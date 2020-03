Von: Redaktion (dpa) | 19.03.20 | Überblick

Wegen der Corona-Krise Stadion-Boss bietet Hertha geringere Miete an

BERLIN: Zur Abminderung der finanziellen Folgen der Spielausfälle aufgrund der Corona-Krise hat Timo Rohwedder, der Chef des Berliner Olympiastadion, dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC eine Mietminderung angeboten. «Man kann davon ausgehen, dass wir mit Hertha eine partnerschaftliche Lösung anstreben. Wir können ja nichts in Rechnung stellen, was nicht erbracht wurde», sagte Rohwedder der «Bild»-Zeitung.

Hilfspaket im englischen Fußball von 54,8 Millionen Euro

LONDON: Der englische Liga-Verband hat am Mittwoch ein kurzfristiges Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Pfund (54,8 Millionen Euro) vorgelegt, um den in den Fußball-Divisionen unterhalb der Premier League angesiedelten Vereinen während des Ausbruchs des Coronavirus zu helfen.

Ehemaliger Real-Präsident auf der Intensivstation nach positivem Test

MADRID: Lorenzo Sanz, der frühere Club-Präsident von Real Madrid, ist positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtete sein Sohn Fernando Sanz der spanischen Zeitung «Marca». Der 76 Jahre alte Lorenzo Sanz war Ende der 90iger Jahre Chef der Königlichen. «Wir wünschen Lorenzo Sanz, Ex-Präsident von Real Madrid, all unsere Unterstützung und alles Gute», hieß es bei Real auf Twitter.

Schottischer Fußballclub Heart of Midlothian will Gehälter halbieren

EDINBURGH: Der schottische Fußballclub Heart of Midlothian, bei dem der deutsche Trainer Daniel Stendel unter Vertrag steht, kürzt in Folge der Coronavirus-Pandemie die Gehälter. Das gab Clubbesitzerin Ann Budge am Mittwoch bekannt. In einem offenen Brief bat sie Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter darum, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs aufgrund der Coronavirus-Krise.

Coronavirus: Handball-Nationspieler der MT Melsungen in Quarantäne

WIESBADEN: Drei Handball-Nationalspieler der MT Melsungen haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde diese Maßnahme notwendig, da bei einem Lehrgang des deutschen Nationalteams vom 9. bis 13. März in der Nähe von Magdeburg ein Spieler einen positiven Coronavirus-Testbefund hatte. Von der MT Melsungen betrifft dies Julius Kühn, Kai Häfner und Tobias Reichmann. «Diese Spieler zeigen aktuell keinerlei Symptome, wurden aber vorsorglich auch von MT-Mannschaftsarzt Bernd Sostmann in die häusliche Isolation geschickt», hieß es in einer Mitteilung.

«Kicker»: BVB-Chef Watzke will auf Gehalt verzichten

DORTMUND: Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will nach Informationen des «Kicker» (Donnerstag) in der Corona-Krise auf einen Teil seiner Vergütung verzichten. Wie das Magazin aus Vereinskreisen erfahren hat, habe Watzke eine Gehaltskürzung von einem Drittel vorgeschlagen - so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt. Der Verein wollte auf dpa-Nachfrage am Mittwochabend dazu keine Stellung beziehen. Watzke selbst wollte sich auf «Kicker»-Nachfrage ebenfalls nicht äußern.

Top-Favorit Caruana mit klarem Sieg bei Schach-Kandidatenturnier

JEKATERINBURG: Top-Favorit Fabiano Caruana aus den USA hat beim WM-Kandidatenturnier seine Klasse gezeigt. Der 27-jährige Großmeister ließ Kirill Alekseenko aus Russland mit den weißen Figuren keine Chance und beendete die Partie nach weniger als drei Stunden erfolgreich. Caruana setzte am Mittwoch auch auf den Überraschungsmoment. «Ich spielte eine sehr scharfe Variante, die für Weiß riskant ist. Aber er konnte unmöglich sehr gut darauf vorbereitet gewesen sein, da ich diese Eröffnung noch nie gespielt habe», sagte Caruana. Das Kandidatenturnier findet noch bis zum 3. April im russischen Jekaterinburg statt. Das Preisgeld beträgt 500 000 Euro.

