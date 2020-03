Von: Redaktion (dpa) | 16.03.20 | Aktualisiert um: 06:38

Watzke rechnet nicht mehr mit Bundesliga-Spielen vor Zuschauern

KÖLN: Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke rechnet nicht mehr damit, dass in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison noch Spiele mit Zuschauern ausgetragen werden. «Wenn wir in dieser Saison nochmal spielen, werden es Geisterspiele sein. Niemand in der Bundesliga geht noch davon aus, dass wir noch Spiele mit Zuschauern haben werden», sagte Watzke am Sonntag in einer Sonderausgabe der ARD-«Sportschau» zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fußball.

ZDF: UEFA will Verlegung der Fußball-EM vorschlagen

LEIPZIG: Wegen der Coronavirus-Pandemie will der Europäische Fußball-Verband nach Informationen des ZDF den Teilnehmern offenbar eine Verschiebung der Europameisterschaft vorschlagen. Die UEFA wolle am Dienstag zuerst den nationalen Ligen und der Vereinigung der europäischen Clubs (ECA) und dann später allen nationalen europäischem Fußballverbänden eine Turnierverlegung empfehlen. Ursprünglich ist die EM, die in zwölf Ländern stattfindet, vom 12. Juni bis 12. Juli geplant. Eine Alternative wäre, die EM im Sommer 2021 auszutragen.

Hörmann: Zwei Monate vor Eröffnung muss Olympia-Entscheidung fallen

BERLIN: Die Entscheidung über die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio muss aus Sicht von DOSB-Chef Alfons Hörmann bis spätestens zwei Monate vor dem Eröffnungstermin am 24. Juli fallen. «Es wird nicht im Laufe der nächsten Tage möglich sein, endgültige Klarheit zu haben», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes angesichts der verheerenden Auswirkungen der Sars-CoV-2-Pandemie am Sonntag in der ARD-Sportschau. Die «Gesundheit der Weltbevölkerung steth an erster Stelle», das sportliche Ereignis trete in den Hintergrund, sagte Hörmann. «Es geht um das Überleben der Menschheit, nicht um Gold, Silber und Bronze.»

Kein Trainingsbetrieb mehr bei Tuchels PSG

PARIS: Das von Thomas Tuchel trainierte Team des französischen Meisters Paris Saint-Germain stellt den Trainingsbetrieb aufgrund der Gefahren der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ein. Die Regelung gelte ab Montag, teilte der Club der deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer am Sonntag mit. Neue Informationen wurden für Mittwoch angekündigt.

Olympia-Qualifikation: Nur ein Sieg für Deutschen Box-Verband

LONDON: Die deutschen Boxer haben am zweiten Tag der europäischen Olympia-Qualifikation lediglich einen Erfolg gefeiert. Im trotz der Coronavirus-Krise in London angesetzten Turnier ließ die zweimalige WM-Dritte Nadine Apetz (Köln) im Weltergewicht der Bulgarin Melis Jonusowa keine Chance und siegte 5:0. Dagegen unterlag Ibragim Bazuev (Köln) am Sonntag im Halbschwergewicht 1:4 gegen den Ukrainer Stepan Hrekul. Kastriot Sopa (Ludwigsburg) verlor seinen Leichtgewichtskampf gegen den Türken Tugral Erdemir einstimmig nach Punkten.

Ex-Herthaner Marcelinho hört mit 44 Jahren auf

BERLIN: Der frühere Bundesliga-Profi Marcelinho hat nach 29 Jahren im Profi-Fußball seine Karriere beendet. Der 44-jährige Brasilianer lief am Sonntag für Desportiva Perilima in der regionalen Meisterschaft des brasilianischen Bundeslandes Paraiba gegen CSP Joao Pessoa ein letztes Mal auf. Er arbeitet nun als Co-Trainer seines Teams weiter. Der torgefährliche Spielmacher spielte von 2001 bis 2006 für Hertha BSC und erzielte in 155 Liga-Spielen 65 Tore.

