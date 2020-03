Written by: Redaktion (dpa) | 25/03/2020 | Aktualisiert um: 21:35 | Überblick

U21-Coach Kuntz «erleichtert» über Olympia-Verlegung

BERLIN: Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hält die Verlegung der Olympischen Spiele ins kommenden Jahr trotz der dadurch für seine Mannschaft entstehenden Unsicherheiten für richtig. «Ich war ehrlich gesagt im Zusammenhang mit Corona schon erleichtert, als IOC-Präsident Thomas Bach sagte, dass er den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation folgen wolle», sagte Kuntz dem Portal «ran.de». Der 57 Jahre alte Fußball-Trainer hätte mit einer deutschen U23-Auswahl an Olympia in Tokio im Sommer teilnehmen sollen. Die Spiele sollen wegen der Coronavirus-Pandemie nun 2021 stattfinden.

Welche Folgen die Verlegung für seine Mannschaft hat, ist laut Kuntz «aktuell noch nicht abzusehen». Ursprünglich hätte für die deutsche U21 bei einer erfolgreichen Qualifikation im Sommer 2021 eine EM auf dem Plan gestanden. Wann dieses Turnier stattfindet, ist nach der Verlegung der Fußball-EM ins kommende Jahr aber ebenfalls offen. Es «ist noch nicht klar, welche Jahrgänge bei den beiden Turnieren dann spielberechtigt sind. Da wird man die Entscheidungen des IOC und der UEFA abwarten müssen», sagte Kuntz zu den Planungen für 2021.

Die Folgen der Corona-Krise für den Fußball hält Kuntz für noch nicht absehbar. «Allerdings wird es schon große Unterschiede zwischen den Folgen für die 1. und 2., sowie dann für die 3. Liga geben», sagte der frühere Vorstandschef des 1. FC Kaiserslautern. «Deswegen muss sich aus meiner Sicht die Solidarität, die aktuell zwischen den Vereinen herrscht, unbedingt auch nach der Krise zeigen.»

IOC-Präsident kündigt schnelle Terminfindung für Olympia 2021 an

LAUSANNE: Bei der Suche nach einem neuen Termin für die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele von Tokio will das IOC schnell in die Abstimmung mit allen 33 internationalen Sportfachverbänden gehen. Schon am Donnerstag könnte es dazu eine gemeinsame Telefonschalte geben, kündigte am Mittwoch Thomas Bach an, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). «Das ist der erste Schritt. Dann müssen wir schauen, welche Optionen wir haben», sagte der 66-Jährige. Die Sommerspiele in Tokio waren am Dienstag in einem gemeinsamen Beschluss der japanischen Gastgeber und des IOC wegen der Coronavirus-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden. Sie sollen spätestens im Sommer 2021 nachgeholt werden.

IOC-Chef Bach: Olympisches Dorf in Tokio 2021 nicht sicher

LAUSANNE: Bei den auf 2021 verlegten Sommerspielen in Tokio müssen die Athleten womöglich auf ein olympisches Dorf verzichten. «Diese verschobenen Olympischen Spiele werden Opfer und Kompromisse von allen Beteiligten erfordern. Wir müssen die bestmögliche Lösung finden», sagte IOC-Chef Thomas Bach am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Ob auch im kommenden Jahr für die rund 11 000 Olympia-Starter und ihre Betreuer sowie später für rund 4400 Paralympics-Teilnehmer ein gemeinsames Athletendorf zur Verfügung stehe, sei eine «von vielen tausenden Fragen» für die Notfall-Gruppe.

Bericht: DFL hofft auf Bundesliga-Fortsetzung Mitte Mai

FRANKFURT/MAIN: Nach der Empfehlung für eine verlängerte Aussetzung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga hofft die Deutsche Fußball Liga nach Informationen der «Bild»-Zeitung auf eine Wiederaufnahme Mitte Mai. Für den 16. Mai war eigentlich der letzte Bundesliga-Spieltag in dieser Saison terminiert. Bis zum 30. Juni solle die Saison dann mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte das Präsidium der DFL am Dienstag eine Pause bis mindestens zum 30. April empfohlen.

Erster Corona-Profi wieder gesund: 96-Spieler Hübers darf trainieren

HANNOVER: Nach zwei Wochen in häuslicher Quarantäne ist Hannovers Profi Timo Hübers offiziell wieder gesund. Der 23-Jährige war am 11. März als erster Fußball-Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun darf er das Haus seit Mittwoch wieder verlassen, nachdem er laut Verein nach erneuten Abstrichen negativ auf das Virus getestet wurde. Hübers Teamkollegen verbleiben dagegen noch in häuslicher Quarantäne. Sie hatten sich erst einen Tag später in die Isolation begeben müssen, nachdem auch 96-Profi Jannes Horn positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Olympia-Turnier der Handballer auf unbekannten Termin verschoben

BERLIN: Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele ist das Qualifikationsturnier der deutschen Handballer vorerst abgesagt worden. Das für Juni in Berlin geplante Turnier werde bis auf weiteres verschoben, teilte die Internationale Handballföderation (IHF) am Mittwoch mit. Ursprünglich hätte es vom 17. bis 19. April in der Max-Schmeling-Halle stattfinden sollen, war wegen der Coronavirus-Pandemie zuletzt aber bereits in den Juni verlegt worden. Die IHF begrüßte die Entscheidung, die Spiele in Tokio zu verlegen.

EHF verschiebt Champions-League-Finale der Handballer auf August

HAMBURG: Die Europäische Handball-Föderation hat am Mittwoch einen Plan für eine mögliche Fortsetzung des internationalen Spielbetriebs vorgestellt. Bestandteil dieses Terminkalenders sind auch neue Daten für die Finalturniere in den wichtigsten Club-Wettbewerben. So rückt das Final Four der Champions League in Köln vom 30./31. Mai auf den 22./23. August, die Endrunde im EHF-Pokal in Berlin vom 23./24. Mai auf den 29./30. August.

Box-WM-Kampf zwischen Fury und Wilder verschoben

HAMBURG: Der WM-Kampf zwischen den Schwergewichtlern Tyson Fury und Deontay Wilder wird wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie nicht wie geplant am 18. Juli in Las Vegas stattfinden. In der derzeit geschlossenen MGM Grand Garden Arena im Spielerparadies im Bundesstaat Nevada hätte das dritte Box-Duell zwischen dem aktuellen WBC-Champion Fury und dem Amerikaner Wilder stattfinden sollen. Nach einem umstrittenen Unentschieden im ersten Duell im Jahr 2018 hatte Fury den zweiten Kampf im Februar durch einen technischen K.o. in der siebten Runde gewonnen.