Von: Redaktion (dpa) | 09.03.20 | Aktualisiert um: 05:50

Bayern müht sich zu 2:0 gegen Augsburg - vier Punkte vor Dortmund

München (dpa) - Mit ein wenig Mühe hat der FC Bayern München seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick siegte am Sonntag gegen den FC Augsburg 2:0 (0:0) und liegt nun vier Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Dortmund. Thomas Müller (53. Minute) und Leon Goretzka (90.+1) erzielten die Treffer für die Münchner, die sich sehr schwer taten.

Remis im Kellerduell: Mainz und Düsseldorf trennen sich 1:1

MAINZ: Der FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf haben sich im Keller-Duell der Fußball-Bundesliga 1:1 (0:0) getrennt. Damit haben die Mainzer weiter nur vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang. Zum Abschluss des 25. Spieltages der erzielte Levin Öztunali am Sonntag vor 21 409 Zuschauern den die Führung nach 62. Minuten per Kopf nach einem Lupfer von Jean-Philippe Mateta, der nach 77 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Coronavirus: VfB Stuttgart gegen Bielefeld kein Geisterspiel

STUTTGART: Das Zweitliga-Spitzenspiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr) wird trotz der Ausbreitung des Coronavirus nach aktuellem Stand mit Zuschauern ausgetragen. Eine Absage sei nicht geplant, teilte der VfB am Sonntag mit. «Vielmehr bereiten wir uns gemeinsam darauf vor, dass es perspektivisch zu Absagen oder Spielen ohne Zuschauer kommen könnte.» Der VfB und die zuständigen Behörden befinden sich über die Situation im Austausch.

RB Leipzig: Tottenham-Spiel findet wie geplant statt

LEIPZIG: Trotz des Vorschlags von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstag wie geplant stattfinden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag via Twitter mit: «Wir sind weiterhin im engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden und nach dem aktuellen Stand ist die normale Austragung des Spiels mit Zuschauern am Dienstag nicht gefährdet.» Zum Spiel werden am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) über 40 000 Zuschauer erwartet.

Manchester City verliert 0:2 im Lokalderby bei Man United

MANCHESTER: Der englische Fußballmeister Manchester City hat das Stadtderby gegen den Rekordmeister Man United 0:2 (0:1) verloren und Liverpools Chancen auf eine sehr frühe Meisterschaft erhöht. Die Niederlage bedeutet, dass Spitzenreiter Liverpool nur noch zwei Siege braucht, um die Citizens als Fußballmeister abzulösen. Sollten Man City und Liverpool jeweils ihre nächsten beiden Liga-Spiele gewinnen, könnte Liverpool am 21. März im Heimspiel gegen Crystal Palace die erste Meisterschaft seit 30 Jahren feiern.

Juventus Turin übernimmt nach Geisterspiel die Tabellenführung

TURIN: Juventus Turin hat das Geisterspiel gegen Inter Mailand 2:0 (0:0) gewonnen und die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Im ersten Derby d'Italia ohne Zuschauer schossen Aaron Ramsey (54. Minute) und Paulo Dybala (67.) am Sonntagabend die Tore für Juve. Das Spiel wurde aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.

Real Madrid verliert bei Betis Sevilla: Barcelona vorne

SEVILLA: Real Madrid hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Meisterschaft klar verpasst. Das Team um den deutschen Mittelfeldstar Toni Kroos verlor am Sonntagabend in der Primera División 1:2 (1:1) bei Betis Sevilla. Real liegt dadurch mit 56 Punkten zwei Zähler hinter dem FC Barcelona, der am Vortag 1:0 gegen Real Sociedad San Sebastian gewonnen hatte.

Trotz Coronavirus: Handballer wollen Bundesligasaison zu Ende spielen

FRANKFURT/MAIN: Trotz der Coronavirus-Epidemie will die Handball-Bundesliga (HBL) die Saison zu einem regulären Abschluss bringen. Es stehe außer Frage, «dass die laufende Spielzeit zu Ende gespielt werden muss. Nur so können Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer an den internationalen Wettbewerben ermittelt werden», teilte die HBL am Sonntagabend mit. Diese Vorgehensweise sei zwingend nötig, um die benötigte Planungssicherheit für die kommende Spielzeit zu gewährleisten.

