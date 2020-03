Written by: Redaktion (dpa) | 06/03/2020

Fankonflikt: Annäherung nach Sondersitzung in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Nach einer Sondersitzung der AG Fankulturen mit DFL-Geschäftsführer Christian Seifert und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius scheinen sich die Fan-Organisationen und die Dachverbände wieder anzunähern. Der kommende Spieltag werde zeigen, ob «wieder zu einer Art Fußballalltag zurückgekehrt werden wird», teilte das Bündnis «Unsere Kurve» nach dem zweistündigen Treffen in Frankfurt/Main mit.

Biathletin Denise Herrmann gewinnt in Nove Mesto Sprintrennen

NOVE MESTO: Denise Herrmann hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups im tschechischen Nove Mesto den Sprint gewonnen und damit ihren sechsten Weltcupsieg gefeiert. Die 31-Jährige setzte sich am Donnerstag im ersten Rennen nach der WM dank zwei fehlerfreier Schießeinlagen und Laufbestzeit souverän vor der Französin Anais Bescond und der Tschechin Marketa Davidova durch. Beim ersten Weltcup unter Ausschluss der Zuschauer bleiben die Ränge in der WM-Arena von 2013 wegen der Sorge vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie leer.

Muskelfaserriss bei Werder-Torwart Jiri Pavlenka

BREMEN: Werder Bremen muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst auf Torwart Jiri Pavlenka verzichten. Der 27 Jahre alte Tscheche erlitt am Mittwochabend im DFB-Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt (0:2) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Wie lange genau die Bremer Nummer eins ausfallen wird, ist noch unsicher. Der Tabellenvorletzte tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Abstiegskampf-Konkurrenten Hertha BSC an.

FA-Cup: Manchester United gewinnt Duell mit Rooney

DERBY: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich beim Wiedersehen mit Ex-Stürmerstar Wayne Rooney schadlos gehalten. Der Premier-League-Club zog am Donnerstagabend durch ein 3:0 (2:0) bei Rooneys Zweitligisten Derby County ins Viertelfinale des FA-Cups ein. Der inzwischen 34 Jahre alte Rooney hatte in seiner erfolgreichen Karriere 13 Jahre für Manchester gespielt, unter anderem gewann der frühere englische Nationalspieler mit den Red Devils fünf Meisterschaften und 2008 die Champions League.

Coronavirus: DTM-Tests in Hockenheim vor leeren Rängen

HOCKENHEIM: Die Testfahrten der Motorsportserie DTM Mitte März auf dem Hockenheimring finden wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Zuschauer statt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstagabend mit. Die Tests vom 16. bis 19. März waren wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 bereits aus dem italienischen Monza nach Deutschland verlegt worden. Die Saison des Deutschen Tourenwagen-Masters startet am 24. April im belgischen Heusden-Zolder.

Coronavirus: Holmenkollen-Wettbewerbe ohne Fans

OSLO: Die Ski-Festspiele am legendären Osloer Holmenkollen mit dem Skispringen der Raw Air sowie Wettbewerben in der Nordischen Kombination und im Langlauf werden ohne Zuschauer ausgetragen. Das entschieden die Behörden der norwegischen Hauptstadt am Donnerstag wegen des Coronavirus-Ausbruchs. In Norwegen wurden bis Donnerstag 86 Coronavirus-Fälle diagnostiziert. Das Skifest findet von Freitag bis Sonntag statt.

Coronavirus: Serie A ändert kurzfristig den Spielplan

ROM: Die italienische Fußball-Liga hat nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kurzfristig ihren Spielplan verändert. Die sechs am vergangenen Wochenende ausgefallenen Spiele sollen nun an diesem Wochenende nachgeholt werden, darunter auch das Spitzenspiel von Rekordmeister Juventus Turin gegen Inter Mailand. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Wann die weiteren Spieltage stattfinden, ist noch nicht entschieden. Die Regierung in Rom hatte am Vorabend ein Dekret unterzeichnet, wonach alle Sportveranstaltungen bis Anfang April ohne Publikum stattfinden müssen. Deswegen wurde am Donnerstag nun auch der Rom-Marathon abgesagt.

Anna-Lena Friedsam überrascht bei Tennis-Turnier in Lyon

LYON: Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Lyon für eine Überraschung gesorgt. Die 26-Jährige setzte sich am Donnerstagabend gegen die an Nummer zwei gesetzte französische Lokalmatadorin Kristina Mladenovic mit 6:3, 6:3 durch und zog ins Viertelfinale ein. Friedsam bekommt es bei der mit 275 000 Dollar dotierten Veranstaltung nun am Freitag mit der Slowakin Viktoria Kuzmova zu tun.

