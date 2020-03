Written by: Redaktion (dpa) | 10/03/2020 | Aktualisiert um: 00:12

Europa-League-Spiel Basel gegen Frankfurt nicht in Basel

Frankfurt/Main (dpa) - Das ursprünglich für den 19. März angesetzte Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt kann wegen des neuartigen Coronavirus nicht wie geplant in Basel stattfinden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Montag mit dem Krisenstab entschieden, diese Partie nicht zu bewilligen. Dies teilte der Schweizer Topverein mit. Ob und wo das Spiel stattdessen stattfindet, war zunächst offen.

FRANKFURT/MAIN: Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga hat am Montag beschlossen, dass der 26. Spieltag in den beiden Bundesligen am kommenden Wochenende wie geplant stattfindet, sofern es keine anderslautenden Verordnungen der Behörden vor Ort gibt. Im Falle von behördlichen Einschränkungen der Zuschauerzahl wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus sollen die betroffenen Partien als Geisterspiele ausgetragen werden. Dies teilte die DFL mit.

FC Augsburg trennt sich von Trainer Schmidt

AUGSBURG: Fußball-Bundesligist FC Augsburg trennt sich von Trainer Martin Schmidt. Der Tabellen-14. begründete die Entscheidung am Montag mit «der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen», wie Geschäftsführer Stefan Reuter sagte.

Spiel in Stuttgart findet mit Publikum statt - Längere Kontrollen

STUTTGART: Das Zweitliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld soll am Montagabend (20.30 Uhr) wie geplant und mit Publikum stattfinden. Die Schwaben verschickten am Montag wegen des neuartigen Coronavirus noch einmal ausdrücklich Hinweise an die Besucher der Partie. Das städtische Gesundheitsamt verfügte zudem laut Mitteilung, dass ein Stadionbesuch nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet in den vergangenen 14 Tagen gemieden werden soll.

FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Saibene

INGOLSTADT: Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat Trainer Jeff Saibene (51) beurlaubt. Wie die Schanzer am Montag mitteilten, wurde auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Carsten Rump mit sofortiger Wirkung beendet. Die Entscheidung fiel nach dem 1:1 am Sonntag beim Halleschen FC. Der frühere Bundesligist und Zweitliga-Absteiger hat als Tabellenfünfter fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter MSV Duisburg.

Geisterspiel in Paris: BVB erstattet Fans den Kaufpreis zurück

DORTMUND: Borussia Dortmund wird seinen Fans die Kosten für die Eintrittskarten für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwoch erstatten. Die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt hatte am Montag mitgeteilt, dass das Spiel wegen der Verbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden muss.

Ligue 1: Keine Spiele mit mehr als 1000 Menschen bis Mitte April

PARIS: Das Verbot von Versammlungen von mehr als 1000 Menschen in Frankreich trifft auch die Spiele in der Ligue 1. Sportministerin Roxana Maracineanu bestätigte am Montag, dass die vorerst bis zum 15. April geltenden Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung das Coronavirus auch für Sportveranstaltungen gelten. Das trifft vor allem die Fußballspiele der von Paris Saint-Germain angeführten Ligue 1, die in der Regel vor Zehntausenden Zuschauern stattfinden.

Rad-Profi Ackermann Zweiter bei Paris-Nizza

CHALETTE-SUR-LOING: Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann hat den Sieg auf der zweiten Etappe der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza knapp verpasst. Der Pfälzer belegte am Montag nach 166,5 Kilometer von Chevreuse nach Chalette-sur-Loing den zweiten Platz hinter dem Italiener Giacomo Nizzolo. Der Kölner Nils Politt fuhr auf den vierten Platz. Ackermanns Teamkollege Maximilian Schachmann bleibt Gesamterster, sein Vorsprung auf Nizzolo beträgt 15 Sekunden.

Knorr rückt für Michalczik ins Aufgebot für Handball-Länderspiel

ASCHERSLEBEN: Marian Michalczik fällt wegen einer Wadenverletzung für das Länderspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Freitag in Magdeburg aus. Der Rückraumspieler vom Bundesligisten GWD Minden musste auch seine Teilnahme am Vorbereitungslehrgang in Aschersleben absagen. Für ihn rückt sein Vereinskollege Juri Knorr ins Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason.

Coronavirus: Italienischer Skiverband setzt alle Aktivitäten aus

BERLIN: Der Italienische Skiverband Fisi hat wegen des massiven Ausbruchs des neuartigen Coronavirus in Italien ab sofort alle Aktivitäten ausgesetzt. Abgesagt wurden neben Wettkämpfen und Reisen von Athleten auch die Trainings - und das auf jedem Wettkampfniveau. Das teilte der Verband am Montag mit. Athleten, die sich bereits an Wettkampfstätten befinden oder noch um die Gesamtwertung mitkämpfen, dürfen diese noch bestreiten.

Dortmunder Champions-League-Spiel in Paris ohne Zuschauer

Paris (dpa) - Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) bei Paris Saint-Germain findet aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen statt. Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt am Montagmittag mit. Die Entscheidung sei in Übereinstimmung mit den vom nationalen Krisenstab beschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus getroffen worden. Zuvor war das für Samstag angesetzte Liga-Spiel von PSG bei Racing Straßburg wegen des Virus ausgefallen.

Leipziger Champions-League-Spiel findet wie geplant statt

LEIPZIG: Das Champions-League-Spiel zwischen Fußball-Bundesligist RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet am Dienstag wie geplant mit Zuschauern statt. Das hat das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RB-Verantwortlichen zur Corona-Krise am Montag entschieden, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte.