Trotz Coronavirus: Ex-Schalker Höwedes spielt in russischer Liga

MOSKAU: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Benedikt Höwedes steht als einer der wenigen deutschen Fußball-Profis trotz der Coronavirus-Pandemie noch aktiv auf dem Rasen. Der 32 Jahre alte frühere Abwehrspieler des FC Schalke 04 gewann am Sonntagabend mit seinem Club Lokomotive Moskau in der ersten russischen Premjer-Liga auswärts bei Rostow mit 3:1 (3:0). Höwedes spielte beim zwölften Saisonsieg seines Clubs durch. Moskau ist Tabellenzweiter mit neun Punkten Rückstand auf Zenit St. Petersburg.

Hamburg untersagt Sportbetrieb - Ausnahme für HSV und St. Pauli

HAMBURG: In Hamburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab sofort der komplette Sportbetrieb auf Sportplätzen, in Sporthallen sowie in Fitnessstudios und vergleichbaren Einrichtungen untersagt. Eine Ausnahme gelte nur für das Training der Profifußballer des HSV und des FC St. Pauli sowie für Kaderathletinnen und -athleten, die sich zum Beispiel auf die Olympischen Spiele vorbereiten müssen, heißt es in einer Mitteilung der Behörde für Inneres und Sport vom Sonntag. «Die Corona-Ausbreitung stellt unser Gemeinwesen vor große Herausforderungen. Dem Ziel, die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen, müssen sich alle anderen Interessen - auch die des Sports - unterordnen», sagte Sportsenator Andy Grote.

Nachrichten aus der Sportwelt

Laut «SZ»: Auch Länderspiel zwischen Spanien und Deutschland abgesagt

BERLIN: Auch der EM-Test zwischen Spanien und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist abgesagt worden. Das bestätigte ein Sprecher des spanischen Fußballverbandes RFEF der «Süddeutschen Zeitung». Das Spiel sollte am 26. März in Madrid stattfinden, fiel aber nun erwartungsgemäß der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Vom Deutschen Fußball-Bund gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Zuvor war bereits das für den 31. März angesetzte Länderspiel zwischen Deutschland und Italien in Nürnberg gestrichen worden.

DOSB-Boss Hörmann: Topverdiener sollen ihren Vereinen aktiv helfen

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie für einen Solidaritätsfonds von Topverdienern im Profisport ausgesprochen. Dies sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) der dpa am Sonntag. «In einer derartigen Krise, wie wir sie jetzt haben, ist unter anderem auch eine hohe Eigenverantwortung und ein hohes Maß an Solidarität, insbesondere bei den Vorbildern unserer Gesellschaft, gefragt», fügte der 59-Jährige an. Konkret könnte er sich vorstellen, dass Sportler mit Gehältern in Millionenhöhe dazu mithelfen, andere Existenzen zu bewahren.

Olympia in Tokio: Hörmann will «in vollem Umfang auf IOC vertrauen»

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht die Entscheidung über eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio beim Internationalen Olympischen Komitee in den besten Händen. «Spekulationen helfen uns dazu nicht weiter, sondern wir sollten in vollem Umfang auf das IOC vertrauen, das sehr eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeitet», sagte Hörmann der dpa am Sonntag in Bezug auf die derzeitige Coronavirus-Pandemie. Letztlich werde «in einigen Wochen eine klare Entscheidung zu treffen sein», fügte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes an.

Ausnahmen für Hertha BSC und 1. FC Union: Training in Berlin erlaubt

BERLIN: Die Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union dürfen trotz eines neuen strengen Senatsbeschluss weiterhin ohne Einschränkungen ihre Mannschaftstrainings durchführen. Wie das Fachmagazin «Kicker» am Sonntag mit Verweis auf die Senatsverwaltung berichtete, erhalten beide Clubs in der Coronavirus-Krise eine Ausnahmegenehmigung, die ihnen dies ermöglicht. Hertha will am Dienstag erstmals wieder trainieren, beim 1. FC Union steht die erste Einheit in der Coronavirus-Pause am Freitag auf dem Programm. Zuvor hatte der Berliner Senat am Wochenende beschlossen, dass bis zum 19. April in der Hauptstadt kein Profi-Fußball mehr gespielt werden kann.

