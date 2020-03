DOSB bevorzugt Olympia-Verlegung um ein Jahr

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hatte eine eindeutigere Position vom IOC in der Debatte um eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio erwartet. Die Prüfung der Verlegung durch das Internationale Olympische Komitee sei ein «richtiger und in Anbetracht der aktuellen gesundheitlichen Weltlage längst fälliger Schritt» gewesen, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Allerdings hätten wir uns jetzt eine klare Aussage dahingehend gewünscht, dass die Spiele definitiv nicht zum geplanten Termin stattfinden können und nun über denkbare Alternativen beraten wird.»

Deutscher Behindertensportverband fordert Paralympics-Verlegung

BERLIN: Der Deutsche Behindertensportverband verlangt eine Verschiebung der Paralympics in Tokio. Eine entsprechende Forderung richtete der DBS am Montag an das Internationale Paralympische Komitee. «Nach der erneuten Zuspitzung der weltweiten Coronakrise sind wir der Auffassung, dass eine Verlegung der Paralympischen Spiele alternativlos ist. Eine Entscheidung hierzu muss unverzüglich herbeigeführt werden», teilte der DBS mit. Er wandte sich zugleich in einem offenen Brief an die deutschen Athletinnen und Athleten. Die Spiele sollen eigentlich vom 25. August bis zum 6. September 2020 in Tokio stattfinden.

Sebastian Coe fordert Verschiebung der Olympischen Spiele

LONDON: Sebastian Coe, der Präsident des Welt-Leichtathletik-Verbandes World Athletics, hat die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio gefordert. In einem Brief an IOC-Präsident Thomas Bach, schrieb Coe, dass Spiele ab dem 24. Juli aufgrund der Coronavirus-Krise «weder machbar noch wünschenswert» seien. Das IOC hatte tags zuvor erklärt, sich mit seiner Entscheidung vier Wochen Zeit zu lassen.

Olympia-Verschiebung würde Japan bis zu 5,7 Milliarden Euro kosten

TOKIO: Eine Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele würde das Gastgeberland Japan nach Meinung verschiedener Experten bis zu 5,7 Milliarden Euro (670 Milliarden Yen) kosten. Der Chefökonomen des Finanzunternehmens SMBC Nikko Securities, Junichi Makino, hat diesen Milliarden-Betrag errechnet. Mit rund 640,8 Milliarden Yen schätzt der emeritierte Wirtschaftswissenschaftler Katsuhiro Miyamoto von der Universität Kansai die Kosten nach Angaben seiner Hochschule vom Montag nur unwesentlich geringer ein.

BVB setzt eine weitere Woche mit dem Teamtraining aus

DORTMUND: Die Rückkehr von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in das Teamtraining verzögert sich. «Wir werden auch in dieser Woche und zunächst befristet bis zum kommenden Montag kein Teamtraining haben», teilte Mediendirektor Sascha Fligge mit. Bis dahin sollen die Profis des Tabellenzweiten die von Athletiktrainer-Chef Andreas Beck erstellten Trainingspläne individuell umsetzen. Ursprünglich war am (heutigen) Montag die erste gemeinschaftliche Einheit seit der durch die Corona-Krise verursachten Unterbrechung des Teamtrainings geplant.

FIFA-Chef Infantino sieht Chance nach Corona: «Schritt zurück machen»

ZÜRICH: FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht die Corona-Krise als Chance, den Fußball der Zukunft zu verändern. Dabei denkt der Schweizer über eine Verkleinerung des Kalenders nach. «Vielleicht können wird den Fußball reformieren, indem wir einen Schritt zurück machen», sagte Infantino anlässlich seines 50. Geburtstags am Montag in einem Interview der italienischen Tageszeitung «Gazzetta dello Sport» und schlug vor: «Weniger Turniere, dafür interessantere. Vielleicht weniger Teams, dafür größere Ausgeglichenheit.»

Saisonabbruch: Nationaltorwart Wolff polnischer Handball-Meister

FRANKFURT/MAIN: Nationaltorhüter Andreas Wolff ist mit seinem Verein PGE Vive Kielce am grünen Tisch zum polnischen Handball-Meister gekürt worden. Der Ligaverband entschied am Montag, die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abzubrechen und mit dem Tabellenstand vom 12. März zu werten. Zu diesem Zeitpunkt lag Kielce mit 72 Punkten aus 25 Spielen vor Wisla Plock (69/24). Einen Absteiger gibt es nicht. Der 29 Jahre alte Wolff war im Sommer 2019 vom deutschen Rekordmeister THW Kiel für zunächst zwei Jahre nach Kielce gewechsel.

