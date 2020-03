Von: Redaktion (dpa) | 15.03.20

Laut «Telegraph»: Auch Winter-EM für die UEFA ein Thema

BERLIN: Für die Europäische Fußball-Union ist nach Informationen der britischen Zeitung «Telegraph» die Verlegung der EM in den Winter auch eine Option. Mit einer Austragung des Kontinentalturniers im Dezember 2020 könnten die Club-Wettbewerbe im Sommer noch zu Ende gespielt werden. Es wird erwartet, dass am Dienstag die UEFA angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Alternativen für die EM-Endrunde überlegt. Dass angesichts der Pandemie das geplante paneuropäische Turnier in gleich zwölf Ländern wie geplant am 12. Juni in Rom angepfiffen wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich. Erste Alternative wäre die Verlegung der EM in den Sommer 2021.

Pferdesport: Belgischer Springreiter gewinnt Championat von Dortmund

DORTMUND: Der Belgier Gilles Thomas hat bei dem trotz Coronavirus-Pandemie laufenden Reitturnier in Dortmund das Championat gewonnen. Der 21 Jahre alte Springreiter setzte sich am Samstag mit seinem Pferd La Luna im Stechen durch. Das Paar war schneller als die ebenfalls fehlerfreien Felix Haßmann aus Lienen mit Carreras und Jan Wernke aus Holdorf mit Nashville. Das internationale Drei-Sterne-Reitturnier in der Westfalenhalle ist eine der wenigen Sport-Veranstaltungen, die trotz der Ausbreitung des neuartigen Virus an diesem Wochenende stattfinden. Beim Turnier in der Westfalenhalle sind Reiter, Funktionäre und Mitarbeiter, aber keine zahlenden Zuschauer anwesend, so dass die Zahl nicht erreicht wird.

Beach-Duo Borger/Sude verzichtet auf Turnier in Cancun

LOS ANGELES: Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Karla Borger und Julia Sude haben ihre Teilnahme am Vier-Sterne-Turnier im mexikanischen Cancun abgesagt. Das Duo zeigte sich verwundert, dass der Weltverband FIVB das Turnier vom 24. bis 29. März wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht gestrichen hat. Daher zog das Nationalteam wie auch weitere Mannschaften selbst die Konsequenzen.

Auch Curling-WM der Männer abgesagt

BERLIN: Nach der Curling-Weltmeisterschaft der Frauen sind auch die Titelkämpfe der Männer abgesagt worden. Das teilte der Curling-Weltverband mit. Das Turnier sollte eigentlich vom 28. März bis zum 5. April in Glasgow stattfinden. Der Ausfall der Titelkämpfe wird auch Auswirkungen auf das Qualifikationsprozedere für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking haben.

Nach Coronavirus-Fall beim 1. FC Nürnberg: Kein weiterer Befund

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg hat nach der Coronavirus-Infektion von Abwehrspieler Fabian Nürnberger keine weiteren Ansteckungen festgestellt. «Die letzten Ergebnisse der Corona-Tests sind da: Bis auf Fabian #Nürnberger liegt kein weiterer positiver Befund vor», teilte der Fußball-Zweitligist am Samstag mit. Nachdem Profi Nürnberger (20) positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war, befindet sich die gesamte Mannschaft des Zweitligisten «auf Anweisung der Gesundheitsbehörde für die kommenden 14 Tage in häuslicher Quarantäne».

Gericht: Ex-Fußballstar Ronaldinho bleibt in Paraguay in U-Haft

ASUNCIÓN: Ein Berufungsgericht in Asunción hat am Freitag die Untersuchungshaft für den ehemaligen brasilianischen Fußballstar Ronaldinho und seinen Bruder Roberto Assis bestätigt. Wie die Staatsanwalt auf Twitter mitteilte, wies das Gericht einen Antrag der Verteidigung, die U-Haft in Hausarrest umzuwandeln, ab. Die Anwälte boten sogar ein Anwesen als Sicherheit. Es habe sich für das Berufungsgericht jedoch nichts an der Fluchtgefahr und dem Risiko der Behinderung der Untersuchung geändert, auf denen die Untersuchungshaft beruht, schrieb die paraguayische Zeitung «ABC Color».

