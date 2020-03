US-Unternehmen kauft Ironman-Marke von chinesischer Wanda-Gruppe

NEW YORK: Das amerikanische Investmentunternehmen Advance hat die Marke Ironman von der chinesischen Wanda-Gruppe übernommen. Das teilte der neuer Besitzer am Donnerstand mit. Zudem stieg auch noch die US-Investmentfirma Orkila Capital mit ein.

Advance ist ein privates Familienunternehmen, das sich vor allem in den Bereichen Medien und Unterhaltung engagiert. Von einem «wichtigen Meilenstein» für die Ironman-Gruppe sprach Geschäftsführer Andrew Messick in dem Statement zur Übernahme.

Die Ironman-Gruppe veranstaltet weltweit nach eigenen Angaben in über 50 Ländern mehr als 235 Sportevents. Dabei geht das Portfolio über Triathlonveranstaltungen hinaus. Legendär ist aber der Ironman auf Hawaii: die Weltmeisterschaft über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen, die 1978 zum ersten Mal stattfand.

Über die Höhe der Kaufsumme gab es keine Angaben. Die Wanda-Gruppe hatte Ironman im Sommer 2015 für 650 Millionen US-Dollar gekauft.

Derzeit kämpft auch Ironman mit der Ausbreitung des Coronavirus. Wann die ersten Rennen über die ganze oder halbe Ironman-Distanz wie geplant stattfinden können, ist völlig unklar.

Telefonkonferenz von IOC und Weltverbänden: Stillschweigen vereinbart

FRANKFURT/MAIN: Das Internationale Olympische Komitee hat bei einer Telefonkonferenz mit den 33 internationalen Sportverbänden unter anderen über einen neuen Termin für die Olympischen Spiele in Tokio beraten. «Es war eine gute Diskussion. Wir haben Stillschweigen über die Einzelheiten vereinbart», sagte Tischtennis-Weltpräsident Thomas Weikert am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Das IOC will nun dem japanischen Organisationskomitee einen neuen Termin vorschlagen.»

Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die ursprünglich für die Zeit vom 24. Juli bis 9. August vorgesehenen Sommerspiele in Japans Hauptstadt verschoben werden. Denkbar ist sowohl ein Termin im Frühjahr als auch im Sommer 2021. Feststeht bisher nur, dass die Spiele spätestens bis Sommer nächsten Jahres stattfinden sollen.

FIFA: Überlegungen zu Spielerverträgen und Transferfenster laufen

ZÜRICH: Beim Fußball-Weltverband schreiten die Überlegungen zu einer Modifikation des Sommer-Transferfensters und einer Änderung der zum 30. Juni auslaufenden Spielerverträge voran. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat eine von der FIFA wegen der Coronavirus-Pandemie einberufene Arbeitsgruppe erste Möglichkeiten umrissen. Alle wichtigen europäischen Ligen haben ihren Spielbetrieb unterbrochen. Möglicherweise wird auch eine Saison-Verlängerung von Mitte Mai bis Ende Juni nicht ausreichen, wenn viele Kontrakte ihre Gültigkeit verlieren.

So könnten nach den Plänen nun Spielerverträge je nach Spieldauer in den nationalen Ligen unterschiedlich lange ihre Gültigkeit bis in den Juli behalten. Endet eine Liga zum Beispiel am 10. Juli und eine andere am 15. Juli, würden die Verträge entsprechend verlängert werden. Die strikte Transferzeit, die in der Bundesliga Ende August enden würde, könnte ebenso möglicherweise flexibler gestaltet werden, um Vereinen wie Profis mehr Planungsspielraum zu geben.

«Diese Arbeit hat bereits begonnen und wird in Absprache mit allen wichtigen Interessengruppen durchgeführt, einschließlich Konföderationen, Mitgliedsverbänden, Vereinen, Ligen und Spielern», hieß es dazu zuletzt von der FIFA. Präsident Gianni Infantino hatte zu Wochenbeginn angekündigt, wegen der Verzögerungen im Spielbetrieb der nationalen Ligen Fristen im Sommer zu überprüfen. «Es braucht harte Maßnahmen», sagte er. «Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen alle Opfer bringen.»

Gestrandeter Matthäus zurück in Wahlheimat: «Großes Glück»

BERLIN: Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat es nach einer Zitterpartie zurück aus dem Familien-Urlaub in seine ungarische Wahlheimat geschafft. Nachdem er zuletzt in Dubai gestrandet war, halfen ihm der Rat des ungarischen Außenministers und ein fränkischer Bekannter mit seinem Privatflieger bei der Heimkehr. «Mir ist bewusst, dass es 99 Prozent der Bevölkerung nicht so gut wie uns geht und wir großes Glück hatten», sagte der 59-Jährige der «Bild»-Zeitung.

Obwohl Matthäus seit vielen Jahren in Budapest lebt, war wegen der Beschränkungen während der Coronavirus-Pandemie zunächst unklar gewesen, ob er wieder in das Land einreisen darf. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto habe durch ein Interview von den Sorgen des Fußball-Altstars erfahren, berichtete Matthäus. «Er versicherte mir, dass ich einreisen könne», fügte er hinzu. Er sei im Besitz einer «Resident-Card», daher sei keine Sonderregel für ihn nötig.

Entscheidend sei dann das Angebot eines Freundes zur Mitreise in dessen Flugzeug gewesen. «Es war der vorletzte Privatflieger, bevor die beiden großen Flughäfen in Dubai und Abu Dhabi für den öffentlichen Flugverkehr geschlossen wurde», sagte Matthäus. Über Nürnberg ging es für ihn dann zurück nach Budapest. «Die Geschichte ging für uns gut aus. Aber es gibt genug Familien, die nun getrennt sind, die ihre Liebsten nicht sehen», sagte Matthäus.