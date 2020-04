Wegen Corona-Krise: DFB beschließt mögliche Saisonverlängerung

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund hat mit umfassenden Anpassungen seiner Spielordnung auf die Auswirkungen der Corona-Krise reagiert. Die Saison 2019/20 kann bei Bedarf über den 30. Juni verlängert werden, teilte der DFB am Freitag mit. In diesem Zuge können Spielberechtigungen, Wechselfristen und Verträge mit Spielerinnen und Spielern zeitlich angepasst werden. Im Falle eines Saisonabbruchs wären Sonderregelungen zu Auf- und Abstieg möglich. Es ist einer der weitreichendsten Eingriffe in der Geschichte des DFB in die Spiel- und Jugendordnung.

Bremen lehnt Werder-Antrag auf Training ab

BREMEN: Das Bundesland Bremen hat einen Antrag des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen auf einen eingeschränkten Trainingsbetrieb vorerst nicht genehmigt. Der Senat warte auf eine Abstimmung der Länder in dieser Frage, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Freitag. «Das ist kein Thema, bei dem es einen Flickenteppich geben darf.» Andere Erstligisten haben allerdings bereits Ausnahmegenehmigungen erhalten. Werder hat nach Angaben Mäurers beantragt, ab dem kommenden Montag in Kleingruppen wieder auf zwei Plätzen trainieren zu dürfen.

Russischer Fußball macht weiter Zwangspause - bis 31. Mai

MOSKAU: Russland hat seine Zwangspause für den Fußball in der Corona-Krise bis zum 31. Mai verlängert. Ursprünglich war der Spielbetrieb bis 10. April ausgesetzt. Doch betonte die russische Regierung auch am Freitag wieder, dass die Lage wegen der Ausbreitung des Coronavirus ernst sei. Der Chef des russischen Fußballverbands, Alexander Djukow, hatte zuvor die Linie der UEFA im Umgang mit dem Virus sowie die politischen Entscheidungen in Moskau unterstützt.

Tennisspielerin Tatjana Maria erwartet zweites Kind

PALM BEACH: Tennisspielerin Tatjana Maria ist wieder schwanger. Ihre Tochter Charlotte bekomme «ein Schwesterchen oder Brüderchen», teilte die 32-Jährige am Freitag in einem von der WTA verbreiteten Video mit. «Wir sind superglücklich», sagte die in Palm Beach in Florida lebende Maria. Das Ende ihrer Karriere soll die Geburt ihres zweiten Kindes nicht bedeuten. «Ich werde auf jeden Fall zurückkehren», sagte die im schwäbischen Bad Saulgau geborene Maria. Wann das zweite Kind zur Welt kommen wird, sagte Maria nicht.

Dortmunder Fußball-Stadion wird zum Corona-Behandlungszentrum

DORTMUND: Das größte Fußball-Stadion in Deutschland wird ab Samstag zum Behandlungszentrum gegen das Coronavirus. Die Nordtribüne des Dortmunder Signal-Iduna-Parks wurde nach Angaben von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund vom Verein und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe entsprechend umgebaut. In der Fußball-Bundesliga ruht wegen der Pandemie aktuell der Ball.

Eintracht Frankfurt nach Quarantäne wieder im Trainingsbetrieb

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist nach zweiwöchiger Quarantäne in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. «Wir müssen uns an die Vorgaben halten, weshalb wir nur in ganz kleinen Gruppen mit maximal drei Spielern trainieren. Wir sollten das aber positiv sehen. Ich freue mich, dass wir die Zeit und die Möglichkeit haben, ganz individuell mit den Jungs zu reden und zu trainieren», sagte Trainer Adi Hütter am Freitag. Bei den Hessen waren zwei Spieler und zwei Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Radrennen «Rund um Köln» abgesagt - Zukunft fraglich

KÖLN: Das traditionelle Radrennen «Rund um Köln» wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde die für den 14. Juni geplante 104. Auflage des Rennens abgesagt. Es wird in diesem Jahr auch keinen Ersatztermin geben. Sogar die Zukunft des gesamten Events ist nun fraglich. Ob das Rennen 2021 stattfinden kann, sei offen.

Einigung über Gehaltsverzicht bei Fortuna Düsseldorf

DÜSSELDORF: Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat sich endgültig mit seinen Spielern auf einen freiwilligen Gehaltsverzicht geeinigt. Nach Informationen der «Bild» (Freitag) spart der Club künftig zunächst 25 Prozent an Spielergehältern ein, dies entspräche rund 300 000 Euro im Monat. Wegen der Corona-Krise und der aktuellen Spielpause der Bundesliga würden die Düsseldorfer Profis demnach auf 12,5 Prozent der Gehälter ganz verzichten. Weitere 12,5 Prozent würden sie dem Verein stunden. Dieser Anteil solle erst ausbezahlt werden, sobald wieder finanzielle Mittel in Form von Zuschauer- und TV-Einnahmen fließen würden.