Tennis-Turnier in München wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt

MÜNCHEN: Wegen der Coronavirus-Pandemie sind nun auch die BMW Open der Tennisprofis in München abgesagt worden. Das Sandplatzevent sollte eigentlich vom 25. April bis 3. Mai stattfinden. «Auch wenn es schwerfällt, am Ende geht es um eine Gesamtverantwortung gegenüber den Zuschauern und den Spielern sowie allen Beteiligten, die am Turnier mitwirken», wurde Veranstalter Michael Mronz am Mittwochabend in einer Pressemitteilung zitiert.

24 Stunden von Le Mans auf September verschoben

LE MANS: Die traditionelle Motorsport-Veranstaltung «24 Stunden von Le Mans» ist auf den 19. bis 20. September 2020 verschoben worden. Das teilten die Veranstalter wegen der Gefahren im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den neuesten Richtlinien der französischen Regierung am Mittwoch mit. Ursprünglich hätte das Rennen am 13. und 14. Juni stattfinden sollen.

Sieben McLaren-Mitarbeiter mit negativen Test-Ergebnissen

BERLIN/MELBOURNE: Bei sieben McLaren-Mitarbeitern, die nach einem positiven Test eines anderen Mitglieds beim abgesagten Formel-1-Saisonauftakts in Melbourne auf das Coronavirus getestet wurden, sind am Mittwoch negative Ergebnisse erzielt worden. Wie McLaren mitteilte, würden weitere 16 Teammitglieder auf Empfehlung australischer Medizin-Experten für eine weitere Woche in Quarantäne bleiben. 14 Teamarbeiter standen in engem Kontakt mit dem Mitarbeiter, der positiv getestet wurde, während ein anderer am Wochenende Symptome zeigte.

Nachrichten aus der Sportwelt

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft spendet 2,5 Millionen Euro

LEIPZIG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr als zwei Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. «Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen - wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro», sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuner (33) am Mittwoch in einem Instagram-Video der DFB-Auswahl. «Wir alle sind ein ganz großes Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft.»

Löw: «Die Welt hat einen kollektiven Burn-out erlebt»

FRANKFURT/MAIN: Die Coronavirus-Krise hat Bundestrainer Joachim Löw tief bewegt. «Die letzten Tage haben mich sehr beschäftigt und nachdenklich gestimmt», sagte der 60-Jährige während einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch. «Die Welt hat einen kollektiven Burn-out erlebt.» Nichts sei mehr, «wie es vorher war». Die Verlegung der EM 2020 in den Sommer 2021 war deshalb die «völlig richtige und alternativlose Entscheidung. Der Fußball steht hinten an, andere Dinge sind jetzt wichtiger.»

Keller kündigt Hilfspaket für Amateurfußball an

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund wird seine Regional- und Landesverbände in der Coronavirus-Krise «strukturell und finanziell» unterstützen. Einen entsprechenden Beschluss habe das DFB-Präsidium gefasst, sagte DFB-Präsident Fritz Keller am Mittwoch. Details nannte Keller zunächst nicht. «Wir wollen die Zukunft nutzen, um Lösungen zu erarbeiten», sagte der 62-Jährige. «Von der Kreisliga über die Regional- und Landesverbände bis hin zur Bundesliga.»

Preetz bestätigt: Nouri ab neuer Saison kein Hertha-Trainer mehr

BERLIN: Hertha BSC wird sich nach dem Ende dieser Saison von Alexander Nouri als Cheftrainer wieder trennen. Das bestätigte Manager Michael Preetz in einem Podcast der «Bild»-Zeitung. Welche Aspekte bei der Besetzung des Postens in den nächsten Tagen und Wochen eine Rolle spielen, wollte der Sport-Geschäftsführer des Berliner Fußball-Bundesligisten für sich behalten. «Das aktuelle Trainer-Team weiß, dass wir zum 1. Juli neu besetzen wollen», betonte Preetz. Der Kreis der Kandidaten sei überschaubar. Als einer der Top-Favoriten wird Niko Kovac gehandelt, aber auch Bruno Labbadia.