Erste Coronavirus-Infizierte in LaLiga - Fünf Fälle beim FC Valencia

MADRID: In der ersten Fußball-Liga Spaniens haben sich die ersten Profis mit dem neuen Coronavirus infiziert. Insgesamt fünf Spieler des FC Valencia seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte der Club am Sonntag mit. Alle Betroffenen seien isoliert zu Hause und leisteten den Anweisungen der Ärzte Folge, hieß es. Die fünf seien in einem «guten gesundheitliche Zustand».

Deutsche Slalomfahrerin Ackermann beendet alpine Ski-Karriere

MÜNCHEN: Die deutsche Slalomfahrerin Christina Ackermann beendet ihre Karriere. Das teilte die Allgäuerin, die unter ihrem Mädchennamen Christina Geiger zwei Podestplätze im Weltcup erreicht hatte, am Sonntag in den Sozialen Netzwerken mit. Am Freitag hatte schon Fritz Dopfer und damit ein anderer erfahrener Techniker im Deutschen Skiverband (DSV) das Ende seiner Wettkampflaufbahn bekanntgegeben.

Hoeneß glaubt an zeitnahe Trainer-Entscheidung beim FC Bayern

MÜNCHEN: Uli Hoeneß erwartet beim FC Bayern München eine baldige Entscheidung über die Zukunft von Trainer Hansi Flick. «Hansi Flick hat bisher einen Superjob gemacht. Zu gegebener Zeit wird der Vorstand mit einem Vorschlag auf den Aufsichtsrat zukommen. Und das wird sicherlich zeitnah geschehen», sagte der frühere Präsident, der weiter im Aufsichtsrat des deutschen Fußball-Rekordmeisters sitzt. Flick hatte den Posten im November von Niko Kovac übernommen. Die Vereinbarung mit dem Club läuft bis zum Saisonende.

Düsseldorf-Profi gewinnt letztes Tischtennis-Turnier vor Corona-Pause

MASKAT/OMAN: Der Bundesliga-Profi Kamal Achanta von Borussia Düsseldorf hat das letzte internationale Tischtennis-Turnier vor der Aussetzung des Spielbetriebs gewonnen. Der 37 Jahre alte Inder besiegte am Sonntag im Finale der Oman Open auf der Arabischen Halbinsel den Portugiesen Marcos Freitas in 4:2 Sätzen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte der Tischtennis-Weltverband ITTF am Freitag die vorläufige Einstellung aller Wettbewerbe bis Ende April beschlossen. Das gilt jedoch erst ab diesem Montag. Deshalb konnten die bereits am Mittwoch gestarteten Oman Open noch zu Ende gehen.

Pro League der Hockey-Nationalteams ausgesetzt

HAMBURG: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der internationale Hockeyverband FIH die Spiele der Pro League der Männer und Frauen von sofort an bis zum 15. April ausgesetzt. Abhängig von der weiteren Entwicklung sollen Spiele zwischen Ende April und dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio am 24. Juli ausgetragen werden. Die März-Spieltage der deutschen Männer und Frauen in Mönchengladbach und Hamburg sind bereits abgesagt worden. Nach aktuellem Stand sollen am 25. und 26. April in Berlin die nächsten Partien ausgetragen werden. Die Männer hätten zwei Spiele gegen Indien, die Frauen deren zwei gegen China.