Japans Olympia-Komitee: Verschiebung der Spiele «wäre sehr hart»

TOKIO: Japans Olympisches Komitee stellt sich ebenfalls auf eine mögliche Verschiebung der Sommerspiele in Tokio ein. «Wir müssen eine Verlegung in Betracht ziehen, wenn wir die Sicherheit der Athleten berücksichtigen», sagte JOC-Präsident Yasuhiro Yamashita am Montag. Eine solche Maßnahme würde «Zugeständnisse von vielen Leuten» erfordern. «Es wäre sehr hart», fügte Yamashita hinzu.

Spanien: Fußballverband und Liga richten sich nach Regierung

MADRID: Der Spanische Verband RFEF und die Liga richten sich bei der Fußball-Pause im Land nach den Empfehlungen der Regierung. Sie werde so lange dauern, bis staatliche Stellen angeben, dass Fußball ohne gesundheitliche Risiken möglich sei. Das teilten der Verband und La Liga am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Ursprünglich war der Spielbetrieb für zwei Wochen unterbrochen worden, aber Spanien ist eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder. Bis Montagmittag wurden rund 33 000 Fälle bestätigt.

Auch Formel-1-Rennen in Aserbaidschan im Juni wird verschoben

Berlin (dpa) - Die Hoffnung auf einen Start der Formel-1-Saison Anfang Juni haben sich zerschlagen. Der Große Preis von Aserbaidschan wird auch verschoben. Der Grand Prix sollte eigentlich am 7. Juni in Baku stattfinden. Die Entscheidung sei nach «ausführlichen Diskussionen» mit den Formel-1-Verantwortlichen, dem Automobil-Weltverband und der Regierung in Aserbaidschan getroffen worden, hieß es vom Veranstalter am Montag.



Das Rennen soll gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Es ist bereits der achte Grand Prix, der wegen der Corona-Pandemie vorerst abgesagt wurde. 22 waren ursprünglich geplant und damit so viele wie noch nie.



Medienberichten zufolge scheiterte eine Durchführung des Grand Prix in Baku auch am Aufbau für das Stadtrennen. Dieser sei nicht mehr zeitlich einzuhalten gewesen. Der früheste Saisonstart nach dem bislang gültigen Rennkalender wäre somit am 14. Juni mit dem Großen Preis von Kanada in Montréal.



Die Motorsport-Königsklasse musste bereits die Rennen in Australien, Bahrain, China, Vietnam, den Niederlanden, Spanien und Monaco für die geplanten Termine bis Ende Mai absagen. Eigentlich sollten in diesem Jahr erstmals 22 Rennen in einer Saison stattfinden. Wie viele es tatsächlich werden, ist derzeit nicht absehbar. Die Formel 1 hat für die Fans bereits eine virtuelle Rennserie ins Leben gerufen.

Zorc: «Bei allen Klubs herrscht eine große Unsicherheit»

DORTMUND: Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Zurückhaltung bei Neuverpflichtungen angekündigt. «Drei Transfers in drei Tagen wird es in diesem Jahr nicht geben», sagte der 57-Jährige dem «Kicker». Nach Angaben des Fachmagazins sind beim Fußball-Bundesligisten wegen der unsicheren Situation durch die Coronakrise alle Transferaktivitäten gestoppt. «Bei allen Klubs herrscht eine große Unsicherheit», sagte Zorc. «Wir müssen erst einmal diese Krisensituation managen.» Im Januar hatte Dortmund Erling Haaland von RB Salzburg und Emre Can von Juventus Turin für insgesamt rund 40 Millionen Euro verpflichtet.

Athletensprecher Röhler fordert schnellere Entscheidung über Olympia

JENA: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat sich für Olympische Spiele im nächsten Jahr ausgesprochen. «Wir Athleten - international kann ich da für die Leichtathletik sprechen - sind der Meinung, dass 2021 aktuell die maximale Sicherheit bietet», sagte der 28-Jährige aus Jena am Montag im «Morgenmagazin» der ARD und des ZDF. Man werde diese Meinung in einer Telefonkonferenz am Montagabend mit dem Weltverbandschef Sebastian Coe (Großbritannien) vortragen. Röhler ist Athletensprecher des Leichtathletik-Weltverbandes.

World Athletics ist bereit, mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem gesamten Sport an einem alternativen Termin für die Sommerspiele zu arbeiten. Wie der Dachverband mitteilte, umfasst dies «auch Termine im Jahr 2021» und damit auch die Leichtathletik-WM im nächsten Jahr in Eugene/USA.