Start-Ziel-Sieg: Schachmann gewinnt 78. Paris-Nizza

VALDEBLORE LA COLMIANE: Maximilian Schachmann hat mit einem Start-Ziel-Sieg als fünfter deutscher Radprofi die traditionsreiche französische Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der 26 Jahre Berliner aus der Bora-hansgrohe-Mannschaft ließ sich am Samstag sein Gelbes Trikot des Gesamtführenden auch auf der abschließenden siebten Etappe nicht mehr abnehmen. Dem deutschen Straßenmeister reichte auf der Schlussetappe ein sechster Platz. Den Tagessieg holte sich nach 166,5 Kilometer von Nizza zur 1500 Meter hoch gelegenen Bergankunft in Valdeblore La Colmiane der Kolumbianer Nairo Quintana mit 46 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Tiesj Benoot.

Fourcade gewinnt letztes Karriererennen - Bö holt Gesamtweltcup

KONTIOLAHTI: Frankreichs Biathlon-Superstar Martin Fourcade hat das letzte Rennen seiner Erfolgskarriere gewonnen und trotz des 79. Weltcup-Erfolges denkbar knapp seinen achten Gesamtsieg verpasst. Der 31-jährige Fourcade setzte sich am Samstag im Saisonfinale im finnischen Kontiolahti in der Verfolgung vor seinem Teamkollegen Emilien Jaquelin (24) und Quentin Fillon Maillet (27) durch. Weil aber sein Widersacher Johannes Thingnes Bö Vierter wurde, sicherte sich der 26-jährige Norweger wie im Vorjahr die Große Kristallkugel. Am Ende fehlten Fourcade nur zwei Punkte zum historischen Triumph.

Biathletin Wierer holt Gesamt-Weltcup - Preuß in Verfolgung Neunte

KONTIOLAHTI: Die deutschen Biathletinnen haben im letzten Rennen der Saison nicht in den Kampf um das Podium eingreifen können. In der Verfolgung im finnischen Kontiolahti lief die Sprint-Zweite Franziska Preuß nach fünf Fehlern als beste Deutsche auf Rang neun. Ihren ersten Weltcupsieg sicherte sich die Französin Julia Simon, die die Schweizerin Selina Gasparin und Lisa Vittozzi aus Italien auf die Plätze verwies. Die vor dem letzten Schießen führende Norwegerin Tiril Eckhoff vergab durch insgesamt sechs Fehler und als Zehnte den erstmaligen Gewinn des Gesamtweltcups, den sich wie im Vorjahr die Italienerin Dorothea Wierer (11. Platz) sicherte.

Liga nicht versichert: Ausfall von dreiviertel Milliarde Euro droht

BERLIN: Die Profi-Clubs müssten im Falle einer kompletten Absage der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga mit einem ökonomischen Schaden von rund einer dreiviertel Milliarde Euro rechnen. Diese Summe wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Ligakreisen bestätigt. Ein Versicherungsschutz für die Clubs zum Beispiel für entgangene TV-Einnahmen besteht demnach nicht. Sollte wegen der Coronavirus-Krise die Spielzeit nicht beendet werden können, würde allein durch den Wegfall der Fernsehgelder für die letzten neun Spieltage ein Einnahmeausfall von rund 370 Millionen Euro anfallen. Weiterer ökonomischer Schaden entstünde durch entgangene Sponsorengelder und fehlende Eintrittsgelder.

SC Paderborn stellt Teile des Bundesliga-Teams unter Quarantäne

PADERBORN: Nach dem positiven Coronavirus-Test bei Fußballprofi Luca Kilian hat der SC Paderborn am Samstag Teile seiner Mannschaft für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt. Zuvor hatte der Teamarzt insgesamt 45 Tests auf das Virus bei Spielern und Betreuern durchgeführt, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Die Ostwestfalen sind der erste Erstliga-Club, der zu dieser Maßnahme greifen muss. In der Zweiten Liga war dies bereits bei Hannover 96 und beim 1. FC Nürnberg geschehen.

RB Leipzig gibt Spielern frei und erteilt Reiseverbot

LEIPZIG: Nach dem aufgrund der Coronavirus-Krise abgesagten Spiel gegen den SC Freiburg hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig seinen Spielern zunächst freigegeben. Nach einer Trainingseinheit am Samstagvormittag bekamen die Profis für Sonntag und Montag frei. Von Dienstag bis Donnerstag sollen sie sich mit individuellen Laufplänen fit halten. Die RB-Profis bekamen einen Verhaltenskatalog an die Hand. So ist es den Spielern untersagt, ins Ausland zu reisen und es ist ihnen nahegelegt worden, in Leipzig zu bleiben.