Viele Absagen bei Essener Schwimm-Event - Peaty mit Jahresbestzeit

ESSEN: Schwimmen trotz Coronavirus: Während zahlreiche Sportveranstaltungen des Wochenendes wegen des Coronavirus abgesagt worden waren, fanden in Essen die «Swim & Fun Days» statt - wenn auch unter außergewöhnlichen Umständen. Zahlreiche Schwimmer, darunter Brust-Ass Marco Koch und Rückenspezialist Jan-Philip Glania, verzichteten kurzfristig auf einen Start, zudem waren in der Schwimmhalle keine Zuschauer zugelassen. Sportlich setzten unter anderen Lokalmatadorin Lisa Höpink über 100 Meter Schmetterling in 58,77 Sekunden, Jessica Felsner über 50 Meter Freistil in 25,50 Sekunden und Alexandra Wenk über 200 Meter Lagen in 2:16,27 Minuten kleine Achtungszeichen.

Berliner Senat: Kein Bundesliga-Fußball in Hauptstadt bis 19. April

BERLIN: Schon vor der Krisensitzung der Deutschen Fußball Liga am Montag ist eine längere Bundesliga-Zwangspause als bis zum 2. April offenbar unausweichlich. Zumindest in Berlin kann laut eines Senatsbeschlusses bis zum 19. April wegen der Coronavirus-Krise kein Profi-Fußball gespielt werden. Wie die Behörde am Wochenende beschloss, wird der «Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios u. ä. untersagt». Ausnahmen gelten bis zum 19. April vorerst nur für Kaderathleten, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereten oder Sport mit Tieren, sofern dieser dem Wohl der Tiere dient.

Übergabe Olympischer Fackel an Tokio findet ohne Zuschauer statt

ATHEN: Wenn am 19. März das Olympische Feuer in einer feierlichen Zeremonie an den diesjährigen Gastgeber Tokio übergeben wird, bleiben die marmornen Ränge des alten Athener Olympiastadions leer. Das hat am Sonntag das Griechische Olympische Komitee (HOC) mitgeteilt. Die Organisation reagiert damit auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus und die strengen Maßnahmen für öffentliche Veranstaltungen, die mittlerweile auch in Griechenland gelten.

Spanische Zeitung: Final Four in Champions League möglich

MADRID: Inmitten der Coronavirus-Krise reißen die Spekulationen über mögliche Optionen für die großen Fußball-Wettbewerbe nicht ab. Wie die spanische Zeitung «As» am Sonntag berichtet, erwägt man bei der UEFA, den Gewinner der Champions League bei einem Finalturnier der vier Halbfinalisten zu ermitteln. Demnach könnten beide Semifinals statt mit Hin- und Rückspiel in je einer Partie kurz vor dem für den 30. Mai geplanten Endspiel der Königsklasse ebenfalls in Istanbul ausgetragen werden. Analog dazu würde für die Europa League ein solches Format vor dem Finale am 27. Mai in Danzig stattfinden.

Hoeneß fordert längere Aussetzung der Spiele: «Alles auf Null fahren»

MÜNCHEN: Uli Hoeneß hält erste Gedankenspiele, wie es im Fußball nach der durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Aussetzung des Spielbetrieb weitergehen kann, für verfrüht. «Wir müssen vier Wochen warten, alles auf Null fahren. Vielleicht müssen wir im Oktober noch aufhören, Fußball zu spielen», sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass». «Ich finde es Scharlatanerie heute zu sagen, was in vier Wochen passiert. Wir müssen den Wissenschaftlern die Zeit geben, um das Therapeutikum zu finden. Alle andere ist Schaumschlägerei.»

Eishockey-WM vor Absage - «Spätestens in zwei Wochen Klarheit»

LAUSANNE/ZÜRICH: Die Eishockey-WM in der Schweiz wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie immer unwahrscheinlicher. «Die Zeichen verdichten sich, dass das Turnier nicht stattfindet. Aber jetzt wäre es für eine definitive Absage noch zu früh», sagte der Präsident des Weltverbandes IIHF, René Fasel, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Ich gehe davon aus, dass wir bezüglich der WM spätestens in zwei Wochen Klarheit haben.» Das Turnier ist eigentlich für den 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne geplant.