Entscheidung über Bundesliga-Derby in Mönchengladbach am Dienstag

MÖNCHENGLADBACH: Mit der Entscheidung, ob und wie das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln ausgetragen werden kann, ist erst am Dienstag zu rechnen, wie ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie ist die zuständige Gesundheitsbehörde für die Bundesliga-Partie, die nach einer sturmbedingten Verschiebung für diesen Mittwoch als Nachholspiel angesetzt wurde.

WTA- und ATP-Tennisturnier in Indian Wells wegen Coronavirus abgesagt

INDIAN WELLS: Wegen eines bestätigten Coronavirusfalls in der Region findet das für kommende Woche geplante Tennisturnier im amerikanischen Indian Wells nicht statt. Das gaben die Veranstalter um Turnierdirektor Tommy Haas am Sonntagabend (Ortszeit) bekannt. Das kombinierte Damen- und Herren-Turnier östlich von Los Angeles hätte am Donnerstag beginnen sollen.

Sommermärchen-Prozess beginnt - Angeklagte fehlen «unentschuldigt»

BELLINZONA: Nach nur wenigen Minuten ist der erste Verhandlungstag zum Sommermärchen-Verfahren in der Schweiz wieder beendet worden. Richterin Sylvia Frei vertagte den Prozess um dubiose Millionenzahlungen im Zuge der deutschen WM-Kandidatur 2006 vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona in Abwesenheit der drei deutschen Angeklagten auf Mittwoch. Die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der der ehemalige Generalsekretär Horst R. Schmidt hatten aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme abgesagt. Die Richterin bewertete ihr Fehlen als «unentschuldigt».

Formel-1-Auftakt in Melbourne trotz Corona-Krise vor vollen Rängen

MELBOURNE: Das Formel-1-Auftaktwochenende im australischen Melbourne soll trotz der Krise durch das neue Coronavirus wie geplant mit Zuschauern stattfinden. Das sagte Rennchef Andrew Westacott dem lokalen Radiosender SEN. Von Donnerstag bis zum Rennen am Sonntag werden insgesamt mehr als 300 000 Besucher erwartet. Das zweite Rennen eine Woche später wird in Bahrain vor leeren Rängen sein.

Coronavirus: WM-Quali-Spiele in Asien sollen verlegt werden

ZÜRICH: Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus werden in Asien die anstehenden Qualifikationsspiele zur Fußball-WM auf spätere Termine verschoben. Das teilte der Weltverband FIFA am Montag mit. Die anstehenden Qualifikationsspiele für die Olympischen Fußballturniere finden wie geplant statt. Nur das Entscheidungsspiel zwischen Südkorea und China wird neu zwischen dem 1. und 10. Juni 2020 angesetzt.

Zweitligist VfL Bochum stoppt Kartenvorverkauf

BOCHUM: Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat wegen der noch ungeklärten Situation um die Durchführung von Großveranstaltungen den Kartenvorverkauf für die kommenden Spiele gestoppt. Dies teilte der Club am Montag mit. Das nächste Heimspiel der Bochumer steht am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim an.

Rangnick dementiert Mailand-Gerüchte: «Das stimmt nicht»

MAILAND: Ralf Rangnick hat erneut die Wechselgerüchte rund um den AC Mailand dementiert. «Das stimmt definitiv nicht», sagte der 61-Jährige bei Sport1. Zuvor hatte der entlassene Milan-Sportdirektor Zvonimir Boban bei «Il Giornale» gesagt, sein ehemaliger Arbeitgeber sei sich mit Rangnick «seit Dezember einig». Der frühere Leipziger Coach, der in der Fußball-Bundesliga unter anderem auch bei Schalke 04 und der TSG Hoffenheim gearbeitet hatte, solle demnach ab der neuen Saison in Personalunion als Trainer und Sportdirektor arbeiten.

Durststrecke beendet: Darts-Profi Van Gerwen siegt bei den UK Open

MINEHEAD: Michael van Gerwen hat seine Durststrecke beendet und erstmals in diesem Jahr ein Darts-Turnier gewonnen. Der 30 Jahre alte Niederländer bezwang am späten Sonntagabend bei den UK Open in Minehead seinen Dauerrivalen Gerwyn Price (Wales) und gewann damit zum dritten Mal das prestigeträchtige Turnier.

Cas hebt vierjährige Dopingsperre gegen US-Amerikaner Lawson auf

BERLIN: Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat am Montag die vierjährige Dopingsperre gegen den US-Amerikaner Jarrion Lawson, 2017 Vizeweltmeister im Weitsprung, aufgehoben. Der Cas sah als erwiesen an, dass der positive Tests des 25-Jährigen im Juni 2018 auf das anabole Steroid Epitrenbolon aufgrund des Verzehrs von belastetem Rindfleisch am Tag vor dem Test zurückzuführen sei.

Basketballer Schröder klaut den Ball und besorgt Oklahoma Sieg in NBA

BOSTON: Mit zwei Punkten 8,5 Sekunden vor dem Ende hat Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder den Oklahoma City Thunder einen wichtigen Sieg auf dem Weg in Richtung Playoffs gesichert. Er kam Schröder beim 105:104 gegen die Boston Celtics um seinen Nationalmannschaftskollegen Daniel Theis auf insgesamt 27 Punkte. Center Theis kam bei seinen etwas mehr als 28 Minuten Einsatzzeit auf elf Punkte und fünf Rebounds. Maxi Kleber und die Dallas Mavericks verloren 109:112 gegen die Indiana Pacers. Washington Wizards mit Isaac Bonga und Moritz Wagner verloren 89:100 gegen Miami Heat.