Verbands-Chef Seifert und Curtius beim Krisentreffen mit Fans

Frankfurt/Main (dpa) - Mit DFL-Geschäftsführer Christian Seifert und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius haben Fan-Organisationen in Frankfurt/Main über den derzeitigen Konflikt im Fußball diskutiert. Im Mittelpunkt standen am Donnerstag der sogenannte Drei-Stufen-Plan und die Kollektivstrafe. Vor allem in der Bundesliga war es zuletzt zu massiven Protesten gegen den DFB und die Kollektivstrafe bei Fanvergehen gekommen. In Folge dessen gab es am Wochenende diverse Spielunterbrechungen.

Stadt Nürnberg schließt Absage von Fußball-Länderspiel nicht aus

NÜRNBERG: Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hält die Stadt Nürnberg eine Absage des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien nicht für ausgeschlossen. Wenn die Entscheidung heute zu treffen wäre, würde die Stadtverwaltung wegen der zu erwartenden Anreise Tausender Besucher aus Italien eine Absage empfehlen, erklärte Sozialreferent Peter Pluschke am Donnerstag. Die Stadt Nürnberg habe bisher aber keine Empfehlung für eine eventuelle Absage des geplanten Fußball-Länderspiels gegeben. Eine Entscheidung über eine solche Empfehlung werde erst in der nächsten Woche getroffen.

Schweizer Prozess gegen Ex-DFB-Chefs wegen Coronavirus fraglich

BERLIN: Der Schweizer Sommermärchen-Prozess gegen drei frühere Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes steht wegen des Coronavirus auf der Kippe. Die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie Ex-DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt beantragten aufgrund der Ausbreitung von Sars-CoV-2 die Aussetzung des Prozesses in Bellinzona. Entsprechende Schweizer Medienberichte treffen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu. Der erste von zwölf Verhandlungstagen ist für den kommenden Montag anberaumt. Das Gericht steht unter Zeitdruck: Spätestens am 27. April muss ein erstinstanzliches Urteil gefällt werden, weil sonst die Verjährung eintritt.

Nationalspieler Süle arbeitet wieder am Ball - «Fühlt sich super an»

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern hat auf dem Weg zum Comeback den nächsten Schritt gemacht. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger trainierte am Donnerstag in München wieder mit dem Ball. «Es fühlt sich nach über vier Monaten natürlich super an, den Ball wieder zu berühren», sagte Süle auf der Internetseite des Vereins. Süle hatte im Oktober 2019 einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Er hofft noch auf eine EM-Teilnahme in diesem Sommer.

Brasiliens Ex-Nationalspieler Ronaldinho mit falschem Pass erwischt

ASUNCIÓN: Der frühere brasilianische Fußballnationalspieler Ronaldinho ist in Paraguay mit falschen Ausweisdokumenten vorläufig festgenommen worden. Er sei gemeinsam mit seinem Bruder in einem Hotel festgesetzt und vernommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. So sei Ronaldinho laut dem manipulierten Pass paraguayischer Staatsbürger. Ronaldinho war nach Paraguay gereist, um an der Eröffnung eines Kasinos und mehreren Benefiz-Veranstaltungen teilzunehmen.

Fußball-Legende Pelé zur Untersuchung im Krankenhaus

RIO DE JANEIRO: Fußball-Legende Pelé hat sich in einem Krankenhaus einem Gesundheitscheck unterzogen. Es handele sich um eine Routineuntersuchung und er hoffe, bald wieder nach Hause zurückzukehren und seine Physiotherapie fortsetzen zu können, schrieb der 79 Jahre alte Brasilianer auf Facebook. Der Gesundheitszustand des Nationalhelden, der als einziger Spieler drei WM-Titel gewann, gibt immer wieder Anlass zur Sorge. Pelé musste sich bereits mehreren Operationen an der Hüfte unterziehen, zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie.

Freiburgs Nationalspieler Koch und Waldschmidt wieder fit

FREIBURG: Der SC Freiburg kann für das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag wieder mit den Fußball-Nationalspielern Luca Waldschmidt und Robin Koch planen. Beide sind seit Mitte der Woche wieder voll im Training, nachdem sie beim Auswärtsspiel in Dortmund wegen Adduktoren- beziehungsweise Magen-Darm-Problemen gefehlt hatten. Dafür könnte Janik Haberer ausfallen, der beim BVB wegen einer Zerrung ausgewechselt werden musste.