Wolfsburger Fußball-Profis helfen in Corona-Krise in Supermärkten mit

WOLFSBURG: Sechs Fußball-Profis des VfL Wolfsburg haben am Freitag in zwei Supermärkten der Stadt beim Einräumen der Regale geholfen. Der Fußball-Bundesligist startete damit eine Aktion unter dem Motto «Wir danken den Helden des Alltags», mit der die «Wölfe» mitten in der Corona-Krise mehrere soziale Aktionen in ihrer Region durchführen und unterstützen wollen.

DOSB zu Olympia 2032: «Nicht die Zeit für populistische Ratschläge»

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Forderung von Transparency Deutschland, die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032 sofort zu beenden, zurückgewiesen. «Ganz Deutschland arbeitet aktuell an der Bewältigung der Corona-Krise und auch im Sport haben wir konsequent in den Krisenmodus gewechselt», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Freitag. Strategische Projekte werde der DOSB im Kreise der zuständigen Verantwortungsträger wieder angehen, wenn klarer gesehen werden könne, was die Zukunft bringe. «Jetzt ist nicht die Zeit für populistische Ratschläge sondern für konkrete Handlungen», betonte Hörmann.

Clubs geben auf: Tischtennis-Frauen-Bundesliga nur mit sieben Teams

HANNOVER: Die Tischtennis-Bundesliga der Frauen wird auch wegen der Auswirkungen der Corona-Krise in der nächsten Saison nur noch mit sieben Mannschaften ausgetragen werden können. Nach dem Rückzug der langjährigen Mitglieder TuS Bad Driburg und TV Busenbach sowie dem Verzicht des Zweitliga-Meisters TTC Weinheim auf sein Aufstiegsrecht muss die höchste deutsche Spielklasse für die Saison 2020/21 erneut um zwei Clubs reduziert werden. Aus der Zweiten Liga rückt nur der Tabellenzweite ESV Weil für die Weinheimerinnen nach.

RB Leipzig trainiert mit Sondergenehmigung in Kleinstgruppen

LEIPZIG: Die Profis von RB Leipzig dürfen mit einer Sondergenehmigung wieder in ihrer Trainingsakademie trainieren. Da es sich um eine Arbeitsstätte handelt, bekam der Fußball-Bundesligist Grünes Licht vom sächsischen Innenministerium. Dennoch absolviert das Team von Trainer Julian Nagelsmann die individuellen Einheiten wegen der Corona-Krise nur in Kleinstgruppen, bestätigte der Verein.

Auch Tour de Suisse wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt

ZÜRICH: Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die 84. Tour de Suisse in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Radrundfahrt sollte vom 7. bis 14. Juni ausgetragen werden, die Organisatoren sahen sich wegen der gravierenden Auswirkungen aber zu einer Absage gezwungen. Die Tour de Suisse gilt gewöhnlich als wichtiges Vorbereitungsrennen auf die Tour de France. Der Radsport-Weltverband hatte am Mittwoch entschieden, bis zum 1. Juni alle Rennen auszusetzen. Womöglich dürfte die Pause noch länger andauern. In der Diskussion ist derzeit eine Verschiebung der Tour de France, die eigentlich am 27. Juni in Nizza beginnen soll.

Liga und Handball-Clubs einig: Saison-Fortsetzung spätestens 16. Mai

STUTTGART: Die Handball-Bundesliga (HBL) hat sich mit ihren Clubs auf den spätmöglichsten Termin für eine Fortsetzung der Saison geeinigt. In einer Videokonferenz legten sich die Vereinschefs und die HBL am Freitag nach dpa-Informationen fest, dass die derzeit unterbrochene Spielzeit spätestens am 16. Mai fortgesetzt werden müsste. Bis Ende Juni müsste die Saison dann beendet werden. Eine Fortsetzung der Saison über den 30. Juni schloss die Liga nach rechtlicher Prüfung aus.

UEFA-Chef droht Belgien: «Das ist nicht der richtige Weg»

BRÜSSEL: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat den vorzeitigen Saisonabbruch im belgischen Profifußball scharf kritisiert und mit einem Ausschluss aus den europäischen Clubwettbewerben gedroht. «Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Solidarität ist doch keine Einbahnstraße. Man kann nicht nach Hilfe fragen und dann einfach selbst entscheiden, wie es gerade passt», sagte Ceferin in einem Interview im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. «Und ich muss sagen: Die Belgier und andere, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, riskieren ihre Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison.»

Kimmich und Goretzka erhalten Ehrenpreis als Fußball Botschafter

MÜNCHEN/BERLIN: Die Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka werden für ihre Initiative «We kick Corona» geehrt. Der Verein Deutscher Fußball Botschafter vergibt an die beiden Profis des FC Bayern München stellvertretend für das Engagement zahlreicher Fußballspieler in Zeiten der Coronavirus-Krise den Ehrenpreis. Bisher sind mehr als 3,7 Millionen Euro zusammengekommen.

