Written by: Redaktion (dpa)

Champions League 2020/21 könnte verkürzt werden

BERLIN: Die Europapokal-Wettbewerbe der kommenden Saison könnten zugunsten der aktuellen Spielzeit verkürzt werden. Über entsprechende Planspiele der Europäischen Fußball-Union (UEFA) berichtete am Montag die britsche Tageszeitung «The Times». Um die «verheerenden Auswirkungen» der Coronavirus-Krise zu minimieren, könnten die Champions League und die Europa League in diesem Jahr demnach erst im August enden. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte unlängst angekündigt, dass in den nationalen Ligen «Mitte Mai, Anfang Juni oder Ende Juni» wieder gespielt werden müsse, sonst «bringen wir die Saison wahrscheinlich nicht zu Ende».

Hinter den Kulissen verhandelt die UEFA seit Tagen mit den nationalen Ligen über eine Anpassung des Spielkalenders. Bei einer Einigung könnte die aktuelle Saison auch erst «zu Beginn der kommenden» Spielzeit beendet werden, sagte Ceferin der italienischen Zeitung «La Repubblica». Die Serie 2020/21 müsste dann unweigerlich «ein bisschen später» beginnen.

Hintergrund der Planspiele sind vor allem die massiven finanziellen Sorgen der Ligen. Wird die aktuelle, mit Ausnahme von Weißrussland überall im UEFA-Gebiet unterbrochene Spielzeit, nicht zu Ende gespielt, drohen den Clubs enorme Verluste. In der Bundesliga ist von einem Fehlbetrag von bis zu 750 Millionen Euro die Rede.

Odyssee für Österreicher Arnautovic: In Dubai in Quarantäne

DUBAI: Österreichs Fußball-Star Marko Arnautovic befindet sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie unter kuriosen Umständen in Dubai in Quarantäne. Wie der 85-malige Nationalspieler am Sonntag im österreichischen Fernsehen ORF berichtete, wurde er nach einem Deutschland-Aufenthalt von seinem Club Shanghai SIPG aufgefordert, sich wieder in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu begeben und sich dort zu isolieren.

Die Profis des Shanghai-Vereins hatten nach einem Trainingslager in Dubai die Erlaubnis erhalten, zu ihren Familien zu reisen. Arnautovic flog daraufhin nach Deutschland, wo sich seine Frau und die beiden Töchter aufhalten. «Dann habe ich nach drei, vier Tagen die Anweisung bekommen, nach Dubai zurückzukommen, weil Deutschland für China ein Risikoland ist», erklärte der 30-Jährige. Während seine Teamgefährten Dubai längst verlassen haben, geht Arnautovic davon aus, dass er noch bis zu zehn Tage in den Emiraten bleiben muss, ehe die Rückkehr nach China erfolgen kann.

«Hier ist es ungefähr dasselbe wie überall. Man darf sich zwar draußen bewegen, tut es aber nicht. Von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr ist alles dicht, keiner darf auf die Straße gehen. Solltest du es trotzdem machen, gibt es eine heftige Strafe», berichtete der frühere Profi von Werder Bremen.

Der Spielbetrieb in China könnte Mitte oder Ende Mai wieder aufgenommen werden. «Dort ist in Anführungszeichen fast alles vorbei und gut, aber sie sind noch sehr vorsichtig», sagte Österreichs «Fußballer des Jahres» 2018.

Theis' Teamkollege Smart hat Corona-Infektion überstanden

BOSTON: NBA-Basketballer Marcus Smart, Teamkollege von Nationalspieler Daniel Theis bei den Boston Celtics, hat seine Coronavirus-Infektion überstanden. «Seit zwei Tagen Corona-frei», twitterte der 26-Jährige am Sonntag (Ortszeit). Er sei vom Gesundheitsamt in Massachusetts für geheilt erklärt worden. Smart bedankte sich in dem Tweet für alle Gebete und Gedanken.

Rettig: Geisterspiele können Beitrag zum «Wohlbefinden» leisten

BERLIN: Die Politik sollte dem Fußball in den schwierigen Zeiten der Corona-Krise eine Sonderstellung einräumen. Dies forderte der langjährige Bundesliga-Funktionär und frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig in einem Gastbeitrag für das Fachmagazin «Kicker» (Montagausgabe). Zugleich sprach sich der 56-Jährige in diesem Zusammenhang für die Durchführung von Geisterspielen als «Beitrag zur Zerstreuung und damit für das Wohlbefinden der Menschen» aus.

Auch ein «verpöntes Geisterspiel» könne wieder ein Ereignis sein, «auf das man sich freut und über das geredet wird», betonte Rettig. «Da kein Zeitpunkt absehbar ist, an dem das normale Leben wieder beginnt, kann bei abnehmenden Restriktionen die Austragung dieser Geisterspiele einen Beitrag zur Zerstreuung und damit für das Wohlbefinden der Menschen leisten.»