Mögliche Länderspiele im Juni auch vor Geisterkulisse denkbar

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller schließt eine Austragung der wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst abgesagten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien und Italien vor leeren Rängen nicht aus. Sollten die Partien im Juni nachgeholt werden, würde der DFB auch Geisterspiele akzeptieren, wenn es zum fraglichen Zeitpunkt immer noch entsprechende Vorgaben der Behörden gäbe, sagte er am Mittwoch.

Wirtschaftliche Einschnitte: RB Leipzig verhängt Einstellungs-Stopp

LEIPZIG: Die Coronavirus-Pandemie und die Spielpause der Fußball-Bundesliga zieht bei RB Leipzig wirtschaftliche Einschnitte nach sich. Der Club hat ein internes Maßnahmenpaket verabschiedet, um die Arbeitsplatzerhaltung der über 400 Mitarbeiter zu gewährleisten, sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Mittwoch. So würden zum Beispiel Investitionen und Kampagnen gestrichen und 2020 keine Neu-Einstellungen mehr vorgenommen werden.

Bayer Leverkusen stellt Trainingsbetrieb ein - «Heimtrainingspläne»

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat wegen der Coronavirus-Pandemie das gemeinschaftliche Training für alle Mannschaften bis auf Weiteres eingestellt. Der Werksclub reagiert damit laut einer Mitteilung vom Mittwoch auf die «öffentlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus». Die Spieler der Profimannschaft von Trainer Peter Bosz werden ab sofort mit den seit längerem vorbereiteten individuellen Heimtrainingsplänen arbeiten.

Deutscher Slalomfahrer Stehle beendet alpine Ski-Karriere

MÜNCHEN: In Dominik Stehle hat der dritte deutsche Alpin-Fahrer nach dieser Saison seine Karriere beendet. Das teilte der 33-Jährige am Mittwoch mit. Der Slalomspezialist hatte im Januar 2007 sein Debüt im Weltcup gegeben, aber keine großen internationalen Erfolge erzielt. Zuvor hatten bereits Slalomfahrerin Christina Ackermann und Fritz Dopfer als ebenfalls erfahrener Techniker ihre Laufbahnen im Deutschen Skiverband (DSV) beendet.

Turner-Weltcupserie gestoppt: Doha-Wettkampf auf Juni verlegt

BERLIN: Die Corona-Krise hat auch den Weltturnverband bewogen, zahlreiche weitere im Frühjahr geplanten Wettkämpfe abzusagen oder zu verschieben. Nach der Streichung der Weltcup-Stationen der Mehrkämpfer in Stuttgart (20. bis 22. März) und Birmingham (28. März) ist nun auch das Finale am 4./5. April in Tokio abgesagt worden. Der in Doha vom 18.-21. März geplante Weltcup der Gerätespezialisten, bei dem wie auch bei den Mehrkampf-Weltcups noch Tickets für die Olympischen Spiele zu erkämpfen waren, wurde von der FIG in Absprache mit den Veranstaltern auf den 3.-6. Juni 2020 verlegt.

Releford und Lyles verlassen Braunschweiger Basketballer vorerst

BRAUNSCHWEIG: Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise verlassen Trevor Releford und Jairus Lyles vorerst die Basketball Löwen Braunschweig und kehren in ihre Heimat USA zurück, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Vertrag mit den beiden Guards für die aktuelle Saison wurde zunächst aufgelöst, beinhaltet aber die Option auf eine Rückkehr, sollte ausgesetzte Saison weitergehen.

Nur noch individuelles Training im Deutschland-Achter

DORTMUND: Der Deutschland-Achter muss wegen der Corona-Pandemie vorerst auf gemeinschaftliches Training am Dortmunder Stützpunkt verzichten, wie die Ruder-Crew am Mittwoch mitteilte. Die Weltmeister wurden mit Ergometern für das Heimtraining versorgt. Sie kehrten am Montag vorzeitig aus dem Trainingscamp in Portugal zurück.