Wegen Corona: Dortmund fliegt mit eigener Maschine nach Paris

DORTMUND: Als Vorsichtsmaßnahme nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstag nicht gewohnt mit Sponsoren und Medienvertretern zusammen zum Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain fliegen. Wie der Verein am Donnerstag bestätigte, wird das Team separat im kleinen Kreis in die französische Metropole reisen.

Wolfsburg vor RB-Spiel: Roussillon fit, Guilavogui weiter verletzt

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat auch vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig Personalsorgen. Zwar ist Linksverteidiger Jerome Roussillon nach seiner Oberschenkelverletzung wieder fit. Doch Kapitän Josuha Guilavogui wird wegen seiner Knieprobleme auch am Samstag noch nicht wieder spielen können. Außerdem sind Stürmer Daniel Ginczek sowie Rechtsverteidiger Kevin Mbabu angeschlagen.

BVB-Trainer Favre: Mario Götze kann auf weitere Einsätze hoffen

DORTMUND: Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat Mario Götze noch nicht abgeschrieben. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt kaum berücksichtigt wurde und in diesem Jahr erst 14 Spielminuten absolviert hat, darf sich durchaus Hoffnungen auf weitere Einsätze machen. «Das ist möglich, das werden wir sehen», sagte Favre am Donnerstag. «Er trainiert sehr, sehr gut. Im Fußball geht es manchmal sehr schnell.» In der Liga kam der 2014-Weltmeister zu 13 Einsätzen.

Fußball-Qualifikationsspiele in Asien sollen verschoben werden

ZÜRICH: In Asien sollen die für Ende März geplanten Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2022 und den Asien-Cup 2023 wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschoben werden. Einen entsprechenden Vorschlag machte der Weltverband FIFA in Absprache mit dem asiatischen Verband AFC. Die betroffenen Mitgliedsverbände sollen nun kontaktiert werden. China und Südkorea, die beiden vom Virus am heftigsten betroffenen Länder in der Region, sollten am 26. März jeweils ein Heimspiel austragen.

Machtkampf im Fußball: Krisensitzung der AG Fankulturen beim DFB



Frankfurt/Main (dpa) - In der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main wurde am Donnerstag in einer Sondersitzung der AG Fankulturen über den Konflikt mit den Fans beraten. Der DFB hatte das Treffen für diese Woche angekündigt, allerdings ebenso wenig wie die Fan-Organisationen Ort und genauen Zeitpunkt genannt. Zu den Teilnehmern gehörten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Vertreter der beiden Dachorganisationen DFB und DFL, von Fanprojekten sowie von Bündnissen wie «Unsere Kurve», «Frauen im Fußball» und «Queer Football Fans». Der Runde Tisch war zunächst für drei Stunden angesetzt worden, dauerte am Nachmittag aber noch an.

RTL verzichtet auf Vor-Ort-Berichterstattung von Formel-1-Saisonstart

KÖLN: Angesichts des Coronavirus verzichtet RTL auf eine Vor-Ort-Berichterstattung vom Formel-1-Saisonauftakt in Australien am 15. März. Wie der Kölner TV-Sender mitteilte, gilt diese Maßnahme auch für den zweiten Grand Prix in Bahrain eine Woche später. «Aufgrund der weltweiten und nicht kalkulierbaren Verbreitung des Coronavirus und den Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen» habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Der Bezahlsender Sky, der über ein deutlich kleineres Formel-1-Team als RTL verfügt, plant aktuell keine Änderungen.

«Kicker»: Anfragen aus England für Bayern-Trainer Flick

MÜNCHEN: Mit seiner Erfolgsserie beim FC Bayern hat Trainer Hansi Flick einem Bericht des «Kicker» zufolge Vereine in England auf sich aufmerksam gemacht. An den 55-Jährigen seien «konkrete Anfragen» aus der Premier League herangetragen worden, schrieb das Fußball-Fachblatt am Donnerstag. Flick war in München Anfang November als Nachfolger von Niko Kovac zum Cheftrainer befördert worden. Im Dezember wurde verkündet, dass er mindestens bis Saisonende bleibe. Es wird erwartet, dass der Rekordmeister den früheren Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw längerfristig binden will.