Hannover-Boss Kind fordert längere Pause und EM-Absage

HANNOVER: Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hat sich für eine längere Pause im deutschen Profi-Fußball und die Absage der Europameisterschaft im Sommer ausgesprochen. Bislang hat die Deutsche Fußball Liga den Spielbetrieb bis zum 2. April ausgesetzt, das nächste 96-Spiel ist für den 4. April gegen den Karlsruher SC terminiert. «Das wird nicht reichen. Unsere Mannschaft trainiert jetzt 14 Tage nicht und hätte dann nur eine Woche, um das nachzuholen», sagte Kind den «RND-Blättern» in Hannover (Samstagsausgabe). «Da wären wir nicht wettbewerbsfähig.» Weil es in Hannovers Team in Timo Hübers und Jannes Horn zwei mit dem Corona-Virus infizierte Spieler gibt, wurde die gesamte Mannschaft für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.

Neun Corona-Fälle bei Spielern von Italiens Seria A

ROM: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in der italienischen Seria A ist auf neun gestiegen. Zwei Fußball-Spieler vom AC Florenz, Patrick Cutrone und German Pezzella, wurden nach Angaben des Clubs am Samstag positiv getestet. Auch beim Physiotherapeuten des Teams sei eine Ansteckung nachgewiesen worden. Ihr Mannschaftskamerad Dusan Vlahovic war bereits zuvor positiv getestet worden, ebenso wie die Spieler Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby und Manolo Gabbiadini von Sampdoria Genua. Auch der Mannschaftsarzt habe sich angesteckt.

Schach-Turnier in Russland soll trotz Coronavirus-Krise stattfinden

JEKATERINBURG: Trotz weltweiter Absagen von Sportveranstaltungen wegen des Coronavirus soll das Kandidatenturnier für die Schach-WM im russischen Jekaterinburg ausgetragen werden. Das Turnier mit acht Schachgroßmeistern werde nach jetzigem Stand wie geplant am Dienstag beginnen, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbandes. Die Spieler sollen nach dpa-Informationen bereits vor Ort sein. Für alle Beteiligten gebe es nach Angaben des Verbandes einen Checkpoint, an dem unter anderem die Körpertemperatur geprüft werde. Der Sieger spielt gegen Titelträger Magnus Carlsen.

In Dortmund wird beim internationalen Reitturnier noch geritten

DORTMUND: Während in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus überall Sportveranstaltungen abgesagt worden sind, läuft in Dortmund weiter das internationale Reitturnier. Auch am Samstag fanden die Prüfung statt. Der Veranstalter kann das Turnier nach eigener Aussage durchführen, weil er den Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW berücksichtigt. Beim Turnier sind Reiter, Funktionäre und Mitarbeiter, aber keine Zuschauer anwesend, so dass die Zahl nicht erreicht wird. Eine Absage hätte den Veranstalter 600 000 Euro gekostet.

NBA-Club Golden State spendet eine Million Dollar an Hallen-Personal

SAN FRANCISCO: Die Golden State Warriors wollen die Mitarbeiter in ihrer Halle mit einer üppigen Spende unterstützen. Wie der ehemalige Meister der NBA am Freitag (Ortszeit) mitteilte, soll den Angestellten des Chase Center wegen der Unterbrechung des Spielbetriebs mit einer Million US-Dollar geholfen werden. Superstar Giannis Antetokounmpo und Jungstar Zion Williamson helfen auch den betroffenen Angestellten in ihren Hallen. Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks will 100 000 US-Dollar an die Mitarbeiter im Fiserv Forum spenden. Williamson von den New Orleans Pelicans will für die Gehälter der Angestellten im Smoothie King Center seines Teams für die nächsten 30 Tage aufkommen. Dirk Nowitzkis früheres Team, die Dallas Mavericks, wollen ihren Hallen-Angestellten Gehalt für die sechs Heimspiele zahlen.

Triathlon-Weltverband setzt bis 30. April aus - Auch Ironman reagiert

LAUSANNE: Der Triathlon-Weltverband hat sämtliche Rennen und Aktivitäten wegen der Coronavirus-Pandemie bis Ende April ausgesetzt und eingestellt. Betroffen sind davon unter anderem alle Wettkämpfe, das heißt auch Rennen zur Qualifikation für die Olympischen Spiele, die weiterhin im Sommer in Tokio stattfinden sollen. Auch die Ironman-Verantwortlichen reagierten auf die Pandemie. Die anstehenden Langstreckenrennen in Südafrika, Texas, und Taiwan wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Torwart Uphoff verlässt KSC am Saisonende

KARLSRUHE: Torhüter Benjamin Uphoff wird den abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC am Saisonende verlassen. Der 26-Jährige verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Tabellenvorletzten nicht. Uphoff war 2017 vom VfB Stuttgart zum KSC gewechselt. Der Stammkeeper bestritt in dieser Spielzeit bislang alle Zweitliga-Spiele für den KSC.