Nach Meinung Rettigs sei der «Wirtschaftsbereich Profifußball mit knapp fünf Milliarden Euro Umsatz und ca. 55.000 Arbeitsplätzen gesamtwirtschaftlich gesehen zu vernachlässigen». Aber auch wenn der Fußball «keinen direkten ökonomischen Beitrag zur Systemerhaltung leistet, gewinnt er durch jeden Tag des derzeitigen Kontaktverbotes und damit einhergehender sozialer Isolation an Bedeutung».

US-Athletensprecher Han Xiao: «Sportler fühlen sich machtlos»

BERLIN: Han Xiao, der Vorsitzende der US-amerikanischen Athletenvertretung, hat das Internationale Olympische Komitee IOC für fehlende Mitbestimmungs-Möglichkeiten der Sportler kritisiert. Aus seiner Sicht stünden Ergebnisse von Konferenzen schon vorher fest, sagte er im Deutschlandfunk und mahnte Reformen an.

Für Han hat die Situation vor der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio Schwächen offenbart, wenn es darum gehe, Sportler mit ihrer Stimme wirkungsvoll einzubeziehen. Viele Sportlerinnen und Sportler hätten den Eindruck gehabt, die IOC-Offiziellen entschieden ohnehin so, wie sie wollten. «Ich denke also, dass das alles weiterhin einige der Mängel im Modell der Athletenrepräsentation hervorhebt.»

Er bemängelt die Ergebnisse von Meetings oder Telefonkonferenzen des IOC mit Athleten: «Unabhängig davon, welche Fragen oder welche Diskussionen während des Anrufs oder während des Meetings aufkommen, sind die Ergebnisse dieselben. Die Ergebnisse sind bereits vorher irgendwo aufgeschrieben.» Man könne das daran erkennen, dass diese Ergebnisse oft Details oder Diskussionspunkte enthielten, die von IOC-Funktionären oder ihrem Chef Thomas Bach während der Konferenz selbst direkt erwähnt wurden. «Diese Punkte kamen nicht unbedingt direkt von Athleten. Sie kamen von IOC-Offiziellen.»

Ex-Tennisprofi Kiefer: Überfluss-Gesellschaft muss «entschleunigen»

MÜNCHEN: Der frühere Weltklasse-Tennisprofi Nicolas Kiefer hat angesichts der weltweiten Corona-Pandemie für ein Umdenken, für Verzicht und Entschleunigung plädiert. «Es ist eine schwere Zeit. Aber sie ist vielleicht eine Chance für die Gesellschaft und den Sport, dass man wieder runterkommt», sagte der 42-Jährige in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Montag). «Die Gesellschaft, die so oft im Überfluss lebt, muss auch mal nachdenken darüber, was wichtig ist. Sie muss lernen zu entschleunigen, zu verzichten», forderte der ehemalige Weltranglisten-Vierte aus Hannover.

«Diese Erdung kann guttun - wenn es etwas Gutes in der jetzigen Situation überhaupt geben kann», sagte Kiefer. Auf den Fußball bezogen müsse man sich fragen, «ob ein Transfer über 100 Millionen Euro noch angemessen und wichtig ist. Oder ob ein Spieler 20 Millionen verdienen muss. Vieles wird jetzt relativiert.»

Kiefer engagiert sich in der Corona-Krise mit einem beispielhaften Projekt: Er wirkt aktiv an der Herstellung von Mund- und Nasenschutzmasken mit. «Es hat sich bei mir so ergeben, dass ich seit 2017 bei einer Modefirma ein eigenes Label habe», schilderte er. «Kürzlich kam Geschäftsführer Holger Gartz auf mich zu und sagte: Wir müssen helfen! Ich war sofort begeistert.»

In Kassel werden bis zu 300 Masken am Tag produziert. Kommunen und Sozialstationen würden bevorzugt beliefert. «Je breiter die Produktion gestreut werden kann, in Deutschland und weltweit, desto besser ist das doch für die Gesellschaft», sagte Kiefer. «Wir sitzen jetzt wirklich alle im selben Boot.»

Pound verteidigt IOC: Keine gravierenden Fehler gemacht

BERLIN: Das langjährige IOC-Mitglied Richard Pound hat das Internationale Olympische Komitee gegen Kritik verteidigt, die Entscheidung über die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio zu spät gefällt zu haben. «Ich glaube nicht, dass es gravierende Fehler vom IOC oder von seinem Präsidenten gegeben hat», sagte der 78-Jährige im «Sportgespräch» des Deutschlandfunks.

«Die getroffenen Maßnahmen waren koordiniert und gut kommuniziert. Es fällt mir schwer, einen Aspekt zu finden, worüber man sich beschweren könnte», sagte der Kanadier. Pound handelt seit 42 Jahren die Fernsehverträge des IOC aus und war der erste Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada.