Leipzig droht Werner-Ausfall in Wolfsburg - Adams wieder fit

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss beim VfL Wolfsburg wohl auf Timo Werner verzichten. Den Torjäger plagen noch immer muskuläre Probleme im Oberschenkel. «Beim Laufen sind Schmerzen da. Er hat eine erhöhte Muskelspannung. Wenn die nicht rausgeht, sieht es nicht gut aus», sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Leipzig. Möglicherweise schont RB den Nationalspieler am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur am Dienstag. In der Bundesliga hat Werner bisher 21-mal getroffen.

Entscheidung gefallen: Dortmunds Talent Reyna spielt für die USA

DORTMUND: Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Giovanni Reyna hat seine Entscheidung getroffen und wird für die Fußball- Nationalmannschaft der USA auflaufen. «Für mich ist das ganz klar. Ich werde nur für die USA spielen, das ist meine Heimat», sagte der 17-Jährige den «Ruhr Nachrichten» (Donnerstag). Die Einladung von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter für die Testspiele Ende März gegen die Niederlande und Wales hat Reyna bereits angenommen.

Chinas Tischtennis-Stars spenden Preisgeld für Corona-Bekämpfung

DOHA/KATAR: Nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wollen Chinas Tischtennis-Stars ihr Preisgeld bei den Katar Open in dieser Woche zur Bekämpfung der Krankheit an die Stadt Wuhan spenden. Das gab der Weltverband ITTF am Donnerstag auf seiner Internetseite bekannt. In der Elf-Millionen-Einwohner-Metropole in Zentralchina war das Sars-CoV-2-Virus im Dezember ausgebrochen. Die Katar Open gehören zu den sechs sogenannten Platinum-Wettbewerben der World Tour und sind mit insgesamt 400 000 Dollar dotiert.

Struff eröffnet Davis-Cup-Partie gegen Weißrussland

DÜSSELDORF: Deutschlands Nummer eins Jan-Lennard Struff eröffnet am Freitag die Davis-Cup-Qualifikationspartie zwischen dem deutschen Tennis-Team und Weißrussland. Der Warsteiner trifft ab 16.00 Uhr (sportdeutschland.tv live) auf Ilja Iwaschka. Das ergab die Auslosung am Donnerstag im Düsseldorfer Castello. Danach stehen sich Routinier Philipp Kohlschreiber und Egor Gerassimow gegenüber. Für das Doppel, das den zweiten Tag am Samstag eröffnet, hat der deutsche Teamchef Michael Kohlmann die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies nominiert. Der Sieger der Partie löst das Ticket für die Endrunde in Madrid (23. bis 29. November).

Wegen Coronavirus: Radrennen Strade Bianche abgesagt

MAILAND: Das italienische WorldTour-Radrennen Strade Bianche ist wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter RCS am Donnerstag mit. Das Rennen, das über die staubigen Schotterstraßen in der Toskana führt und in Siena endet, sollte ursprünglich am Samstag ausgetragen werden. Die Auflage soll nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Unklar ist noch, was mit der Rundfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und dem Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo (21. März) passiert.

Augsburger Eishockey-Profi nach Schlägerei: Elf Monate auf Bewährung

AUGSBURG/MÜNCHEN: Der Augsburger Eishockey-Kapitän Steffen Tölzer hat bei einer Auseinandersetzung an einem S-Bahnsteig in München einen Mann verletzt. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht München für die im September begangene Tat einen Strafbefehl über eine Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung. Dieser ist noch nicht rechtskräftig, wird von dem Spieler aber akzeptiert, wie seine Augsburger Panther am Donnerstag mitteilten. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Fall berichtet.

Schröder gewinnt mit Oklahoma - Doncic führt Mavericks zum Sieg

DETROIT: Mit seinem letzten erfolgreichen Wurf eineinhalb Minuten vor dem Ende hat Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder seine Oklahoma City Thunder nach einer schon verspielten Führung zurück in die Spur gebracht. Beim 114:107 gegen die Detroit Pistons hatte Schröders Team zwischenzeitlich 16 Punkte Vorsprung. Im spannenden Duell der Dallas Mavericks mit den New Orleans Pelicans siegten die Mavericks mit Jungstar Luka Doncic und seinem deutschen Teamkollegen Maxi Kleber. Doncic kam beim 127:123 nach Verlängerung auf 30 Punkte, Zion Williamson sammelte für New Orleans 21 Zähler.