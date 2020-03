Österreichs Sport-Präsident fordert 100 Millionen Euro Soforthilfe

WIEN: Der Präsident von Sport Austria hat vom österreichischen Sportminister Werner Kogler finanzielle Unterstützung gefordert. «Der Härtefonds für den Sport muss einmal mit mindestens 100 Millionen Euro an Soforthilfe dotiert sein», sagte Hans Niessl, der Präsident des Sport-Dachverbandes, nach einer Videokonferenz mit Kogler. Es gehe um finanziellen Unterstützung für Schäden, «die Vereinen und Verbänden durch die von der Regierung gesetzten, notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen Corona entstanden sind». Das Geld solle wie in der Schweiz dem Breiten- und dem Spitzensport zugutekommen.

FC Barcelona und Sponsor spenden 30.000 Masken

BARCELONA: Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona hat 30.000 Schutzmasken an die katalanische Regierung geliefert, um damit beim Kampf gegen die Corona-Krise zu helfen. Das teilte der Club am Samstag mit. Die Masken seien in China produziert und vom Unternehmen Taiping gespendet worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Versicherung gehört zu den Sponsoren des Vereins für den chinesischen Markt.