÄNGENFELD: Im Trainingslager des FC Schalke 04 gibt es nach dem Corona-Fall vorerst keine weiteren positiven Tests. Das sei das Ergebnis der ersten von drei zusätzlichen Testreihen bei der Trainingslager-Delegation und bei den zuständigen Mitarbeitern im Teamhotel, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag im österreichischen Längenfeld mitteilte. Das Teamtraining soll unter «Beachtung aller behördlichen Auflagen» ohne Zuschauer fortgesetzt werden.

Am Montag hatte der Verein mitgeteilt, dass eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Das für Montagabend angesetzte Testspiel gegen die Würzburger Kickers wurde kurzfristig abgesagt. Der namentlich nicht genannte Betroffene und die Personen der Kontaktgruppe 1 seien isoliert worden. Teamarzt Patrick Ingelfinger steht für weitere Maßnahmen in Kontakt mit den in Österreich zuständigen Behörden.

Bericht: Beckham-Club an Stuttgarts Badstuber interessiert

KITZBÜHEL: Inter Miami soll an einer Verpflichtung des beim VfB Stuttgart in die Regionalliga-Mannschaft abgeschobenen Abwehrspielers Holger Badstuber interessiert sein. Das berichtet die «Bild»-Zeitung (Dienstag). Zu den Eigentümern des US-Clubs gehört auch der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler David Beckham.

Badstuber war vor einer Woche in die Reserve des VfB degradiert worden und daraufhin nicht mehr mit ins Trainingslager der Bundesliga-Mannschaft nach Österreich gereist. Der «Sport Bild» sagte er vor einigen Wochen, dass er nach seiner Zeit in Stuttgart gerne noch eine Auslandserfahrung machen würde. Aktuell gilt ein Wechsel des 31-Jährigen aber noch als unwahrscheinlich. Sein gut dotierter Vertrag beim VfB gilt noch bis Ende Juni 2021. Vorige Woche sagte er, dass er seine neue Aufgabe im Viertliga-Team annehmen wolle.

Die deutschen Teilnehmer bei der 107. Tour de France

NIZZA: Zwölf deutsche Radprofis gehen am 29. August bei der 107. Tour de France in Nizza an den Start. Die größten Chancen auf eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung hat Emanuel Buchmann, der im Vorjahr Vierter wurde. Der erfahrenste Tour-Starter ist Tony Martin, der in diesem Jahr sein Dutzend an Teilnahmen voll macht.

Die Liste der deutschen Tour-Fahrer im Überblick:

Name Team Alter Wohnort Tour- Tour- Beste Siege Teilnahm Etappens Tour- 2020 en iege Platzier ung Arndt, Sunweb 28 Köln 3 0 67. 0 Nikias (2018) Buchmann Bora- 27 Lochau 4 0 4. 1 , hansgroh (Österre (2019) Emanuel e ich) Geschke, CCC 34 Freiburg 7 1 25. 0 Simon (2018) Degenkol Lotto- 31 Oberurse 6 1 109. 0 b, John Soudal l (2015) Greipel, Israel 38 Hürth 9 11 123. 0 André Start-Up (2012) Nation Kämna, Bora- 23 Fischerh 1 0 40. 1 Lennard hansgroh ude (2019) e Kluge, Lotto- 34 Berlin 3 0 139. 0 Roger Soudal (2014) Koch, CCC 27 Zimmern 0 0 - 0 Jonas Martin, Jumbo- 35 Kreuzlin 11 5 36. 0 Tony Visma gen (2009) (Schweiz ) Politt, Israel 26 Hürth 3 0 64. 0 Nils Start-Up (2019) Nation Schachma Bora- 26 Berlin 1 0 nicht 2 nn, hansgroh beendet Maximili e an Walschei NTT 27 Heidelbe 0 0 - 2 d, Max rg

Buchmann dämpft Erwartungen - Habe «wichtige Trainingstage verloren»

LIVIGNO/NIZZA: Radprofi Emanuel Buchmann geht nach seinem schweren Sturz in der Vorwoche mit gedämpften Erwartungen in die Tour de France. «Es ist viel möglich, aber es muss alles passen, besonders in der Vorbereitung. Das ist uns leider nicht aufgegangen», sagte der Vorjahresvierte im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe immer noch Schmerzen und könne nicht wie geplant trainieren. «Ich habe definitiv ein paar wichtige Trainingstage verloren, habe mich dafür aber letzte Woche voll auf die Therapie konzentriert», ergänzte Buchmann. Das sei bitter, «weil ich richtig gut in Form war». Das Ziel sei nach wie vor das Podium. «Aber es gibt ein paar Fragezeichen.»

So läuft die Tour de France im TV

NIZZA: Mit zwei Monaten Corona-Verspätung startet die Tour de France am kommenden Samstag in Nizza. Die Radsport-Fans können die Frankreich-Rundfahrt erneut komplett kostenlos schauen. Die ARD zeigt die Tour an den Wochentagen auf dem Spartenkanal One ab eine halbe Stunde nach dem Start bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Im Hauptprogramm überträgt die ARD an Wochentagen von 16.05 bis 17.30 Uhr, an den Wochenenden abhängig von den Etappen etwas länger. Zudem gibt es alle Etappen vom wichtigsten Radrennen der Welt im Internet als Livestream auf «sportschau.de».

Parallel bietet auch Eurosport eine umfangreiche Live-Berichterstattung. Das komplette Programm zeigt der Spartenkanal frei empfangbar. Die Tour endet am 20. September nach 3484,2 Kilometern in Paris.