Flensburg bleibt am THW Kiel dran

BERLIN: Die SG Flensburg-Handewitt bleibt im Meisterschaftskampf der Handball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter THW Kiel. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag bei den Füchsen Berlin mit 35:33 (15:15). Dadurch festigte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla mit nun 42:12-Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter dem THW (44:8), der zuvor das Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 27:21 (13:15) gewonnen hatte. Flensburgs bester Werfer war Rechtsaußen Marius Steinhauser mit elf Treffern. Für die Füchse, die Fünfter bleiben, war der Däne Hans Lindberg am erfolgreichsten (neun Tore).

Skisprung-Einzel aus Oslo wird am Montag in Lillehammer nachgeholt

OSLO: Das am Sonntag abgesagte Weltcup-Skispringen am Holmenkollen in Oslo wird am Montag in Lillehammer nachgeholt. Dies teilte der Weltverband Fis am späten Sonntagabend mit. Statt der für Montag angepeilten Qualifikation sollen die beiden Durchgänge ab 17.15 Uhr ausgetragen werden. Damit könnte die Fis den befürchteten Ausfall des viertletzten Einzel-Wettbewerbs in diesem Winter verhindern. Das Einzel von Lillehammer soll wie geplant am Dienstag (17.00 Uhr) stattfinden, die Qualifikation soll direkt davor um 15.45 Uhr ausgetragen werden. Der Deutsche Karl Geiger hat damit weiter vier Chancen, die 118 Punkte Rückstand im Gesamtweltcup auf den Österreicher Stefan Kraft aufzuholen.

DFL: Bundesliga-Saison wird trotz Coronavirus zu Ende gespielt

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga will die Saison in der Bundesliga und 2. Liga trotz der Coronavirus-Epidemie bis Mitte Mai wie geplant zu Ende spielen. «Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit», sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert laut einer Mitteilung vom Sonntag. Zuvor hatte Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen.

Sondersitzung am Dienstag wegen Serie-A-Fortführung

ROM: In einer Sondersitzung am Dienstag will der italienische Fußball-Verband (FIGC) über die Fortführung der italienischen Serie A entscheiden. Die Ankündigung folgte dem Ratschlag des italienischen Sportministers Vincenzo Spadafora nach einer Aussetzung der Meisterschaft im Zuge der immer größeren Verbreitung des Coronavirus. In der Serie A wurden am Sonntag die am vergangenen Wochenende abgesagten Spiele ohne Publikum nachgeholt.

Biathlet Peiffer Dritter im Massenstart

NOVE MESTO: Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer hat sich zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im tschechischen Nove Mesto als Dritter im Massenstart seinen zweiten Podestplatz in diesem Winter erkämpft. Beim erneuten Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö (3 Strafrunden) leistete sich der Harzer einen Schießfehler und hatte im Ziel nach 15 Kilometern 25,0 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Der fehlerfreie Emilien Jacquelin aus Frankreich wurde Zweiter.

Erste Niederlage unter Schwalb: THW Kiel setzt Serie gegen Löwen fort

KIEL: Der THW Kiel hat seinen Kurs in Richtung Meisterschaft auch gegen die Rhein-Neckar Löwen und ihren neuen Trainer Martin Schwalb fortgesetzt. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag im Topspiel der Handball-Bundesliga mit 27:21 (13:15) durch und fügte Schwalb im vierten Pflichtspiel als Löwen-Coach die erste Niederlage zu. Während die Kieler mit ihrem achten Bundesliga-Sieg in Serie ihre Tabellenführung mit 44:8-Punkten vorerst ausbauten, mussten die Mannheimer im Rennen um die Europapokalplätze einen weiteren Dämpfer hinnehmen.

Zweitliga-Schlusslicht Dresden schöpft Hoffnung

DÜSSELDORF: Dynamo Dresden schöpft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga neue Hoffnung. Mit dem 2:1 (1:1) im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue gelang der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski der erhoffte Befreiungsschlag. Dank der beiden sehenswerten Tore von Patrick Schmidt (44./59.) verkürzte das Tabellenschlusslicht den Abstand zum rettenden 15. Rang auf vier Punkte. In den beiden weiteren Sonntagsspielen gab es keine Sieger. Holstein Kiel kam im Duell mit Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, und der SV Sandhausen trennte sich vom FC St. Pauli mit 2:2 (1:1).