Kapitän Rankel verlässt die Eisbären Berlin nach 17 Jahren

BERLIN: Kapitän André Rankel verlässt nach 17 Jahren die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga. Der 34-Jährige kam im Alter von 17 Jahren von den Berlin Young Capitals zu den Eisbären. Er gewann mit ihnen sieben Mal den Meistertitel in der DEL, holte 2008 den Pokal und 2010 mit dem Team die European Trophy. Mit 247 Treffern in 865 DEL-Spielen ist Rankel Rekordtorschütze der Eisbären.

Zlatan Ibrahimovic sammelt Spenden für italienische Krankenhäuser

STOCKHOLM: Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand hat seine Fans und Kollegen aufgerufen, das Personal in den Krankenhäusern zu unterstützen. Zusammen mit anderen habe er eine Spendenaktion für die Krankenhausorganisation Humanitas in Italien gegründet, schrieb er auf Instagram. Gemeinsam könne man nun Krankenhäusern, Ärzten und Krankenschwestern, «die jeden Tag selbstlos dafür arbeiten, unsere Leben zu retten, wirklich helfen.»

Keine Spiele in Österreichs Fußball-Bundesliga bis Anfang Mai

WIEN: Die österreichische Fußball-Bundesliga hat die Unterbrechung ihres Spielbetriebs ausgeweitet. Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, werden mindestens bis Anfang Mai keine Partien gespielt. Stattdessen wird die Saison bis Ende Juni verlängert. Möglich wird das durch die Entscheidung der UEFA von Dienstag, die Europameisterschaft ins Jahr 2021 zu verlegen.

TSG Hoffenheim richtet Hilfsfonds ein - Auch Hopp spendet

ZUZENHAUSEN: Die TSG 1899 Hoffenheim setzt in der Corona-Krise ein Zeichen und legt einen Hilfsfonds auf. Der Fußball-Bundesligist will damit Partner, aber auch wichtige Einrichtungen, Institutionen oder Sportclubs in der Rhein-Neckar-Region im Bedarfsfall unterstützen. «Wir sind sehr stark in unserer Region verankert und empfinden eine hohe Verantwortung für die Menschen, die in ihr leben», sagte TSG-Geschäftsführer Peter Görlich am Mittwoch einer Vereinsmitteilung zufolge.

Fußball-EM 2021 soll paneuropäisches Turnier mit München bleiben

BERLIN: Die ins nächste Jahr verschobene Fußball-EM soll unter den gleichen Voraussetzungen starten wie das ursprünglich für diesen Sommer geplante paneuropäische Turnier mit zwölf Gastgebern. «Der Plan ist, die gleichen Veranstaltungsorte, die gleichen Städte, die gleichen Stadien zu haben», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (52) der Nachrichtenagentur AP. Das heißt, dass auch Deutschland mit der Allianz Arena von Rekordmeister FC Bayern Ausrichter von einem Viertelfinale und drei Gruppenspielen bleiben wird.

DFB nimmt Verfahrens-Aussetzung in der Schweiz «zur Kenntnis»

BELLINZONA/FRANKFURT: Der Deutsche Fußball-Bund hat verhalten auf die Aussetzung des Sommermärchen-Prozesses reagiert, die das Ende der Verhandlung bedeuten dürfte. «Die (...) Entscheidung des Bundesstrafgerichts haben wir zur Kenntnis zu nehmen», sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hatte die Verhandlung gegen die drei früheren DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt sowie den Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 20. April vertagt. Das Delikt verjährt am 27. April.