World Athletics hat bereits mit dem Organisationskomitee «Oregon 21» über die Möglichkeit diskutiert, die Tokio-Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie auf das nächste Jahr zu verlegen. Das IOC hatte am Sonntag mitgeteilt, binnen einer Frist von vier Wochen eine Entscheidung über Austragungsoptionen zu beraten.

Vier Wochen sind für Röhler «ein sehr, sehr langer Zeitraum», wie er sagte. «Vier Wochen, die wir fit bleiben müssen, obwohl wir gar nicht wissen, wohin wir trainieren. Wir arbeiten aktuell daran, dass noch schnellere, noch präzisere Entscheidungen getroffen werden.» Der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 trainiert derzeit auf der heimischen Terrasse, weil er keinen Zugang mehr zu einem Wurfplatz hat. «Das ist definitiv kein planbares Training», betonte er. «Wir wollen alle den fairen Wettbewerb, der ist momentan gar nicht mehr gegeben.»

Italien-Profi Czyborra: «Aufpassen, dass man nicht depressiv wird»

BERGAMO: Der deutsche Fußball-Profi Lennart Czyborra von Atalanta Bergamo erlebt die Zeit in häuslicher Quarantäne auch als psychischen Stress. «So eine Situation hatte ich noch nie, dass man sich jeden Tag nur mit sich selber beschäftigt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht depressiv wird», sagte der 20 Jahre alte gebürtige Berliner der «Märkischen Oderzeitung» (Montag). «Ich spreche viel mit Freunden über Facetime, das hilft. Meine Eltern in Wandlitz machen sich natürlich große Sorgen, wir telefonieren täglich.»

Die Provinz Bergamo ist in Italien am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen, zuletzt mussten Militärwagen Särge in andere Städte zum Verbrennen bringen. «Wir dürfen das Haus so wenig wie möglich verlassen, nur zum Beispiel zum Einkaufen», berichtete Czyborra über seinen Alltag in Quarantäne, die vorerst bis zum 4. April gehe. «Ich kaufe immer sehr viel ein, damit ich nicht so oft los muss, und gehe in einen etwas teureren Supermarkt, in dem es leerer ist.»

Czyborra war nach Stationen bei Union Berlin, Hertha BSC und Energie Cottbus in der vergangenen Winterpause von Heracles Almelo in die norditalienische Stadt Bergamo gewechselt.

Deutscher Triathlon-Chef versteht IOC-Haltung

FRANKFURT/MAIN: Martin Engelhardt, Mediziner und Präsident der Deutschen Triathlon-Union, hat auch Verständnis für die zögerliche Haltung des Internationalen Olympischen Komitees mit Blick auf die Sommerspiele in Tokio. Er könne das ein Stück weit verstehen, sagte der DTU-Chef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). «Aus medizinisch-fachlicher Sicht kann man heute nicht sagen, dass Sport im Juli nicht möglich sein wird», erklärte Engelhard.

«Es wäre vernünftig, jetzt zu sagen, dass man sich die Entwicklung anschaut und in zweieinhalb Wochen entscheidet. Das würde den Athleten etwas Druck nehmen. Dann kann man immer noch absagen», meinte er.

Eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie scheint allerdings näher zu rücken. Das IOC ließ am Sonntag erstmals Gedankenspiele dieser Art zu und gab sich einen Entscheidungszeitraum von vier Wochen. Zudem sprach Japans Premierminister Shinzo Abe nun auch von einer möglichen Verschiebung. Die Spiele sollen eigentlich vom 24. Juli bis 9. August stattfinden.

Tokio-Organisationschef: Nicht so blöd, Olympia nach Plan auszutragen

TOKIO: Gastgeber Japan rückt immer stärker von Olympischen Spielen in diesem Sommer ab. «Wir sind nicht so blöd, die Olympischen Spiele wie geplant auszutragen», sagte Yoshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees von Tokio, am Montag auf einer Pressekonferenz. Trotz allem soll der Fackellauf in Fukushima am Donnerstag wie geplant beginnen. Japans Premierminister Shinzo Abe zögere jedoch, an der Zeremonie teilzunehmen, sagte Toshiro Muto, der Geschäftsführer des Organisationskomitees. Abe hatte zuvor von einer möglichen Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land gesprochen.