FC Bayern München siegt in Basketball-Bundesliga in Bayreuth

BAYREUTH: Die Basketballer des FC Bayern München bleiben souveräner Tabellenführer der Bundesliga. Der deutsche Meister setzte sich am Sonntag bei medi Bayreuth mit 91:75 (48:35) durch und schaffte im 21. Saisonspiel bereits den 19. Sieg. Für die Mannschaft von Trainer Oliver Kostic war es trotz einer kurzen Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit auch eine kleine Wiedergutmachung für die vermeidbare Niederlage am Freitagabend in der Königsklasse Euroleague beim FC Barcelona (83:80). In Spanien hatte München zeitweise schon mit 17 Punkten geführt und am Ende trotzdem noch verloren.

Nach DEL-Vorrunde klar: Straubing oder Bremerhaven im Halbfinale

MANNHEIM: In der Deutschen Eishockey Liga zieht ein Außenseiter auf jeden Fall ins Playoff-Halbfinale ein. Im Viertelfinale kommt es zum Duell Straubing Tigers gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Das ist nach dem letzten Vorrunden-Spieltag klar. Zudem treffen die Eisbären Berlin auf die Düsseldorfer EG. Zuvor werden von Mittwoch an noch die Gegner von Vorrunden-Meister EHC Red Bull München und Titelverteidiger Adler Mannheim ermittelt. Dafür spielen Nürnberg gegen Augsburg und Ingolstadt gegen Wolfsburg in jeweils maximal drei Spielen in den beiden Serien der Playoff-Qualifikation die übrigen beiden Viertelfinalisten aus.

Starker Wind und Nebel: Weltcup-Skispringen in Oslo abgesagt

OSLO: Das Weltcup-Skispringen am Holmenkollen in Oslo ist wenige Stunden nach der ankündigten Verschiebung abgesagt worden. Zu viel Wind und dichter Nebel machten einen Wettkampf, der wegen des neuartigen Coronavirus ohnehin ohne Zuschauer ausgetragen worden wäre, am Sonntagnachmittag unmöglich. Am Samstag hatten Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Karl Geiger im Teamspringen den zweiten Platz hinter Norwegen belegt. Für Geiger ist die Absage bitter, schließlich dürften ihm nun nur noch drei Einzel bleiben, um die 118 Punkte auf den Weltcup-Gesamtführenden Stefan Kraft aus Österreich aufzuholen. Was mit dem Frauen-Springen passiert, war zunächst offen.

Schachmann gewinnt Auftaktetappe von Paris-Nizza

PLAISIR: Der deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann hat die erste Etappe der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der 26-jährige Berliner siegte am Sonntag nach 154 Kilometern rund um Plaisir im Sprint einer namhaften Spitzengruppe vor den beiden Belgiern Dylan Teuns und Tiesj Bennot sowie dem französischen Tour-Star Julian Alaphilippe. Für Schachmann war es der erste Saisonsieg, nachdem er mit dem zweiten Gesamtrang bei der Algarve-Rundfahrt bereits stark in die Saison gestartet war.

Biathletin Preuß Dritte im Massenstart - Tiril Eckhoff gewinnt

NOVE MESTO: Franziska Preuß ist zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im tschechischen Nove Mesto im Massenstart auf Rang drei gelaufen und hat sich damit ihren ersten Einzel-Podestplatz seit einem Jahr gesichert. Die 25-Jährige schoss nur einmal daneben. Ihren siebten Saisonsieg sicherte sich die Norwegerin Tiril Eckhoff, die Schwedin Hanna Öberg auf Rang zwei verwies. Damit beenden die deutschen Damen den Geister-Weltcup ohne Fans mit drei Podestplätzen in drei Rennen.

Italien diskutiert über Absage der Meisterschaft

ROM: Angesichts der drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus werden in Italien die Rufe nach einer Absage der Fußball-Meisterschaft immer lauter. Sportminister Vincenzo Spadafora setzte sich für eine sofortige Aussetzung der Serie-A-Spiele ein, nachdem zuvor schon Damiano Tommasi als Chef der italienischen Fußballer-Gewerkschaft einen Fußball-Stopp gefordert hatte. In der Serie A standen am Sonntag die ausgefallenen Ligaspiele vom Wochenende auf dem Programm.

Leverkusen vorerst ohne Sven Bender - Innenbandverletzung im Knie

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Sven Bender verzichten. Der Abwehrchef der Werkself hat sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag eine Verletzung des Innenbandes im linken Knie zugezogen. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Der 30-Jährige hatte sich in der Partie gegen die Hessen das Knie verdreht und musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden.