Fußball-Drittligist SV Meppen stellt Antrag auf Kurzarbeit

MEPPEN: Fußball-Drittligist SV Meppen will einen Antrag auf Kurzarbeit für seine Spieler und Mitarbeiter bis Ende April stellen. «Die Personalkosten bestimmen einen sehr großen Teil aller Ausgaben. Wir müssen die Ausgaben reduzieren, um damit den fehlenden Einnahmen zu begegnen», erklärte Meppens Finanzvorstand Stefan Gette in einer Erklärung des Vereins. Es gehe darum, durch Sparmaßnahmen eine drohende Insolvenz zu vermeiden. Wegen der Corona-Pandemie hat die 3. Liga ihren Spielbetrieb vorerst bis zum 30. April eingestellt.

Weitere Corona-Fälle bei Rhein-Neckar Löwen - Team in Quarantäne

MANNHEIM: Das Coronavirus hat den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit voller Wucht erfasst. Die Mannheimer teilten am Mittwoch mit, dass es nach Rückraumspieler Mads Mensah weitere Akteure innerhalb der Mannschaft gebe, die sich mit dem neuen Virus infiziert haben. Zu den infizierten Profis gehört Nationalspieler Jannik Kohlbacher. Weil der Kreisläufer in der Vorwoche beim Lehrgang der DHB-Auswahl weilte, werden sich alle Nationalspieler und Bundestrainer Alfred Gislason als direkte Kontaktpersonen von Kohlbacher wohl ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben.

Clubs können Profigehälter nicht kürzen

DORTMUND: Fußballclubs haben keine juristische Handhabe, einem Profi trotz der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten finanziellen Einbußen weniger Gehalt zu zahlen. «Ohne die Zustimmung eines Spielers, ist eine Kürzung des Gehalts nicht zulässig», sagte der auf solche juristischen Fragen spezialisierte Rechtsanwalt Andrej Dalinger in einem Sport1-Interview. Wollen Spieler jedoch von sich aus auf Teile ihres Gehalts verzichten, müsse das mit jedem «einzelnen Spieler individuell» ausgehandelt werden.

Kanu-Slalom-EM in London abgesagt

LEIPZIG: Als nächstes Sportevent ist wegen der Coronavirus-Pandemie nun auch die Europameisterschaft der Slalom-Kanuten vom 15. bis 17. Mai in London abgesagt worden. Das teilte der britische Verband am Mittwoch mit. Die EM diente als letzte Qualifikationsmöglichkeit für einen Olympia-Quotenplatz. Deutschland betraf das im Canadier-Einer (C1) der Männer, wo sich noch niemand qualifizieren konnte.

Wegen Coronavirus: Radklassiker Eschborn-Frankfurt abgesagt

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Radklassiker findet wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant am 1. Mai statt. Die Veranstalter sagten das World-Tour-Rennen Eschborn-Frankfurt am Mittwoch ab und wollen nun die Möglichkeit einer Verlegung auf einen späteren Termin prüfen. Das Traditionsrennen musste 2015 schon einmal wegen einer Terrorwarnung abgesagt werden.

Pferdesport: Auch das Pfingstturnier in Wiesbaden abgesagt

WIESBADEN: Das traditionsreiche Pfingstturnier in Wiesbaden fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Die Organisatoren sagten am Mittwoch die vom 29. Mai bis zum 1. Juni geplante Reit-Veranstaltung in der hessischen Landeshauptstadt ab. Ein Turnier ohne Zuschauer sei nicht in Frage gekommen. Zu dem Turnier kommen rund 60 000 Besucher.

Zwei weitere Eishockey-Profis verlassen EHC Red Bull München

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München hat nach der vorzeitig abgebrochenen DEL-Saison weitere Personalentscheidungen getroffen. Nach den Abgängen von Jason Jaffray (Karriereende) und Mads Christensen werden auch Philipp Mass und Zach Fucale künftig nicht mehr für die Münchner in der Deutschen Eishockey Liga auflaufen.

«Mirror»: FC Arsenal könnte sich im Sommer von mehreren Stars trennen

LONDON: Dem FC Arsenal steht im Sommer möglicherweise ein großer Umbruch im Kader bevor. Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung «Mirror» könnte der Club dabei einige seiner Stars abgeben. Darunter sollen der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und der ehemalige Dortmunder Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang sein, der angeblich vom FC Barcelona umworben wird.