Pound stützt das Verhalten des IOC-Exekutivkomitees, dem eine zu späte Entscheidung vorgeworfen wird. Auch IOC-Präsident Thomas Bach habe richtig gehandelt: «Unter diesen Umständen würde niemand einen Rücktritt fordern. Noch einmal: Wenn der Nebel sich lichtet, wird man sehen, dass das IOC wie eine wichtige, zuverlässige und internationale Organisation gehandelt hat.»

Pound meint, dass die späte Entscheidung auch daran gelegen haben könnte, dass Gastgeber Japan die eigene Lage als hoffnungsvoll bewertet und den Rest der Welt zunächst nicht gesehen habe.

Die Vorbereitungen auf die Spiele im Jahr 2021 würden nun aufwändig: «Es gibt Tausende und Abertausende Dinge neu zu strukturieren. Man wird dafür die ganze vorhandene Zeit brauchen», sagte der Kanadier.

Schalkes Burgstaller: Anstrengender als zwei Mal Training

BERLIN: Schalke-Stürmer Guido Burgstaller genießt trotz der derzeitigen Einschränkungen die Zeit mit seiner kleinen Tochter. «Die krabbelt schon ganz anständig und räumt das ganze Haus aus. Da muss man schon immer hinterher sein», berichtete der Bundesliga-Fußballer beim TV-Sender Sky Sport News. «So ein Tag ist schon anstrengender als manchmal zwei Mal Training.» Der FC Schalke 04 trainiert allerdings derzeit nicht.

Der 30-Jährige macht sich angesichts der Corona-Pandemie auch Sorgen. Es belaste ihn «schon sehr. Man hängt so in der Luft und weiß nicht, wie es weitergeht», sagte Burgstaller: «Jetzt nicht nur im Fußball, auch in der Wirtschaft. Das betrifft ja die ganze Welt.»

Köln-Kicker Höger nutzt Fußball-Pause zur Weiterbildung

KÖLN: Der Kölner Bundesliga-Profi Marco Höger hat die derzeitige Fußball-Pause zur Weiterbildung genutzt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler erwarb an einer Fern-Uni ein Zertifikat zu «Spielanalyse und Scouting». Er war «eigentlich schon Ende 2019 fertig, aber ein paar Sachen waren noch liegen geblieben», sagte der Mittelfeldspieler der «Bild»: «Also habe ich jetzt die Zeit genutzt und schließlich mein Zertifikat erhalten.» Jetzt hat Höger angefangen, Spanisch zu lernen. Außerdem habe er in der derzeitigen Corona-Auszeit «bereits den Garten auf links gedreht».

Union-Profi Subotic: Vereine müssen solidarischer sein

Berlin (dpa) – Verteidiger Neven Subotic von Bundesligist 1. FC Union Berlin hat Fußballclubs in der Coronavirus-Krise zu mehr Zusammenhalt untereinander aufgerufen. «Von Spielern wird aktuell Solidarität gefordert, und das ist nicht nur jetzt, sondern generell auch richtig. Aber was ist mit den Vereinen?», sagte der 31-Jährige den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» (Montag). «Jeder achtet auf sich selbst, alle schauen nur nach oben und hoffen auch Solidarität, aber keiner schaut nach unten und ist selbst solidarisch. Das zeigt, dass die Kommerzialisierung des Fußballs als Geschäftsmodell die Werte des Sports überschattet.»

Zuletzt hatten die vier deutschen Champions-League-Teilnehmer dieser Saison 20 Millionen Euro für weniger wohlhabende Vereine zur Verfügung gestellt.

Subotic warb als Mitglied im Spielerrat der Profi-Gewerkschaft Fifpro für Verständnis, dass viele Spieler abseits der Topligen und -vereine sich einen Gehaltsverzicht nicht leisten könnten. «Die großen Stars sind nicht einmal die Spitze des Eisbergs, sie sind die Spitze der Spitze des Eisbergs», sagte der frühere Profi von Borussia Dortmund. Man müsse den kompletten Eisberg berücksichtigen. «Da sprechen wir über sehr junge Zeitarbeiter, die oft unter großem Druck in fremden Ländern arbeiten. Wenn die plötzlich kein Einkommen mehr haben, können sie ja nicht einfach auf etwas anderes umschulen.»

Subotic rechnet damit, dass Spieler dazu bereit seien, ihre auslaufenden Verträge um ein, zwei Monate zu verlängern, sollte die Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie länger als ursprünglich geplant dauern. «Es wäre ja letztlich nur eine Verlängerung der Saison», sagte er. «Und Fußballer möchten in erster Linie Fußball spielen, das Finanzielle kommt erst an zweiter Stelle – auch wenn das nicht immer klug ist.»