Boban nach Rauswurf: Mailand mit Rangnick «seit Dezember einig»

MAILAND: Nach seinem Rauswurf beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand hat Zvonimir Boban beim Thema Ralf Rangnick nachgelegt. «Sie sind sich seit Dezember einig. Ich wünsche ihm nur das Beste, aber ich hätte verdient, darüber informiert zu werden», sagte Boban «Il Giornale». Der 51-Jährige hatte elf Jahre für Milan gespielt, war seit Juni 2019 Chief Football Officer. Rangnick soll ab der kommenden Saison Trainer und Sportdirektor bei Milan werden, was der Verein zuletzt zweimal dementiert hatte.

Wind und Regen: Nur ein Durchgang für Skispringer am Holmenkollen

OSLO: Das Weltcup-Skispringen am Holmenkollen in Oslo wird wegen starken Windes und Regen verschoben. Statt um 14.30 Uhr treten die besten 50 Männer um Karl Geiger und Stefan Kraft erst um 16.30 Uhr an, wie der Weltverband Fis am Sonntag mitteilte. Statt zwei geplanten Durchgängen wird nur ein Durchgang ausgetragen. Auch das später angesetzte Frauen-Skispringen kann somit erst um 18.00 Uhr beginnen und nicht wie geplant um 17.15 Uhr.

Borussia Mönchengladbach erstattet 550 Tickets wegen Coronavirus

MÖNCHENGLADBACH: Die Angst vor dem Coronavirus hat einige Hundert Fußballfans dazu bewogen, dem Bundesliga-Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund fernzubleiben. Borussia Mönchengladbach hatte im Vorfeld allen Kartenkäufern aus dem am meisten vom Virus betroffenen Kreis Heinsberg angeboten, den Ticketpreis zu erstatten. Davon hätten 550 Menschen Gebrauch gemacht, sagte ein Vereinssprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Sie dürfen zusätzlich kostenlos zum nächsten Europapokal-Heimspiel.

Neue Coronavirus-Verordnung: Austragung von Skiflug-WM offen

PLANICA: Der neuartige Coronavirus könnte nun auch das Finale der Skispringer bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica (19. bis 22. März) durcheinander bringen. Sloweniens Regierung formulierte am späten Samstagabend Beschränkungen, wonach Sport-Veranstaltungen in der Halle in nächster Zeit wegen des Virus vor höchstens 500 Zuschauern stattfinden dürfen. Bei der Flug-WM in Planica werden tausende Zuschauer an der Schanze erwartet. In Slowenien war die Anzahl der Infizierten von vier auf zwölf Fälle angestiegen.

Super-G der Männer in Norwegen wegen schlechten Wetters abgesagt

KVITFJELL/NORWEGEN: Der Weltcup-Super-G der Männer im norwegischen Kvitfjell ist am Sonntag wegen schlechten Wetters abgesagt worden. Damit steht der Schweizer Mauro Caviezel als Gewinner der Disziplinwertung mit drei Punkten Vorsprung auf den Österreicher Vincent Kriechmayr und 29 Punkten auf den Norweger Aleksander Kilde fest.

Formel 1: Bahrain-Rennen wegen Coronavirus ohne Zuschauer

MANAMA: Das Formel-1-Rennen in Bahrain findet hinter verschlossenen Toren statt. Die Veranstalter des zweiten Saisonrennens reagierten mit der bislang einmaligen Maßnahme in der Königsklasse des Motorsports auf den grassierenden neuartigen Coronavirus. Zuschauer wird es beim Rennen auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir am 22. März damit nicht geben.

NHL: Kahuns Treffer reicht nicht - Draisaitl gewinnt mit Oilers

PHILADELPHIA: Trotz des zweiten Treffers von Dominik Kahun für die Buffalo Sabres hat der Eishockey-Nationalspieler in der NHL die sechste Niederlage in Folge nicht verhindern können. Bei den Philadelphia Flyers zogen die Sabres mit 1:3 den Kürzeren. Erfolgreicher war hingegen Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers, wobei der beste Scorer der Liga beim 4:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets ohne Punkt blieb.

NBA: Rockets kassieren Niederlage ohne Hartenstein

CHARLOTTE: Ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein haben die Houston Rockets die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Bei den Charlotte Hornets unterlagen die Texaner mit 99:108. Eine Überraschung gelang den Golden State Warriors beim 118:114-Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers, obwohl der Vorjahresfinalist auf Stephen Curry verzichten musste. Der gerade erst wieder fit gewordene Superstar fehlte aufgrund einer Grippe. Trotz des Sieges liegt das Team aus Kalifornien auch weiterhin auf dem letzten Platz im Westen.