Bayer-Coach Bosz rechnet mit Abgang von Havertz

LEVERKUSEN: Nationalspieler Kai Havertz wird Bayer Leverkusen nach Einschätzung von Trainer Peter Bosz zum Saisonende verlassen. «Er kann im nächsten Sommer nicht gehalten werden. Das wird eine Überweisung von 100 Millionen Euro. Was sage ich: von über 100 Millionen Euro», sagte der niederländische Fußball-Lehrer dem «Algemeen Dagblad». Havertz ist seit 2010 bei Bayer.

Covid-19: Olympia-Qualifikation und Weltcup in Luzern abgesagt

DORTMUND: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat der Weltruderverband FISA alle Wettkämpfe bis Ende Mai abgesagt. Nach den Weltcups in den italienischen Städten Sabaudia und Varese fallen auch die Olympische Qualifikationsregatta und das anschließende Weltcupfinale auf dem Luzerner Rotsee aus. «Eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit den geplanten Regatten ist nicht mehr möglich», teilte die FISA mit. Von dieser Absage der Qualifikationsregatta sind acht von 14 deutschen Booten betroffen.

Mexiko-Rallye vorzeitig beendet - Ogier-Kritik an Ausrichtung

LEON: Die Rallye Mexiko ist vorzeitig beendet worden. Als Grund gaben der Automobil-Weltverband FIA und die Veranstalter die Reiserestriktionen an, die durch die Coronavirus-Pandemie immer größere Ausmaße annehmen. Weil aber ausreichend Prüfungen beim dritten WM-Event des Jahres absolviert wurden, geht die Mexiko-Rallye mit Sieger Sébastien Ogier aus Frankreich und Landsmann Julien Ingrassia als Co-Pilot in die Gesamtwertung ein.

Handball-Bundesliga will Saison vorerst nicht abbrechen

KÖLN: Die Handball-Bundesliga (HBL) plant aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch keine Annullierung der Saison. «Wir werden morgen nicht abbrechen», sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Sonntag der dpa. An diesem Montag (11.00 Uhr) schalten sich die Geschäftsführer der 18 Bundesliga-Clubs in einer Telefonkonferenz zum Umgang mit der Krise zusammen. Zuletzt hatte die HBL die Saison bis mindestens 22. April ausgesetzt.

Darts-Tour wird zunächst fortgesetzt - Turniersieg für Aspinall

BARNSLEY: Anders als in vielen anderen Sportarten wird die Tour der Darts-Profis derzeit trotz der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. Der Weltverband PDC nutzt dabei auch seine sogenannten «Players Championships Turniere», die ohnehin ohne Zuschauer ausgetragen werden. Auch die Premier League, die wöchentlich am Donnerstagabend spielt, soll vorerst fortgesetzt werden und mit Publikum stattfinden, nur zwei Abende in Rotterdam wurden bislang auf September verschoben.

Internationales Reitturnier in Dortmund abgebrochen

DORTMUND: Das internationale Reitturnier in Dortmund ist am Sonntagmorgen abgebrochen worden. Gegen 10.30 Uhr wurde das vorzeitige Ende der Veranstaltung in der Westfalenhalle verkündet. Kurz zuvor war nach Angaben des Veranstalters eine Verfügung der Stadt Dortmund eingegangen. Trotz der Ausbreitung des Coronavirus war bis dahin mehrere Tage geritten worden. Auch am Sonntagmorgen waren drei Prüfungen ausgetragen worden.

Angst vor Einreiseverbot: Kajami-Keane verlässt Syntainics MBC

WEIßENFELS: Kaza Kajami-Keane hat den Weißenfelser Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC wegen der Coronavirus-Krise vorzeitig verlassen. Der kanadische Nationalspieler habe angesichts der immer strengeren Einreisebedingungen in sein Heimatland um vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, sagte MBC-Manager Martin Geissler der dpa am Sonntag.