Olympia-Zweiter Goc mit Trainer-Aufgabe bei Adlern Mannheim

MANNHEIM: Der frühere Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Marcel Goc wird nach seinem plötzlichen Karriereende ins Trainerteam der Adler Mannheim eingebunden. Als sogenannter Skills und Development Coach soll der 36-Jährige in der kommenden Saison mehrmals in der Woche mit den Profis an ihren individuellen Fähigkeiten arbeiten und auch verletzte und jüngere Spieler betreuen.

Kanu-Olympiasieger Brendel vertraut IOC - «Verschiebung wäre fair»

POTSDAM: Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel hat sich für eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen. «Wir erwarten natürlich eine Entscheidung des IOC. Es kann meiner Meinung nach nur eine Verschiebung geben. Es wäre nur fair, wenn man die Spiele um mindestens ein Jahr verschiebt, auch wenn es keine leichte Aufgabe für das IOC ist. Es ist sogar eine Mammutaufgabe», sagte der Potsdamer am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

IOC-Mitglied Heidemann: «Keine Entweder-oder-Entscheidung»

FRANKFURT/MAIN: Olympiasiegerin Britta Heidemann hält es nicht für sinnvoll, sich wie ihr Fechter-Kollege Max Hartung bereits jetzt gegen einen Start bei den Spielen in Tokio zu entscheiden. «Man kann sich als Athlet dieser Tage mit guten Gründen für eine Verschiebung aussprechen, aber gleichzeitig natürlich trotzdem im Fall der Fälle im Juli antreten», sagte das Mitglied in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees im Interview mit dem Kölner «Express» (Montag). «Das ist ja keine Entweder-oder-Entscheidung», sagte die Kölnerin.

Felder hört als Trainer der österreichischen Skispringer auf

INNSBRUCK: Andreas Felder beendet seine Arbeit als Nationaltrainer der österreichischen Skispringer. Der 58-Jährige hatte den Job vor zwei Jahren übernommen und hört nun aus familiären Gründen auf. «Die Tätigkeit als Cheftrainer der österreichischen Skispringer ist eine Aufgabe, die vollen Einsatz braucht und die einem alle Energie abverlangt. Das lässt sich mit meinem Privatleben derzeit nicht vereinbaren», wird Felder in einer Mitteilung des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) am Montag zitiert.

Vorbereitung für nächsten Notfallplan: DFL-Präsidium tagt per Schalte

FRANKFURT/MAIN: Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga tagt am Dienstag via Schaltkonferenz, um das weitere Vorgehen in der 1. und 2. Bundesliga vorzubereiten. Beschlüsse sind nach dpa-Informationen nicht zu erwarten. Diese sollen - soweit es die Gesamtlage zulässt - bei der außerplanmäßigen Mitgliederversammlung voraussichtlich am 31. März fallen.

Tennisprofi Struff für Verschiebung der Olympischen Spiele

STUTTGART: Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie für eine Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen. «Zum jetzigen Zeitpunkt finde ich es nicht gewährleistet, dass es sicher ist», sagte der 29-jährige Sauerländer am Montag bei Sky. Der Davis-Cup-Spieler hält es auch für «denkbar», den Start bei den vom 24. Juli bis zum 9. August geplanten Olympischen Spielen nach dem Beispiel von Säbelfechter und Athleten-Aktivist Max Hartung für sich selbst auszuschließen.

Sportpolitikerin Freitag: «Eklatantes Führungsversagen» des IOC

FRANKFURT/MAIN: Die Sportausschuss-Vorsitzende des Bundestages hat die vom Internationalen Olympischen Komitee verkündete Vier-Wochen-Frist bis zur Entscheidung über eine mögliche Verlegung der Sommerspiele in Tokio heftig kritisiert. «Ich finde die Entscheidung respektlos gegenüber den Athletinnen und Athleten und angesichts der Lage auf der Welt verantwortungslos», sagte Dagmar Freitag im Interview des HR-Inforadios am Montag. Diese Hinhaltetaktik produziere «einen massiven Vertrauensverlust» und zeige «ein eklatantes Führungsversagen», sagte die SPD-Politikern.

Leichtathletik-Weltverband auch bereit zur Verlegung der WM 2021

MONTE CARLO: Der Leichtathletik-Weltverband ist bereit, mit dem Internationalen Olympischen Komitee und dem gesamten Sport an einem alternativen Termin für die Sommerspiele in Tokio zu arbeiten. Wie World Athletics in der Nacht zum Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, beinhalte dies «auch Termine im Jahr 2021» und damit auch die Leichtathletik-WM im nächsten Jahr in Eugene/USA.