Bis auf Weiteres: Deutscher Amateur-Fußball steht still

HENNEF: Der deutsche Amateur-Fußball steht auf unbestimmte Zeit still. Die 21 Landesverbände im Deutschen Fußball-Bund (DFB) haben sich gemeinsam auf eine Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes ab den Regionalligen bis auf Weiteres verständigt. Das teilten die Verbände am Freitag mit. Eine mögliche Fortsetzung werde mit einer Vorlaufzeit von mindestens 14 Tagen angekündigt, um allen Vereinen ausreichend Planungssicherheit zu gewähren.

Fährmann traut sich Rückkehr als Schalker Nummer eins zu

BERGEN: Ralf Fährmann will beim FC Schalke 04 wieder Stammtorhüter werden. Der derzeit an Brann Bergen in Norwegen verliehene 31-Jährige bekräftigte, im Sommer zurück nach Gelsenkirchen kommen zu wollen. «Ich möchte eine faire Chance. Und wenn ich diese erhalte, bin ich so von mir überzeugt, dass ich wieder die Nummer 1 sein kann», sagte Fährmann transfermarkt.de. Er hatte vor gut einem Jahr seinen Stammplatz im Schalker Tor an Alexander Nübel verloren. Nübel wechselt zur neuen Saison zum FC Bayern.

Handball-Bundesligist Melsungen verlängert mit Trainer Gudmundsson

MELSUNGEN: Handball-Bundesligist MT Melsungen hat am Freitag mitten in der Corona-Krise den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Gudmundur Gudmundsson um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der 59 Jahre alte Isländer hatte bei den Nordhessen erst Ende Februar die Nachfolge des entlassenen Heiko Grimm angetreten und bis zur Aussetzung der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie lediglich drei Pflichtspiele mit seinem neuen Team bestritten.

TV Rottenburg erleidet «Corona-K.o.»: Rückzug aus der Bundesliga

ROTTENBURG: Der TV Rottenburg muss sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise nach fast 20 Jahren aus der Volleyball-Bundesliga der Männer zurückziehen. Der Verein werde für die Saison 2020/21 keine Lizenz für die 1. und 2. Bundesliga beantragen, teilte der TVR am Freitag mit. Allein die Sponsoren-Absagen für die kommende Spielzeit hätten sich in den vergangenen Tagen auf einen sechsstelligen Betrag summiert. Nach aktuellem Stand plant der Club nun einen Neustart in der 3. Liga.

Bierhoff: «Gier» war oberstes Prinzip im Fußball - These zu Götze

TURIN: DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat grundsätzliche Kritik an Entwicklungen im Fußball vor der Corona-Pandemie geübt. «Bis jetzt hat es eine sehr hohe Geschwindigkeit im Fußball gegeben, man wollte immer mehr, jeder meinte stets, dass man bei jeder Veränderung immer dazugewinnen müsse. Gier war immer das oberste Prinzip. Am Ende explodiert das System», sagte der 51-Jährige der «Gazzetta dello Sport» (Freitag). In Geisterspielen ohne Zuschauer im Stadion sähe der Ex-Profi das kleinste Übel, um die Ligen doch noch zu beenden. «Ich glaube auch, dass man die Saison zu Ende spielen muss, indem man vielleicht jetzt die Spieler in den Urlaub schickt, um dann im Sommer zu spielen», sagte Bierhoff.

Kugelstoß-Ass Schwanitz will über Olympia hinaus weitermachen

CHEMNITZ: Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz denkt trotz der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio auf 2021 nicht an ihr Karriereende. «Olympia war mein Ziel, als ich nach der Geburt meiner Zwillinge überhaupt wieder angefangen habe», sagte die 34-Jährige der dpa. «So lange es Spaß macht», plane sie weiterzumachen - auch über 2021 hinaus. Schwanitz hat bei der Leichtathletik-WM im Oktober in Doha überraschend Bronze gewonnen.

Paderborner Spieler leisten «solidarischen Beitrag» in Corona-Krise

PADERBORN: Auch Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat in der Corona-Krise am Freitag einen «solidarischen Beitrag» von Spielern und Mitarbeitern verkündet. Ob es sich dabei um einen Gehaltsverzicht wie bei anderen Bundesliga-Clubs handelt, ließ der Aufsteiger am Freitag offen. 16 von 18 Clubs haben in der Bundesliga mittlerweile vergleichbare Aktionen bis hin zum Gehaltsverzicht von Spielern verkündet.

Schalkes Caligiuri nach Innenbandriss wieder im Zweier-Training

GELSENKIRCHEN: Schalkes Trainer David Wagner ist guter Hoffnung, bei einer geplanten Fortführung der Fußball-Bundesliga im Mai wieder auf Daniel Caligiuri zurückgreifen zu können. Wie der FC Schalke am Freitag bestätigte, ist der 32-Jährige nach seinem Innenbandriss im Knie Anfang Februar wieder ins Training eingestiegen. Darüber hatte zuvor die «Bild» berichtet.